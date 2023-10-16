Египет, Беларусь и Северный Кипр: что могут предложить нестандартные локации для инвестирования в недвижимость

Татьяна Бунегина, финансовый советник Центробанка РФ и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate, рассказала об особенностях рынка недвижимости в Египте, Беларуси и на Северном Кипре, а также о том, к чему нужно быть готовым, подыскивая квартиру в одной из этих стран.

Покупка недвижимости — один из наиболее перспективных способов инвестирования с коротким сроком окупаемости, поэтому спрос на жилые и нежилые помещения стабильно растет.

В России его также подогревают различные льготные программы от государства и застройщиков: например, низкие ставки по ипотеке для некоторых категорий граждан.

Западные рынки такими льготами «похвастаться» не могут, тем не менее тренд на приобретение жилья за границей сохраняется и в 2023 году, несмотря на введенные санкции и другие ограничения, с которыми сталкиваются россияне.

По данным Forbes, на выбор зарубежной страны для покупки жилья влияет в том числе возможность получить гражданство или ВНЖ. И если до 2022 года список популярных среди россиян стран возглавляли европейские государства (Испания, Италия и Болгария), лидеры в сегодняшних реалиях — Турция, Таиланд и ОАЭ.

После саммита «Россия — Африка» интерес покупателей может сместиться в пользу стран южного континента.

Например, Египта, который в 2023 году также запустил программу получения ВНЖ через инвестиции в недвижимость. Набирают популярность и другие неспецифичные для российских инвесторов страны. В их числе — Беларусь и Северный Кипр.

Египет: рынок недвижимости

Египет привлекает круглогодичной жаркой погодой и Красным морем. Ожидаемо, что спрос главным образом будет сосредоточен в окрестностях курортных городов Хургады и Шарм-эль-Шейха.

По прогнозу аналитиков, в 2023 году россияне могут купить до 2-3 тыс. объектов в этой североафриканской стране. Покупка объектов от $50 тыс. позволяет оформить ВНЖ на год, от $100 тыс. и $200 тыс. — на 3 года и 5 лет соответственно.

Кроме того, владелец жилья в Египте имеет право на получение туристической визы на срок до 6 месяцев с возможностью ее продления.

Цены на жилье в Египте

Стоимость жилья с отделкой в Египте стартует от $35 тыс. Квартиры просторные: площадь большинства студий от 60 м², однокомнатных — от 80м².

Особенности покупки недвижимости в Египте

Допустим первоначальный взнос от $16 тыс. — на оставшуюся сумму возможно оформить рассрочку сроком на 24 месяца (+ 2 месяца для нерезидентов).

Можно найти полностью обустроенный вариант: не только с ремонтом, но и с мебелью.

Можно оплатить наличными или переводом на счет. Трансфер денег осуществляется через обычный банковский перевод.

Как использовать недвижимость в Египте

Купленную квартиру в Египте можно сдать в аренду с гарантированной доходностью. Для удобства и удаленного контроля можно обратиться к посреднику — управляющей компании, которая за комиссию в районе 10% будет управлять объектом и представлять интересы владельца.

Также квартиру можно перепродать в любое время после покупки. Этот вариант будет наиболее рентабельным при покупке жилья на этапе застройки и последующей продаже после сдачи объекта в эксплуатацию.

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Что осложняет покупку квартиры в Египте

Обязательный сервисный сбор, который нужно оплачивать ежегодно. Наиболее высокий — на объекты вблизи моря, в курортных районах. Как правило, сбор зафиксирован в валюте и предполагает повышение на 5-7%, что невыгодно для инвестирования на длительный срок.

Кроме сбора потребуется заплатить единоразовый налог при покупке — его размер зависит от площади жилья; а также ежегодный налог на собственность для иностранцев, который составляет 3 египетских фунта за кв. м ($0,097 или 9,51 руб.).

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Подача налоговой декларации на недвижимость — на портале Digital Egypt.

Реестр недвижимости — здесь можно получить свидетельство о распоряжении недвижимостью и воспользоваться другими услугами по оформлению недвижимости удаленно.

Портал Министерства внутренних дел для оформления электронной визы в Египет на срок до 30 дней.

Все о получении ВНЖ в Египте на портале агентства недвижимости prian.ru.

Беларусь: рынок недвижимости

Купить недвижимость в Республике Беларусь россиянам проще, чем в других зарубежных странах. Для проведения сделки достаточно российского паспорта, приобрести жилье можно на первичном или вторичном рынке, налогов при оформлении договора купли-продажи не предусмотрено.

Условия сделки с участием граждан РФ ничем не усложняются, и после регистрации собственности владелец объекта обладает всеми возможностями распоряжения своей недвижимостью.

Граждане иностранных государств, владеющие недвижимостью в Беларуси, имеют право оформить РВП — разрешение на временное пребывание в стране. Оно выдается сроком на 1 год с возможностью последующего продления (ст. 48 Закона Республики Беларусь от 04.01.2010 No105-З).

Цены на жилье в Беларуси:

В Минске средняя стоимость квадратного метра составляет $1200 на рынке новостроек и $1600 на вторичном рынке. В других крупных городах (Витебске, Могилеве, Бресте и Гродно) цена за кв. м в новостройках почти вдвое ниже ($600-700), и еще ниже на рынке вторичного жилья.

