О чем писать в разделах «новости» и «блоги» на сайте и зачем это нужно
С каждым годом потребитель становится избирательнее в выборе и меньше обращает внимание на прямую рекламу, предпочитая нативный формат. Особенно когда планируется дорогая покупка, которая требует тщательного анализа большого объема информации.Компании делают на сайте специальный раздел с полезным контентом, чтобы повысить лояльность целевой аудитории и подробнее рассказать о своем продукте. На примере автомобильных компаний Андрей Панькин, SEO-специалист маркетингового агентства «Биплан», покажет, что и как часто публикуют в разделах «новости» или «блоги».
Почему контент решает
Популярность контент-маркетинга ежегодно растет. Чем раньше бизнес поймет, что без коммуникации с целевой аудиторией при помощи профильных материалов ему будет сложно оставаться конкурентоспособным, тем быстрее он сформирует правильный контент-план, который должен ориентироваться на потребности и проблематику потенциальных клиентов.
Несмотря на то что задачи перед контент-маркетингом можно ставить разные, в результате все сводится к одной главной цели — привлечение клиентов. Этот путь разделяется на несколько важных этапов, которые нужно отслеживать, чтобы объективно оценивать значимость контента с точки зрения продаж.
Цели контент-маркетинга
Смысл имеет только системный подход к подготовке и размещению материалов. Публикации двух новостей в месяц не принесут результата. На основе поверхностной оценки показателей вы можете сделать ошибочный вывод, что контент-маркетинг не работает в вашей тематике.
Проблемы контент-маркетинга
Регулярность публикаций и отсутствие свободного времени на подготовку профильного контента является основной проблемой для большинства компаний. Представители среднего и крупного бизнеса нанимают профессиональных копирайтеров и редакторов для ведения блога или раздела с новостями. Малому бизнесу, как минимум, приходится предоставлять фактуру для недорогих копирайтеров, чтобы текст не выглядел шаблонным, а как максимум — самим писать тексты и размещать на сайте.
Зачем нужно рассказывать о новостях или вести блог
В первую очередь, чтобы познакомить потенциального клиента с компанией и ее продукцией, поделиться экспертным мнением о рынке и специфике, которая интересна целевой аудитории. Это поможет увеличить узнаваемость бренда и трафик на сайт благодаря использованию ключевых слов в тексте, а также привлечь внимание к вашим конкурентным преимуществам.
Соберите семантическое ядро, если не сделали раньше, и сформируйте контент-план из актуальных для вашей целевой аудитории тем. Помните про заголовки — H1, H2, H3 — и изображения, которые индексируются системами и помогают вашему сайту подниматься выше в поисковой выдаче.
Только не перегружайте раздел, чтобы пользователи не ждали по 10 секунд загрузку страницы. Скорость также влияет на позиции в выдаче.
Качественный контент повысит статус компании, которая не просто хочет побыстрее продать свой товар или услугу, а готова тратить время и ресурсы на производство и размещение полезных материалов на сайте. Возможно, пользователи не так часто будут заходить в этот раздел, но, когда придет время для окончательного выбора, потенциальный клиент внимательно изучит весь сайт.
Преимущества:
- повысите узнаваемость бренда;
- расскажите о своем продукте;
- покажите знание рынка;
- поделитесь практическим опытом;
- увеличите трафик на сайте;
- подниметесь выше в поиске по ключевым запросам;
- оцените интерес аудитории к разным темам.
Какие форматы можно использовать
- Во-первых, проанализируйте ваших конкурентов, чтобы понять, о чем они пишут, какие посылы пытаются донести до целевой аудитории, какие призывы к действию зашивают в текст, как на контент реагируют читатели, какие материалы пользуются популярностью. Это поможет избежать повторений и даст понимание роли, который этот раздел играет в общей маркетинговой стратегии конкурентов.
- Во-вторых, определитесь, где вы будете размещать информацию и насколько готовы к регулярным публикациям профильного контента. Нет смысла в 1-2 статьях в месяц, Исключение — это большие исследования, которых с нетерпением ждет весь рынок. Публикуйте минимум один материал в неделю, а если у вас стоят конкретные задачи по увеличению трафика, то от трех в неделю.
