О чем писать в разделах «новости» и «блоги» на сайте и зачем это нужно

Популярность контент-маркетинга ежегодно растет. Чем раньше бизнес поймет, что без коммуникации с целевой аудиторией при помощи профильных материалов ему будет сложно оставаться конкурентоспособным, тем быстрее он сформирует правильный контент-план, который должен ориентироваться на потребности и проблематику потенциальных клиентов.

Несмотря на то что задачи перед контент-маркетингом можно ставить разные, в результате все сводится к одной главной цели — привлечение клиентов. Этот путь разделяется на несколько важных этапов, которые нужно отслеживать, чтобы объективно оценивать значимость контента с точки зрения продаж.

Цели контент-маркетинга

Смысл имеет только системный подход к подготовке и размещению материалов. Публикации двух новостей в месяц не принесут результата. На основе поверхностной оценки показателей вы можете сделать ошибочный вывод, что контент-маркетинг не работает в вашей тематике.

Проблемы контент-маркетинга

Регулярность публикаций и отсутствие свободного времени на подготовку профильного контента является основной проблемой для большинства компаний. Представители среднего и крупного бизнеса нанимают профессиональных копирайтеров и редакторов для ведения блога или раздела с новостями. Малому бизнесу, как минимум, приходится предоставлять фактуру для недорогих копирайтеров, чтобы текст не выглядел шаблонным, а как максимум — самим писать тексты и размещать на сайте.

Зачем нужно рассказывать о новостях или вести блог

В первую очередь, чтобы познакомить потенциального клиента с компанией и ее продукцией, поделиться экспертным мнением о рынке и специфике, которая интересна целевой аудитории. Это поможет увеличить узнаваемость бренда и трафик на сайт благодаря использованию ключевых слов в тексте, а также привлечь внимание к вашим конкурентным преимуществам.

Соберите семантическое ядро, если не сделали раньше, и сформируйте контент-план из актуальных для вашей целевой аудитории тем. Помните про заголовки — H1, H2, H3 — и изображения, которые индексируются системами и помогают вашему сайту подниматься выше в поисковой выдаче.

Только не перегружайте раздел, чтобы пользователи не ждали по 10 секунд загрузку страницы. Скорость также влияет на позиции в выдаче.

Качественный контент повысит статус компании, которая не просто хочет побыстрее продать свой товар или услугу, а готова тратить время и ресурсы на производство и размещение полезных материалов на сайте. Возможно, пользователи не так часто будут заходить в этот раздел, но, когда придет время для окончательного выбора, потенциальный клиент внимательно изучит весь сайт.

Преимущества:

повысите узнаваемость бренда;

расскажите о своем продукте;

покажите знание рынка;

поделитесь практическим опытом;

увеличите трафик на сайте;

подниметесь выше в поиске по ключевым запросам;

оцените интерес аудитории к разным темам.

Какие форматы можно использовать

Во-первых, проанализируйте ваших конкурентов, чтобы понять, о чем они пишут, какие посылы пытаются донести до целевой аудитории, какие призывы к действию зашивают в текст, как на контент реагируют читатели, какие материалы пользуются популярностью. Это поможет избежать повторений и даст понимание роли, который этот раздел играет в общей маркетинговой стратегии конкурентов.

Во-вторых, определитесь, где вы будете размещать информацию и насколько готовы к регулярным публикациям профильного контента. Нет смысла в 1-2 статьях в месяц, Исключение — это большие исследования, которых с нетерпением ждет весь рынок. Публикуйте минимум один материал в неделю, а если у вас стоят конкретные задачи по увеличению трафика, то от трех в неделю.

В-третьих, определите ответственного специалиста, который будет не только ставить ТЗ копирайтерам, следить за сроками и качеством поставляемого контента, но и отвечать за верстку статей на сайте. Он должен сохранять общий визуальный стиль материалов в блоге, чтобы они не выглядели так, как будто их выкладывают разные люди.

В-четвертых, при формировании контент-плана учитывайте, какие форматы вы хотите и можете использовать для роста трафика и повышения показателей вовлеченности. Не засоряйте блог по принципу — сегодня этот формат кажется интересным, а завтра мы про него забудем. Лучше зафиксировать 2-3 формата и чередовать их, чем гнаться за всем подряд, размывая фокус читателя и усложняя общее восприятие блога.

Форматы для блога

Новости — о компании, брендах и моделях, победах и наградах, партнерских проектах, неформальных мероприятиях и спортивных соревнованиях.

Кейсы — демонстрация процесса работы на каждом этапе, которая сопровождается фото или видеоматериалами, скринами с подтверждением достижения успеха. Этот формат отлично работает в B2B.

Образовательные статьи — самый популярный формат, использующийся в 99% случаев. Предполагает, что вы делитесь с читателями опытом, подкрепляя примерами и точечными рекомендациями по теме. Наша статья попадает под эту категорию.

Исследования рынка — изучение отдельно взятого направления или анализ отрасли в целом, который показывает позиции компаний и динамику рынка, объемы используемых сервисов и инструментов для решения задач, уровень зарплат или кадровый дефицит.

Обзорные материалы — выставки, форумы, конференции, бизнес-завтраки, нововведения. Такой контент позволяет увеличить охват благодаря привлечению других брендов, например — заголовок с названием мероприятия или комментарий эксперта, специальные теги при размещении поста в социальных сетях со ссылкой на статью.

