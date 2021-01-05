Новые форматы в обучении первых лиц: скорость и результат как решающий фактор

Чему руководителям компаний важно учиться? Каким набором компетенций, функциональных обязанностей и полномочий им нужно обладать? Объясняет Александр Фетисов, CEO BossClass, эксперт по бизнес-образованию в открытом и корпоративном форматах.

Сделайте обучение приоритетной задачей

Успешно управляя компаниями, я обратил внимание на то, что 90% всех линейных сотрудников на протяжении всего дня выполняют примерно одни и те же действия. По признанию таких специалистов, для того, чтобы эффективно выполнять свою работу, им необходимо сформировать устойчивые навыки. И эти навыки должны быть отточены до совершенства.

Как этого добиться? Практика, практика и практика! У сотрудников есть небольшое преимущество перед руководителями. Ведь выполнять распоряжения, одну и ту же работу каждый день и руководить целым коллективом, выполняя творческую и разностороннюю работу, как это делают первые лица компании, – это две совершенно разные задачи.

Практика показывает, что выполняя одну работу и применив одни навыки, руководители нередко вынуждены моментально переключаться на совершенно иной вид деятельности, оперативно принимать решения, проявлять иные умения.

Разберитесь с основными причинами неудач

Что мешает управляющим принимать эффективные решения, обеспечивая компаниям получение прибыли? Приводящих к неуспеху факторов множество, одним из которых можно назвать нежелание принимать новую информацию и учиться.

То, что было актуальным буквально неделю назад, уже сегодня может утратить всякий смысл. Жизнь меняется с молниеносной скоростью. Менеджерам-управленцам важно постоянно оставаться открытыми к новым знаниям, уметь адаптироваться к меняющимся условиям. Не нужно ждать лучшего момента, он уже наступил. Скорость обучения напрямую влияет на достижение более высоких результатов. Важно получать актуальные знания, пока их не использовали конкуренты.

Учитесь самому важному и прямо сейчас

Есть два типа людей. Первые считают, что руководитель обязан знать абсолютно всё и разбираться в тонкостях даже в тех сферах, к которым не имеет непосредственного отношения.

Другие полагают, что руководителю вовсе необязательно все знать самому. Его обязанности – принимать решения, доводить их до подчиненных, делегировать обязанности, требовать результатов, проверять и оценивать выполненную работу.

Какое утверждение верно? Руководитель не способен знать абсолютно все, да и не должен этого делать. Важными являются способности определять цели компании, формировать стратегию их достижения, управлять финансами и всеми бизнес-процессами компании, уметь ставить перед сотрудниками четкие задачи, контролировать их работу, мотивировать сотрудников повышать планку уже достигнутых высот.

И, конечно же, брать на себя всю полноту ответственности за результат.

Сместите акцент на главные навыки

Ниже указаны навыки, которые являются для любого руководителя не просто важными, а жизненно необходимыми. Если хотя бы одного из них у вас нет, ваше руководство не будет эффективным и системным, и от этого пострадает работа всей компании. И конечно же этот список не исчерпывающий.

Способность управлять командой. Настоящий руководитель, в первую очередь, является лидером, который понимает потребности и оценивает возможности каждого подчиненного. Никогда не требуйте от подчиненных результатов в приказной форме. Настоящий руководитель направляет сотрудников, мотивирует, вызывая у них желание каждый день добиваться большего.

Соблюдение тайм-менеджмента. Умение правильно расставлять приоритеты, распределять все ресурсы, в том числе рабочее время, – этот навык является одним из ключевых для руководителя. Эффективный управленец способен качественно организовать как свою работу, так и работу своих сотрудников.

Способность ставить четкие цели. Если цели поставлены неверно, остальные действия работников окажутся мало значимыми.

Если вы спросите, какие еще навыки я считаю важными для управленцев, то выделю:

Знание методов мотивации и анализа;

Предоставление обратной связи подчиненным;

Умение принимать эффективные решения.

Два типа задач для руководителей

Знаний и навыков руководителя должно быть достаточно для эффективного решения двух типов задач:

Стратегические задачи. Грамотное решение этих задач способно наилучшим образом повлиять на результаты деятельности компании в многолетней перспективе. Они определяют, какие задачи будут у руководителя завтра, какие нужно решать, а про какие вообще стоит забыть. Текущие задачи. Их руководителю приходится решать прямо здесь и сейчас. Они не терпят отлагательства. Их результатов не придется ждать слишком долго.

Как правило, в России и других странах СНГ всё сводится к выбору коуча, преподавателя, наставника. К сожалению, в нашей стране привыкли доверять преподавателям с известными именами, которые передают ничуть не больше знаний, чем менее известные, но не менее опытные эксперты, долгие годы накапливающие опыт в реальных практических условиях.

Для того, чтобы стать лучшим, необходимо учиться у лучших. Учитесь у практиков, которые на себе прочувствовали, как это сложно – руководить компанией и огромной командой специалистов. В свое время эти руководители справились с огромным количеством проблем, и теперь готовы передавать свой опыт другим управленцам.

Чтобы обучение руководителей было эффективным, необходимо выбирать методологию. Выбирая преподавателя, ориентируйтесь в первую очередь на методологию, которой он владеет, а не на то, насколько он является известным.

Скорость или результативность? И то, и другое!

Скорость и результат – вот два важнейших фактора успеха любого обучения. Допустим, длительное время вы изучаете принципы управления. Но вы не используете их в своей работе! Разве от этого будет польза для эффективного менеджмента компании?

Знания без практики не имеют большой ценности. Когда руководитель проходит обучение, ему следует внедрить полученные знания в бизнес-процессы и структуру управления компании. Если руководитель сделал все правильно – результаты его обучения должны коснуться деятельности всей компании.

Сделайте обучение максимально эффективным

Концентрируйтесь не на теории, а на конкретных способах достижения целей и решения задач. Многие руководители обладают огромным запасом знаний, которым научены на собственном опыте. Но они принимают стратегически неверные решения одно за другим. Им не хватает правильных, базовых структурных знаний в менеджменте. И важно не просто получить информацию, но и использовать ее в работе.

Используйте технику Action Learning. Впервые термин был введен Рэгом Ревансом в 1940-е годы во время работы на угольных шахтах Уэльса. Главная идея техники «обучения действием»: обучение проходит не оторвано от рабочего процесса, а при решении конкретной задачи, в режиме обратной связи, через множество экспериментов и вопросов. Полученные знания немедленно применяются к задаче или ситуации, инструменты управления внедряются в бизнес-процесс компании.

Формула активного обучения проста: L = P + Q, где L – обучение, P – релевантные «запрограммированные» знания, которые получены из учебников, семинаров, тренингов, а Q – понимание, которое человек получает путем творческого поиска ответов на вопросы при групповой поддержке.

Проходите обучение, предполагающее контроль со стороны его создателя. Важно, чтобы во время обучения с вами был эксперт, который смог бы вас проконтролировать и разъяснить то, что вам будет непонятно. В обучении акцент должен быть сделан на практику, а не теорию. Идеально, когда поддержку оказывает сам автор образовательной программы, способный максимально быстро внедрить новые знания в вашу работу.

Перенимайте опыт наставника по максимуму. Если вам повезло учиться у опытного наставника, постарайтесь получить как можно больше знаний. Не бойтесь выглядеть глупо, ведь обучение для того и существует, чтобы задавать порой глупые вопросы, которые в будущем помогут вам стать эффективным руководителем.

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