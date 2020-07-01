Мы упростили сайт до приложения с действием в один клик — и провалились

Сергей Федосов, СЕО крупнейшего в стране сайта с отзывами о врачах «ПроДокторов», рассказывает, какие ошибки можно допустить в создании приложения-аналога сайта и стоит ли их исправлять.

Однажды мы решили трансформировать наш объемный по содержанию сайт с отзывами о врачах в удобное приложение, которое может всегда «храниться» в кармане у посетителей сайта. Но упрощенный вариант ресурса всего с одной функцией — записью на прием — категорически не был принят пользователями.

Пока мы тестировали гипотезы, люди скачивали приложение «ПроЗапись» и проваливали наши предположения. Вот как это было.





Расстановка акцентов

Наш сайт — это история про отзывы. Одни пациенты их оставляют, другие — заходят, читают и на основе мнений выбирают врача. Точка монетизации — запись на прием, которая выгодна и пациентам, и клиникам. Эта функция работает с помощью одного тапа и исключает множество действий (позвонить в клинику / принять звонок, записаться к врачу / записать пациента и пр.).

Поэтому нам показалось классной идеей разработать приложение с одной-единственной, но очень полезной функцией. Хотелось сделать максимально простой и полезный продукт. И мы решили отказаться в нем от врачей, к которым невозможно записаться — такая ситуация обычно складывается в государственных клиниках, где нет частного приема и обслуживаются пациенты, прикрепленные по ОМС.

От традиционного рейтинга врачей также пришлось отказаться, ведь туда входили те самые специалисты из государственных лечебных учреждений, которые не ведут платный прием, но получили хорошие отзывы от пациентов.

В итоге функциональность приложения заключалась в демонстрации 5–7 врачей в ближайших клиниках — тех, куда пользователю удобно попасть исходя из его местоположения. У врачей отображался рейтинг на карточке, но упорядочить их по рейтингу было невозможно — приоритет был отдан поиску по месту приема.

Нам казалось, что запись — это задача, ради которой пользователь скачает приложение и оно у него задержится.

Сайт кардинально отличается: туда приходят посмотреть на врачей, написать отзыв и в среднем проводят сессии в 15–20 минут с десятками вкладок. Абсолютно противоположная история с точки зрения пользовательского интереса.





Реакция аудитории и гипотезы

Приложение мы разработали за несколько месяцев. Понадобилось некоторое время на тесты, и в конце 2018 года мы залили его в App Store и Google Play.

Решили назвать «ПроЗапись», оставили небольшой брендированный намек на основной ресурс — и все равно попались в ловушку. Пользователи скачивали приложение, ожидая полного повторения функций «ПроДокторов»: возможности почитать или оставить отзыв и выбрать врача на основе рейтингов, а не места его расположения.

Наша гипотеза провалилась с треском. Кроме комментариев в App Store и Google Play, где рейтинг приложения составил 3,0 и 2,4 соответственно, нам писали и звонили на горячую линию с негативной обратной связью по поводу функциональности.

Были мысли о том, чтобы привлечь новую аудиторию — дать возможность использовать удобную запись тем, кто не знаком с нашим ресурсом или пользовался им редко, но таких людей оказалось не так много. Все-таки «ПроДокторов» воспринимают как сайт отзывов, а не ресурс для записи на прием.

Еще была мысль полностью отстроить «ПроЗапись» от бренда и продвигать как самостоятельный продукт, но на это нужно было значительно больше времени и ресурсов. И в итоге все равно получилось бы приложение, лишенное ценностных преимуществ, которые есть у сайта с отзывами. Поэтому мы посчитали, что сделали неправильную ставку, и отказались от дальнейшего развития этого проекта.

Забавно, что изначально в нашей гипотезе все выглядело складно: приложение подбирает ближайших врачей по локации пациента, он тапает одного из них и отправляется на прием. Мы хотели сработать по схеме агрегаторов такси, где не клиент выбирает подходящего водителя, а система сама подсказывает ближайший автомобиль.

Но сфера медицины и здравоохранения намного деликатнее: да, есть риски попасть из-за водителя в неприятную ситуацию, но определиться с врачом более критично. И пользователя не устраивала та выборка, которую подкидывает система.

Люди хотят читать отзывы и выбирать лучшего из того, кто есть в городе, а потом уже задумываются о том, как к нему добраться. И если категорически не устраивает расстояние, могут выбрать второго после лучшего.





Почему все пропало

Наша глобальная ошибка — это неверное определение той функции, которая нужна пользователям. Пациент держит в голове мысль о местоположении врача, когда он выбирает лучшего из лучших, но она вторична. Даже в городах-миллионниках, где каждый день люди проводят по два часа в пробках.

В вопросе здоровья место приема оказалось совсем не критично. И в городах поменьше вообще нет преграды поехать на другой конец города, если врач зарекомендовал себя как блестящий специалист.

За полтора года — с конца 2018 по лето 2020 — «ПроЗапись» скачало больше тысячи человек. Рекордным год стал 2019 — приложение установили 770 пользователей. Но в целом процент записи через приложение несопоставим с активностью пациентов на сайте — мы регистрировали на прием к врачам менее 1% пользователей нашего основного ресурса.

Но интересно, что в целом картина самых популярных докторов для посещения сохранилась: за три года чаще всего через приложение бронировали слоты к гинекологам, неврологам и дерматологам.





Какие выводы можно сделать из нашей истории

Факап есть факап, но каждую гипотезу о паттернах поведения пользователей необходимо проверить. Иногда действительно лучше остановить проект, а не пытаться его реанимировать всеми (не)возможными способами. Простые или упрощенные решения не всегда равны лучшим решениям. Легче экспериментировать, когда уже работаешь с большим продуктом и можешь себе позволить рискнуть. Но еще риск — это и шанс на большой успех, который может складываться годами (наш основной проект — тому подтверждение).

Фото на обложке: Shutterstock.