Музыка для бизнеса: где брать и как не нарушить авторские права
Если вы открываете офлайн-пространство — будь то магазин, ресторан, фитнес-центр, арт-галерею или заправку — то рано или поздно вам придется выбрать музыкальное сопровождение. Казалось бы, бери iPhone, подключай к стереосистеме — музыка готова. Но не все так просто. Виктор Христенко, СЕО компании Muzlab, рассказывает, где брать музыку, чтобы не возникало проблем с авторскими и смежными правами.
Почему музыка для бизнеса — это важно
Музыка — важный инструмент в бизнесе. Она влияет на поведение потребителей и управляет выбором покупателей. Ученые Лейчестара выяснили, что если в винном магазине проигрывать песни на французском языке, то продажи французских вин повышаются.
В канун Нового года торговые центры не просто так включают Jingle Bells или группу ABBA с хитом Happy New Year — музыка создает нужное настроение, а покупатели охотнее расстаются со своими деньгами в обмен на елочные игрушки или новогодние украшения.
Музыка в фитнес-центрах всегда динамичная (исключая классы йоги или пилатеса), а в салонах красоты обычно ставят расслабляющие треки. В барах и ресторанах музыкальное направление зависит от характера заведения. В пабе будет чаще играть рок, а в ресторанах и кафе — популярная российская и зарубежная эстрада.
Если еще 10 лет назад можно было играть любую музыку с телефона или, допустим, из «ВКонтакте», то сейчас все изменилось. Музыкальные лейблы и сами исполнители ревностно следят за соблюдением лицензий. Помогают им в этом две организации — РАО (Российское авторское общество) и ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности).
Почему нельзя использовать привычные стриминговые платформы
Сегодня любое заведение, которое использует музыку в коммерческих целях, обязано:
- платить отчисления в РАО/ВОИС (РАО занимается авторскими правами. ВОИС — смежными);
- подавать ежемесячные отчеты с указанием всех треков, которые были воспроизведены за отчетный период.
Инспекторы РАО и ВОИС приходят в заведения сферы услуг для проверки и с помощью видеосъемки и приложения Shazam записывают, какие композиции там звучат. Если проверка установит, что музыка используется нелегально, директору заведения грозит штраф за пиратство размером от 20 тыс. до 5 млн рублей по решению суда.
Я хочу использовать музыку в заведении. Что мне делать?Есть три способа легального исполнения музыки.
Первый — заключить договор с РАО / ВОИС. В этом случае владельцу заведения придется напрямую платить отчисления в эти организации и сдавать ежемесячные отчеты. Ежемесячная плата за коммерческое использование музыки в магазине составляет от 600 до 16 350 рублей и зависит от его площади, на АЗС — 2 тыс. рублей независимо от площади, в ресторанах — от 37 рублей за квадратный метр. Все подробные расценки можно посмотреть на сайте ВОИС или РАО.
Второй способ — использовать музыку из бесплатных библиотек или музыку, права на которую закончились за истечением срока давности. Однако здесь есть несколько подводных камней.
В интернете много библиотек с бесплатными треками, но некоторые композиции могут при этом быть в базе РАО и ВОИС. При их использовании в коммерческих целях может возникнуть конфликт, который придется решать в суде.
Что касается треков с истекшими авторскими правами, то и здесь есть нюансы. Как правило, авторские права на музыку действуют 70 лет, после чего трек можно бесплатно использовать в коммерческих целях. Однако часто для таких композиций работают смежные права на музыку, которые принадлежат звукозаписывающей компании.
Получается, что найти композиции, для которых перестали действовать все авторские права, — практически невозможно.
Третий способ — использовать сервисы, которые являются посредниками между РАО/ВОИС и бизнесом. Как правило, подобные сервисы берут на себя решение всех проблем с отчислением платежей в РАО / ВОИС и отчетностью. Они еще помогают составлять плейлисты под каждый тип бизнеса.
Таких сервисов на российском рынке достаточно много (Hurdy Gurdy, Muzlab, Fonmix, «Бубука»), их цены начинаются от 600 рублей в месяц за одну торговую точку — например, ресторан или фитнес-клуб.
Shutterstock/Salivanchuk Semen
Как достичь максимума
- Выбирайте музыку, исходя из задач вашего бизнеса. Если хотите, чтобы люди быстрее передвигались по торговому залу, выбирайте быструю, энергичную музыку. Если хотите, чтобы посетители подольше задерживались в вашем заведении, остановите свой выбор на расслабляющих композициях.
- Детально изучите разные варианты легального использования музыки. Обратите внимание, что отчисления в РАО и ВОИС указаны за квадратный метр.
- Выберите наиболее подходящий вариант использования музыки в своем заведении
Фото на обложке: Shutterstock/AboutLife
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