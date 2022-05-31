Организовываем переезд в Армению: как устроиться в стране

Организация создана правительством республики для того, чтобы оказывать содействие бизнесу на территории страны, в том числе и релоцированным сейчас компаниям.

С конца февраля по май 2022 года границу пересекли более 100 тыс. россиян. О том, как переехать в Армению и какие нюансы стоит учесть, рассказывает Сергей Григорян, руководитель представительства Фонда государственных интересов Армении в России .

Армения стала одним из самых популярных направлений для релокации , и этому есть ряд объективных причин: возможность въезда по российскому паспорту, отсутствие языкового барьера, простота регистрации бизнеса и т. п.

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Как уехать в Армению?

Самый простой способ добраться до Армении — улететь на самолете. С 1 мая были сняты все COVID-ограничения на въезд в республику. В настоящий момент проблем с авиаперелетами из Москвы в Ереван нет.

Если в конце февраля на волне огромного ажиотажа цены на билет в одну сторону могли достигать 50-80 тыс. рублей, то сейчас стоимость билета стала в разы дешевле. С пересадкой можно долететь за 6-8 тыс. рублей, прямой рейс обойдется в 10-15 тыс. рублей.

Кроме того, совсем скоро в Армении запустят новый лоукостер Fly Arna. Планируется, что авиакомпания будет летать из Еревана и обратно сразу в несколько российских городов. Это позволит сделать цены на билеты еще более низкими.

Помимо этого, до Армении можно доехать на наземном транспорте или на собственном автомобиле. Правда, для этого придется сначала въехать в Грузию или Иран — с ними у Армении открыта сухопутная граница. В этом случае понадобится заграничный паспорт.

Водительские права, выданные в России, действуют на территории республики точно так же, как и в РФ. Автомобили с российскими номерами могут передвигаться по территории республики в течение двух лет. Затем можно выехать из страны и въехать в нее снова. Срок продлится еще на 2 года и т. д.

При въезде в Армению автовладельцам нужно оформить полис ОСАГО, который будет действовать от трех месяцев до одного года. Стоимость полиса будет зависеть от водительского стажа, объема двигателя и возраста водителя.

Лица старше 14 лет могут пересечь границу с Арменией, имея российский или заграничный паспорт, у детей до 14 лет обязательно должен быть загранпаспорт.

Как перевезти с собой питомца?

Тем, кто хочет взять с собой животных, для перевозки понадобятся:

Прививка от бешенства;

Чип;

Прививки от инфекций;

Обработка от паразитов;

Ветеринарное свидетельство формы №1.

Чипировать животное необходимо до вакцинации. После прививок надо выдержать карантин в две недели. Вакцина действует один год. Все отметки о чипировании и прививках должны быть занесены в ветпаспорт животного.

Если все требования соблюдены, можно обратиться в любую ветеринарную клинику, чтобы получить ветеринарное свидетельство формы №1, которое дает разрешение на пересечение границы животным. Оно действует всего пять дней, в течение которых нужно выехать из России.

Условия перевозки животных и тарифы лучше уточнить в конкретной авиакомпании. Перед вылетом в российском аэропорту надо посетить кабинет ветеринарного контроля, где вам поставят печать. По прилете в Армению не нужно проходить каких-то дополнительных проверок или осмотров.

Что делать с жильем?

Один из главных вопросов, который встает перед теми, кто собирается релоцироваться в Армению, — где я буду жить?

В Армении не так развит рынок электронных сервисов для подбора жилья, не такой большой процент собственников работает с агентствами, как в России. Тем не менее, арендовать жилье всегда лучше через официальные источники и заключать договор аренды, где будут прописаны все условия.

Помимо этого, в Армении рекомендуется регистрировать в территориальном подразделении Государственного комитета кадастра недвижимости не только договоры купли-продажи, но и договоры аренды.

Стоит учитывать, что договор вступит в силу не в момент его подписания, а с момента госрегистрации.

Сервисы, с помощью которых можно найти жилье

Как приобрести недвижимость в Армении?

