Из стажера в топ-менеджеры: когда наставник может продвинуть вас в карьере

Для многих начинающих специалистов карьера ассоциируется с лестницей, и они считают успехом повышение в должности и переход на руководящую позицию. Амбициозным молодым людям может быть полезен наставник: он помогает понять свои истинные цели и двигаться к ним на максимальной скорости, не тратя силы на лишнее.
Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink, рассказывает, зачем наставник нужен тем, кто мечтает дорасти до топ-менеджера.
Стать руководителем отдела, подразделения, компании — популярная цель у молодых специалистов. Так, 65-66% опрошенных в группе от 18 до 34 лет считают возможность карьерного роста одним из важнейших признаков идеального работодателя.
В более старших возрастных группах на это обращает внимания меньше россиян, показал опрос НАФИ. А сервис «Работа.ру» выяснил, что 72% работников настроены на продвижение по карьерной лестнице, а 37% — готовы сменить работу ради повышения.
Однако на пути от рядового специалиста до топ-менеджера встречается немало трудностей.
И самая главная из них — уточнение своей цели: точно ли нужно двигаться в руководители, или же стоит сосредоточиться на горизонтальной карьере, или открыть свой стартап.
На этот вопрос, а также множество других, возникающих в процессе движения по карьерной лестнице, помогает ответить наставник.
В данном случае наставник — это не просто более опытный сотрудник компании, который помогает адаптироваться новым специалистам.
Речь идет об уже состоявшемся человеке — предпринимателе или топ-менеджере, который добился того, к чему стремится его подопечный, и теперь помогает ему пройти тот же путь. Еще его можно назвать ментором или экспертом.
Например, я 15 лет работаю с наставниками. У меня их трое, и все — успешные предприниматели.
Можно сказать, что благодаря им за это время я уже прожил несколько совершенно разных жизней — начинающего специалиста, линейного руководителя, стартапера и топ-менеджера.
Вот пять основных сценариев, когда амбициозному молодому специалисту будет полезен наставник.
Сценарий 1: Определить цель
На старте карьеры наставник помогает определить истинные цели.
Например, действительно ли желание стать топ-менеджером или успешным предпринимателем соответствует характеру человека или это навязанные социумом или семьей стереотипы, через которые сложно разглядеть настоящие устремления.
Зачем это делать? Во-первых, ложную цель тяжелее достичь. Во-вторых, ее реализация не принесет счастья.
Мечтая стать топ-менеджером, молодой специалист не всегда представляет, что его ждет. Управленческая должность предполагает большую ответственность, высокий уровень стресса, риски эмоционального выгорания.
Поэтому важно понимать, как строится работа «большого начальника»: какие обязанности, «плюшки» и разочарования ждут на этом посту. И здесь поможет наставник, транслируя свой опыт, помогая услышать собственные желания и адаптировать их к своим возможностям.
Например, я начал работать с наставником сразу после окончания вуза. Мне повезло: мой родственник — состоявшийся предприниматель. Мы вместе выполняли разные упражнения, которые помогли мне увидеть образ будущего и понять, как к нему идти.
Сценарий 2: Ускорить движение к цели
Еще одна ценность работы с наставником: вместе можно не только нащупать верную цель, но и выстроить грамотный индивидуальный план ее достижения. Не идти «наобум», расходуя много сил и времени на набивание шишек, а сразу сосредоточиться на действиях, ведущих в правильном направлении.
Так, наставник помогает сфокусироваться на главном, не совершать бессмысленных действий, избежать типичных ошибок и сохранять баланс между задачами.
Например, расставлять приоритеты в зависимости от ситуации, не теряя из виду основную цель. Поэтому, работая с наставником, можно двигаться по карьерной лестнице намного быстрее — напрямую, а не окольными путями.
По теме: Провал в коммуникации. 7 способов стать «плохим предпринимателем»
Сценарий 3: Адаптироваться на новой должности
Наставник не просто направляет, но и может чему-то научить: управлять командой, выстраивать бизнес-процессы, выходить из нестандартных ситуаций. Это пригодится, как только подопечный впервые становится руководителем.
Например, через шесть лет после начала карьеры я перешел в другую компанию на руководящую должность — возглавил небольшую команду менеджеров по работе с клиентами.
Я не понимал, как правильно управлять людьми. И тогда, после перерыва, снова обратился к наставнику.