- В-третьих, определите ответственного специалиста, который будет не только ставить ТЗ копирайтерам, следить за сроками и качеством поставляемого контента, но и отвечать за верстку статей на сайте. Он должен сохранять общий визуальный стиль материалов в блоге, чтобы они не выглядели так, как будто их выкладывают разные люди.
- В-четвертых, при формировании контент-плана учитывайте, какие форматы вы хотите и можете использовать для роста трафика и повышения показателей вовлеченности. Не засоряйте блог по принципу — сегодня этот формат кажется интересным, а завтра мы про него забудем. Лучше зафиксировать 2-3 формата и чередовать их, чем гнаться за всем подряд, размывая фокус читателя и усложняя общее восприятие блога.
Форматы для блога
Новости — о компании, брендах и моделях, победах и наградах, партнерских проектах, неформальных мероприятиях и спортивных соревнованиях.
Кейсы — демонстрация процесса работы на каждом этапе, которая сопровождается фото или видеоматериалами, скринами с подтверждением достижения успеха. Этот формат отлично работает в B2B.
Образовательные статьи — самый популярный формат, использующийся в 99% случаев. Предполагает, что вы делитесь с читателями опытом, подкрепляя примерами и точечными рекомендациями по теме. Наша статья попадает под эту категорию.
Исследования рынка — изучение отдельно взятого направления или анализ отрасли в целом, который показывает позиции компаний и динамику рынка, объемы используемых сервисов и инструментов для решения задач, уровень зарплат или кадровый дефицит.
Обзорные материалы — выставки, форумы, конференции, бизнес-завтраки, нововведения. Такой контент позволяет увеличить охват благодаря привлечению других брендов, например — заголовок с названием мероприятия или комментарий эксперта, специальные теги при размещении поста в социальных сетях со ссылкой на статью.
Рекомендации — подробные чек-листы с советами, как сделать лучше или избежать популярных ошибок. Этот формат можно комбинировать с новостями, образовательными материалами и кейсами. Некоторые люди сначала смотрят первый абзац и советы от автора в конце статьи, а уже потом решают — стоит ли читать всю публикацию.
- В-пятых, не забывайте добавлять фото и видеоматериалы, без которых современная компания не будет конкурентоспособной. Визуализацию любят как пользователи, так и поисковые системы. Со звуком нужно быть аккуратнее, потому что музыка на сайте, тем более неожиданная, вызывает негатив. Иногда это уместно, например, звук мотора, который сервисный центр публикует в статье о работе с двигателем конкретного автомобиля.
Где размещают раздел и о чем пишут автомобильные компании
Большинство крупных автодилеров ограничивается разделом «Новости». В основном рассказывают о международных успехах бренда, кто-то разбавляет это событиями российского представительства и анонсами мероприятий и выгодных предложений.
Полноценный блог у автодилера — это редкость, так как маркетинговой кампанией занимается команда автомобильного бренда или рекламное агентство. Компании считают, что лучше инвестировать в платное размещение с привлекательным предложением и таргетингом по интересам и геолокации, которое может принести пользу прямо сейчас.
Небольшие брендовые автосервисы делают упор именно на блог, в котором рассказывают и показывают, кто и как ремонтирует автомобили. Такое решение помогает повысить доверие потенциальных клиентов и продемонстрировать качество работ. Каждый материал имеет четкую структуру, привязанную к ходу ремонта, и сопровождается фотографиями процесса и мастеров.
Автодилеры
«Audi Авилон»
Где размещают «новости» или «блог»: на отдельной посадочной странице, на которую можно попасть через специальную вкладку в меню сайта.
О чем пишут: новости подразделяются на общие про бренд и события конкретного дилерского центра. Анонсы новых автомобилей, мероприятия и спортивные соревнования.
Как часто публикуют: автодилер не ставит дату выхода новостей, потому что не так часто публикует контент.
Major Kia
Где размещают «новости» или «блог»: в разделе «о компании», который есть в навигации сайта на отдельной посадочной странице.
О чем пишут: размещают ранее опубликованные в СМИ материалы, которые можно скачать в формате PDF — 90% контента про тест-драйвы.
