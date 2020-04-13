6 правил нетворкинга на карантине: как выстраивать отношения в удаленном режиме

Как это делать, рассказывает Анна Борисова, основатель коммуникационного агентства Like PR Agency и автор онлайн-курса по нетворкингу.

В ближайшее время нам предстоит жить в одной большой незнакомой реальности: мир изменился, появилась новая точка отсчета. Но режим самоизоляции не означает, что нужно разрывать свои социальные связи. Наоборот, это отличное время, чтобы их развивать.

Уверена, что 2020 год войдет в учебники истории не только с точки зрения пандемии, но и как год глобальных структурных изменений в обществе. Самое интересное, что сейчас происходит, — это стихийный, вынужденный переход коммуникаций в формат онлайн как в деловой сфере, так и в личных отношениях.

Если раньше можно было игнорировать наличие социальных сетей и проникновение мессенджеров во сферы жизни, то сейчас не быть включенным опасно для психики и карьеры. Отмалчиваться в рабочих чатах и не выходить на конф-коллы с коллегами уже не представляется возможным.

Опираясь на собственный практический опыт и понимание функционирования общества, я подготовила шесть понятных правил нетворкинга в условиях самоизоляции.





1. Актуализируйте профайлы в соцсетях и мессенджерах

Проверьте, зарегистрированы ли вы в популярных социальных сетях под своим именем и фамилией. В случае, если вы меняли, например, фамилию, это важно указать через настройки аккаунта. Зачем? Для поиска вас другими пользователями. Сейчас — самое время перетряхнуть старые контакты и найти одногруппников, знакомых и бывших коллег.

Постарайтесь максимально заполнить профиль: фотография с читаемым лицом, образование, последние три места работы. По статистике, самые популярные социальные сети в России — это «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

Facebook исторически считается оптимальной площадкой для обмена профессиональными контактами и актуальными статьями.

Проанализируйте ситуацию: где сейчас находятся ваши клиенты и партнеры, в каких социальных сетях они проводят большую часть времени?

Если вы до этого момента не были активны в соцсетях, наберите первую сотню друзей: друзья, родственники, одноклассники и однокурсники, коллеги и просто знакомые.

Мы все охотнее добавляем в друзья и больше доверяем пользователям с заполненными страницами, чем пустым аватаркам.

Например, у меня в «шапке» профилей во всех социальных сетях написано кратко, чем я занимаюсь и на чем специализируюсь для презентации меня в течение первых трех секунд контакта с моей страницей.

2. Вежливость, открытость, благодарность

Три важных составляющих любого вида коммуникации. В нетворкинге на самоизоляции особенно важно соблюдать чужие границы и быть вежливым. Если при офлайн-знакомстве вы можете компенсировать недостаток такта шуткой или лучезарной улыбкой, то сообщение в социальных сетях каждый из нас читает так, как хочет. Обходите стороной скользкие темы, двусмысленные шутки или чрезмерный напор.

Когда добавляетесь в друзья в социальных сетях, не забудьте представиться и написать цель общения. Лучше использовать лаконичный и дружественный стиль сообщения, но не игнорируйте цель добавления.

Я знаю, что многие пользователи отклоняют заявки в друзья от молчаливых незнакомцев. К слову, меня настораживают незнакомые пользователи, которые, не представившись, пишут сообщения в стиле: «Ну, как дела?». Вряд ли за таким профилем скрывается серьезный человек.

Открытость заслуживает отдельного пункта, поскольку в настоящий момент есть массовый тренд на доступную информацию и взаимопомощь.

Если вы готовы поделиться экспертизой, актуальными данными или курсами, которые не являются вашим основным источником дохода, то есть не будут репутационной ошибкой, тогда можно смело объявлять об этом в социальных сетях. Вы гарантированно повысите лояльность аудитории и увеличите шансы найти клиентов и партнеров.

Например, многие сервисы после объявления всеобщего карантина сообщили о том, что готовы оказывать консультационные услуги малому и микробизнесу на безвозмездной основе. Также фрилансеры, которые первыми попали под раздачу оптимизации бюджетов, активно предлагают небольшие консультации предпринимателям для увеличения числа потенциальных клиентов.





3. Не игнорируйте профессиональное сообщество

Девиз «Против кого будем дружить» сейчас уже не актуален. То, что я наблюдаю вокруг себя в сообществе PR-менеджеров и маркетологов и нишах моих клиентов, — это тотальное объединение. Наши профессиональные группы в Facebook еще никогда не были такими активным и открытыми.

Сделайте ставку на улучшение отношений с профессиональным сообществом. Это не только будет качественной моральной поддержкой, но и поможет вам оптимизировать бюджеты.

Мы с коллегами в последние две недели активнее, чем раньше, делимся впечатлениями от ситуации на рынке и проверенными контактами копирайтеров, журналистов и всех, кто сейчас поможет нам сделать работу эффективнее в этой стрессовой ситуации.