Если стоит вопрос о покупке недвижимости в республике, то никаких ограничений на приобретение недвижимости лицами, не имеющими армянского гражданства, нет. Однако ипотечные кредиты доступны только гражданам.

Для подбора объекта обычно пользуются теми же сервисами, на которых ищут жилье в аренду.

Договор купли-продажи жилья можно заключить по упрощенной схеме в Кадастре без участия нотариуса. Но в этом случае договор будет стандартным, но только по тем шаблонам, которые есть у госоргана.

Где купить сим-карту и сколько это стоит?

В Армении работают три мобильных оператора:

Ucom;

VivaCell;

Team Telecom (ранее Beeline).

Все операторы обеспечивают хорошее покрытие и имеют представительства во всех точках республики, поэтому купить местную сим-карту не составит труда. Ее можно приобрести не выходя из аэропорта.

Тариф предоставляется как на условиях предоплаты, так и постоплаты. Цены в среднем от 150-1 500 рублей. Для покупки сим-карты нужен паспорт.

В какую школу отдать ребенка?

В республике нет языкового барьера: население достаточно хорошо разговаривает на русском языке, и вся основная информация повторяется на русском.

В Ереване есть несколько школ, адаптированных для российских школьников:

Ереванская основная школа №55 им. А.П. Чехова;

Средняя школа №8 им. А.С. Пушкина;

«Перспектива» русский образовательный центр;

Гимназия им. А.Г. Ерицяна при филиале МГУ им. М.В. Ломоносова;

«Славянская» средняя школа;

«Усмунк».

Работают ли карты «МИР»?

Карты «МИР» официально работают в Армении. Ими есть возможность расплачиваться везде, где существуют терминалы армянской национальной платежной системы «ArCa».

Они есть практически во всех банках, магазинах, кафе, ресторанах и т. д. Снять наличные с карты можно практически в любом терминале.

Как быть с трудоустройством?

Рынок труда в Армении все еще находится на стадии становления. Высокими зарплатами в республике могут похвастаться только экспаты. Тем не менее, жизнь в Армении нельзя назвать очень дорогой.

По уровню образованности населения Армения находится на лидирующих позициях среди стран ЕАЭС. Сегмент образованного населения превышает 95%.

К тому же правительство республики прикладывает усилия для привлечения в страну зарубежных инвестиций и создает благоприятные условия для ведения бизнеса.

Каким секторам отдается приоритет?

IT;

Сельскохозяйственный сектор;

Фармацевтика;

Легкая промышленность;

Пищевая промышленность и виноделие;

Туризм.

Для определенных направлений бизнеса правительством Армении предусмотрены налоговые льготы.

Например, государство очень заинтересовано в развитии IT-сектора, поэтому IT-стартапы, в которых работает меньше 30 человек, освобождаются от уплаты налога на прибыль, а для сотрудников действует сниженная ставка подоходного налога — 10%, стандартная ставка в республике — 23-36%.

В Армении россиянам не нужно получать разрешение на работу. Они могут быть приняты в армянскую компанию на тех же условиях, что и граждане страны.

Самый легкий способ для регистрации в армянской компании сотрудника-нерезидента — заключение гражданско-правового договора на оказание услуг. Но для того, чтобы заключить такой договор, сотрудник должен иметь вид на жительство (ВНЖ).

Оформить ВНЖ сроком на один год в Армении достаточно просто. Для этого надо обратиться в паспортный стол с документами:

Заявление, в котором должны содержаться сведения о заявителе, паспортные данные, гражданство, цель визита в республику (работа, учеба и т. д.), семейное положение, сведения о детях и т. п.;

Паспорт и его копия (заранее переведенные у нотариуса на армянский язык);

Три фотографии 3х4;

Документы, подтверждающие необходимость получения ВНЖ, например трудовой договор с работодателем, договор с учебным заведением, документы, подтверждающие родственные связи с гражданином Армении и т. д.

Стоимость оформления документов составляет 105 тыс. драм (около 15 тыс. рублей).

Помимо этого, в Армении можно вести бизнес без регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Для этого достаточно иметь TIN number (номер налогоплательщика). Получить его по паспорту можно в любой налоговой за пять минут. Для этого не нужно иметь гражданство или ВНЖ.

