Офис как сервис: почему гибкие офисы стали так популярны и что ждет их в 2021 году

Необходимость перевести часть штата на удаленку снизила потребность бизнеса в больших арендуемых площадях; на этом фоне гибкие или сервисные офисы показывают стабильный рост. Все больше компаний переосмысливают подход к условиям аренды и организации рабочего пространства — а это, в свою очередь, сказывается и на требованиях к офису. Иван Гуськов, сооснователь компании Apollax Space, рассказал о том, как гибкие офисы оказались единственным сегментом, чья популярность в период пандемии выросла.

Кофе включен

Сервисный, или гибкий офис (flex office) отличается от традиционного тем, что он легко кастомизируется под потребности клиента: за одну-две недели можно создать индивидуальное пространство с необходимыми планировками и фирменным дизайном.

Оператор помещения берет на себя все заботы о мебели, IT-инфраструктуре, интернете, услугах клининга, охране и таких мелочах, как кофе и бумага для принтера — их стоимость уже заложена в арендную ставку. Так что компания может въехать в новый офис практически сразу, без долгих процессов закупок и договоров с подрядчиками.

Еще одно отличие flex-офисов от классических — гибкие условия аренды: минимальный срок договора вместо традиционных трех-четырех лет начинается от 12 месяцев. В то же время сервисный формат не похож на коворкинг: это полноценное изолированное помещение, адаптированное под запросы конкретной компании.

Кроме того, в гибких офисах, как правило, есть свои особенности организации пространства: вместо закрепленных за каждым сотрудником мест площадь делится на функциональные зоны — для совещаний, командной и уединенной работы, телефонных разговоров, обедов и кофе-брейков. Это удобно для компаний с гибким графиком, поскольку так решается вопрос с пустующими столами тех, кто периодически работает из дома.

Ажиотаж на рынке

Именно последний фактор во многом связан со скачком популярности гибких офисов во время пандемии. В этом году бизнесу пришлось реорганизовать рабочие процессы: ввести гибкий график или посещение офиса не каждый день и отправить часть сотрудников на удаленку.

Это привело к тому, что большие офисные пространства стали излишними: по словам экспертов из Cushman & Wakefield, сейчас многие компании сокращают арендуемые площади — в среднем на 20-30%.

Как результат — внимание брендов начало смещаться с классических пространств в сторону гибких. Так, одна из крупнейших столичных сервисных офисов «Space 1 Арбат» был полностью сдан в аренду в рекордные сроки — менее чем за три месяца. Среди компаний, которые сюда въехали — агентство элитной недвижимости Kalinka Group и девелопер ГК ФСК. В другом объекте Space 1, на Тверском бульваре, разместилась компания Cushman & Wakefield, сменив площадку впервые за 13 лет, а «Сбербанк» в сентябре приобрел почти 5 тыс. квадратных метров во flex-офисе Manufaqtury на Поклонной горе.

Спрос подстегнул предложение, усилив активность игроков рынка по созданию гибких пространств. О запуске нового направления — сервисных офисов — уже объявили сеть коворкингов SOK и инвестиционная компания Apollax Group. У обоих уже открылись первые площадки: в бизнес-центрах «Двинцев» и «Рябовская Мануфактура».

А столичная компания «Ключ» договорилась о партнерстве с петербургской сетью коворкингов «Практик»: игроки будут вместе развивать гибкие пространства в Москве и Петербурге.

Хотя избыток офисной недвижимости сейчас образовался у многих компаний, отказаться от него в долгосрочной перспективе готовы не все: многие предпочитают придержать помещения до улучшения эпидемиологической и экономической обстановки.

Чтобы извлечь пользу из простаивающих помещений, компания EY отдала часть своих площадей в субаренду оператору гибких офисов Space 1, который реорганизует их под сервисные пространства.

Такое соглашение выгодно для обеих сторон: доход от аренды получают обе компании (70% — EY, 30% — Space 1), а при необходимости EY в будущем сможет вернуться к прежним площадям.

Вероятно, такая схема может стать популярной — особенно с учетом того, что сдача излишних пространств в субаренду сейчас популярна во всем мире.

Курс на гибкость

Хотя именно пандемия стала драйвером рынка гибких офисов, этот формат, скорее всего, сохранит свою популярность и в будущем: как показало исследование McKinsey, со временем потребность в классических офисах будет падать, а востребованность гибких пространств останется неизменной. С прогнозами McKinsey согласна и компания JLL — по ее мнению, к 2030 году 30% всех офисов в мире перейдут на гибкий формат.

Если говорить о более близком будущем, в 2021 сегмент flex-офисов в России продолжит расти — даже если связанные с пандемией ограничения будут уже сняты. По подсчетам Cushman & Wakefield, к началу 2022 года объем таких пространств может достичь 342 тыс. квадратных метров (1,8% от всего рынка).

Во многом эта тенденция связана с тем, что бизнес постепенно пересматривает свое отношение к удаленке и офисному графику: такие игроки, как Twitter, Reddit, а в России Aviasales уже разрешили своим сотрудникам работать дистанционно и после окончания пандемии. В пользу flex-офисов говорят и другие аргументы — в частности, возможность краткосрочной аренды, удобная как для средних компаний, которым сложно планировать на много лет вперед, так и для проектных команд крупных игроков.

Формат сервисных офисов отвечает и потребностям организаций, которые перевели часть операционных процессов на аутсорс — тенденция, которая сейчас усилилась из-за пандемии. Для сторонних подрядчиков не нужны офисные места, зато требуется пространство для переговоров и брифингов, и гибкие помещения как нельзя лучше подходят под этот запрос.

Да, в какой-то степени эту задачу могут закрыть и коворкинги — но это путь скорее для малого бизнеса: по мере роста у компании появляется запрос на приватность, новые планировки, свою технику и дизайн — то, что коворкинг обеспечить не может.

Вероятно, многие стартапы, «вырастая» из коворкингов, будут сразу рассматривать в качестве аналога гибкие офисы.

Фото на обложке: Alberto Andrei Rosu/Shutterstock