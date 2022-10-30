Какие нововведения для предпринимателей вступили в силу в октябре

Октябрь подходит к концу. Этот месяц принес сразу несколько новых законов, в том числе в сфере бизнеса. О главных нововведениях октября, касающихся российских предпринимателей, и о том, как они могут повлиять на работу малого и среднего бизнеса, рассказал CEO облачного сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Прекращение действия моратория на банкротство

1 апреля 2022 года на территории РФ был введен мораторий на банкротство, направленный на поддержку юридических и физических лиц. Он продлился ровно полгода — до 1 октября.

Суть моратория заключалась в том, что кредиторы не могли обращаться в суд с заявлением о несостоятельности должника. Также было приостановлено начисление пеней и штрафов по задолженностям.

Это облегчало работу предпринимателей, которые оказались в новой для всех реальности и зачастую не имели возможности внесения обязательных платежей.

Благодаря мораторию количество корпоративных банкротство в июле-сентябре нынешнего года снизилось на 22,24% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Что же касается последствий отмены моратория, то для большинства компаний полугода было недостаточно, чтобы адаптироваться к новой реальности. Тем более в сентябре началась частичная мобилизация, ударившая по рынку снижением потребительской активности, оттоку платежеспособной части населения за рубеж.

Количество банкротств значительно возрастет в ближайшее время как из-за отмены моратория, так и из-за нестабильной политической ситуации.

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Ввели новые ограничения для «красных» компаний

С 1 июля по закону 115-ФЗ всех клиентов банков, а именно ИП и компании, поделили на «зеленые» (с низким уровнем вовлеченности в подозрительные операции), «желтые» (со средним уровнем вовлеченности) и «красные» (с высоким уровнем вовлеченности).

Красными являются компании, которые зарегистрированы на номиналов, не ведут деятельности и замешаны в мошеннических и коррупционных схемах. Банк имеет право замораживать их средства. Однако из-за достаточно размытых рамок этих понятий риск попасть в данную категорию имеют и добросовестные предприниматели.

С октября вступили новые правила для «красных». Если бизнес, относящийся к данной категории, в течение полугода не реабилитирует себя через специальную комиссию ЦБ, его ликвидируют, а руководители не смогут вести предпринимательскую деятельность в течение трех лет.

ИП и компаниям из красной зоны риска запрещено осуществлять движение средств по действующим счетам, пользоваться онлайн-банкингом и СБП, а также открывать новые счета. В то же время компаниям данной категории разрешены:

бюджетные платежи;

перечисление зарплаты работникам, которые были в штате до блокировки, и только в тех суммах, которые были раньше;

платежи, связанные с гарантиями и компенсациями сотрудникам, кроме компенсаций расходов на проезд и наем жилья;

снятие и перевод денег для обеспечения жизненных расходов ИП и его семьи, есть ограничение — 30 тысяч рублей в месяц на человека;

пенсии, стипендии, алименты, возмещение вреда жизни, здоровью и в связи со смертью кормильца;

оплата расходов на ликвидацию компании или ИП;

платежи по кредитным договорам.

Реабилитировать бизнес можно, подав заявление с пояснениями, почему компания не должна попасть в красную зону риска, в межведомственную комиссию ЦБ. К заявлению нужно прикрепить пакет документов, подтверждающих благонадежность ИП или юридического лица.

Заявление подается через почту или официальный сайт ЦБ. После его рассмотрения банк либо снижает зону риска до желтой, либо оставляет красную. Если решение принято в пользу клиента, банк переведет его в желтую зону в течение одного дня.

Если же решение комиссии будет не в его пользу, будет запущена процедура ликвидации компании, а после нее — выплата всех долгов и налогов. Оставшиеся на счете средства вернут собственнику бизнеса.

Срок возможности такой реабилитации — 6 месяцев со дня присвоения уровня риска. По истечении этого времени, согласно новой поправке в законе, компанию ликвидируют.

Единые требования и типовые формы подачи заявок для госзакупок

С октября малому и среднему бизнесу стало проще принимать участие в тендерах, так как правительство РФ утвердило единые требования к оформлению банковских гарантий. С 1 июля 2022 года они называются независимыми гарантиями для участия МСБ в электронных и конкурентных закупках. Сформирован список банков и организаций, которые могут выдавать независимую гарантию (НГ).

С 1 октября форма независимой гарантии едина для всех участников, также утверждена форма требования об уплате по НГ и список документов-оснований для подачи требований.

До этого требования и формы самостоятельно определялись участниками закупок, что, на мой взгляд, было не очень удобно для предпринимателей, так как необходимо было подстраиваться под каждый тендер. Иногда требовались какие-то дополнительные, не всегда логичные формулировки.

Пока не все информированы о нововведениях, но через 1-2 месяца процесс согласования пойдет быстрее, так как в ней не будет каких-либо дополнительных фраз.

Раньше некоторые заказчики требовали, чтобы в гарантии было прописано предложение именно так и никак иначе, или вставляли 2-3 дополнительных слова, а из-за того, что их не было в выпущенной гарантии, отклоняли заявку. Теперь подобных случаев будет меньше.

Изменилась форма электронных счетов-фактур по 44-ФЗ

В этом году электронное актирование стало обязательным, и если сначала выставлять и принимать счета-фактуры через Единую информационную систему (ЕИС) можно было, так скажем, по желанию, то с 1 октября проведение этих операций возможно только через данную систему.

Вначале эта новость была радостной для большинства, ведь в таком случае риск, что документы потеряются в бухгалтерии заказчика, равен нулю. Но сейчас возникли некоторые проблемы, с которыми многие компании на данный момент не могут справиться.

Они связаны с тем, что бухгалтерия попросту не хочет разбираться в ЕИС, а собственники бизнеса и другие сотрудники не знают бухучета. Из-за этого происходит двойная работа: бухгалтерия выставляет документы так, как она привыкла это делать, а другие специалисты отправляют эти документы в ЕИС.

Некоторые компании пытаются сделать дополнительный софт для автовыгрузки документов из 1С в ЕИС, но пока отлаженного механизма нет. Однако следует отметить не только проблемы, но и плюсы электронного актирования. К ним относятся:

Прозрачность документооборота. Компания видит, принят документ заказчиком или нет. Если не принят, то почему.

По дате приемки в ЕИС можно отслеживать сроки оплаты, а не вспоминать, когда документы о приемке были подписаны сторонами.

Уменьшение числа расхождений в учете заказчика и поставщика (с/ф всегда можно скачать в личном кабинете ЕИС).

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Введен НДС на электронные услуги

С 1 октября бизнес вновь платит НДС при покупке электронных услуг у иностранных компаний. К ним относятся услуги, местом реализации которых является территория РФ.

Подобная норма уже действовала и была отменена в 2019 году, когда обязанность по уплате НДС перешла к продавцам.

Иностранные компании платили НДС при продаже электронных услуг юрлицам, ИП, и физлицам. Теперь данная обязанность остается только при оказании услуг последним из перечисленных. Индивидуальные предприниматели и компании платят налог сами.

При этом надо учитывать: когда поставщик электронных услуг оказывает не электронные услуги, НДС не взимается.

Такая мера была введена из-за многочисленных санкций, так как большинство международных платежных систем перестали работать в России, и зарубежные поставщики электронных услуг не имеют возможности законно и в регламентированные сроки платить НДС.

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