MVP для стартапов: почему нельзя пренебрегать и с чего начать разработку

MVP (минимальный жизненный продукт) — это не про строчки кода и сайт, это про проверку гипотез и способ быстро довести стартап до работоспособного состояния. Айнур Минибаев, СEO «Технаксис» , рассказал, почему нельзя пропускать этот этап и дал советы по самостоятельной разработке MVP.

Зачем MVP стартапу

MVP дает возможность проверить стартап на жизнеспособность в сжатые сроки. По данным Startup Genome Report, около 92% инновационных проектов закрываются еще в первый год существования. Одна из причин — отсутствие тестирования гипотез на старте. Именно минимально жизнеспособный продукт позволяет проверить несколько гипотез и получить достоверную обратную связь от пользователей.

Проверка гипотез — тот самый этап, который определяет весь дальнейший путь развития стартапа. При помощи MVP возможно изучить ситуацию на рынке и понять, какие фичи нужны пользователям, а какие — нет.

Сегодня у многих нет понимания того, что гипотезы по функционалу приложения не всегда стоят на первом месте. Важно тестировать продукт относительно его уникальных характеристик. Кроме этого, благодаря проверке гипотез можно на одном и том же продукте тестировать разные аудитории.

Например, вы хотите запустить блог, доступ к которому будет по подписке. Вместо того чтобы сразу создавать большое количество материала и закупать рекламу, можно попробовать создать пресейл — посадочную страницу продукта, которого еще нет. Это позволит убедиться в том, что продукт будут покупать.

Все гипотезы сравнивают по следующим параметрам: скорость, затраты и результаты. Условно они должны выглядеть так:

Выбор целевой аудитории. Способы привлечения аудитории. Ценность продукта/услуги.

На первой стадии лучше выбрать проверки гипотез с минимальным количеством затрат. Подойдет и группа в Facebook, и лендинг, который можно самостоятельно собрать на Tilda.

Совет: если вы составили список гипотез, а тестирование одной из них занимает много времени, либо разбейте ее на более мелкие, либо отложите на потом.

Относитесь к большим фичам критически, потому что они могут не принести ожидаемый результат, а только займут ваше время. К их разработке лучше вернуться на другом этапе.

Еще один пример: допустим, мы хотим сделать свой мессенджер. Исходя из того, что уже есть на рынке, в каждом мессенджере должны быть групповые звонки, аудио, видео, возможность отправить голосовые сообщения. В какой-то степени нужно реализовывать минимальный функционал, который уже есть у WhatsApp, Telegram или Facebook Messenger.

Если наша гипотеза при разработке мессенджера находится в другой области, например, преимущество не в форматах переписки, а в автоматическом переводе слов на разные языки, то можно пожертвовать каким-то количеством функционала ради одной фичи.

Минимальный жизненный продукт позволяет быстрее столкнуть стартап с реальностью и правильно распределить бюджет при запуске проекта.

Может, вы помните историю стримингового сервиса Quibi? После бесплатного периода подписку на Quibi оформили только 8% зрителей. Стартап закрылся через полгода, хотя и имел хорошие перспективы. Можно привести в пример и историю предпринимателя из Краснодара, который потратил 400 тыс. рублей на запуск магазина с боксерскими перчатками, а закрыл магазин уже через четыре месяца. Что стоило сделать: разработать MVP самостоятельно или обратиться в агентство.

С чего начать разработку MVP

Изучите конкурентов и поймите, в чем вы их превосходите

Вы должны понимать, если в нише, в которой вы планируете запускать стартап, есть конкуренты, значит вы движетесь в правильном направлении. Если конкурентов нет, то, скорее всего, нет и плодотворной среды для запуска продукта.

Например, стартап Essential, который занимался разработкой смартфонов с вытянутым экраном, закрылся в 2020 году. Их первые устройства привлекли к себе внимание, но продаж было мало, а некоторые модели гаджетов даже не разместили на полках магазинов.

Анализируйте историю и путь каждого конкурента

Благодаря историям других проектов, мы понимаем какую нишу выбрать. В последние годы многие стартапы обратили внимание на Edtech рынок, который уже бьют рекорды по выручке, а к 2025 году ожидается, что достигнет $404 млрд.