Например, в рамках нетворкинга внутри профессионального коммьюнити вы сможете найти хороших подрядчиков и даже команду, не экспериментируя с бюджетом и собственными нервами. Бизнесу нужно двигаться, нужно производить контент и делегировать часть задач. Поэтому посмотрите на своих коллег как на источник знаний и опыта.

Важный лайфхак: вы должны быть готовы не только получать знания, но и отдавать их.





4. Коллаборации — универсальный инструмент

Полагаю, что все уже заметили массовый тренд на совместные прямые эфиры в Instagram и YouTube. Блогеры, эксперты и предприниматели из всех ниш и направлений объединяются для того, чтобы выжить и обменяться базой клиентов. Это наша новая реальность! Буквально медицинский факт.

Проведите небольшое исследование в социальных сетях, найдите 3–4 экспертов в смежной с вами нише, с похожими компетенциями и запросами. Остается вежливо и корректно предложить провести совместную активность, кросс-промо или что-то, что привлечет вашу аудиторию и захватит новую.

Важный нюанс — обмен должен быть эквивалентным и честным. Сейчас не пройдет история по созданию поверхностной и некачественной коллаборации. Мы все стали на виду, любая непрофессиональная деятельность грозит потерей лояльности аудитории и разобщению со смежными рынками.

Например, я сейчас объединяюсь с экспертами в области психологии и готовлюсь к прямым эфирам, направленным на понижение уровня тревоги, а коммуникации — «таблетка», которая лечит эту проблему.

Объединение с экспертами в своей и смежной нише даст прирост клиентской базы, повышение уровня лояльности аудитории и, банально, активность. После карантина выживут самые активные.





5. Производите позитивный контент

Неконтролируемый поток фотографий пустых полок в супермаркете и странных документов с угрозами от неведомых департаментов изрядно утомил. Уровень тревоги и без того высокий. Я рекомендую использовать временной ресурс на создание позитивного контента и вовлечение аудитории в диалог с помощью хороших новостей.

Попробуйте провести социальный эксперимент и опубликовать интересную новость в социальных сетях, посмотрите на реакцию аудитории. Пообщайтесь с комментаторами, вовлекайте их в диалог.

Этот пункт имеет несколько позитивных аспектов: так вы привлекаете к себе новую аудиторию, укрепляете имидж позитивного и приятного собеседника и создаете нужный информационный шлейф вокруг себя. Те, кто будут добавляться к вам в друзья или кого вы будете комментировать, обязательно обратят внимание на то, что вы публикуете. Это отличный старт для начала диалога.

Генерация хороших новостей работает и внутри компании. Выступите с инициативой рассылать 1–2 раза в неделю дайджест интересных статей, хороших новостей внутри команды или компании друзей. Во-первых, это объединяет и снижает нервозность, во-вторых, это ваш козырь и ваша возможность общаться с профессионалами в различных департаментах в рамках компании.

Мы в клубе выпускников НИУ ВШЭ каждую пятницу проводим zoom-вечеринку, где по видеосвязи обсуждаем не политические и не экономические темы.

Например, я рассказывала про сталинскую архитектуру в Москве, и на несколько часов все отвлеклись от темы вирусов и карантина. В мире сейчас глобальный тренд на встречи с друзьями с использованием специальных приложений — это еще один шаг к распространению позитивного контента.





6. Эмпатия — лучшая инвестиция

Многим из ваших партнеров и клиентов сейчас нехорошо, кому-то даже очень. Подумайте, какая из ваших компетенций сможет помочь чужому бизнесу, и корректно предложите свою помощь. Не забывайте, что это должно быть вежливо, уместно и адекватно. Кому-то достаточно, чтобы их просто послушали.

Я не говорю, что нужно взять на себя ведение чужой бухгалтерии по доброте душевной, чтобы другим было лучше. Но если вы можете предложить пару небольших услуг, которые не будут для вас обременительными, но точно помогут вашему клиенту, партнеру или коллеге, не игнорируйте эту опцию.

На выходе из текущей ситуации у вас появятся укрепившиеся отношения с партнерами и клиентами (пусть не со всеми). Это и будет вашим капиталом после окончания кризиса.

Например, я сейчас готова выслушать потенциального клиента и понять его «боль», и это старт наших отношений. Неважно, получится ли у нас потом сотрудничество или мы будем коллегами, сила слабых связей — основной двигатель нетворкинга.





Как получить максимум

Помните, что коммуникация и выстраивание сети контактов сейчас важны, как никогда. Кризис обязательно закончится, мы вернемся в активную жизнь, поэтому я предлагаю использовать это время для того, чтобы актуализировать старые связи и создать новые.

Укрепляйте свои текущие контакты, не забывайте про старых друзей из университета или коллег с предыдущих мест работ. Многие из них сейчас работают в смежных с вами отраслях и будут рады восстановлению контакта с вами.

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