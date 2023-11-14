Из стажера в топ-менеджеры: когда наставник может продвинуть вас в карьере

Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink, рассказывает, зачем наставник нужен тем, кто мечтает дорасти до топ-менеджера.

Для многих начинающих специалистов карьера ассоциируется с лестницей, и они считают успехом повышение в должности и переход на руководящую позицию. Амбициозным молодым людям может быть полезен наставник: он помогает понять свои истинные цели и двигаться к ним на максимальной скорости, не тратя силы на лишнее.

Стать руководителем отдела, подразделения, компании — популярная цель у молодых специалистов. Так, 65-66% опрошенных в группе от 18 до 34 лет считают возможность карьерного роста одним из важнейших признаков идеального работодателя.

В более старших возрастных группах на это обращает внимания меньше россиян, показал опрос НАФИ. А сервис «Работа.ру» выяснил, что 72% работников настроены на продвижение по карьерной лестнице, а 37% — готовы сменить работу ради повышения.

Однако на пути от рядового специалиста до топ-менеджера встречается немало трудностей.

И самая главная из них — уточнение своей цели: точно ли нужно двигаться в руководители, или же стоит сосредоточиться на горизонтальной карьере, или открыть свой стартап.

На этот вопрос, а также множество других, возникающих в процессе движения по карьерной лестнице, помогает ответить наставник.

В данном случае наставник — это не просто более опытный сотрудник компании, который помогает адаптироваться новым специалистам.

Речь идет об уже состоявшемся человеке — предпринимателе или топ-менеджере, который добился того, к чему стремится его подопечный, и теперь помогает ему пройти тот же путь. Еще его можно назвать ментором или экспертом.

Например, я 15 лет работаю с наставниками. У меня их трое, и все — успешные предприниматели.

Можно сказать, что благодаря им за это время я уже прожил несколько совершенно разных жизней — начинающего специалиста, линейного руководителя, стартапера и топ-менеджера.

Вот пять основных сценариев, когда амбициозному молодому специалисту будет полезен наставник.

Сценарий 1: Определить цель

На старте карьеры наставник помогает определить истинные цели.

Например, действительно ли желание стать топ-менеджером или успешным предпринимателем соответствует характеру человека или это навязанные социумом или семьей стереотипы, через которые сложно разглядеть настоящие устремления.

Зачем это делать? Во-первых, ложную цель тяжелее достичь. Во-вторых, ее реализация не принесет счастья.

Мечтая стать топ-менеджером, молодой специалист не всегда представляет, что его ждет. Управленческая должность предполагает большую ответственность, высокий уровень стресса, риски эмоционального выгорания.

Поэтому важно понимать, как строится работа «большого начальника»: какие обязанности, «плюшки» и разочарования ждут на этом посту. И здесь поможет наставник, транслируя свой опыт, помогая услышать собственные желания и адаптировать их к своим возможностям.

Например, я начал работать с наставником сразу после окончания вуза. Мне повезло: мой родственник — состоявшийся предприниматель. Мы вместе выполняли разные упражнения, которые помогли мне увидеть образ будущего и понять, как к нему идти.

Сценарий 2: Ускорить движение к цели

Еще одна ценность работы с наставником: вместе можно не только нащупать верную цель, но и выстроить грамотный индивидуальный план ее достижения. Не идти «наобум», расходуя много сил и времени на набивание шишек, а сразу сосредоточиться на действиях, ведущих в правильном направлении.

Так, наставник помогает сфокусироваться на главном, не совершать бессмысленных действий, избежать типичных ошибок и сохранять баланс между задачами.

Например, расставлять приоритеты в зависимости от ситуации, не теряя из виду основную цель. Поэтому, работая с наставником, можно двигаться по карьерной лестнице намного быстрее — напрямую, а не окольными путями.

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Сценарий 3: Адаптироваться на новой должности

Наставник не просто направляет, но и может чему-то научить: управлять командой, выстраивать бизнес-процессы, выходить из нестандартных ситуаций. Это пригодится, как только подопечный впервые становится руководителем.