Исследование рынка и разработка юнит-экономики продукта

Исследуйте целевую аудиторию

Самый сложный этап — работа с аудиторией. Во многом она может стать определяющей. Важно правильно подобрать респондентов для общения, задать им такие вопросы, чтобы избежать когнитивных искажений, не подталкивать людей к правильному ответу. Одна из ошибок — выбирать для фокус-группы своих друзей. Во-первых, они могут не представлять интересы вашей целевой аудиторией, а во-вторых, на их выбор может воздействовать психологический фактор.

Например, когда мы разрабатывали Aomi, сервис для тренировки японского языка, мы провели исследование популярности изучения японского язык в США, Канаде, Европе, России и Южной Кореи, подготовив описание целевой аудитории для каждого из рынков.

Дело в том, что в разных странах — свои цели изучения языка, и это нужно учитывать. Так, например, в Южной Кореи японский язык изучается для переезда в Японию с целью учебы или работы, а в США — для туристических целей и знакомства с культурой.

Тестируйте как можно больше гипотез

Конечно, есть стартапы, которые выживают без MVP. Однако у них есть сильные преимущества, которые помогают продукту остаться. Представим, что «Яндекс» запустит новый внутренний маркетплейс. У них уже есть большая аудитория и бюджеты, поэтому даже при маленькой конверсии продукт будет жизнеспособным.

Сфокусируйтесь на решении проблем пользователей

Важно думать о том, какую проблему будет решать конечный продукт. Часто случается так, что основатель проекта за счет стартапа пытается решить личную проблему, которая возникла в предыдущей профессиональной деятельности. Можно сказать, что стартап — это отчасти галлюцинация фаундера. Создавайте гипотезу и проверяйте ее на реальных пользователях, чтобы убедиться: проблема, которую вы пытаетесь решить, действительно существует.

Что будет, если вы отказались от разработки MVP

Если стартап не разрабатывает MVP, то он отказывается от быстрой обратной связи пользователей. Многие пренебрегают этим этапом и думают, что знают потребности пользователей. Чаще всего стартапы отказываются проводить CustDev самостоятельно.

Проинтервьюировать 100 человек бывает психологически тяжело, а опрос друзей искажает данные и смещает фокус ответа. CustDev — это навык, который необходимо развивать. Грамотно его провести — значит справиться с одной из самых сложных задач и сделать продукт востребованным на рынке.

На этом этапе следует избегать прямых вопросов и ранжировать список гипотез всей командой. Например, благодаря грамотного проведению СustDev, мы смогли адаптировать видеоплатформу для совместных онлайн-развлечений с друзьями Bridge.Band под нужны рынка.

В чем разница в разработке MVP в России и за рубежом

Первый этап разработки в России и за рубежом, конечно, отличается. Например, когда мы хотели запустить аналог агрегатора скидок «Едадила» и проводили исследование финансовой ситуации на рынке Австралии, пришли к выводу, что тенденции к массовому внедрению такого рода приложения со скидками на товары пока нет. Аналитика позволила сэкономить деньги клиенту и не запускать продукт, у которого не будет пользователей.

Отношение инвесторов к стартапу тоже отличается. В первую очередь они смотрят на саму историю основателя. Компании с сооснователями, как правило, чаще получают инвестиции, чем основатели-одиночки. Согласно исследованию Startup Barometer 2020, у 36% стартапов — два фаундера, а у 29% — три и более. Это связано с тем, что основатели дополняют скиллы друг друга. Представим, что один из фаундеров разработчик и у него нет опыта в продажах. Этот навык сможет дополнить его сооснователь, у которого, например, не будет опыта в разработке.

Чек-лист по разработке MVP

Анализ рынка и конкурентов. Состояние рынка и исследование маркетинговой стратегии конкурентов. Работа с целевой аудиторией. Сегментация и разработка сценария использования продукта. Фокус на проблемы пользователей и пути их решения. Для какого сегмента аудитории вы будете решать проблему? Формулировка гипотез и их тестирование. Сравнивайте их по следующим параметрам: скорость, затраченные ресурсы, KPI результата.

В целом MVP позволяет не только своевременно принимать грамотные решения, но и превращать идеи в рабочие бизнес-модели.

Фото на обложке: Piyapong89/shutterstock.com