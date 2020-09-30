А что, так можно было? Как отказаться от обязательств и не платить по договору

В материале «Заказчик не платит» мы публиковали советы подрядчикам, которым не платят заказчики. А сегодня рассмотрим спорные ситуации глазами другой стороны — той, что не платит. Ведущий консультант консалтинговой компании «Юкей» (Пермь) Татьяна Васева рассказывает, когда заказчик может отказаться от исполнения обязательств по договору и не платить.

Можно привести три юридических основания для прекращения отношений с тем, кому вы должны денег за услуги или товары:

Наименее рискованный и миролюбивый способ — заключить соглашение о расторжении. Для этого предварительно нужно достичь с контрагентом согласия об условиях расторжения и прописать эти условия в соглашении о расторжении договора.



Вероятность договориться о том, чтобы не платить за оказанные услуги или поставленный товар, минимальна. Но можно потребовать подписания такого соглашения, если есть условия, предусмотренные статьей 451 ГК РФ. Когда договориться не получается, остается суд. Необходимо учитывать, что рассмотрение дела порой растягивается на месяцы, а решение может оказаться не в вашу пользу. Отказ от договора работает, только если право на отказ у вас есть по закону или прописано в договоре. Нужно иметь в виду: там же может быть оговорена плата за отказ.





Не плачу, потому что могу не платить

Чтобы не платить, можно сослаться на общие основания для возврата денег или их неуплаты, они прописаны в Гражданском кодексе.

У заказчика по договору купли-продажи или поставки есть законные причины для мотивированного отказа. Они указаны в статьях 475, 480 и 523 ГК РФ. Например, если продавец неоднократно нарушил сроки поставки товара или поставил товар с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый срок.

Но порой заказчик ошибочно считает, что его отказ является обоснованным.





Кейс для примера

поставщик — производитель оборудования;

покупатель — коммерческая организация;

предмет договора — поставка снегоплавильной установки.

При запуске одна из горелок установки не запустилась. Выяснилось, что одно из соединений в проводе для топлива, было плохо проварено, и топливо вытекало. Заказчик заявил об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Правовая оценка судов: недостатки товара не были принципиальны, их устранили к моменту отказа от исполнения договора — поставщик прислал сварщика, который проварил стык. Следовательно, у заказчика не было оснований для отказа от договора.

Условия, при которых у вас есть право отказаться от договора подряда (мотивированный отказ), прописаны в следующих нормах:

У немотивированного отказа платить тоже есть условия. Самое важное — в договоре не должно быть запрета на такой отказ. Самый простой вариант — платить пока не за что, потому что подрядчик еще не сделал ничего со своей стороны, нет результата работы или переданного товара.

Лучше отказываться от договора с мотивированным отказом. Так больше шансов избежать неприятных последствий. В законодательстве есть общие для всех видов обязательств нормы. Например, есть право отказаться от договора, если у продавца-поставщика нет нужной лицензии (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ).





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Это не я, это закон!

Вы можете считать себя свободным от обязательств, если возникли обстоятельства, которые от вас по объективным причинам не зависят (ст. 416 ГК РФ). И если органы власти примут акт, по которому выполнение ваших обязательств становится невозможным (ст. 417 ГК РФ).

Учитывайте: если на момент, когда наступили основания по статьям 416, 417 ГК РФ, обязательство должно было быть исполнено, но этого не произошло, должник должен возместить убытки (если будет такое требование), поскольку здесь будет явная просрочка исполнения договора.

Например, если орган власти принял акт, запрещающий размещать рекламные конструкции в определенных местах, действие договора на размещение таких конструкций прекращается в силу издания указанного акта, а не в связи с односторонним отказом от исполнения договора (ст. 417 ГК РФ).





Я решил не платить. Что дальше?

Отказ от исполнения договора по общему правилу прекращает ваши обязательства. Но не всегда и не все. Например, вы можете остаться обязанным оплатить уже поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги. Помимо оплаты фактически выполненного по договору, если подрядчик (поставщик) докажет возникновение убытков, придется их тоже оплатить (добровольно или в судебном порядке).

К убыткам можно отнести вознаграждение, которое подрядчик выплатил банку за выдачу банковской гарантии, взятой в обеспечение исполнения обязательств перед вами.

Учитывайте, что за отказ от исполнения договора, возможно, придется заплатить в порядке ст. 310 ГК РФ, а еще пени и штрафы, если это предусмотрено договором. Если будет доказано, что размер этой суммы не соответствует неблагоприятным последствиям, которые были вызваны отказом от договора, то суд вправе отказать в ее взыскании полностью или частично.





А если форс-мажор?

Актуальная причина отказа от договоров весной и летом 2020 года — коронавирус, который подтолкнул Верховный суд России сформулировать отдельные правила ответственности для таких ситуаций (обзоры судебной практики №1 и №2).

Суть тут такая: коронавирус не в каждом случае признают форс-мажором. Важны тип деятельности компании, регион и условия ее работы. Учитывают и сроки несостоявшихся платежей, характер обязательств.

Важно помнить, что форс-мажор не освобождает от обязательств по договору, он может освободить лишь от ответственности. Например, от оплаты штрафа за просроченный платеж по договору или за просрочку выполнения работ.

Чтобы избежать ответственности за неисполнение договора или отказ от него, вам нужно доказать, что обстоятельства непреодолимой силы действительно были, но вы не влияли и не могли повлиять на их возникновение, что именно эти обстоятельства стали причиной ваших неплатежей, что вы предприняли все возможные действия для оплаты.





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Что можно предпринять при форс-мажоре

Не забудьте проверить договор. Не исключает ли он правило о том, что должника может освободить от ответственности форс-мажор? Обязательно уведомите подрядчика о своем решении не платить, даже если сомневаетесь, что сможете доказать связь между неисполнением и форс-мажором.

Начинайте собирать доказательства для суда. Обратитесь в местную Торгово-промышленную палату за заключением о форс-мажоре по вашему договору. Пишите контрагенту письма, подробно описывайте в них преграды для исполнения вами договора.

Если стало понятно, что ответственности не избежать, рассмотрите возможность применения ст. 404 ГК РФ (о вине кредитора) и ст. 333 ГК РФ (об уменьшении неустойки). При определении размера ответственности необходимо учитывать ст. 394 ГК РФ (правила возмещения убытков).





Как достичь максимума

Отказ от договора работает, если соблюдены условия, которые предусмотрены законом и прописаны в договоре. Мотивированный отказ от договора всегда предпочтительнее немотивированного. Отказ от исполнения договора не всегда прекращает все ваши обязательства. Коронавирус не в каждом случае признается форс-мажором и основанием для освобождения от ответственности, возникшей из-за отказа от договора. В любой спорной ситуации руководствуйтесь текстом договора с контрагентом и законодательством, регулирующим ваши взаимоотношения.



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