Не экономьте на профессионалах: схема «дешевле значит лучше» больше не работает

Сооснователь фонда Admitad Invest и руководитель стартап-студии Admitad Projects Максим Волохов уверен, что в двадцатые наибольшая опасность для бизнеса кроется в экономии на профессионалах. Иными словами, талант требует достойной оплаты и внимательного, не шаблонного отношения к компетенциям. Цена знаний — вот главный вопрос, на который нужно суметь дать правильный ответ при найме.

Новое десятилетие тянет за собой эволюционные изменения в том числе и в сфере поиска профессионалов. Характер трансформаций в отношениях между работодателем и специалистом вполне просматривался в тенденциях последних лет.

Какой будет цена знаний в новом десятилетии?

Ответ простой — высокой. Я заметил, что все чаще стали упоминать профессионализм и компетентность людей — возможно, под влиянием идей Джордана Питерсона (его книга «12 правил жизни: противоядие от хаоса» — лучшее, что прочитал в 2019 году, всякие «Харари» и близко не стоят).

Возможно, в целом новый цифровой век заставляет более прагматично и расчетливо подходить к вопросам. Раньше говорили: не берите на работу звезд — от них больше проблем чем пользы.

Сейчас все чаще возникают обратные высказывания: «зачем нанимать трех джунов, если один сеньор-специалист сделает работу быстрее и с меньшими рисками для качества и репутации?» В подтверждение обычно показывают видео, как три профессиональных футболиста «уделывают» два десятка юниоров.

Три фазы человеческих знаний

Перечислю несколько идей, которые лично мне помогают расставить приоритеты в решении таких вопросов.

Знания любого человека в любом вопросе можно поделить на три основные фазы.

Знаю — читал, в курсе, что такое есть.

Понимаю — читал и даже вроде как разобрался, много источников использовал.

Осознаю — только когда пропустил знания через себя и получил практический опыт применения.

Как это помогает на практике? Когда общаетесь с человеком, а тем более спрашиваете у него совета, необходимо отдавать себе отчет, на каком уровне знаний он владеет предметом. В идеале он еще должен чем-то рисковать, когда дает совет (привет Талебу и «Шкура на кону»).

В бизнесе принимать советы от людей, которые не осознали, нужно с максимальной осторожностью. Когда работаешь с инвестициями, верность этого предупреждения осознаешь постоянно.

Сколько стоит незнание? Дорого!

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По личному опыту — это так. Простое правило: всегда брать максимально компетентных людей, даже если их услуги дорого стоят (говорю про айтишные профессии, о других я знаю мало, не имею права утверждать).



Речь идет даже не про прямые затраты на оклад компетентного человека по сравнению с зарплатой новичка, а про косвенные расходы, которые сложно посчитать.

Здесь играет роль множество факторов. К примеру, как еще одна штатная единица усложняет общую систему, коммуникацию внутри, сколько стоит изменить процессы для компании не в 20, а в 200 человек и как изменится общая производительность бизнеса после изменений. Тут же необходимо определить, сколько ресурсов уйдет на контроль, планирование и обучение людей и так далее.

Допустим, вы решили масштабировать свой бизнес за счет массового найма людей. Если вместе с этим не будет изменения процессов для повышения КПД на одного человека, то это очень плохая идея. Но когда вы это поймете, у вас уже будет компания на 500+ человек и во многом уже будет поздно.

На этом можно было бы и закончить разговор, но все не так просто.

Есть банальная фраза — «корпкультура ест стратегию на завтрак». И это действительно так. Какие бы дорогие профи у вас ни работали, какая бы шикарная стратегия ни была заказана у лучших мировых консалтов, если атмосфера, взаимоотношения и общая среда внутри компании — «с гнильцой», то удачи и счастья вам на пути претворения этой стратегии в реальность.

Еще одна проблема кроется в том, что сейчас все больше специалистов круто продают себя на собеседованиях, но на этом их таланты заканчиваются. Народ прокачал soft-скиллы, ведь это то, «от чего зависит будущее карьеры», как нынче говорят. Жаль, что с уровнем осознания все плохо.

А про то, что некоторые люди считают, что лидерству можно научиться по книгам и тренингам, надо отдельную статью написать.

Как с этим быть? На такой случай компании нужен очень компетентный человек который ведет наем. Как говорится, клин клином. Есть и исключения, при которых и это не поможет. Речь про случаи, когда компетентных профессионалов просто нет в зоне доступа.

К примеру, у нас есть стартап-студия — цифровой завод по производству других цифровых бизнесов. И было бы, конечно, очень круто найти человека, который уже прошел весь этот путь, положив в портфель пару таких заводиков.

Есть цифры, по которым видно, что проекты не просто созданы, но окупили и себя, и весь завод. Но таких людей на рынке нет. В таком случае приходится постигать все как первопроходцу.

