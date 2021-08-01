Оборотная сторона медали: как популяризация e-com дала виток рынку мошенничества

Юрий Вопилов, основатель и генеральный директор legaltech-компании BrandMonitor — о том, как тотальная онлайнизация и изменение потребительских привычек привели к росту «честного отъема денег у населения».

Про рост цифровой экономики, в частности — электронной торговли (как товарами, так и услугами, в том числе банковскими) принято говорить только в позитивном ключе. Россия всегда отставала от западного и азиатского уровня онлайн-потребления, и стремительное сокращение разрыва воспринимается через призму чуть ли не национальной гордости.

Однако само по себе явление имеет не только положительные экономические эффекты, но и отрицательные. Речь о росте рынка мошенничества, которое отличается от классических кибератак — это не хакинг, а использование уязвимых мест в знаниях пользователей, который с головой нырнули в онлайн-потребление абсолютно неподготовленными.

Какие виды мошенничества подстегнуло онлайн-потребление?

Б

Бум контрафакта

В 2020 году число объявлений о продаже контрафактных товаров категории «одежда и обувь» только на четырех площадках — Instagram, ВКонтакте, Авито и Юла — выросло в полтора раза. Популярность продавцов подделок иногда сравнима с популярностью оригинальных брендов. Среднее число подписчиков в Instagram у таких «предпринимателей» — не меньше 5 млн.

В прошлом году онлайн-шопинг стал привычной практикой для россиян, которые, помимо всего прочего, считают соцсети достоверным источником информации: уровень доверия растет непрерывно в последние несколько лет, по данным «Левада-центра» (организация внесена в реестр иностранных агентов. — прим.). Учитывая общую экономическую ситуацию, на этот тренд наложилось и желание сэкономить. Итог — бум контрафактной торговли. В 2020 году объем рынка контрафактного люкса в соцсетях вырос на 28% и достиг 23 млрд рублей.

Проблема в том, что только малая часть покупателей действительно осознает, что имеет дело именно с подделками. Владельцы контрафактных аккаунтов в соцсетях открывают офлайн-шоурумы и, в целом, умело имитируют деятельность оригинальных брендов. Более 40% россиян убеждены: «копии» и «реплики» вполне легальны и отличаются высоким качеством, а потому имеют все основания стоить дорого.