Как прокачать навыки в стартапах и повысить шансы на попадание в акселератор

Бизнес-инкубаторы, акселераторы, технопарки — российская венчурная индустрия становится все разнообразнее и привлекает внимание инвесторов, экспертов и идейных предпринимателей. Иван Борисенко, руководитель международного направления финансовой компании Lime Credit Group, рассказывает о пользе бизнес-акселераторов и альтернативном способе развить свою экспертизу в стартапах.

Суровая реальность

Нередко начинающие предприниматели, задумываясь о стартапах, представляют красивые картинки коворкинга, людей в очках и с бородами, программирующих за компьютерами Apple. Много умных слов в диалогах и чувство удовлетворенности после каждого рабочего дня за пинтой пива в баре с коллегами. На практике все, что вас ждет, — это отсутствие свободного времени, сна и огромное желание бросить все к чертям. Если у вас хватает выдержки, терпения и силы воли, чтобы это перебороть, можете читать дальше. Если нет, не тратьте время, лучше пройдите какой-нибудь обучающий курс.

Говоря о венчурной индустрии в России для молодых стартапов, в первую очередь имеет смысл обратить внимание на сеть бизнес-акселераторов.

Самый известный акселератор в России — это государственный Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), который предлагает разнообразные программы сотрудничества, в том числе и условно-бесплатные. Среди крупнейших игроков в сети можно отметить «Сбер 500», GenerationS и акселератор Сколково.

Зачем это надо? Акселераторы в первую очередь предоставляют экспертизу, связи и обучают фокусироваться на главных вещах в развитии проекта. Так, на начальном этапе бизнеса появляется большое количество рутинных, но крайне важных задач, без качественного и упорного выполнения которых ничего не получится.

Возьмите тот же кастдев (тестирование продукта потенциальными потребителями) и начните проводить проблемные интервью самостоятельно. К вечеру того же дня вы сильно задумаетесь, зачем оно вам надо. Акселератор поможет извлекать пользу из выполнения таких задач и научит фокусироваться на главном — эффективном зарабатывании денег. Кроме того, вы неизбежно столкнетесь с необходимостью бухгалтерской и юридической помощи. Специалисты, работающие в акселераторах, понимают специфику стартапов и, в числе прочего, смогут качественно закрыть потребности молодого бизнеса по этим двум направлениям.

Как понять, что мой проект интересен

Из всех команд, которые начинают делать какой-то проект, лишь 3-5% в итоге выживают на дистанции 3-5 лет. Акселератор может увеличить эту долю, но надо признать, что большая часть венчурных проектов обречены на провал.

Это связано преимущественно с тем, что люди, начинающие работу над стартапом, очень сильно сфокусированы на своей идее, а не на том, как продавать и генерить выручку.

Чтобы трезво просчитать свои шансы на попадание в акселератор и дальнейший уверенный рост, оцените свой стартап по следующим критериям:

У вас есть идея (изящный масштабируемый продукт, не швейцарский нож с кучей функций. Пусть это будет нож с одним лезвием, которое можно отшлифовать, заточить и начать резать им трюфели вместо картона. Думаю, аналогия понятна). У вас есть команда (должна перекрывать 4 основные роли: лидер-организатор, разработчик, маркетолог, специалист по бюрократии). У вас есть юрлицо (желательно с одним учредителем). У вас есть продажи (пусть даже объем совсем небольшой).

При наличии данных параметров у стартапа вы сможете более эффективно использовать время в акселераторе на развитие бизнеса.

Наличие продаж — это ключевое

Эксперты каждого отдельного акселератора применяют разные критерии отбора проектов. Однако одним из наиболее существенных факторов при принятии решения будет наличие у стартапа продаж.

Если они есть, то в большинстве случаев за проектом стоит какая-то команда, у нее проработана организационная структура, ведется документальное сопровождение и, что самое главное, продукт кому-то нужен, и это подтверждено деньгами. Иными словами, тут есть с чем работать. Кроме того, важно понять, насколько ваш бизнес масштабируем.

Бывают ситуации, когда у стартапа есть небольшие продажи, но он работает в очень узком сегменте, и выручка не способна кратно расти без практически полного изменения продукта (спойлер: так бывает достаточно часто, и, скорее всего, ваш продукт будет изменен радикально, смиритесь).

Минусом при отборе также будет сложная структура компании, когда в учредителях множество физических или юридических лиц. В случае успеха акселератору придется договариваться со всеми стейкхолдерами.

Еще один совет для тех, кто собирается участвовать в акселерационных программах: зайдите на сайт и посмотрите, кто находится в составе коучей, инвесторов и экспертов. Проверьте профили этих людей на LinkedIn, Facebook, проанализируйте их сферу интересов. Лучше всего подавать заявку в акселератор, где будет больше специалистов по вашей тематике.