Основные ресурсы для поиска работы в Армении

Бизнес в Армении — это просто

Зарегистрировать бизнес в стране достаточно легко. В республике существуют следующие виды юридических лиц:

ИП;

ООО;

АО;

Кооператив;

Филиал иностранной компании;

НКО;

Инвестиционный фонд.

НКО в стране могут существовать в формах общественного объединения или фонда. В фондах, в отличие от общественных объединений, нет членов, они занимаются в основном финансированием проектов в области благотворительности. Все виды НКО в Армении имеют право вести в том числе и коммерческую деятельность.

Инвестиционные фонды создаются для того, чтобы реализовывать инвестпроекты в области недвижимости, ценных бумаг, проектов в различных областях промышленности и т. д. Они обязаны регистрироваться в реестре ЦБ Армении.

Согласно законодательству республики, иностранцы могут быть учредителями и полноправными владельцами бизнеса в стране, для этого нет необходимости привлекать в качестве акционеров граждан Армении.

Однако в середине марта этого года в России начал действовать указ президента «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования», согласно которому до конца 2022 года россиянам не разрешается покупать и открывать компании за рубежом, не получив на это согласие ЦБ.

Решить эту проблему можно при участии посредников, которые оформят на себя бизнес, а потом передадут 100% акций реальному учредителю.

Минимального порога для уставного капитала в Армении нет. Это может быть любая сумма, но чаще всего уставной капитал по негласному правилу составляет 10 тыс. драм (примерно 1,5 тыс. рублей) или 50 тыс. драм (около 7 тыс. рублей).

ИП и юридические лица имеют возможность открывать счета в местных банках, получать на них валютные переводы из любых других государств, в том числе европейских стран и США, а дальше, в случае необходимости, конвертировать их в рубли и отправлять в Россию.

Помимо этого, можно переводить деньги на валютные счета в РФ, но пользоваться валютой в полном объеме на территории России пока не получится, поэтому многие предпочитают конвертировать валюту в рубли и переводить в РФ сразу в рублях.

Особый налоговый режим

В Армении существуют четыре свободные экономические зоны (СЭЗ) — «ЭКОС», «Альянс» «Мегри» и «Меридиан», где работает своя система налогообложения, которая отличается от принятой в стране.

Стать резидентом СЭЗ может юридическое лицо, ИП, представительство иностранной компании и т. п., зарегистрированное на территории республики.

Для того чтобы получить статус резидента, необходимо подготовить пакет документов, содержащих информацию о компании, включая бизнес-план, и подать заявку. Она рассматривается межведомственной комиссией правительства Армении в течение 10 дней.

В случае одобрения заявку передают на рассмотрение в другие ведомства, в том числе в кабинет министров. Это занимает еще около 15 дней.

Статус резидента СЭЗ дает право заниматься предпринимательской деятельностью только на территории СЭЗ. Компании-участники не платят налог на прибыль, НДС, налог на имущество и освобождаются от ввозных пошлин.

Большое количество компаний-резидентов СЭЗ относятся к IT-отрасли. В Армении это один из самых быстрорастущих сегментов. Национальные стартапы активно занимают место на мировых рынках, среди них Codesignal, PicsArt, Krisp и т. д.

Для IT-компаний в республике существует популярная свободная экономическая зона «ЭКОС». Помимо стандартных налоговых льгот, резиденты могут пользоваться собственной базой специалистов «ЭКОС», коммуникационной платформой, а также без ограничения нанимать иностранных сотрудников.

Армения имеет большой потенциал для роста и развития в экономическом плане. Поток компаний, которые уже релоцировались туда, начал менять экономику страны в лучшую сторону.

Более того, сейчас многие иностранные инвесторы, в том числе и российские компании, стали рассматривать республику как перспективный плацдарм для ведения бизнеса, поэтому некоторые едут туда целенаправленно для того, чтобы участвовать в развитии национальных проектов в сельскохозяйственном, промышленном, энергетическом и других секторах.

Фото на обложке: Shutterstock / frantic00