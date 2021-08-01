Оборотная сторона медали: как популяризация e-com дала виток рынку мошенничества

За неполный 2020 год россияне «заплатили» мошенникам 150 млрд рублей. Причем половина махинаций была совершена через цифровые каналы связи.
Юрий Вопилов, основатель и генеральный директор legaltech-компании BrandMonitor — о том, как тотальная онлайнизация и изменение потребительских привычек привели к росту «честного отъема денег у населения».
Про рост цифровой экономики, в частности — электронной торговли (как товарами, так и услугами, в том числе банковскими) принято говорить только в позитивном ключе. Россия всегда отставала от западного и азиатского уровня онлайн-потребления, и стремительное сокращение разрыва воспринимается через призму чуть ли не национальной гордости.
Однако само по себе явление имеет не только положительные экономические эффекты, но и отрицательные. Речь о росте рынка мошенничества, которое отличается от классических кибератак — это не хакинг, а использование уязвимых мест в знаниях пользователей, который с головой нырнули в онлайн-потребление абсолютно неподготовленными.
Какие виды мошенничества подстегнуло онлайн-потребление?
Б
Бум контрафакта
В 2020 году число объявлений о продаже контрафактных товаров категории «одежда и обувь» только на четырех площадках — Instagram, ВКонтакте, Авито и Юла — выросло в полтора раза. Популярность продавцов подделок иногда сравнима с популярностью оригинальных брендов. Среднее число подписчиков в Instagram у таких «предпринимателей» — не меньше 5 млн.
В прошлом году онлайн-шопинг стал привычной практикой для россиян, которые, помимо всего прочего, считают соцсети достоверным источником информации: уровень доверия растет непрерывно в последние несколько лет, по данным «Левада-центра» (организация внесена в реестр иностранных агентов. — прим.). Учитывая общую экономическую ситуацию, на этот тренд наложилось и желание сэкономить. Итог — бум контрафактной торговли. В 2020 году объем рынка контрафактного люкса в соцсетях вырос на 28% и достиг 23 млрд рублей.
Проблема в том, что только малая часть покупателей действительно осознает, что имеет дело именно с подделками. Владельцы контрафактных аккаунтов в соцсетях открывают офлайн-шоурумы и, в целом, умело имитируют деятельность оригинальных брендов. Более 40% россиян убеждены: «копии» и «реплики» вполне легальны и отличаются высоким качеством, а потому имеют все основания стоить дорого.
2. Поддельные распродажи
Осенью, аккурат перед Черной пятницей, в рунете началась массовая регистрация доменов с именами известных продавцов, в названии которых фигурирует часто встречающееся во время распродаж слово off. По данным Серч-Информ, в сентябре подобных доменов было всего семь, в октябре — уже 196.
Мошенники — хорошие аналитики, и не хуже бизнеса могут играть на восходящих трендах. Осенью появилось множество потребительских опросов на тему предстоящих покупок, и намерение аудитории перенести большую часть шопинга в онлайн было очевидным. Механика распродаж применялась не только для сегмента fashion — мошенники пытались «зайти» и в нишу сотового ритейла и DIY.
Основной смысл сайтов для поддельных распродаж — это не только торговля контрафактом, но и другие схемы. Например, прямой обман (оплата несуществующего товара). В целом, махинации в ходе онлайн-шопинга — в топ-3 самых быстрорастущих видов мошенничества в России. Прирост тех, кто впервые столкнулся с обманом на сайтах объявлений вроде Авито или Юла, составляет 40%.
3. Фишинг
Фишинг – явление далеко не новое – развернулся во весь рост в прошлом году. По данным Google, в начале этого года функционировали более 2 млн таких сайтов, что на 27% больше, чем в январе предыдущего года. Прирост россиян, впервые столкнувшихся с этим типом социальной инженерии, составило 40%.
Также во время пандемии получили распространение всевозможных спекуляций на тему оформления пособий и выплат онлайн. И это тоже неизбежная плата за одни из самых продвинутых и цифровых госуслуг в мире, к которым быстро привыкли россияне.
4. Банковское мошенничество
Банки пожинают плоды цифровизации. В прошлом году онлайн-каналы впервые перевесили офлайн в общем объеме взаимодействия с клиентами.
Удаленное общение с кредитными организациями стало для потребителей нормой, как и постепенный отказ от наличных и привычка платить картой. Многие используют для интернет-оплат одну единственную карту, где хранятся все сбережения, и единицы заводят дополнительную — специально для таких случаев. Чем и пользуются мошенники с соответствующей «специализацией».
