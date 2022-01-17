Обогнать маркетплейсы. Может ли интернет-магазин конкурировать с крупными площадками?

Маркетплейсы и агрегаторы уверенно закрепились в топ-5 поисковой выдачи в большинстве тематик и не планируют сдавать позиции. Ритейлерам становится все сложнее конкурировать с ними и уводить пользователей на собственные сайты.
Дмитрий Лашманов, SEO-специалист в MediaNation, разбирается, есть ли шансы у обычных интернет-магазинов и как не дать маркетплейсам увести потенциальных клиентов и посетителей сайтов.
За что поисковики любят маркетплейсы
У маркетплейсов огромный ассортимент товаров и хорошие поведенческие факторы. Над маркетплейсами работают большие команды SEO-специалистов, разработчиков, аналитиков, UX-, UI-дизайнеров и других диджитологов.
Кроме SEO-продвижения, маркетплейсы используют множество других каналов продвижения и PR-стратегий для повышения узнаваемости.
Нужно ли начинать борьбу с маркетплейсами
Когда компания приближается к желанному топ-3 в поиске, она встречает конкурента в виде маркетплейса и не может продвинуться дальше. Тогда интернет-ритейлер может начать с ним непростую борьбу за первые места.
Перед тем, как выстроить стратегию по борьбе с маркетплейсами, необходимо провести базовую оптимизацию, чтобы максимально приблизиться к топу и иметь позиции в топ-10 по многим поисковым запросам.
Сайты ритейлеров и маркетплейсов могут сосуществовать мирно, если маркетплейсные площадки являются еще одним каналом продаж и дополняют продажи с официального сайта.
Но на маркетплейсах выше конкуренция, чем в поиске. Стратегия борьбы с маркетплейсами может оказаться полезной, если бренд не хочет соперничать с похожими товарами на витрине.
Как выстроить стратегию по борьбе с маркетплейсами?
Маркетплейсы ранжируются выше обычных сайтов, но мы предлагаем искать дополнительные точки роста, по которым маркетплейсы не получают трафик. Вы можете найти свою собственную нишу и стать экспертами в ней и переманить клиентов c маркетплейсов.
Чтобы обогнать маркетплейсы, необходимо:
- Притвориться маркетплейсом или агрегатором: сделать сайт простым и удобным;
- Быть на шаг впереди: анализировать сайты схожей модели поведения пользователей, сайты популярных брендов и сайты западных интернет-магазинов;
- Быть экспертами и создавать то, чего не могут создать маркетплейсы;
- Привлекать информационный трафик и конвертировать его в продажи.
Притвориться маркетплейсом или агрегатором
Стать маркетплейсом обычному ритейлеру не под силу, но он может расширить семантическое ядро и найти новые точки роста, которые позволят отбить часть трафика у маркетплейсов.
Для этого потребуется провести целый ряд работ:
- Привлечение дополнительного трафика;
- Улучшение структуры и перелинковки;
- Улучшение поведенческих факторов;
- Повышение лояльности пользователей;
- Выявление страниц, которые не попали в топ-10;
- Расширение семантики и поиск новых точек роста;
- Создание удобной фильтрации;
- Добавление на сайт умного поиска;
- Уменьшение количества взаимодействий с сайтом для совершения покупки.
В ходе расширения семантики можно найти категории товаров, которые еще не созданы на сайте, и построить стратегию по созданию дополнительных страниц. Если ритейлер продвигает товары в регионах, ему будет полезно создавать дополнительные страницы по запросам с географическими названиями (топонимами).
Рассмотрим на примере сайта женской одежды Gerry Weber.
При расширении семантики мы обнаружили несколько групп запросов, связанных с одеждой больших размеров:
- Женская одежда больших размеров;
- Платья больших размеров;
- Женские джинсы больших размеров.
На сайте отсутствовали посадочные страницы под эти типы запросов, при этом в таблице с размерами были большие размеры, и клиент упускал трафик по этим запросам.
Наличие разделов «женская одежда больших размеров» могло бы не только приносить дополнительный трафик, но и стать уникальным торговым предложением, поскольку одежду больших размеров предлагают не все магазины.
Определить поисковые запросы, по которым сайт упускает трафик, можно с помощью сервисов для подбора ключевых слов Arsenkin tools и Букварикс. Они покажут частотность и популярность запросов пользователей, которые вы сможете сконвертировать в покупателей.
Быть на шаг впереди: провести аудит содержания каталога и карточек товаров
Чтобы ответить на вопросы пользователей и предоставить все условия для совершения покупки, нам необходимо понять, какая информация и функционал нужны на сайте. Вся информация должна быть структурирована, а функционал быть простым и удобным.
Чтобы доработать сайт и сделать его лучше, чем у конкурентов, необходимо провести аудит содержания. В ходе аудита нужно:
- Выявить функционал, который отсутствует на сайте, но присутствует у конкурентов или маркетплейсов;
- Выявить функционал, который присутствует на сайте, но требует доработки;
- Улучшить поведенческие факторы;
- Увеличить конверсии;
- Увеличить позиции сайта и поисковый трафик;
- Улучшить перелинковку;
- Повысить удобство работы с сайтом и лояльность пользователей.