Что делать, если вы еще не суперпрофи?

Во-первых, банально учиться и работать — менять ваше время на навыки.

Это всегда долго, сложно и дорого, но иначе — никак (не будем заниматься самообманом). Этот путь того стоит: просто каждый день изучайте чуть-чуть нового в интересной вам нише — и через год вы уже очень продвинетесь.

Часто наблюдаемая ситуация: человек сидит на одном месте 20 лет и думает, что он профи, раз у него столько лет опыта. Это не так. Вполне может быть, что у вас в наличии только один год опыта, который вы повторили 20 раз, — простой стаж не делает из сотрудника профессионала.

Во-вторых, можно заниматься чем-то новым. Возможно, у вас откроется талант, о котором вы не знали.

В худшем случае вы получите уникальный опыт просто за счет того, что вы первопроходец в новом деле и конкуренции нет. Это значит, что ваш уровень компетенции в вопросе будет выше чем у других. Следовательно, и ваша ценность для рынка будет высокой.

О востребованности компетентных специалистов

В чем плюс профессионала? Предположим, что он сделает ту же работу быстрее, с меньшими рисками и большим качеством. Это так, но для меня ценность в другом.

По-настоящему компетентный человек знает, что можно не делать. Это помогает сэкономить кучу времени, все сильно упрощает и ускоряет.

К примеру, недавно я изучал проектное управление по всем канонам бизнес-школ. И правильно ведь пишут — все так и есть, все 47 процессов, подвидов и так далее. Если я найму «проектного-менеджера-отличника с MBA», он сделает все правильно, проделав все необходимые работы по списку.

Но если в компанию придет действительно компетентный, опытный, осознающий (и тут наличие MBA так же будет плюсом) специалист, то он будет знать, что в этом случае из 47 нужно сделать только 13 пунктов, а остальное никогда не пригодятся.

Тут дело в том, что цикл рабочего процесса в среднем занимает три недели. Специалисты, которые проходили этот путь неоднократно, знают, какие шаги в разных ситуациях можно пропустить, чтобы сэкономить время.

Учитывая, что каждый из пунктов будет сделан качественно, это кратно ускоряет и улучшает дело, а скорость все больше становится главной метрикой не только стартапа, но и любого бизнеса.

Хороший пример — новый завод автомобилей Tesla в Китае, который построили за один год. Казалось бы, где айтишники и новый век, а где — тяжелое машиностроение с жесткими процессами. Настолько стремительное возведение завода — новый прецедент.

Попробуй-ка теперь компенсировать такую скорость движения твоего оппонента, даже если у тебя есть сильные стороны в планировании, компетенция в управлении тысячами сотрудников в штате, низкорисковое производство и давние традиции.

Проблема упирается в кадры?

Давайте проанализируем условные закупки чего угодно. Никто не захочет ходить у себя дома по самому дешевому из возможных напольных покрытий. Его к тому же и дороже монтировать, и каждый год надо менять (дополнительные неучтенные расходы). Но именно с таким подходом идут закупки в большинстве тендеров.

Сэкономили на обуви или продуктах питания? Оплатите потом врачам лечение последствий. Купили смартфон подешевле? Меняйте его не раз в пару лет, а каждый год (плюс время, потраченное на его баги и зависания).

Спрос рождает предложение — раз покупают «чтобы подешевле», то такое и производят. Хотя проигрывают от этого все.

Клиент пользуется плохим товаром и в итоге переплачивает, а бизнес работает с минимальной прибыльностью. У него нет средств для вложений в улучшение качества, ведь запрос только на цену при покупке, без понимания со стороны клиента всех прямых и косвенных затрат, которые придется нести из-за выбора в пользу сомнительного качества.

Как получить максимум

Опыт — прежде всего. Профессионал, который прошел через взлеты и падения, — оптимальный кандидат для найма.

Знания ценны только тогда, когда к ним применим подход осознанности. Одно дело — теоретизировать стратегию, и совсем другое — понимать ее на практике.

Каким бы дорогим не было знание, незнание всегда дороже.

Скорость — аргумент в принятии решений. Проволочки и торможение всегда приводят к более ощутимым потерям, чем высокая оплата компетентного специалиста.

Компетенции приобретаются и оттачиваются. Но важен интерес к области знаний, который не позволит специалисту сидеть на одном месте и выполнять работу без приобретения опыта.

От схемы мышления «дешевле значит лучше» проигрывают все. Бизнес упирается в минимальную прибыльность, клиент получает некачественный товар или услугу.

Закончу подправленной цитатой Ротшильда: «Мы слишком бедные, чтобы покупать плохие товары и нанимать непрофессиональных людей». И ведь не поспоришь.

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