Рекомендации — подробные чек-листы с советами, как сделать лучше или избежать популярных ошибок. Этот формат можно комбинировать с новостями, образовательными материалами и кейсами. Некоторые люди сначала смотрят первый абзац и советы от автора в конце статьи, а уже потом решают — стоит ли читать всю публикацию.

В-пятых, не забывайте добавлять фото и видеоматериалы, без которых современная компания не будет конкурентоспособной. Визуализацию любят как пользователи, так и поисковые системы. Со звуком нужно быть аккуратнее, потому что музыка на сайте, тем более неожиданная, вызывает негатив. Иногда это уместно, например, звук мотора, который сервисный центр публикует в статье о работе с двигателем конкретного автомобиля.

Где размещают раздел и о чем пишут автомобильные компании

Большинство крупных автодилеров ограничивается разделом «Новости». В основном рассказывают о международных успехах бренда, кто-то разбавляет это событиями российского представительства и анонсами мероприятий и выгодных предложений.

Полноценный блог у автодилера — это редкость, так как маркетинговой кампанией занимается команда автомобильного бренда или рекламное агентство. Компании считают, что лучше инвестировать в платное размещение с привлекательным предложением и таргетингом по интересам и геолокации, которое может принести пользу прямо сейчас.

Небольшие брендовые автосервисы делают упор именно на блог, в котором рассказывают и показывают, кто и как ремонтирует автомобили. Такое решение помогает повысить доверие потенциальных клиентов и продемонстрировать качество работ. Каждый материал имеет четкую структуру, привязанную к ходу ремонта, и сопровождается фотографиями процесса и мастеров.

Автодилеры

«Audi Авилон»

Где размещают «новости» или «блог»: на отдельной посадочной странице, на которую можно попасть через специальную вкладку в меню сайта.

О чем пишут: новости подразделяются на общие про бренд и события конкретного дилерского центра. Анонсы новых автомобилей, мероприятия и спортивные соревнования.

Как часто публикуют: автодилер не ставит дату выхода новостей, потому что не так часто публикует контент.

Major Kia

Где размещают «новости» или «блог»: в разделе «о компании», который есть в навигации сайта на отдельной посадочной странице.

О чем пишут: размещают ранее опубликованные в СМИ материалы, которые можно скачать в формате PDF — 90% контента про тест-драйвы.

Как часто публикуют материалы: в среднем по 3-4 публикации в месяц.

Hyundai Inchcape

Где размещают «новости» или «блог»: в отдельном разделе на главной странице сайта с галереей новостей — пользователь может узнать информацию, не переходя на специальную посадочную страницу.

О чем пишут: презентации, проекты и мероприятия, спортивные соревнования, результаты продаж и инновационные решения.

Как часто публикуют материалы: серьезный подход к регулярности публикаций — от 24 новостей в месяц. Сложно поддерживать такую частоту, поэтому Hyundai Inchcape использует простую верстку — минимум изображений, текст, редко встречающиеся заголовки и подзаголовки.

Чему можно поучиться у автодилеров:

убрать дату, если не готовы регулярно публиковать материалы;

размещать статьи, которые ранее выходили в СМИ со ссылкой на первоисточник;

добавлять анонсы предстоящих мероприятий, подробно объясняя в тексте, кому нужно и почему должно быть интересно читателю;

выпускать от трех публикаций в месяц — хорошая частота, на которую нужно ориентироваться.

Брендовые сервисные центры

BMW-STO

Где размещают: в специальном разделе, который можно найти в меню сайта. На посадочной странице есть перечень услуг техцентра и баннеры с рекламой магазина.

О чем пишут: ремонтные работы с демонстрацией всего процесса, сопровождают кейс практическими рекомендациями и большим количеством фотографий.

Как часто публикуют: в среднем 7-8 публикаций в месяц. Иногда выходит по 25 публикаций, например, в августе 2019 года.

«Мир BMW»

Где размещают: в специальном разделе, который можно найти в меню сайта.

О чем пишут: контент делится на три категории — «Новости BMW», «Сервис и обслуживание», «Цены на ТО BMW». Каждый кейс сопровождается минимальной информацией, включающей в себя стоимость работ, и несколькими фотографиями в хорошем разрешении. Раньше публикации в блоге выходили без фотографий.

Как часто публикуют: в среднем 3-4 публикации в месяц.

Чему можно поучиться у сервисных центров:

разделять статьи в блоге на категории — новости, исследования, мероприятия, рекомендации;

добавлять в материалы фото и видео процесса или обзор товаров;

публиковать практические рекомендации;

добавлять в конце текста призывы к действию со специальным предложением.

Когда ждать результатов

Зафиксируйте цель, которую ставите перед разделом, — увеличить небрендовый трафик, повысить лояльность клиентов и уровень доверия к бренду, выйти в топ по ключевым запросам.

Качество контента и регулярность публикаций напрямую влияют на итоговый результат. Размещение шаблонных текстов, написанных дешевым копирайтером, без фото и видеоматериалов, не принесет пользы. Автор должен быть погружен в тематику и понимать специфику рынка.

Оценивать эффективность стоит не раньше, чем через 2-3 месяца с момента старта. Размещать материалы от 3 тысяч знаков желательно минимум 3-4 раза в месяц, не забывая про заголовки и подзаголовки. Если через полгода стабильных размещений вы не видите результата, — значит, что-то пошло нет. Взгляните на свой контент-план и внесите серьезные корректировки, которые помогут привлечь больше клиентов.

Как получить максимум