В разных тематиках могут быть разные информационные блоки и тексты, поэтому советуем отказаться от использования стандартных чек-листов и провести аудит содержания страниц вашего сайта и сайтов лидеров тематики.
Чтобы провести анализ, нужно зайти на сайт и выписать в таблицу все блоки, которые есть на страницах каталога и карточек товаров. Аналогичным способом анализируем сайты конкурентов и лидеров тематики.
В результате анализа вы увидите, чего не хватает на вашем сайта и что нужно доработать, а также у вас будут готовые референсы функционала:
- Если блок, который есть на вашем сайте, присутствует у конкурента, то проверяем, насколько хорошо он реализован у вас и что можно позаимствовать у конкурента.
- Если на вашем сайте отсутствует блок, который есть у конкурента, то сохраняем скриншот и фиксируем, что необходимо добавить на ваш сайт.
Например, с сайта Ozon мы можем позаимствовать блок с идеями для образа:
Быть экспертами и генерировать новые идеи
Чтобы обогнать в поисковой выдаче конкурентов и маркетплейсы, необходимо предложить то, чего те не предлагают пользователям.
Если у вас интернет-магазин одежды, для поиска новых идей для сайта не стоит ограничиваться только анализом конкурентов и сайтов схожей тематики. Обратите внимание на сайты других тематик, но со схожей моделью бизнеса. Если у вас интернет-магазин одежды, вы можете искать идеи в интернет-магазинах бытовой техники и электроники.
Например, посмотрим на карточки товаров здесь. Как видим, тут хорошо реализован блок с информацией о доставке.
На карточке этого товара описание товара оформлено в виде презентации. Текст с описанием наложен на изображения товаров.
Эту концепцию можно использовать для интернет-магазина одежды: показать фотографии товаров с разных ракурсов, описать материал, рассказать, для каких погодных условий подходит, какие технологии использовались при производстве, с какими вещами изделие сочетается и т.д.
У этого сайта хорошо реализован визуал у блоков с перелинковкой на страницах каталога.
Такие варианты подачи информации можно использовать и на своем сайте. Для генерации новых идей не ограничивайтесь сравнительным анализом, заимствуя уже реализованные идеи. Можно придумывать новые. Чтобы обогнать маркетплейсы, важно предлагать клиентам уникальные функции.
Например, для интернет-магазинов одежды можно создавать отдельные страницы с образами, а затем предложить пользователям перейти на карточки товаров, добавить товары в корзину или купить образ целиком.
Привлекать информационный трафик и конвертировать его в продажи
«Яндекс» отмечает, что по информационным запросам в поисковой выдаче ранжируется все больше и больше коммерческих сайтов. Это связано с тем, что пользователи, которые интересуются отзывами, обзорами, трендами, инструкциями «Как выбрать», «С чем носить» и т.д., являются потенциальными покупателями или клиентами.
Например, по запросу «Тренды осени 2021» можно предложить пользователю ознакомиться со статьей, где описаны тренды и есть ссылки на товары в статье. Ряд читателей могут заинтересоваться товарами и купить их.
Другие информационные запросы могут также конвертироваться в продажи:
- Тренды осени 2021;
- С чем носить брюки в клеточку;
- Как выбрать бытовую технику для кухни;
- Какой смартфон лучше купить.
По ним мы можем предоставить пользователям ответы на заданные вопросы. А когда мы заинтересовали пользователей статьей, можно аккуратно и ненавязчиво предложить им ознакомиться с товарами, ссылки на которые добавлены в середину или в конце статьи. Главное — стараться делать это естественно и ненавязчиво, чтобы ссылки на товары не выглядели рекламой.
Темы для статей можно поискать в своей семантике, информационной семантике, позаимствовать у конкурентов или в блогах по вашей тематике. Например, зайдем в этот блог.
В статьях подробно расписано, как выбрать обувь. В качестве примеров приведены фото обуви со ссылкой на страницы товаров.
В конце статьи размещен блок с фотографиями популярных моделей. В нем ненавязчиво разместили название модели и цену, а фото сделали в виде гиперссылки на страницы товаров.
В тексте статьи размещена гиперссылка на страницу каталога с осенней обувью. Это не только позволит перевести ряд пользователей со статьи в каталог, но и передает ссылочный вес со страницы статьи на страницу каталога и усиливает его анкором «Осенняя обувь».
После того, как мы придумали темы для статей, необходимо написать ТЗ копирайтеру, в котором мы указываем:
- Структуру текста (подзаголовков);
- Примеры товаров, которые необходимо описать в статье;
- Примерный объем текста;
- Количество изображений;
- Количество и примеры списков и других элементов;
- Ключевые слова (необходимо указать несколько основных и дополнительных ключей, которые указывают на тему статьи).
Важно, чтобы статья не отставала от конкурентов по объему и при этом была написана без воды. Проверить текст на объем и уникальность можно через сервис Content Watch.
Как видим, чтобы конкурировать с маркетплейсами, необходимо вести себя так же, как маркетплейс: увеличивать ассортимент, улучшать поведенческие факторы, делать сайт более удобным, привлекать информационный трафик и быть экспертами в выбранной тематике.
Все эти действия позволят отвоевать обратно свою долю посетителей сайта и клиентов, которые маркетплейсы увели с собой.
Фото на обложке: Shutterstock / FOTOSPLASH
Иллюстрации предоставлены автором.
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