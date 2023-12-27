Красная икра дешевеет, а яйца дорожают: во сколько обойдется новогодний стол в 2023 году

В преддверии праздничных застолий компания KeepRise , эксперты в области ценообразования, провели небольшое исследование на предмет, как в этом году изменилась стоимость новогоднего стола и конкретных продуктов, без которых ни один россиянин не может представить себе Новый год. В вопросе разбиралась бизнес-эксперт, кандидат экономических наук Александра Шестакова.

На Новый год страна традиционно собирается за праздничным столом. Новогодние блюда, которые уже давно полюбились нашим соотечественникам, — неотъемлемая часть традиции. Какие бы гастрономические тренды ни появлялись, но классическое оливье, селедку под шубой, мандарины и шампанское ничего не сможет заменить.

Как изменились цены на продукты для новогоднего стола

Аналитики «Контур.Маркет» посчитали стоимость блюд в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». На столе у героев фильмы был традиционный советский набор: оливье, заливная рыба, селедка под шубой, шпроты, ростбиф, яйца под майонезом, апельсины, шампанское, коньяк и вино.

Если переноситься в современные реалии, то сегодня набор из фильма обойдется в 8,5 тыс. руб. За год стол подорожал на 22%. По подсчетам «Руспродсоюза», более скромный классический новогодний стол на семью из четырех человек, включающий оливье, селедку под шубой, курицу и бутерброды с красной икрой, в этом году обойдется примерно в 5,5 тыс. руб.

Что из новогоднего меню подорожало сильнее

В среднем чек на оливье по классическому советскому рецепту с колбасой в декабре этого года составил 482 руб., что на 62 руб. больше по сравнению с прошлым. Показатель отражает стоимость порции на четырех человек по рецепту, в который входит 500 г картофеля, 200 г моркови, 300 г вареной колбасы, 400 г консервированного горошка.

По данным РБК, «индекс оливье» в этом году увеличился на 15%. Основное подорожание пришлось на картофель — почти 50%, морковь — 35%, яйца — 25%, цена на вареную колбасу осталась практически неизменной.

Существенный рост цен пришелся на фруктовую тарелку — 45%. Больше всего подорожали цитрусовые — 60%, бананы — 40%. В подорожании фруктов главную роль играет фактор сезонности. Сезон апельсинов и мандаринов начинается в ноябре, и как только они появляются на полках магазинов, спрос на них продолжает расти.

Первые партии традиционно стоят дороже: на старте поставщики часто «промахиваются» с объемами закупки, постоянно меняется курс. Цена на «оранжевые витамины» меняется волнообразно, пока не определится окончательный спрос. Но после пика сезона она обычно начинает медленно снижаться.

Цена на бананы напрямую зависит от текущего курса валют, потому что это полностью импортный продукт. К сожалению, соседствующих с Россией стран, способных обеспечить поставки бананов, нет. При этом логистический путь обычно составляет до девяти недель. Если посмотреть на динамику курса, то можно увидеть, что резкий скачок, произошедший около трех месяцев назад, сегодня отразился на ценах импортированных фруктов. Мы едим банан, который был закуплен по повышенной стоимости. Но это не значит, что цена на бананы останется такой надолго. Дальше она будет снижаться.

Есть и хорошие новости: цена на красную икру в России достигла минимума с начала года. В январе она впервые преодолела отметку в 6 тыс. руб., достигнув 6 125 руб., после чего повышалась еще несколько месяцев, достигнув своего максимума — 6 315 руб. Но уже в конце лета перешла к снижению: к октябрю она уменьшилась на 2,6%, что стало самым значительным снижением с 2011 года, а к осени уже составила 6 060 руб. — минимум с декабря прошлого года. Но в некоторых регионах России цены на рыбный деликатес все еще остаются высокими.

В ожидании Нового года не обойтись и без шоколадных конфет. Несмотря на то, что сегодня цены на шоколад стараются сдерживать, подорожание не сможет нас обойти. Предполагается, что цены на шоколад вырастут на 15-20% из-за мирового дефицита основного сырья — какао бобов. Согласно данным РБК, основная часть цены на шоколад формируется за счет цены сырья, которое подорожало за год в среднем на 40%. Цены на логистику, упаковку и тару поднялись на 50%.

