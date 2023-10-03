Делу время: как заводить полезные знакомства на вечеринках

Любой бизнес строят люди. И какие бы партнёрские соглашения ни связывали компании между собой, от человеческих отношений зависит многое. Как ни парадоксально, отличный способ наладить деловые контакты и заложить фундамент для будущего партнёрства — это ходить на вечеринки. Евгений Кораблев, руководитель отдела продаж рекламного маркетплейса Centra, рассказывает, как сейлз-менеджеру посещать неформальные мероприятия с пользой для бизнеса.

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О пользе нетворкинга знают и говорят все. По статистике LinkedIn, 73% вакансий закрывают через знакомства и личные связи. То же самое относится к бизнесу. Если людей связывает история неформальных отношений, им легче найти общий язык и в деловом общении. Поэтому вечеринки — это возможность расширить круг знакомств, полезных для развития бизнеса, увеличить продажи и выстроить комьюнити вокруг бренда.

Какие мероприятия полезны для работы

На самом деле, любые. Но, конечно, на специализированных шансы встретить нужных людей выше. Есть отрасли, более склонные к неформальным мероприятиям: например, креативные круги или digital. Но пространство для неформального общения есть везде, включая сферу производства или тяжелую металлургию.

Мероприятия в любых отраслях можно разделить на несколько категорий:

Вечеринки, которые компании организуют для клиентов и партнёров. Это могут быть дни рождения компаний, традиционные ежегодные мероприятия или посвящённые профессиональному празднику. Поинтересуйтесь у партнёров, возможно, у них намечается что-то подобное.

Мероприятия отраслевых сообществ. Наверняка вы состоите в одном из них или подписаны на их каналы. Например, в сфере digital-маркетинга крупнейшее — Digital Club. Присоединитесь к такому сообществу в вашей отрасли.

Неформальная часть отраслевых конференций. Такие есть почти на всех деловых мероприятиях и обычно входят в расширенный билет. Не пренебрегайте этой возможностью — афтепати станет прекрасным способом наладить контакт со спикерами (они же чаще всего руководители) целевых для вас компаний.

Вечеринки, которые организует ваша компания для партнеров и профессионального сообщества.

С последним пунктом все понятно: здесь вы правите бал. Во всех остальных случаях к мероприятию имеет смысл подготовиться заранее.

Как подготовиться к вечеринке

Напитки, закуски и общение — все это очень приятно, но нужно помнить, зачем мы здесь: для того, чтобы наладить связи и подготовить базу для сотрудничества.

Как быть, если вы идете туда, где никого не знаете, или у вас еще нет опыта завязывания деловых знакомств в неформальной обстановке?

Шаг 1. Выясните, кто будет на вечеринке. Способов много: просмотреть участников общего чата, узнать у участников сообщества или попросить у организаторов список приглашенных — обычно они не прочь поделиться, особенно когда вы покупаете билет. Если предстоит конференция, имена спикеров и партнеров мероприятия чаще всего есть в открытом доступе.

Шаг 2. Среди этих людей выделите тех, кто вам нужен. Обращайте внимание на должность и сферу ответственности. Ваша задача — найти тех, кому могут принести пользу ваша услуга или продукт.

Шаг 3. Посмотрите страницы этих людей в соцсетях, забейте их имена в поисковике — возможно, выпадут их статьи или колонки. Будет здорово, если у вас найдутся общие знакомые. На основе этой информации можно подготовить темы для беседы и повод завязать разговор.

Лайфхак: на вечеринке смотрите на бейджи. Зная имя человека и отрасль, в которой он работает, можно за несколько секунд найти его в соцсетях.

Как себя вести

Цель участия в вечеринке — завести полезные связи. Задача — произвести благоприятное впечатление. Хотя мы здесь для того, чтобы развивать бизнес, мероприятие все же неформальное, а значит, прежде всего важно показать себя приятным в общении человеком, с которым легко и комфортно вести дела.

Будьте дружелюбны, ведите себя естественно и не торопите события: сейчас важнее укрепить социальные связи, чем заключить сделку. Не называйте свою должность и не говорите с человеком о работе до тех пор, пока между вами не установится уверенный дружеский контакт. И уж тем более не стоит поднимать рабочие темы, когда они неуместны. Пусть общение будет легким и комфортным, о делах успеете поговорить потом.

А вот что касается отдыха, здесь не бойтесь показать себя лидером. Люди оценят, если вы оживите увядший разговор или предложите интересную идею для продолжения вечеринки: например, отправиться всем вместе в караоке или круглосуточный квест.

Антон Шестаков, ex-CMO SberDevices

Однажды на конференции по маркетингу в Хошимине во время кофе брейка я оказался за столиком с тремя-четырьмя людьми. Общение шло на английском, но не все владели им хорошо.

Я почувствовал, что им неудобно за свой уровень владения языком, один из собеседников и правда все время за него извинялся. Я решил показать, что стесняться нечего и мы все люди, и попросил его научить меня говорить какую-то фразу про безопасность бренда в интернете на вьетнамском. Потехе их не было конца, я до сих пор не знаю, что я там действительно сказал и как это прозвучало. Даже страшно вспоминать.

