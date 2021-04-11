Мультикультурный стартап: как программа иммиграции Startup VISA поможет запустить бизнес в Канаде

Программа Startup VISA в Канаде поможет предпринимателям, которые только переехали в страну, развивать бизнес в одной из сильнейших мировых экономик. О чем нужно знать специалистам, которые задумываются о переезде, рассказывает Владимир Бронников, Senior Expert Bronn Consulting.

Когда и зачем Канада приняла новую иммиграционную программу Startup VISA

Когда в начале 2018 года я написал первую статью о том, как работает программа Startup VISA в Канаде, я не знал, что эта программа станет постоянной иммиграционной практикой. В то время мы осторожно говорили о том, что есть такое окно возможностей для проектов, которые хотели бы перенести свой бизнес в Северную Америку.

С другой стороны, у сертифицированных правительством организаций — венчурных фондов, бизнес-ангелов, инкубаторов — еще не было ни опыта, ни инфраструктуры для проведения через программу 3000 новых иммигрантов. А именно такая годовая квота была анонсирована для получения PR (Permanent Resident) по этой программе.

Что произошло за это время

Практика показала, что большинство компаний проходят программу через инкубаторы, а не через ангелов и фонды низкий. Это связано прежде всего с тем, какие проекты подаются на программу, и тем, что инвестинституты Канады еще консервативны и не верят в красивые презентации и будущую прибыль. Они требуют от компаний показать не только MVP, но и минимальный доход бизнеса за последние два года. Это сразу отсекает проекты на ранней стадии.

При этом канадским инвесторам комфортнее финансировать местные или американские проекты, которые уже находятся в Канаде и работают на местном рынке. Еще один фактор — иммиграционная политика США и введение ограничений на получение рабочих виз для работников сферы IT. Это сильный фактор, который не оставляет выбора для стартапа, если он хочет не просто выйти на рынок США, но и переместить ключевых сотрудников или основателей в страну, где лежат деньги, чтобы эффективнее продвигать свой продукт.

В США вы долго не получите статуса постоянного жителя. Примерно такая же картина и с европейскими программами иммиграции по Startup VISA.

Как изменились требования к проектам

В официальных документах на сайте правительства по программе Startup VISA Canada указано несколько базовых критериев для стартапов:

Нужно открыть компанию в Канаде с контролем 50% акций в новой компании со стороны тех, кто получает Permanent Resident по программе (максимум пять человек в одном проекте, у каждого — не менее 10%).

Получить письмо поддержки (Letter of Support) от инкубатора или инвестиционного фонда. Каждый инкубатор и фонд формирует собственные критерии отбора, но всегда есть три требования: инновационность идеи, возможность создания рабочих мест в Канаде, масштабируемость бизнеса на другие страны, прежде всего США.

Уровень английского — Canadian Language Benchmark (CLB) 5 и средства для проживания в Канаде на полгода (12,5К на человека плюс на членов семьи).

Если говорить о требованиях инкубаторов, можно сослаться на наш опыт проведения стартапов через программу в 2019-2020 годах. Инкубаторы обычно выставляют такие требования (их в явном виде нет на сайте правительства):

Подготовка полного бизнес-плана компании, который включает все элементы бизнеса, в том числе финансовую часть.

Доказательства, что вы сможете вести бизнес и обладаете достаточными ресурсами для его запуска, по крайней мере на год.

Необходимость оставаться резидентом инкубатора в течение года после получения вида на жительство.

Несколько писем поддержки вашего проекта от канадских компаний.

Одним словом, принимая решение о переезде в Канаду по этой программе, вы должны быть готовы к интенсивной бумажной работе и иметь достаточно ресурсов на своих счетах.

