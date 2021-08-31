Облигации, векселя — разбираем эти и другие источники финансирования бизнеса

Артем Семчугов, соучредитель краудинвестинговой площадки OneStart и управляющий партнер ГК «Ферра», предоставляющей юридические, бухгалтерские, страховые, кадровые и строительные услуги, рассказал, как бизнесу получить дополнительное финансирование за счет выпуска ценных бумаг и предзаказа продукта.

Облигации: востребовано, выгодно, затратно

Принцип прост: покупая облигации, инвестор дает вам деньги в долг, рассчитывая вернуть их обратно с процентами. Облигации считаются вторыми по популярности ценными бумагами среди инвесторов, и это объяснимо. Если не случится внештатной ситуации, они не только гарантируют себе доход, пусть и невысокий, но и могут его заранее рассчитать, ведь процентная ставка фиксирована и оговаривается на берегу, как и срок выплаты долга. Учитывается здесь и низкая волатильность.

Однако, когда речь заходит о долге, на первый план выходит доверие. Если у инвесторов есть сомнения в прибыльности бизнеса или перспективности проекта, этот механизм не будет пользоваться спросом. Выпускать облигации имеет смысл компаниям с высоким кредитом доверия.

Весной $1 млрд на размещении облигаций привлек Telegram. Номинал одной бумаги составил $1000. Облигаций инвесторам не хватило — спрос на них в два раза превышал предложение, поэтому через полтора месяца мессенджер провел доразмещение облигаций и привлек еще $750 млн.

Рынок облигаций существует достаточно давно, более 100 лет назад Теодор Драйзер в романе «Финансист» (рекомендую к прочтению трилогию автора — «Финансист», «Титан», «Стоик» начинающим стартапам и инвесторам) описал отрицательный опыт спекуляций на финансовом рынке. Об этом стоит задуматься и сейчас, ведь все попытки обмануть инвестора, как правило, заканчиваются уголовной ответственностью.

В центре сюжета — манипуляции с финансовыми инструментами, ценными бумагами и котировками. Например, главный герой придумал «бесконечную цепь»: покупка со значительной рассрочкой платежа — выпуск облигаций на сумму, которая больше необходимой, — вложение избытка средств — выпуск новых облигаций или акций и далее по кругу.

Стоит помнить, что все финансовые махинации рано или поздно будут раскрыты. Я не советую начинать свой бизнес обманным путем или ради наживы. Деньги не могут быть главной целью бизнеса — впоследствии выяснится, что это проигрышная позиция. Предпринимательство — сложный и многогранный процесс, и самое сложное в нем — оставаться порядочным.

Влияние на компанию и чек-лист выпуска

Если убедить инвесторов в своей состоятельности получилось, перед компанией открывается много возможностей. Она может привлечь сразу большой объем средств и повысить свою инвестиционную привлекательность. И все это за более выгодную процентную ставку, чем если бы пришлось брать кредит в банке.

Например, компания Xiaomi намерена выйти на рынок производства электромобилей. За счет выпуска облигаций она уже привлекла около $1,2 млрд. Такой выбор ценной бумаги обусловлен не столько ее выгодностью, сколько практичностью: власти страны контролируют выпуск акций китайских компаний на иностранных биржах, поэтому Xiaomi пришлось брать в долг, но не у банка, а у инвесторов.

Выпуск облигаций — трудоемкий процесс, требующий от компании достаточно больших затрат и состоящий из нескольких этапов. Вот что предстоит сделать управленцу:

разработать структуру займа (программа долгового финансирования);

подготовить эмиссионные документы;

определить оптимальное время их размещения;

заранее найти потенциальных инвесторов;

провести маркетинговые мероприятия;

согласовать условия выпуска и документов ММВБ и НРД.

Векселя: удобно, сложно, дорого

И снова долговые обязательства перед инвестором, но со своими особенностями. В векселя просто вложиться, а прибыль по-прежнему прогнозируема: сколько и под какой процент вложил, столько и получил.

Помимо номинальных отличий от облигаций — обязательный выпуск на бумаге, опциональная доходность, исключительно денежная реализация — есть и более характерные. К примеру, векселя бывают дисконтными: на них не начисляют проценты. Также векселя чаще выпускают под имеющуюся дебиторскую задолженность, а не под конкретный проект, как в случае с облигациями.

Этот инструмент менее популярен на инвестиционном рынке. Он подходит компаниям, которые ищут альтернативу банковскому кредитованию, а также действительно крупным предприятиям, желающим увеличить обороты. С помощью векселей многие пытаются разобраться с кредитами: выпускают несколько бумаг с разным сроком погашения и выигрывают немного времени.

Векселя — удобный способ расчетов между контрагентами. Выпускать их лучше на срок от 3 до 12 месяцев, закладывая стандартную доходность — 12% годовых. Также важно прописать жесткие условия досрочного погашения.

В 2020 году OneStart сопровождал клиента по контракту на 1,2 млрд рублей. Общий объем работ составил более 60 млн, когда по контракту возникли трудности с оплатой. Мы попросили генподрядчика выдать клиенту вексель со сроком погашения 12 месяцев — именно это помогло нам заявить в реестр требований кредиторов.