Так вот, человек оказался журналистом из местного «Форбса», который вскоре взял у меня интервью. Уже на английском.

Универсальная вещь, которая работала всегда — помогать людям в неловких ситуациях. Собрать вещи, выпавшие из сумочки девушки, замаскировать шуткой неточность формулировки собеседника, сослаться на быстро меняющиеся данные, если кто-то явно сочинил на ходу статистику и теперь пойман за хвост. Это создает близкий контакт, а человек захочет помочь вам в ответ — например, познакомить с правильным гостем.

Как завязать знакомство с потенциальным клиентом

Некоторые люди в обществе — как рыба в воде: через пять минут они уже душа компании и всех знают. Если вы не из их числа, ничего страшного: научиться знакомиться может любой. Вашу инициативу воспримут позитивно, если вы будете естественны, дружелюбны и искренни.

Способов начать разговор несколько.

Если у вас на вечеринке есть общий знакомый, попросите его вас представить. Помогите человеку справиться с проблемой. Например, человек явно растерялся в незнакомом месте и новом окружении. Если вы хорошо ориентируетесь на мероприятии, спросите, можете ли чем-то помочь. А если новичок, предложите разобраться вместе. Если человек ведет блог или пишет колонки, даёт интервью или в СМИ есть публикации о нем, это может стать отличным поводом начать беседу. Начните с легкого, ни к чему не обязывающего замечания: небольшого комплимента, комментария по теме вечеринки. Если человек расположен к общению, разговор завяжется сам собой. Честность — лучшая политика. Если вы очень хотите начать беседу, но не знаете как, признайтесь прямо: «Очень хотел бы пообщаться с вами, но не знаю, с чего начать». Все понимают, что не у каждого хорошо подвешен язык, а искренность подкупает.

Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок»

Однажды я поехал в Таиланд с ключевыми клиентами компании «Пепсико». Это был традиционный ежегодный выезд. Там я познакомился с Леонидом Капланом, предпринимателем из Ижевска. И он, по сути, перевернул моё понимание бизнеса: рассказал о японской системе качества, о своей методике управления и развития сети аптек и сети супермаркетов. Эта встреча, я думаю, дала мне больше, чем любая сделка. Я понял, как добиваться качественной работы.

Я понял, что главный виновник сбоев в работе — это я сам.

Я очень люблю общаться и знакомиться. Начать разговор с незнакомым человеком для меня всегда было довольно просто. Я спокойно подходил с вопросами к мэру Москвы Юрию Лужкову, общался с нынешним мэром Москвы Сергеем Собяниным, задавал лично вопросы первым лицам государства. Для меня это просто по нескольким причинам:

Я искренне считаю, что все люди равны в своих правах, равны как люди и поэтому я не испытываю пиетета, страха или сомнений. Я руководствуюсь интересами дела и только дела. А где дело, там нет эмоций, там есть разум и расчет. Я искренне считаю, что не боги горшки обжигают, и можно смело, но вежливо задавать любой вопрос и ждать ответа. Я не думаю о том, как я выгляжу в глазах других людей. Я принимаю себя таким, какой я есть. Я исключил такие слова как смущение, сомнение, неловкость, страх. А раз нет этих слов, то нет и этих чувств, поэтому я совершенно свободен в своих действиях.

Как напомнить о себе после вечеринки и продолжить диалог

Во время общения на мероприятии держите в голове, что ваша задача — в будущем перейти к рабочим вопросам. Стройте разговор так, чтобы в дальнейшем у вас был повод возобновить контакт. В идеале этот повод — общие деловые интересы, но можно начать и с частных. Например, вы выясните, что оба увлекаетесь скалолазанием (вышиванием, шахматами) или ходите выгуливать собаку в один и тот же парк.

Отправляя сообщение, напомните обстоятельства знакомства и свое имя: «Привет, я Илья, мы познакомились там-то и тогда-то». Так человек не будет чувствовать себя неловко, если у него плохая память на лица или он не запомнил ваше имя.

Хороший лайфхак — обмениваясь контактами, запишите совместный видеокружок в «Телеграме». Когда вы напишете этому человеку после мероприятия, он увидит его в диалоге и вспомнит вас.

Новые бизнесы часто строятся на социальных связях. С них же начинали и мы в Centra. Когда наш рекламный маркетплейс был лишь стартапом, исключительно дружба с командой основателей помогла нашим первым клиентам в него поверить и принесла первые контракты. Именно они впоследствии привели нас к 12,6 млрд оборота и более 250 активных клиентов, которым сегодня мы открываем доступ к сотням рекламных площадок по системе одного окна. Социальные связи — ценный капитал, и чем они шире и прочнее, тем большую приносят отдачу: если не сейчас, то в будущем.

Вместе с тем не стоит рассматривать вечеринки как еще один канал продаж и расстраиваться, если сотрудничества не получилось. Неформальные мероприятия — это способ хорошо провести время, расширить круг интересов, познакомиться с новыми людьми. И если часть этих знакомств перерастет в приятельство или дружбу, это ничуть не менее ценный социальный капитал, чем деловые связи.

Фото на обложке: TZIDO SUN / Shutterstock