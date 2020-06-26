Обжаренные зерна по подписке: как сеть кофеен вышла в онлайн и не намерена останавливаться

Одним из героев стал основатель сети кофеен Bloom-n-Brew Алексей Метальников. В этой колонке он рассказывает, как его бизнес продолжает работать благодаря интернет-магазину, подписке на кофе и доставке еды, запущенным с нуля, а также о роли бесплатного качественного контента в привлечении аудитории.

МТС запустила проект «Из офлайна в онлайн» , в котором делится историями предпринимателей, чей бизнес изменился во время пандемии и выиграл от этого.

Bloom-n-Brew — это небольшая сеть кофеен современного формата в Москве с полноценной кухней и отличным кофе, а с недавних пор — еще и небольшое производство кофе класса specialty.

Первую кофейню мы открыли в 2017 году — сделали дизайнерский ремонт, купили профессиональное оборудование и постоянно вкладывались в команду, в повышение их профессиональных навыков и знаний. Сейчас у нас уже три точки, мы начали сами обжаривать кофе.

В начале года наши дела шли хорошо — в каждой кофейне ежедневно закрывали около 200 чеков, динамика выручки месяц к месяцу была положительной. Но, к сожалению, пришла пандемия, и нам, как и многим, пришлось подстраиваться под новые реалии.







Что мы сделали

Первым делом мы переформатировали организацию работы наших точек на вынос. До этого у нас не были подключены никакие сервисы по доставке продуктов и тем более кофе.

Часть команды мы перенаправили на работу курьерами, чтобы сохранить занятость нашим ребятам и дать возможность гостям продолжать наслаждаться любимым кофе и едой.

Сейчас мы также подключены к агрегаторам доставки еды — это позволяет нам делать выручку на уровне 15% от докризисного уровня.

Потом мы запустили интернет-магазин по продаже кофе собственной обжарки с доставкой по всей России. Делали все при помощи существующей команды и справились за четыре дня.

Запустили подписку на кофе: клиенты платят 2 100 рублей в месяц за три упаковки кофе разных сортов. К такому формату мы давно приглядывались, так как он успешно работает на рынке specialty coffee в Америке и Европе.

Сам формат подписки остается еще новым для наших гостей, и пока ее оформили всего 8% от уникальных покупателей. Но мы еще тестируем разные подходы и смотрим, как сделать подписку еще более удобной и интересной для клиентов.

Например, с июня мы стали добавлять в подписку эксклюзивные лоты, чтобы давать покупателям возможность получать новый вкусовой опыт, и сделали ее еще более доступной по цене.







Раньше мы работали только офлайн и даже кофе в зернах продавали только с полок. Сейчас мы практически все свои продукты вывели в онлайн с помощью агрегаторов, доставки напрямую и интернет-магазина.

В целом продажи через интернет-магазин с доставкой компенсировали еще 15% потерянной выручки.

Мы поддерживаем высокую активность в Instagram, потому что всегда чувствовали прямой эффект онлайн-контента на продажи в офлайне. А когда и продажи перешли в онлайн, конверсия из соцсетей стала еще больше.

Точную конверсию от Instagram не посчитать, но очевидно, что качественный контент сильно влияет на продажи, даже если он сделан своими силами.

Аудитория проникается доверием к бренду через живых людей, заглядывает во внутреннюю кухню, получает что-то полезное для себя и решает попробовать новый продукт или формат.







Что будет дальше

Сейчас люди стали чаще возвращаться в любимые места, хотя ограничения работы заведений общепита еще не сняты до конца.

Но мы видим, что за время карантина люди также привыкли к удобству e-commerce. Поэтому прогнозируем, что даже после того, как кофейни откроются в привычном формате, онлайн-продажи все равно будут составлять значимую долю — около 40%.

После пандемии мы планируем не только сохранить сайт, подписку и работу с агрегаторами доставки еды, но и расширить присутствие в онлайне, потому что видим в этом большой потенциал. Пути назад уже нет.

Мы работаем и сохраняем позитивный настрой. Сейчас важно оставаться гибкими, что мы и советуем другим предпринимателям.

Это время для очень плодотворной работы: есть возможность объединяться и делать коллаборации. После выхода из кризиса усилия, которые предпринимаются сейчас, дадут новый толчок бизнесу и новые возможности. Поэтому работаем!

Фото на обложке и в тексте: Unsplash