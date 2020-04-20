Дивный новый финансовый мир: как закрытие границ и тотальный карантин подтолкнет развитие финтеха

Самоизоляция, в которую постепенно погружается весь мир, предлагает новые возможности для роста новых финансовых сервисов. Какие финтех-направления будут расти и как заработать, когда все терпят убытки, рассказал Сергей Менделеев, CEO и основатель криптовалютной биржи Garantex .

Бумажным деньгам — нет, платежным сервисам — да

Пандемия нового коронавируса внесла коррективы во взаимоотношения людей с деньгами. Всемирная организация здравоохранения признала наличные одним из каналов передачи коронавирусной инфекции. На банкноте вирионы могут жить три-четыре дня после контакта с зараженным.

Не менее опасны и пластиковые банковские карты, ведь пользователю приходится прикасаться к терминалу для набора пин-кода, если сумма превышает определенный лимит. В Роспотребнадзоре самым безопасным способом оплаты товаров и услуг назвали бесконтактные платежи. Бесконтактная оплата с помощью смартфона позволяет произвести оплату без прикосновений к терминалу. Достаточно просто приложить смартфон, и деньги уйдут продавцу.

Пандемия может спровоцировать стремительный рост спроса на бесконтактные платежи, такие как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Джордан Макки, аналитик из 451 Research, подразделения S&P Global Market Intelligence, называет сложившуюся ситуацию «точкой перегиба», которая способна помочь радикально перезапустить индустрию мобильных платежей.

Бесконтактную оплату практикует как минимум четверть россиян, сообщили российские банки в 2018 году. И доля тех, кто предпочитает не иметь дело с наличными или банковскими картами в момент оплаты, растет ежемесячно.

Цифровые переводы

У финтех-сервисов открылось окно возможностей и в сфере денежных переводов. Дорогостоящие банковские переводы и долгое засилье крупных игроков на этом рынке уже давно толкает финтех к созданию более дешевых, быстрых и, главное, не требующих личного присутствия сервисов.

По прогнозам, сделанным еще до распространения коронавируса в мире, сегмент цифровых денежных переводов ежегодно будет расти на 14,2%. В 2020 году объем таких переводов ожидается на уровне почти $96 млрд, а к 2023 году — $143 млрд.

По данным Всемирного банка, в 2018 году объем денежных переводов, выполненных трудовыми мигрантами на свою родину, составил $529 млрд. В 2019 — $573 млрд. На долю цифровых переводов здесь скоро будет приходиться от одной пятой до четверти всех транзакций. А число тех, кто использует подобный способ отправки денег за рубеж, в 2020 году станет 8,5 млн человек.

Сейчас поток денежных переводов за границу ожидаемо спадет: многие мигранты лишатся работы. Но в средне- и долгосрочной перспективе рынок будет переформатирован, и у трудоспособных мигрантов возникнут новые источники дохода.

С учетом объявления жестких карантинов возрастет спрос на курьерскую доставку, приготовление еды на вынос, услуги водителей такси. Денежные переводы за рубеж начнут восстанавливаться, и доля цифровых переводов в общем «котле» предсказуемо окажется гораздо выше ранее прогнозируемых 20-25%.

Уже сейчас многие жители городов, привыкших к обилию предложений и возможностей в сфере финансовых услуг, сталкиваются с необходимостью послать деньги в другую страну — например, родственникам или друзьям, оказавшимся в тяжелой ситуации за рубежом из-за закрытия границ и отмены рейсов. Они ищут простые, дешевые и быстрые методы сделать перевод, не выходя из дома.

Первые свидетельства повышенного спроса на онлайн-переводы мы видим уже сейчас. Один из лидеров и старожил рынка денежных переводов Western Union расширил программу цифровых денежных переводов, которые теперь доступны в 75 странах мира. «Клиенты могут наслаждаться цифровыми платежами, соблюдая режим социального дистанцирования и не выходя из дома», — говорится в сообщении компании.

Страх перед банками

Если первая волна коронавирусного кризиса ударит по авиакомпаниям, сфере услуг и туризму, то вторая обрушится на банки. Когда бизнес терпит крушение и захлебывается убытками, а доходы увеличить невозможно, то под нож идет все, что можно сократить. Одной из таких статей расходов, которую будут пересматривать многие в условиях колоссального падения потребительского спроса, — это банковское обслуживание.

По мнению консалтинговой компании McKinsey, пока сложно в полной мере оценить влияние пандемии на финансовый сектор. Но общие черты будущих проблем у банков уже просматриваются. McKinsey перечисляет их: снижение дохода от комиссий из-за падения потребительских расходов в розничном бизнесе и рост просроченных кредитов.

Малый и средний бизнес, оказавшийся в буквальном смысле на грани выживания, будет вынужден искать возможности сократить расходы на услуги банков. Одновременно бизнес постарается оградить себя от рисков, связанных с держанием активов на счетах в небольших финансовых организациях. Ситуация будет развиваться сразу по нескольким сценариям.

Во-первых, мы увидим массовый отток таких клиентов у крупных банков, чьи услуги традиционно стоят больше из-за разветвленной сети филиалов и известных брендов, и их переток в цифровые банки, которые предлагают более дешевые и гибкие тарифные пакеты.