Особенности мультикультурного рынка Канады

Многие иммигранты, более десяти лет проживающие в Канаде, отмечают, что адаптация в стране проходит проще и безболезненнее, чем в США. Америка всегда считалась плавильным котлом, а Канада — это скорее мозаика культур. В Канаде очень сильны традиции национальных общин, их связи со своей родиной. Активно поддерживается родной язык, правительство поощряет создание СМИ на языке этнических общин. Есть даже специальный государственный канал OMNI TV с регулярными программами на 25 языках, в том числе и на русском. Программа так и называется — «Наш дом».

Мультикультурность накладывает отпечаток на работу стартап-индустрии Канады. Большинство компаний, приезжающих по программе иммиграции Startup VISA, проходят через консультантов из своей общины и иммиграционных адвокатов. И это понятно, поскольку уровень требований к английскому языку для иммиграции по программе Startup VISA ниже, чем, к примеру, для обучения в университете. А на родном языке иногда проще объяснить суть проекта и ноу-хау. Конечно, все занятия в инкубаторе будут на английском, поэтому нужен хотя бы уровень IELTS 5.

Еще можно отметить, что многие стартапы используют мультикультурность как дополнительный фактор роста бизнеса. Хороший пример — канадский стартап PsyMood. Компания выяснила, что говорить о своем психическом здоровье на неродном языке сложно. Представьте себе, что вам нужно сказать на английском или французском — официальных языках Канады? Я чувствую себя подавленным? У меня легкая тревожность? Я в депрессии и частично подавлен? Клиенты компании — те, кому удобнее говорить о психическом здоровье на родном языке. PsyMood связывает вас с психологической поддержкой, учитывая ваш язык и культурные особенности.

Еще один яркий пример — билингвы — дети, говорящие с рождения на двух языках. Оказалось, они более восприимчивы к новой информации и лучше могут приспособиться к внешним условиям. А таких детей в Канаде точно не меньше нескольких миллионов. Какой стартап может быть полезен им? Это отдельная ниша для бизнеса.

Почему стартапы предпочитают Канаду, а не США и Европу

Ответ на этот вопрос не очевиден. Просеяв более 500 проектов за последние три года, мы точно понимаем факторы, влияющие на принятие решения.

Фактор 1. Канада — страна со стабильной экономикой и высоким уровнем жизни. Основной мегаполис — Торонто (7 млн жителей) постоянно находится на верхних строчках мировых рейтингов благоприятных городов для жизни.

Фактор 2. Самое лояльное отношение к иммигрантам и наличие поддержки от этнических общин и соотечественников.



Фактор 3. Растущая инфраструктура стартап-индустрии. Второй по величине хаб в Северной Америке по инвестициям в стартапы и возможностям набора квалифицированного персонала — особенно в области ИИ, биотехнологий, медицины, образования.

Фактор 4. Выгодная и быстрая программа иммиграции Startup VISA с возможностью получения вида на жительство. У нас был кейс, когда наши клиенты получили PR в течение 5 месяцев после окончания курса инкубатора, правда, это было до пандемии.

Фактор 5. Хороший доступ к рынку США: как по получению капитала, так и по логистике товара. Одновременно более низкий порог входа на рынок и затраты на ведение бизнеса.

В конечном счете, вы сами принимаете решение, стоит ли вам переносить свой проект в Канаду.

Часто это даже не перенос проекта, а открытие представительства. У нас было несколько случаев, когда основатели стартапа поделились на две части. Одни хотели переехать, другие — категорически нет. Решение оказалось простым. Часть команды поехала открывать новые рынки и искать инвестиции, а другие остались в России, в основном на разработках и производстве. Маркетинг, продажи, патентование эффективнее делать на том рынке, где есть деньги — то есть в Северной Америке и Канаде.

Кстати, в условиях COVID программа Startup VISA стала привлекательнее: вам не надо приезжать в Канаду на курс инкубатора, все происходит онлайн. Вы экономите 2-3 тысячи на переездах и проживании. Но не все инкубаторы смогли освоить эту форму обучения, поэтому воронка возможностей сузилась, а конкуренция за место в инкубаторе увеличилась.

Удачи. Канада ждет вас!

Фото: Hannamariah / Shutterstock