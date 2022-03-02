«Нужно продолжать работать». Как мотивировать сотрудников в условиях кризисной ситуации

О том, как эту проблему решают в TrendFox , рассказывает операционный директор креативного агентства Мила Кретова.

«Нам нужно продолжать работать» — мантра, которую повторяют руководители на планерках и сотрудники сами себе, погружаясь в свои привычные задачи. Проблема в том, что эмоции не отодвинуть в сторонку, сила воли — ресурс исчерпаемый, и вообще мы все живые люди. Однако от того, насколько собранной и работоспособной будет команда, зависит выживание бизнеса.

Креативить в условиях стресса и подавленности с точки зрения теории эмоционального интеллекта — занятие, как минимум, малопродуктивное. Но сейчас совсем не тот момент, когда можно позволить себе расслабиться.

Поэтому мы для себя нашли несколько полезных практик, которые помогают сохранять ресурсность команды.

Офис без политики

Новостные ленты сейчас высасывают ресурсы, как гигантский пылесос. И страшны они не только содержанием, которое провоцирует рост тревожности.

В каждом коллективе всегда найдутся идейные оппоненты. И обсуждение новостей на фоне всеобщей нервозности может превратиться в личный конфликт, в который при худшем сценарии может быть втянута команда.

Поэтому мы попросили коллег воздержаться от декларации своих политических убеждений и обсуждения новостей, если только они не относятся напрямую к работе.

Но мы против цензуры в любом ее виде, поэтому в своих социальных сетях коллеги могут высказывать личное мнение.

Будущее на два шага вперед

В сложившейся ситуации у нас нет возможности строить планы на перспективу, как мы обычно делаем. И это пугает.

Первое, что мы сделали — провели общую планерку, рассказали о приоритетах компании (в приоритете сохранение рабочих мест и полной заработной платы), поделились соображениями, на чем мы будем экономить и как привлекать новых клиентов. Мы попросили помощи у команды, потому что выбираться из кризиса мы будем вместе.

Девиз «один за всех и все за одного» сейчас как никогда актуален.

Честность — лучшая политика

Нам страшно, это правда. Но этот страх не парализует, а заставляет искать новые возможности. Мы открыто рассказали команде о своих чувствах, потому что в любой ситуации важно оставаться людьми, а потом уже коллегами.

Мы обнародовали наш антикризисный план, честно признались, что работать придется больше, с большей самоотдачей. Но это нужно для того, чтобы пережить сложное время без потерь.

Неизвестность пугает, поэтому мы обозначили, как изменится работа у каждого из нас, что придется делать дополнительно и как это будет организовано.

Спасительная рутина

Привычные действия успокаивают. Поэтому все операционные процессы — отчеты, звонки с клиентами, планы по выполнению KPI — все сохранилось в рабочем режиме.

В пятницу всем пришла традиционная пятничная рассылка от генерального директора, в понедельник — напоминание о еженедельном отчете.

Никуда не денутся планерки, в том числе литературные, на которых мы обсуждаем прочитанные книги.

И даже встреча нашего клиентского клуба, запланированная на март, не отменилась. Мы поменяем повестку, и будем говорить с нашими клиентами и партнерами о насущном — о том, как и чем мы можем помочь друг другу пережить нынешний кризис.

Правило сильного

Когда тебе плохо, найди того, кому ты можешь помочь.

Бизнес оказался в очень уязвимом положении, и наши клиенты — не исключение. Отличный способ отвлечься от своих страхов и переживаний — это подумать о том, чем мы способны помочь своим клиентам, партнерам и рынку справиться с ситуацией.

Сейчас мы прорабатываем антикризисные предложения для клиентов. Когда началась пандемия, мы бесплатно консультировали компании, предлагали им антикризисные коммуникации, рассказывали, с какими темами можно выйти в СМИ. Думаю, что и сегодня такие консультации могут оказаться полезными.

Выводы

Попросите коллег воздерживаться от обсуждения политики в офисе и не демонстрировать свои политические убеждения, какими бы они ни были. Офис — нейтральное пространство.

Расскажите сотрудникам, какие шаги предпринимает компания, чтобы справиться с ситуацией.

Неопределенность — враг работоспособности. Расскажите честно, с какими сложностями придется столкнуться.

Не отменяйте планерки, отчетность и другие привычные рутинные дела. Рутина успокаивает и стабилизирует.

Найдите, кому вы можете помочь прямо сейчас. Мы все сейчас выиграем от сотрудничества и взаимомопощи.

Фото на обложке: Shutterstock / G-Stock Studio