О зарубежных акселераторах и умных инвестициях

Пожалуй, самый известный зарубежный акселератор — это Y-Combinator. По сравнению с российскими программами, конкуренция там намного выше. На международном рынке больше инвесторов и шире возможности, поэтому молодые предприниматели могут получить лучший опыт именно за границей.

В России венчурный бизнес начал развиваться относительно недавно, и когорта специалистов, способных дать проекту реальную экспертизу, умные деньги и связи, меньше, чем за рубежом.

Вы можете найти частного инвестора и даже получить деньги на развитие проекта. Вероятнее всего, это будет договор займа, где будет прописано в какие сроки вы должны будете вернуть деньги, с каким процентом, и какую часть тела у вас отнимут, если вы этого не сделаете.

Проблема в том, что, взяв эти деньги, вы не получите экспертизы, связей, бизнес-инструментов, потенциальных каналов сбыта. Привлекая инвестиции в свой стартап, старайтесь гнаться не за объемом денежных средств, а за тем, что может дать вам инвестор на качественном уровне. Договоритесь, например, что при достижении уровня mvp он сделает рассылку о вашем продукте по собственной клиентской базе или обсудит льготы для вашего проекта со своим маркетинговым партнером.

Работа в венчуростроительных организациях

Если предприниматель планирует подавать свой проект на программу акселератора, важно, чтобы, помимо навыков руководства, у человека были знания предметных областей: маркетинга, финансов, технических аспектов. Команда стартапа — это не штаб из 100 человек, где представлен полный спектр узких специалистов: маркетологов по контекстной рекламе, специалистов по SEO, по email-рассылкам, финансовых аналитиков, бухгалтеров, юристов и так далее. На начальном этапе всеми этими функциями будут заниматься 3-4 человека, и им придется вникать в каждую область.

Венчуростроительные компании позволяют начинающему предпринимателю развить экспертизу во всех аспектах бизнеса и понять, как бы он сейчас строил свою компанию.

Главное — бизнес-процессы

В России венчуростроительная сеть преимущественно сформирована Роснано, ФИОПом и их дочерними предприятиями, такими как «Техноспарк», «Сигма.Новосибирск», «Сигма.Томск» и другие. Эти организации обладают инфраструктурой для развития стартапов, широким портфелем компаний (от медтеха до услуг беспилотных летательных аппаратов), и всегда открыты для тех, кто хочет попробовать себя в венчурных проектах.

Если человек приходит в компанию сети совсем без опыта управления, то, конечно, его не поставят на руководящую позицию. Однако он может начать с того, что присоединится к команде существующего проекта, будет развивать его и вникать в особенности организации бизнеса.

Постепенно, если специалист показывает себя способным к руководству, его идеи и действия приносят деньги, ему дадут вести проект. При этом функционал руководителя будет практически такими же, как в управлении собственным бизнесом.

Если стартап выйдет на стадию продажи, то приобретатель может предложить управляющему директору продолжать курировать проект и стать стейкхолдером (говоря проще, предложит директору небольшую долю в проекте в качестве мотивации).

Работа со стартапами в таком формате помогает развить навыки конструирования бизнес-процессов и понять, как масштабировать растущие компании.

Желающим попробовать силы в бизнес-акселераторах

Несколько советов предпринимателям, которые задумываются над участием в акселерационных программах для развития бизнеса.

Главный совет тем, кто хочет развивать собственный стартап, — попробуйте свои силы в венчуростроительных компаниях, тем более, если вы хотите заниматься высокотехнологичными и рисковыми проектами. Вы наработаете боевой опыт ведения проектов, у вас появятся бизнес-идеи, экспертиза, связи, и в будущем, вы с большей вероятностью сможете довести личный стартап до продаж и поймете, как их масштабировать. Параллельно участвуйте в мероприятиях ФРИИ, «Сбера» или Сколково — так вы поймете, чем живет эта индустрия. Вы сможете говорить на одном языке с инвестиционными фондами и акселераторами, хорошо понимая, чего от вас хотят, и что ваш бизнес может дать. В этом случае шансы того, что вас высоко оценят на отборе, возрастут. Учите английский и погружайтесь в англоязычные материалы (сайты, статьи, интервью). Даже если вы не планируете участвовать в зарубежных программах от Y Combinator или 500 Startups, вы всегда будете в курсе мировых трендов. Обычно идеи, появляющиеся на Западе, доходят до России за 3-5 лет. И темп растет. Следовательно, понимая направление ветра, вы сможете раньше конкурентов внедрять полезные наработки и практики.

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