Мы стали развивать менеджерские навыки, решая кейсы вроде «Что делать, если мой подчиненный не вышел на работу?». Отрабатывали ключевые функции управленца — планирование, организация, контроль, мотивация и координация.
Сценарий 4: Ставить краткосрочные цели
Держать верный фокус — главное, в чем помогает наставник. Поэтому можно привлекать его на этапе планирования целей на год — как рабочих, так и личных.
Я ежегодно пишу цели на ближайшие 12 месяцев по всем направлениям (личное, бизнес, спорт, саморазвитие, финансы), а потом мы обсуждаем их с наставником. В итоге многие пункты из списка подпадают под «утилизацию», так как на самом деле не отвечают моим главным устремлениям и образу будущего.
Их достижение ни на что не влияет, а только отвлекает от более важных моментов. И только взгляд со стороны помогает это понять. Кстати понять, что лишнее, можно забюджетировав время на все цели и расставив приоритеты.
Сценарий 5: Освоить новую сферу
Каждый второй работник хочет сменить профессию, а 59% россиян уже через это прошли, показали последние опросы.
Сегодня переход из одной сферы деятельности в другую — обычное явление. Но это не значит, что стало проще: ведь всё новое — процессы, люди, технические требования, скорость работы и подходы.
Освоить незнакомую профессиональную среду тоже помогает наставник. Пять лет назад я перешел из FMCG в IT, и за это время прошел путь, на который без помощи наставников потратил бы лет 15.
После работы в крупной компании с устоявшимися бизнес-процессами я вдруг стал стартапером. Это был абсолютно новый вызов, потому что я полностью отвечал за развитие компании и надо мной не было начальников. И здесь наставник сыграл роль условного руководителя.
Я по многолетней привычке озвучивал планы на предстоящую неделю, и это позволяло повышать ответственность за их реализацию. Для человека, который только вышел из найма и еще не привык к тому, что не нужно перед кем-то отчитываться, это важно.
По теме: Друг предложил инвестировать в его бизнес: как вложить средства в чужой проект и не потерять деньги
Как строится взаимодействие с наставником
Процесс общения, как правило, выстраивает наставник.
Обычно составляется график встреч с той периодичностью, которая оптимальна для обсуждения текущих задач. Подопечный заранее направляет список вопросов и проблем, которые нужно проговорить, а также варианты решений.
На встрече нужно разобрать все кейсы и рабочие трудности, рассмотрев каждую ситуацию с разных сторон. При этом важно взвешивать последствия тех или иных действий и соотносить их с глобальными и краткосрочными целями.
Наставник редко дает конкретный совет, как поступить в той или иной ситуации, если подопечный не задает прямого вопроса. Скорее он помогает самому найти ответ и лучшее решение из множества вариантов.
В то же время важна высокая степень доверия к наставнику: не пытаться оспорить его рекомендацию, а принимать на веру и следовать ей безоговорочно.
В этом суть наставничества — если ты лучше знаешь, как поступать, то наставник тебе не нужен. Споры и недоверие замедляют движение к успеху.
Как найти наставника?
Наставничество в России пока развито слабо.
Есть большое количество разных коучей и менторов, многие из них сертифицированные. Но абсолютное большинство — теоретики, которые не использовали свои знания на практике. Они умеют задавать вопросы, но редко обладают опытом достижения больших целей в бизнесе.
Стоит выбирать в наставники не того, для кого коучинг — это основной вид деятельности, а действующего руководителя или предпринимателя, готового делиться своими знаниями.
Самый простой путь его найти — обратить внимание на свое окружение. Присмотреться: кто вдохновляет, чьи результаты хотелось бы повторить, чей опыт кажется ценным и подходящим для своих целей.
Не стоит стесняться обращаться с просьбой стать наставником — всегда есть шанс получить положительный ответ. Для многих успешных людей это может быть полезным и вдохновляющим опытом.
По теме: 4 совета для предпринимателя, развивающего сеть в России
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 10 фраз, которые лучше не использовать в рекламе, чтобы не нарваться на серьезные штрафы
- 2 Дизайн-концепция мобильного или web-проекта: любовь с первого взгляда
- 3 Друг предложил инвестировать в его бизнес: как вложить средства в чужой проект и не потерять деньги
- 4 4 совета для предпринимателя, развивающего сеть в России
- 5 Как дважды два: как быстро освоить профессию разработчика онлайн-курсов
ВОЗМОЖНОСТИ
14 ноября 2023
14 ноября 2023
14 ноября 2023