Банковское мошенничество стало самым быстрорастущим видом в 2020 году – прирост на 50%. В эту группу входят самые разные схемы: классические телефонные махинации или выманивание платежных данных через цифровые каналы (e-mail, sms, фишинговые сайты). В Москве в прошлом году кражи с карт стали происходить в два раза чаще, и к этому правоохранительная система оказалась совершенно неподготовленной: большинство таких случаев просто не расследуются должным образом.
Что касается всех перечисленных видов мошенничества, в России сегодня спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Наш опрос показал, что 14% респондентов теряли деньги по вине мошенников, и только ничтожное количество – 9% их них – смогли их вернуть.
Что делать?
Ситуация с ростом мошенничества бьет не только по потребителям, но и затрагивает интересы бизнеса. За последний год особенно сильно пострадали банки, так как большая часть мошенников ориентирована именно на махинации с картами и выманивание личных данных методом социальной инженерии.
На втором месте – сфера туризма и торговли авиабилетами. С открытием границ и началом туристического сезона стало появляться все больше сайтов, имитирующих билетные агрегаторы или сайты туркомпаний. Продавцы электроники, аксессуаров и других часто покупаемых в интернете товаров теряют потенциальных покупателей из-за фейковых сайтов и поддельных распродаж, а также контрафакта.
Сегодня бизнес еще активнее вкладывает ресурсы в решение проблемы с мошенниками. Оно лежит в двух плоскостях:ы
Техническая. Банки, например, постоянно совершенствуют защиту и мониторят фишинговых клонов, а fashion-бренды борются с контрафактом путем блокировки интернет-ресурсов. Своя система блокировки мошеннических объявлений есть и у «Авито», где уверяют, что большая их часть фильтруется еще до публикации.
Однако в будущем нас ждут еще более изощренные методы мошенничества и еще более сложные схемы. Уже сейчас популярны схемы с deep-фейками голосов людей для авторизации в банках. Поэтому очень важно инвестировать в новые технологии поиска мошенников, предотвращения кражи данных и других технических способов фрода.
Но мало «бомбить» с одной стороны и вести только битву с мошенниками. Например, если речь о контрафакте, то на месте заблокированных аккаунтов появится еще 15 новых.
Игроки понимают, что необходимо объединять усилия. Сегодня первые шаги в этом направлении сделаны: организуются рабочие группы между крупным бизнесом и госорганами, которые занимаются превентивным поиском мошенников.
Например, по заказу МВД разрабатывается сервис для борьбы с телефонным мошенничеством: пользователи ведомственного мобильного приложения получат специальный модуль, который будет сверять контакты человека с базой данных мошенников и предупреждать человека, если ему звонят или пишут SMS злоумышленники. Похожая функция уже появилась в приложении «Сбербанк Онлайн».
Образовательная. Для борьбы со схемами, где используются методы социальной инженерии, нужны масштабные спецпроекты, посвященные цифровой грамотности, которые бы проводились при поддержке государства — например, на сайте или в приложении «Госуслуги». Публичные рассказы о выявленных случаях, новых сценариях и уловках мошенников также помогли бы сформировать правильный информационный фон.
Необходимо укреплять тыл, а именно — обучать своих потребителей, повышать их цифровую и потребительскую грамотность. Если бизнес будет ждать, что пользователи сами научатся распознавать поддельные товары и мошеннические схемы, это может никогда и не произойти. В этом отношении большую активность проявляют, опять же, банки: например, Тинькофф разработал полноценный бесплатный обучающий курс «Как защититься от мошенников».
Соцсети и мессенджеры также должны включиться в информационную кампанию, поскольку именно они являются благодатной средой для мошенников. Тем более, что постепенно они превращаются в полноценную e-commerce площадку, добавляя встроенные инструменты оплаты товаров и услуг. Это тоже создает потенциальные возможности для обмана. Вероятно, в будущем мир столкнется с бумом мошенничества в Facebook и Instagram Shops или TikTok, который тоже вышел на рынок социальной коммерции.
До пандемии мошенничество в офлайн и онлайн было развито примерно на одном уровне. Однако рост цифровых каналов потребления открыл ящик Пандоры: появилась целая теневая IT-индустрия с «компаниями», где уже распределены должности и роли, есть свой маркетинг, HR и средние зарплаты. Последствия этого еще проявят себя в ближайшем будущем.
Фото: mrmohock / Shutterstock
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