Например, через шесть лет после начала карьеры я перешел в другую компанию на руководящую должность — возглавил небольшую команду менеджеров по работе с клиентами.

Я не понимал, как правильно управлять людьми. И тогда, после перерыва, снова обратился к наставнику.

Мы стали развивать менеджерские навыки, решая кейсы вроде «Что делать, если мой подчиненный не вышел на работу?». Отрабатывали ключевые функции управленца — планирование, организация, контроль, мотивация и координация.

Сценарий 4: Ставить краткосрочные цели

Держать верный фокус — главное, в чем помогает наставник. Поэтому можно привлекать его на этапе планирования целей на год — как рабочих, так и личных.

Я ежегодно пишу цели на ближайшие 12 месяцев по всем направлениям (личное, бизнес, спорт, саморазвитие, финансы), а потом мы обсуждаем их с наставником. В итоге многие пункты из списка подпадают под «утилизацию», так как на самом деле не отвечают моим главным устремлениям и образу будущего.

Их достижение ни на что не влияет, а только отвлекает от более важных моментов. И только взгляд со стороны помогает это понять. Кстати понять, что лишнее, можно забюджетировав время на все цели и расставив приоритеты.

Сценарий 5: Освоить новую сферу

Каждый второй работник хочет сменить профессию, а 59% россиян уже через это прошли, показали последние опросы.

Сегодня переход из одной сферы деятельности в другую — обычное явление. Но это не значит, что стало проще: ведь всё новое — процессы, люди, технические требования, скорость работы и подходы.

Освоить незнакомую профессиональную среду тоже помогает наставник. Пять лет назад я перешел из FMCG в IT, и за это время прошел путь, на который без помощи наставников потратил бы лет 15.

После работы в крупной компании с устоявшимися бизнес-процессами я вдруг стал стартапером. Это был абсолютно новый вызов, потому что я полностью отвечал за развитие компании и надо мной не было начальников. И здесь наставник сыграл роль условного руководителя.

Я по многолетней привычке озвучивал планы на предстоящую неделю, и это позволяло повышать ответственность за их реализацию. Для человека, который только вышел из найма и еще не привык к тому, что не нужно перед кем-то отчитываться, это важно.

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Как строится взаимодействие с наставником

Процесс общения, как правило, выстраивает наставник.

Обычно составляется график встреч с той периодичностью, которая оптимальна для обсуждения текущих задач. Подопечный заранее направляет список вопросов и проблем, которые нужно проговорить, а также варианты решений.

На встрече нужно разобрать все кейсы и рабочие трудности, рассмотрев каждую ситуацию с разных сторон. При этом важно взвешивать последствия тех или иных действий и соотносить их с глобальными и краткосрочными целями.

Наставник редко дает конкретный совет, как поступить в той или иной ситуации, если подопечный не задает прямого вопроса. Скорее он помогает самому найти ответ и лучшее решение из множества вариантов.

В то же время важна высокая степень доверия к наставнику: не пытаться оспорить его рекомендацию, а принимать на веру и следовать ей безоговорочно.

В этом суть наставничества — если ты лучше знаешь, как поступать, то наставник тебе не нужен. Споры и недоверие замедляют движение к успеху.

Как найти наставника?

Наставничество в России пока развито слабо.

Есть большое количество разных коучей и менторов, многие из них сертифицированные. Но абсолютное большинство — теоретики, которые не использовали свои знания на практике. Они умеют задавать вопросы, но редко обладают опытом достижения больших целей в бизнесе.

Стоит выбирать в наставники не того, для кого коучинг — это основной вид деятельности, а действующего руководителя или предпринимателя, готового делиться своими знаниями.

Самый простой путь его найти — обратить внимание на свое окружение. Присмотреться: кто вдохновляет, чьи результаты хотелось бы повторить, чей опыт кажется ценным и подходящим для своих целей.

Не стоит стесняться обращаться с просьбой стать наставником — всегда есть шанс получить положительный ответ. Для многих успешных людей это может быть полезным и вдохновляющим опытом.

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Фото на обложке: jcomp /Freepik