Как часто публикуют материалы: в среднем по 3-4 публикации в месяц.
Hyundai Inchcape
Где размещают «новости» или «блог»: в отдельном разделе на главной странице сайта с галереей новостей — пользователь может узнать информацию, не переходя на специальную посадочную страницу.
О чем пишут: презентации, проекты и мероприятия, спортивные соревнования, результаты продаж и инновационные решения.
Как часто публикуют материалы: серьезный подход к регулярности публикаций — от 24 новостей в месяц. Сложно поддерживать такую частоту, поэтому Hyundai Inchcape использует простую верстку — минимум изображений, текст, редко встречающиеся заголовки и подзаголовки.
Чему можно поучиться у автодилеров:
- убрать дату, если не готовы регулярно публиковать материалы;
- размещать статьи, которые ранее выходили в СМИ со ссылкой на первоисточник;
- добавлять анонсы предстоящих мероприятий, подробно объясняя в тексте, кому нужно и почему должно быть интересно читателю;
- выпускать от трех публикаций в месяц — хорошая частота, на которую нужно ориентироваться.
Брендовые сервисные центры
BMW-STO
Где размещают: в специальном разделе, который можно найти в меню сайта. На посадочной странице есть перечень услуг техцентра и баннеры с рекламой магазина.
О чем пишут: ремонтные работы с демонстрацией всего процесса, сопровождают кейс практическими рекомендациями и большим количеством фотографий.
Как часто публикуют: в среднем 7-8 публикаций в месяц. Иногда выходит по 25 публикаций, например, в августе 2019 года.
«Мир BMW»
Где размещают: в специальном разделе, который можно найти в меню сайта.
О чем пишут: контент делится на три категории — «Новости BMW», «Сервис и обслуживание», «Цены на ТО BMW». Каждый кейс сопровождается минимальной информацией, включающей в себя стоимость работ, и несколькими фотографиями в хорошем разрешении. Раньше публикации в блоге выходили без фотографий.
Как часто публикуют: в среднем 3-4 публикации в месяц.
Чему можно поучиться у сервисных центров:
- разделять статьи в блоге на категории — новости, исследования, мероприятия, рекомендации;
- добавлять в материалы фото и видео процесса или обзор товаров;
- публиковать практические рекомендации;
- добавлять в конце текста призывы к действию со специальным предложением.
Когда ждать результатов
Зафиксируйте цель, которую ставите перед разделом, — увеличить небрендовый трафик, повысить лояльность клиентов и уровень доверия к бренду, выйти в топ по ключевым запросам.
Качество контента и регулярность публикаций напрямую влияют на итоговый результат. Размещение шаблонных текстов, написанных дешевым копирайтером, без фото и видеоматериалов, не принесет пользы. Автор должен быть погружен в тематику и понимать специфику рынка.
Оценивать эффективность стоит не раньше, чем через 2-3 месяца с момента старта. Размещать материалы от 3 тысяч знаков желательно минимум 3-4 раза в месяц, не забывая про заголовки и подзаголовки. Если через полгода стабильных размещений вы не видите результата, — значит, что-то пошло нет. Взгляните на свой контент-план и внесите серьезные корректировки, которые помогут привлечь больше клиентов.
Как получить максимум
- Проанализируйте сайты конкурентов и определите ответственного специалиста, который будет отвечать за блог, или обратитесь в специализированное агентство, занимающееся подготовкой контента. В этом деле важна регулярность и качество материалов, иначе даже через несколько месяцев вы не увидите результатов.
- Специалист должен подготовить контент-план с ключевыми словами и найти авторов, разбирающихся в теме и понимающих проблематику целевой аудитории. В течение нескольких дней они лучше узнают продукт, о котором им предстоит рассказывать. Пользователи сразу поймут, если материалы будет готовить человек без понимания преимуществ продукта и его ценности.
- Выделите бюджет и зафиксируйте этапы, когда будете оценивать предварительные результаты, чтобы каждую неделю не смотреть на показатели в надежде многократного роста трафика. И не забывайте про заголовки H2, H3, изображения и видео, которые помогут вам привлечь больше потенциальных клиентов и подняться выше в поисковой выдаче.
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