Ритейлеры стараются удерживать цену шоколада, но цена на него все равно поднимется на 20-70% в зависимости от вида. Тёмный шоколад содержит в себе больше какао бобов, а значит и цена на него вырастет больше, чем на молочный шоколад, где доля бобов ниже.



Алкоголь — самое дорогое на столе. На него приходится почти 30% всего бюджета с учетом одной бутылки каждого вида: шампанского, вина, водки и коньяка. По данным российского Forbes, шампанское в этом году обойдется дороже на 7,3%. Она стоит 721 руб. в сравнении с 702 руб. годом ранее. Классическое столовое вино подорожало не так значительно — на 4%, водка — на 3%, отечественный коньяк — на 1,5%. К сожалению, прогноз на будущее тут тоже неутешительный: ожидается, что цены на недорогие вина до 1000 руб. вырастут на 25−40%.

Причины подорожания ингредиентов новогодних блюд

Самый большой и стремительный рост цен у яиц под майонезом и заливной рыбы. Они подорожали на 54% и 27%. Нельзя выделить одну главную причину. Повышение связано с целым рядом факторов. Цены на продукты ежегодно повышаются из-за сезонности. В состав оливье входит много свежих овощей: картофель, морковь, лук, огурцы. Самый высокий рост среди овощей в этом году показали лук, подорожавший на 78%, и морковь. Ее цена выросла на 71%.

В подорожании яиц также сыграл фактор сезонности, но не только он: общее поголовье кур в этом году сократилось на 3,2% из-за последствий птичьего гриппа. А вот издержки на импортные вакцины, кормовые добавки, удобрения и оборудование увеличились из-за роста курса валют, за которую они продолжают закупаться и ввозиться в Россию с помощью параллельного импорта.

Остальные продукты, которые производятся в России и не зависят от фактора сезонности, например, майонез, продолжают дорожать в пределах инфляции. Этот тренд неизменен. Цена если и растет, то без резких скачков. Майонез, согласно исследованиям, даже несколько потерял в цене: по сравнению с прошлым годом он подешевел на 7%.

Несмотря на перестройку логистических маршрутов поставок, подорожание продуктов маловероятно связано с возросшими расходами на логистику. Все продукты производятся в России, поэтому сложности могут быть только с перебоями в поставках зарубежных технологий и удобрений, которые могут использоваться в производстве. Также на цену может влиять и подорожание стоимости этикетки, но это не так значительно, как сезонный фактор. Более серьезно на товары, которые производятся за рубежом, влияет логистика.

Какие цены на продукты ждать в следующем году

По данным «КоммерсантЪ», производители продуктов и дистрибьюторы уже уведомили ритейлеров о повышении цен на свои товары с начала 2024 года от 5 до 20%. Уже сейчас понятно, что в следующем году подорожают молочные и кондитерские изделия, рис, соки и кофе. Основная причина — рост курса доллара, влияющий на стоимость импорта, а также общее подорожание логистических услуг.

«Вимм-Билль-Данн» сообщил о повышении цен почти на 5% на молочную продукцию, на соки — на 16,1%, Ehrmann — на 5%. Соки от «Мултон Партнерс» станут дороже на 13%, а кофе — на 15%, кондитерские изделия — на 8%, на готовые завтраки — на 9,5%, печенье — на 6%, шоколад — до 14%. Рис подорожает на 22%, но это больше общемировая ситуация. Повышение цены связано не только с экспортными ограничениями, но и с климатическими причинами: засуха в значительной части Азии поставила под угрозу поставки на мировой рынок не только риса, но и пшеницы.



Но не все ощутят на себя инфляционные изменения одинаково. Критичность влияния повышения цен будет зависеть от того, как выглядит ваша продуктовая корзина. По словам генерального директора «INFOLine-Аналитика» Ивана Федякова, сильнее всего ухудшение экономической ситуации с ценами почувствуют те потребители, которые ориентируются на более доступные и недорогие продукты, такие как курица, яйца и макароны.

Тем, кому бюджет позволяет покупать более дорогую говядину, разнообразные овощи и фрукты, вероятно, не так сильно отреагирует на повышение. Для них сразу на все оно составит около 10%. Общая тенденция на рынке российского ритейла по открытию новых сетей-дискаунтеров, переориентация производителей на выпуск продуктов эконом-класса с меньшим объемом продукта, более простой рецептурой и не полноцветной этикеткой, во многом дает возможность сдерживать рост цен, пока это возможно.

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