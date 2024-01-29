Снижаем уровень стресса в офисе: лопаем «пупырку» и чилим в гамаках

Как снизить стресс, если работа достала, а в офис ехать всё равно нужно? Директор по персоналу и организационному развитию в ИТ-компании Proscom Виктория Акопян предлагает обратиться к воздушно-пузырчатой плёнке для транспортировки груза или по-другому «пупырке», пообнимать плюшевого гуся или погладить «офисного» кота. Про другие способы борьбы со стрессом также рассказали в статье.

Как «пупырка» помогает бороться со стрессом

Воздушно-пузырчатая плёнка помогает расслабиться. Об этом свидетельствуют исследования британского профессора психологии Кэтлин Диллон. Она утверждает, что люди меньше стрессуют, если они перебирают в руках небольшие объекты. Более того, им проще концентрироваться. Однажды профессор раздала одним студентам пузырчатые рулоны, а другим — нет. Выяснилось, что первые лучше сосредоточились на лекции, чем те, кого оставили без расслабляющей «игрушки». Кэтлин связывает это с тем, что у мозга просто не остаётся времени на посторонние мысли. Всё внимание распределяется между повторяющимися движениями и работой, например, ведением конспекта.

Некоторые психологи рекомендуют людям лопать пузырьки, чтобы снизить уровень агрессии. В первую очередь подобные рекомендации дают тем, кто много работает, склонен к выгоранию и уделяет недостаточно внимания своему ментальному здоровью.

Мягкие и ненавязчивые хлопки пузырьков также снимают мышечное напряжение, вызванное стрессом.

Организм может запускать реакцию «бей или беги», когда в напряжённой ситуации мышцы сами собой напрягаются. Тело готовится сражаться или бежать. По словам доктора психологии и автора книги «Свобода от тревоги» Роберта Лихи, эта особенность досталась нам от предков. Тогда мышечное напряжение было напрямую связано с выживанием — в противном случае можно было погибнуть от лап тигра или бивней мамонта. Сейчас такие переживания ни к чему, особенно если стресс касается работы.

Как ещё снизить уровень стресса на работе

В 2023 году 40% россиян оценили уровень стресса на работе как очень высокий или высокий, 36% сочли этот уровень средним. «Работа.ру» и «СберЗдоровье» узнали, что среди «популярных» стресс-факторов — накопленная усталость (36%), недостаток необходимых в работе ресурсов (26%) и большое количество задач (25%).

С учетом того, что 45% работников компаний утверждают, что их уровень стресса на работе увеличился за последний год, очевидно, что в офисе критически необходимы меры антистресса. Расскажем, как организовать пространство в офисе, чтобы работники меньше уставали.

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Учесть эргономику помещений

Доказано, что трудиться в светлом помещении с окнами и достаточным уровнем вентиляции полезно. Хардкорный офис из ночных кошмаров или сериала «Разделение» — без окон и с искусственным светом — снижает производительность. Поэтому постарайтесь дать своим сотрудникам больше света и пространства. В этом помогут технологии: умные системы управления освещением, звуком и температурой помещения способствуют созданию оптимального рабочего пространства.

Организовать зоны для отдыха, медитации и физических упражнений

Это также снизит уровень стресса и повысит работоспособность сотрудников. Медитацию на рабочем месте, к примеру, практикуют такие гиганты, как Nike, Google и Sony. Исследования показывают, что медитация и физическая нагрузка в перерывах между задачами способны облегчить симптомы тревоги и депрессии, улучшить навыки слушания, принятия решений и повысить вовлеченность сотрудников.

Например, в офисах нашей компании есть специальные зоны отдыха, которые позволяют отвлечься от задач. Что в них расположено: пуфы, гантели, велосипеды, коврики для йоги и даже гамак.

Гамак в нашем московском офисе

Создать время и место для игр

У нас в офисе много настольных игр, рулон «пупырки» для вымещения негативных эмоций, игрушечные пистолеты с мягкими пульками, антистресс-игрушки: мягкие шарики, слаймы, поп-иты, музыкальные колонки, игровые приставки, проектор, телевизор.

Иногда приятно пообниматься с игрушечным гусём или устроить неформальный бой с бластерами, обмотавшись пузырчатой плёнкой. Это разряжает обстановку, убирает агрессию и даёт заряд бодрости на оставшийся рабочий день.

Наш гусь-обнимусь из офиса в Санкт-Петербурге

Использовать экстравагантные решения

Знаем, что некоторые компании нанимают корпоративных массажистов и психологов, что, безусловно, очень удобно. Это тоже повышает эффективность, улучшает эмоциональный фон сотрудников и увеличивает производительность команды в целом.

Кто-то заводит специальных «офисных» котов, что помимо плюса к продуктивности сотрудников, даёт и преимущество в переговорах (если заказчик любит котов).

Животными в офисе уже никого не удивишь. Но они могут скрасить атмосферу и улучшить настроение. Если экстравагантные решения не нарушают ничью ментальную и физическую зону, то их стоит использовать. Такие инструменты позволяют сотрудникам самовыражаться и чувствовать себя комфортно. И позитивно влияют на производительность труда.

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Применять цифровые технологии

Раз уж мы заговорили о местах для медитации, то стоит упомянуть и сам процесс медитации. Многие компании покупают корпоративные подписки на антистресс-программы, что тоже круто. Одни выбирают сервисы, в которых нужно раскрасить картинку по частям, вторые проводят вебинары для повышения эмоциональной устойчивости, третьи дают сотрудникам бесплатно общаться с психологом онлайн.

Вместо вывода

В мире офисного ритма с его дедлайнами и спринтами стресс стал частым явлением. Соответственно, необходимость в антистресс-мерах очевидна. Однако бездумно закупать тоннами «пупырку» и «гусей-обнимусей» тоже бесполезно. Руководство в первую очередь должно выстраивать диалог с сотрудниками, чтобы понимать, какой офис будет наиболее комфортный для работников. Создание эффективных антистресс-программ — это инвестиция в здоровье и благополучие коллектива, которая отразится на успехе и процветании всей компании.

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