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Оборотная сторона медали: как популяризация e-com дала виток рынку мошенничества

Колонки
Юрий Вопилов
Юрий Вопилов

Генеральный директор BrandMonitor

Виктория Сафронова

За неполный 2020 год россияне «заплатили» мошенникам 150 млрд рублей. Причем половина махинаций была совершена через цифровые каналы связи.

Юрий Вопилов, основатель и генеральный директор legaltech-компании BrandMonitor — о том, как тотальная онлайнизация и изменение потребительских привычек привели к росту «честного отъема денег у населения».

Оборотная сторона медали: как популяризация e-com дала виток рынку мошенничества

Про рост цифровой экономики, в частности — электронной торговли (как товарами, так и услугами, в том числе банковскими) принято говорить только в позитивном ключе. Россия всегда отставала от западного и азиатского уровня онлайн-потребления, и стремительное сокращение разрыва воспринимается через призму чуть ли не национальной гордости. 

Однако само по себе явление имеет не только положительные экономические эффекты,  но и отрицательные. Речь о росте рынка мошенничества, которое отличается от классических кибератак — это не хакинг, а использование уязвимых мест в знаниях пользователей, который с головой нырнули в онлайн-потребление абсолютно неподготовленными.

 

Какие виды мошенничества подстегнуло онлайн-потребление?

Б

 

Бум контрафакта

В 2020 году число объявлений о продаже контрафактных товаров категории «одежда и обувь» только на четырех площадках — Instagram, ВКонтакте, Авито и Юла — выросло в полтора раза. Популярность продавцов подделок иногда сравнима с популярностью оригинальных брендов. Среднее число подписчиков в Instagram у таких «предпринимателей» — не меньше 5 млн.

В прошлом году онлайн-шопинг стал привычной практикой для россиян, которые, помимо всего прочего, считают соцсети достоверным источником информации: уровень доверия растет непрерывно в последние несколько лет, по данным «Левада-центра» (организация внесена в реестр иностранных агентов. — прим.). Учитывая общую экономическую ситуацию, на этот тренд наложилось и желание сэкономить. Итог — бум контрафактной торговли. В 2020 году объем рынка контрафактного люкса в соцсетях вырос на 28% и достиг 23 млрд рублей.

Проблема в том, что только малая часть покупателей действительно осознает, что имеет дело именно с подделками. Владельцы контрафактных аккаунтов в соцсетях открывают офлайн-шоурумы и, в целом, умело имитируют деятельность оригинальных брендов. Более 40% россиян убеждены: «копии» и «реплики» вполне легальны и отличаются высоким качеством, а потому имеют все основания стоить дорого.

 

2. Поддельные распродажи

Осенью, аккурат перед Черной пятницей, в рунете началась массовая регистрация доменов с именами известных продавцов, в названии которых фигурирует часто встречающееся во время распродаж слово off. По данным Серч-Информ, в сентябре подобных доменов было всего семь, в октябре — уже 196.

Мошенники — хорошие аналитики, и не хуже бизнеса могут играть на восходящих трендах. Осенью появилось множество потребительских опросов на тему предстоящих покупок, и намерение аудитории перенести большую часть шопинга в онлайн было очевидным. Механика распродаж применялась не только для сегмента fashion — мошенники пытались «зайти» и в нишу сотового ритейла и DIY.

Основной смысл сайтов для поддельных распродаж — это не только торговля контрафактом, но и другие схемы. Например, прямой обман (оплата несуществующего товара). В целом, махинации в ходе онлайн-шопинга — в топ-3 самых быстрорастущих видов мошенничества в России. Прирост тех, кто впервые столкнулся с обманом на сайтах объявлений вроде Авито или Юла, составляет 40%.

 

3. Фишинг

Фишинг – явление далеко не новое – развернулся во весь рост в прошлом году. По данным Google, в начале этого года функционировали более 2 млн таких сайтов, что на  27% больше, чем в январе предыдущего года. Прирост россиян, впервые столкнувшихся с этим типом социальной инженерии, составило 40%.

Также во время пандемии получили распространение всевозможных спекуляций на тему оформления пособий и выплат онлайн. И это тоже неизбежная плата за одни из самых продвинутых и цифровых госуслуг в мире, к которым быстро привыкли россияне.

 

4. Банковское мошенничество

Банки пожинают плоды цифровизации. В прошлом году онлайн-каналы впервые перевесили офлайн в общем объеме взаимодействия с клиентами.