Во-вторых, мы увидим движение и в обратном направлении: компании, обеспокоенные стабильностью необанков, предпочтут банковское обслуживание у крупного игрока банковской сферы, пусть это и означает существенное повышение расходов на банковские услуги.

В пользу второго сценария говорит статистика из США: по данным Федеральной резервной системы, опубликованным 27 марта, процентный прирост новых депозитов в топ-25 американских банков в период с 26 февраля по 18 марта составил 5,6%, тогда как для небольших банков (необанки отдельно не выделяются в этой статистике, но логично относятся к небольшим банкам по сравнению с крупными традиционными банками) увидели прирост депозитов лишь на 1,7%.

Спрос на частные валюты

Одновременно возникнет альтернативное течение и мы увидим всплеск интереса к цифровым активам, которые в силу своей архитектуры позволяют выполнять практически мгновенные переводы, которые в несколько раз дешевле, чем даже услуги цифровых банков. Подобные инструменты привлекут внимание тех предприятий, которые работают с зарубежными контрагентами и вынуждены тратиться на дорогостоящие и медленные трансграничные переводы.

С помощью цифровых активов, таких как стейблкоины (среди них наиболее распространенный — USDT), переводы за рубеж могут быть выполнены быстро и с уплатой комиссии, которая в худшем случае составит несколько долларов. Многие финтех-энтузиасты говорят о новой волне интереса к криптовалютам, но о настоящей массовости их использования пока говорить не приходится даже в долгосрочной перспективе. Высокая волатильность делает их использование для расчетов с контрагентами нецелесообразной.

Спрос на стейблкоины растет уже сейчас: объем торгов USDT стабильно превышает аналогичный показатель крупнейшей криптовалюты — биткоина. На Garantex объем обменных операций в паре USDT к рублю порой в три раза выше, чем у пары биткоин/рубль.

У цифровых активов есть еще одно преимущество, о котором приходится вспоминать с каждым днем пандемии коронавируса все чаще. Нынешний кризис грозит стать самым сильным за последнее десятилетие. Джейсон Фурман, ведущий советник бывшего президента США Барака Обамы по вопросам экономики, замдиректора Национального экономического совета с 2009 по 2013 год и профессор Гарвардской школы государственного управления им. Джона Кеннеди, полагает, что нынешний финансовый кризис «выглядит намного хуже, чем то, что происходило в 2008 году». 12 марта 2020 года американский рынок акций пережил свой худший день после краха в черный понедельник 1987 года. Индекс Dow Jones упал на 10%, а индекс S&P 500 — на 9,5%. От своих исторических максимумов оба индекса уже просели на 28% и 27% соответственно.

Если вспомнить, какими были меры спасения финансовой сферы в ходе кризиса 2008–2009 года, то наиболее чувствительным для потребителей оказался механизм bail-in — спасение банков по сути за счет вкладчиков. Самым известным примером bail-in остается решение властей Кипра в 2013 году. Тогда на фоне финансового кризиса Кипр изымал часть денег с банковских вкладов клиентов, если те превышали €100 тыс. И этот опыт прошлого финансового кризиса может стать еще одним преимуществом на чаше весов цифровых активов, которые позволяют обезопасить сбережения и защитить их от катастрофы в банковском секторе.

Как получить максимум

Каким бы длительным ни был период выхода из пандемии и всеобщей самоизоляции, ясно одно: перед финтех-сервисами, и без того стремительно захватывающими пространство, открылись большие перспективы. Будь то два месяца, полгода или год, мир уже не будет прежним.

Чтобы не упустить эту волну, финтех-сервисам нужно уже сейчас сфокусироваться на трех ключевых моментах:

Перепридумать клиентский сервис. Финтех-компаниям, к которым в последние годы мы видели колоссальный рост интереса и инвесторов, и потребителей, стоит перестать ждать, что все вернется на круги своя. Нет, не вернется. Поэтому надо внимательно изучить список услуг, которые сейчас предлагаются пользователям, и, возможно, расширить их с расчетом на то, что период самоизоляции и социального дистанцирования продлится дольше, чем пара месяцев. Например, сделать банкинг более мультифункциональным, добавить инвестиционные или кредитные продукты, доступные к приобретению дистанционно. Обратить внимание на малый и средний бизнес, который сейчас будет радикально резать операционные расходы. Что ваш финтех-сервис может им предложить? Быстрое открытие счета, удобные расчеты с зарубежными подрядчиками в цифровых активах, встроенные платежные виджеты — это те услуги, которые могут понадобиться небольшим компаниям уже сейчас, но пока предложение подобных сервисов на рынке крайне ограничено и фрагментировано. Активизировать переговоры с инвесторами о финансировании. На фоне резкого замедления экономического развития инвестиции в финтех-индустрию сократятся. Как отмечает американская брокерская фирма Rosenblatt, если до 19 февраля Fintech-индекс, учитывающий котировки акций 26 публичных финтех-компаний, опережал рынок, то с середины марта он упал сильнее, чем индексы Nasdaq и S&P500. В условиях турбулентности на рынках инвесторы предпочитают действовать осторожнее. В то же время, как показал опрос Rosenblatt в октябре 2019, в котором у финтех-инвесторов спрашивали, как они отреагируют на разворот рынка в сторону снижения, инвесторы будут искать наиболее перспективные, но подешевевшие активы. Главное, не ждать от инвесторов быстрых решений и понимать, что речь идет о заделе на будущее.

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