Особенности покупки недвижимости в Беларуси

Несмотря на то, что в Республике функционируют платежные системы РФ, для покупки жилья потребуется открыть счет в долларах или белорусских рублях, так как стоимость жилья привязана к доллару.

Ипотечных программ для иностранцев не предусмотрено — только для резидентов страны, постоянно проживающих и трудоустроенных в Беларуси.

Купить жилье можно и в новостройке, и на вторичном рынке — рассчитывать актуальность и выгоду капиталовложения необходимо в каждом конкретном случае.

После оформления собственности потребуется заключить договоры на ТО, ЖКУ, электро-, водо- и газоснабжение.

Как использовать недвижимость в Беларуси

Для иностранных граждан самый простой и понятный путь инвестирования — купить квартиру в новостройке на раннем этапе строительства, дождаться выдачи ключей и роста цен и продать ее дороже.

Либо сначала сделать ремонт, полностью отделать и обставить квартиру под конкретный сегмент аудитории, а затем реализовать ее с еще большим удорожанием.

На вторичном рынке при выборе объекта в первую очередь стоит учитывать его локацию. Если недвижимость находится рядом с популярными туристическими объектами, университетами и крупными ТЦ, потенциальная прибыль от ее покупки возрастает.

Можно купить квартиру в плохом состоянии, вложиться в ее ремонт и продать обновленную с высокой чистой прибылью.

Также на рынке недвижимости Беларуси хорошо работают стратегии, рассчитанные на получение пассивного дохода. Квартиру можно сдавать, получая стабильный регулярный доход в виде ренты.

Что осложняет покупку недвижимости в Беларуси

В стране есть ограничение на покупку земли иностранцами — ее можно только арендовать на срок до 99 лет. Это один из немногочисленных нюансов, на который инвестору следует обратить внимание, если он планирует приобрести или построить дом.

Налога при покупке недвижимости также нет, но есть налог на владение недвижимым имуществом. Ежегодный налог на недвижимость для физических лиц составляет 0,1% от стоимости жилья.

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Северный Кипр: рынок недвижимости

После приобретения недвижимости на Северном Кипре иностранец может получить ВНЖ, право которого также будет распространяться на ближайших родственников. Кроме того, впоследствии владелец сможет оформить ПМЖ.

Иностранцы могут купить квартиру или земельный участок в любом регионе Северного Кипра. Важно учитывать, что нерезиденты могут приобрести только жилую недвижимость — и только один объект. При этом площадь квартиры или дома вместе с участком не должна превышать 4 014 кв. м.

В тройку наиболее востребованных у иностранцев городов входят Кирения, Фамагуста и Тримоко: их популярность обусловлена выходом к морю, развитой курортной инфраструктурой и привлекательными погодными условиями.

Цены на жилье на Северном Кипре

Стоимость квартир у моря варьируется от 100 до 250 тыс. евро.

Особенности покупки недвижимости на Северном Кипре

На Северном Кипре можно расплачиваться криптовалютой, в том числе и за покупку недвижимости. К другим преимуществам инвестирования в недвижимость Северного Кипра относятся:

высокий пассивный доход от сдачи в аренду, гарантированная прибыль в 5-7% годовых;

выгодная перепродажа объектов. Стоимость жилья на Кипре неуклонно растет: по данным DMG property group, только за последние три года цены выросли на 79%. Кроме того, возможно купить квартиру или виллу на этапе застройки и после ее сдачи перепродать с чистой прибылью в 20%;

беспроцентная рассрочка платежа, которую многие застройщики предлагают иностранцам.

Как использовать недвижимость на Северном Кипре

После вступления в собственность объект можно сдавать в аренду, обосноваться там самому или улучшить условия проживания и перепродать по более высокой стоимости.

Что осложняет покупку недвижимости на Северном Кипре

Северный Кипр — частично признанное государство, сделки с недвижимостью здесь не отвечают нормам международного права. Потому инвестиционные риски при вложении в объекты на территории этой страны достаточно высоки, хотя и ликвидность также высокая.

Начинающим инвесторам не рекомендуется рассматривать эту страну для вложений.

Более опытным приглядеться стоит, однако инвестиции в объекты Северного Кипра не должны превышать 5% от всего портфеля, чтобы доход инвестора не смог существенно пострадать от каких-либо непредвиденных ситуаций на этом направлении.

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Резюме

Египет, Беларусь и Северный Кипр — инвестирование в недвижимость каждой из этих стран по-своему интересно.

Египет привлекателен низкими (в сравнении) ценами на жилье и возможностью инвестиций в курортные объекты. Беларусь отличается простотой и отсутствием дополнительных налогов при покупке. Северный Кипр предлагает высокую рентабельность одновременно с высокими рисками из-за его особого политического статуса.

Перед инвестированием в любой из этих рынков следует досконально продумать стратегию с учетом всех потенциальных рисков. Если возможности и силы позволяют, можно попробовать сразу три способа на практике и определить наиболее успешный и удобный для себя.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Фото на обложке: Shutterstock/jaturonoofer