Облигации и векселя — инструменты, которыми регулярно и очень грамотно пользуются, к примеру, крупные застройщики. Облигации от ПИК, ЛСР и других очень нравятся банкирам: у них хорошая доходность, есть гарантии, соблюдается баланс активов.

В то же время в сфере жилищного строительства часто приходится работать «на своих деньгах» — по закону привлекать средства по ДДУ нельзя до ввода дома в эксплуатацию. С помощью векселей мы рассчитываемся с подрядчиками за работу, а материалы покупаем самостоятельно.

Влияние на компанию и чек-лист выпуска

Выпустив векселя, компания сможет привлечь инвестиции и свести налогообложение к минимуму, а также освободит себя от пени и штрафов. Многие бизнесмены, особенно стартаперы, любят векселя за возможность отсрочки платежей. Относительно комфортные условия вексельного механизма омрачаются их высокой стоимостью, налогами и риском убытков в случае досрочного погашения

Выпустить векселя несложно, главное — соблюдать установленную законом форму, чтобы ценная бумага не превратилась в обыкновенную долговую расписку. Внутри вексельного займа должны быть:

наименование;

обязательство;

платежные реквизиты;

сумма и срок платежа;

место совершения обязательства;

дата и место создания бумаги;

подпись векселедателя.

В 2020 году разбираться во всех тонкостях вексельной схемы пришлось компании The Walt Disney. Она зарегистрировала пять векселей и с их помощью привлекла $6 млрд. Деньги пойдут на погашение старых кредитов, а вернуть долг векселедержателям компания рассчитывает до 2050 года.

Последняя крупная сделка с векселями при участии нашей компании завершилась в июле. Общая сумма выпущенных ценных бумаг превысила 210 млн рублей. Все участники сделки остались довольны, а нам удалось заработать на ней 0,5 %.

Доля в компании (опцион): специфично, гибко, современно

Опционное соглашение — это не ценная бумага сама по себе. Ее стоимость неразрывно связана с каким-то активом. По сути, это право на условную покупку какого-либо товара, акции, металла. Опцион фиксирует стоимость и не обязывает инвестора реализовывать соглашение в конкретные сроки.

Доверие к компании здесь тоже играет не последнюю роль. Чаще всего инвестор выбирает данный инструмент как пассивный доход, а это возможно только при полном доверии к собственнику бизнеса и его команде.

Влияние на компанию и чек-лист выпуска

Подобная форма вложений приближает инвестора к компании немного больше, чем покупка, допустим облигаций. Однако его поведение всегда предсказуемо и регламентировано: все полномочия партнеров и правила управления предприятием отражены в уставе компании.

Он же помогает решать любые спорные вопросы, поэтому чем подробнее написан документ, тем более защищенными себя чувствуют как учредители, так и управленцы.

Размещение опционов может осуществляться через брокеров или самостоятельно. Для этого необходимо:

навести порядок в документах компании;

оценить ее;

привлечь юриста, который сопроводит сделку.

Предзаказ: просто, информативно, низкоприбыльно

Еще один способ для инвестора вложиться в ваш бизнес — сделать предзаказ по минимальной цене конечного продукта. Неравнодушный к вашей компании инвестор с радостью воспользуется эксклюзивной возможностью получить продукт и оценить его в числе первых. Подобная схема широко распространена на краудфандинговых платформах и подходит компаниям на ранних стадиях развития.

В июне 2017 года российский стартап Owlcat Game запустил краудфандинговую кампанию на Kickstarter, чтобы привлечь средства для расширения игры. За месяц проекту удалось собрать $909 057 от 18 тысяч участников. Сама игра вышла через год — донатеры получили доступ к форуму разработчиков и специальные игровые бонусы и бустеры. В конце 2019-го компания снова обратилась к пользователям Kickstarter. На новый проект более 35 тысяч человек пожертвовали уже более $2 млн! Релиз игры запланирован на сентябрь этого года.

Влияние на компанию

Система предзаказов поможет не только собрать средства на реализацию продукта еще до его выхода, но и предварительно изучить спрос, а также получить клиентов. Подобным способом довольно сложно привлечь крупные суммы, да и сам механизм довольно рискован для обеих сторон — план может оказаться невыполнимым по самым разным причинам.

Утвердившись в желании привлечь новые источники финансирования, необходимо адекватно оценить собственные возможности: перспективы продукта, интерес аудитории. Иногда это возможно лишь при помощи специалистов, без которых затраты на эмиссию могут не окупиться, товар оказаться невостребованным, а бизнес-план — провальным.

Ценные бумаги действительно могут оказаться выгоднее банковских займов, однако их позитивное влияние характерно не для каждой отрасли и не для каждой бизнес-модели. Мне кажется, в ближайшее время векселя и облигации будут неплохими инструментами по финансированию стартапов.

Самое сложное здесь — грамотное оформление и соблюдение ФЗ РФ. Мошенники никогда не спят, и нам самим иногда приходилось сталкиваться с качественными подделками ценных бумаг.

Фото на обложке: Jacob Lund/shutterstock.com