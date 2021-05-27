Чем Нидерланды привлекательны для стартапов и как туда переехать для запуска своего дела

По версии ежегодного рейтинга Doing Business Нидерланды входят в топ-10 стран Европы для бизнес-иммиграции наравне с Британией, Данией и Швецией, однако дешевле для переезда. В стране функционируют центры инноваций, где стартапы могут получить помощь от бизнес-инкубаторов мирового класса, также существуют поощрительные государственные программы и гранты для предпринимателей.

Как переехать

На территории страны уже шесть лет действует программа по получению стартап-виз для привлечения предпринимателей в страну. По этой программе приезжие имеют право год жить и осуществлять свою деятельность в этой стране. После этого можно получить вид на жительство сроком на два года по упрощенной системе визы самозанятого предпринимателя.

Обязательным условием для получения стартап-визы является необходимость заключить договор с фасилитатором. Это представитель бизнес-акселератора, инкубатора или научно-предпринимательского хаба, который оценит проект предпринимателя с точки зрения успеха в Нидерландах.

В свою очередь он поддерживает молодого предпринимателя, помогая ему выстроить бизнес-процессы, найти инвесторов. Их работа, несмотря на то, что они являются подконтрольным государству органом, не бесплатна и обойдется предпринимателю в €3-5 тыс. в год. Также ментор может взять оплату долей в компании (до 5%) или в смешанном формате.

Что Нидерланды могут предложить предпринимателю

В Нидерландах существует экосистема для развития стартапов: в стране функционируют 10 ведущих центров инноваций, где стартапы получают помощь от бизнес-инкубаторов мирового класса и научно-исследовательских центров. Помимо этого государство предлагает поощрительные программы и гранты для различных сектор экономики.

Среди них есть как знакомые программы по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса, гранты на поддержку инноваций, так и более экзотичные: снижение инвестиций в оборудование, получение инвестиций на улучшение условий труда, стимуляция предпринимателей по покупке оборудования, что не загрязняет окружающую среду.

Также в Нидерландах гибкая система налогообложения, применяется прогрессивная шкала подоходного налога. Для сравнения: налоги по нашей платформе в Нидерландах обошлись нам дешевле, чем содержание ИП в России. Безработица в стране находится в районе 4%, а инфляция составляет всего 0,8%. В нашей стране, по данным Росстата, 6,1% населения является безработными и инфляция находится на уровне в 4,9%.

Что предприниматель должен предложить Нидерландам

К желающему переехать по стартап-визе не так уж много требований, как к эмигранту по стартап-визе: не нужно показывать уровень образования, доходы проекта. Для стартапера достаточно иметь идею бизнеса или MVP, которые будут отвечать вектору экономического развития страны. Шанс получить одобрение для ВНЖ выше, если проект направлен на такие отрасли, как сельское хозяйство, аграрное и пищевое производство, химическая и креативные индустрии, энергетика, логистика и различные онлайн-технологии.

При подаче заявления необходимо прописать в бизнес-плане все уникальные качества вашего проекта. Стандартный набор состоит из обоснования инновационной составляющей проекта, описания вклада в экономику страны и Европейского союза в целом. В случае Hello Move — компания ориентирована на помощь в переезде предпринимателей в ЕС, которые также сделают вклад в развитие экономики.

Помимо этого нужно приложить маршрутную карту привлечения партнеров и инвесторов в Европе, а также указать планируемые бюджет на три года и количество рабочих мест.

Камни, о которые часто спотыкаются

Самая распространенная ошибка — попытка самостоятельно подготовить все документы. Документации немного, однако не всегда в консульстве осведомлены об актуальной форме или необходимом перечне документов. Из-за этого на оформление визы тратиться много времени.

Стоит отметить, что ошибки с документами делятся на два типа: технические и не соответствующие требованию стартап-визы. И если первые максимально формализованы, то вторые направлены на оценку потенциала бизнес-проекта, насколько он релевантен для страны, а также рассматривается опыт заявителя в обозначенной в проекте сфере.

Например, изначально мы приехали в Нидерланды с аналогом проекта YouDo. Такого сервиса там еще не было, и мы думали, что он будет актуален. Наши надежды разбились об менталитет голландцев.

Другая сложность — открытие банковского счета для граждан РФ. Личность предпринимателя долго проверяют, чтобы убедиться, что он не связан с отмыванием денег из нашей страны. Это растягивает эту процедуру до двух месяцев. Во время проверки могут понадобиться услуги нотариусов и юристов, а в Европе услуги этих специалистов дорогостоящие.

В остальном, нельзя сказать, что трудности на старте бизнеса в Европе чем-то отличаются от тех, которые есть в России. Предпринимателя ждет привычный процесс: создание юридического лица, открытие счета в банке, получение лицензии, аренда помещения под работу, привлечение инвестиций и найм сотрудников.

Чек-лист для переезда по стартап-визе