Удаленное общение с кредитными организациями стало для потребителей нормой, как и постепенный отказ от наличных и привычка платить картой. Многие используют для интернет-оплат одну единственную карту, где хранятся все сбережения, и единицы заводят дополнительную — специально для таких случаев. Чем и пользуются мошенники с соответствующей «специализацией».

Банковское мошенничество стало самым быстрорастущим видом в 2020 году – прирост на 50%. В эту группу входят самые разные схемы: классические телефонные махинации или выманивание платежных данных через  цифровые каналы (e-mail, sms, фишинговые сайты). В Москве в прошлом году кражи с карт стали происходить в два раза чаще, и к этому правоохранительная система оказалась совершенно неподготовленной: большинство таких случаев просто не расследуются должным образом. 

Что касается всех перечисленных видов мошенничества, в России сегодня спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Наш опрос показал, что 14% респондентов теряли деньги по вине мошенников, и только ничтожное количество – 9% их них – смогли их вернуть.

 

Что делать?

Ситуация с ростом мошенничества бьет не только по потребителям, но и затрагивает интересы бизнеса. За последний год особенно сильно пострадали банки, так как большая часть мошенников ориентирована именно на махинации с картами и выманивание личных данных методом социальной инженерии. 

На втором месте – сфера туризма и торговли авиабилетами. С открытием границ и началом туристического сезона стало появляться все больше сайтов, имитирующих билетные агрегаторы или сайты туркомпаний. Продавцы электроники, аксессуаров и других часто покупаемых в интернете товаров теряют потенциальных покупателей из-за фейковых сайтов и поддельных распродаж, а также контрафакта. 

Сегодня бизнес еще активнее вкладывает ресурсы в решение проблемы с мошенниками. Оно лежит в двух плоскостях:ы

Техническая. Банки, например, постоянно совершенствуют защиту и мониторят фишинговых клонов, а fashion-бренды борются с контрафактом путем блокировки интернет-ресурсов. Своя система блокировки мошеннических объявлений есть и у «Авито», где уверяют, что большая их часть фильтруется еще до публикации.

Однако в будущем нас ждут еще более изощренные методы мошенничества и еще более сложные схемы. Уже сейчас популярны схемы с deep-фейками голосов людей для авторизации в банках. Поэтому очень важно инвестировать в новые технологии поиска мошенников, предотвращения кражи данных и других технических способов фрода.

Но мало «бомбить» с одной стороны и вести только битву с мошенниками. Например, если речь о контрафакте, то на месте заблокированных аккаунтов появится еще 15 новых.

Игроки понимают, что необходимо объединять усилия. Сегодня первые шаги в этом направлении сделаны: организуются рабочие группы между крупным бизнесом и госорганами, которые занимаются превентивным поиском мошенников.

Например, по заказу МВД разрабатывается сервис для борьбы с телефонным мошенничеством: пользователи ведомственного мобильного приложения получат специальный модуль, который будет сверять контакты человека с базой данных мошенников и предупреждать человека, если ему звонят или пишут SMS злоумышленники. Похожая функция уже появилась в приложении «Сбербанк Онлайн».

Образовательная. Для борьбы со схемами, где используются методы социальной инженерии, нужны масштабные спецпроекты, посвященные цифровой грамотности, которые бы проводились при поддержке государства — например, на сайте или в приложении «Госуслуги». Публичные рассказы о выявленных случаях, новых сценариях и уловках мошенников также помогли бы сформировать правильный информационный фон.

Необходимо укреплять тыл, а именно — обучать своих потребителей, повышать их цифровую и потребительскую грамотность. Если бизнес будет ждать, что пользователи сами научатся распознавать поддельные товары и мошеннические схемы, это может никогда и не произойти. В этом отношении большую активность проявляют, опять же, банки: например, Тинькофф разработал полноценный бесплатный обучающий курс «Как защититься от мошенников».

Соцсети и мессенджеры также должны включиться в информационную кампанию, поскольку именно они являются благодатной средой для мошенников. Тем более, что постепенно они превращаются в полноценную e-commerce площадку, добавляя встроенные инструменты оплаты товаров и услуг. Это тоже создает потенциальные возможности для обмана. Вероятно, в будущем мир столкнется с бумом мошенничества в Facebook и Instagram Shops или TikTok, который тоже вышел на рынок социальной коммерции.

До пандемии мошенничество в офлайн и онлайн было развито примерно на одном уровне. Однако рост цифровых каналов потребления открыл ящик Пандоры: появилась целая теневая IT-индустрия с «компаниями», где уже распределены должности и роли, есть свой маркетинг, HR и средние зарплаты. Последствия этого еще проявят себя в ближайшем будущем.

Фото: mrmohock / Shutterstock

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