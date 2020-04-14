Офисы vs коворкинги: как кризис меняет расстановку сил

Редактор Tranio Севиль Нагаева рассказывает, как рынок коворкингов развивался до карантина и чего стоит ожидать после.

После перехода на удаленный режим работы многие компании задумались о том, насколько целесообразно будет возвращать всех сотрудников в офис, когда закончится пандемия. По мнению аналитиков международного брокера недвижимости Tranio , больше всех в этой ситуации могут выиграть коворкинги.

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика находится на пороге рецессии. МВФ ожидает, что ее последствия будут хуже, чем во времена финансового кризиса 2008 года. А в США готовятся к рекордному числу безработных.

В такой ситуации бизнесу придется экономить. Один из вариантов — отказаться от офисов, перевести часть сотрудников на удаленку (к которой многие уже начали привыкать), а для личных встреч использовать коворкинг.

Но коворкинги начали составлять конкуренцию офисам еще до карантина.





Это интересно не только хипстерам

Стереотип, что в коворкинге собираются хипстеры-фрилансеры, уже не соответствует реальности. По данным исследования Colliers, 70–80% клиентов московских коворкингов — стартапы и крупные компании. Например, «Тинькофф», «Яндекс» и X5 Retail Group арендовали помещения на 1039, 730 и 728 рабочих мест соответственно.

Компании выбирают коворкинги из-за гибкости и экономии: не нужно переезжать в новый офис при расширении штата — достаточно оплатить дополнительные места; не нужно делать ремонт, нанимать уборщиков и покупать чай.

По данным того же исследования, рабочее место в коворкинге в итоге обходится дешевле и дает дополнительные преимущества:

Стоимость рабочего места Что входит в стоимость Дополнительные расходы Коворкинг 24 тыс. руб/мес рабочее место; уборка; зона отдыха; оплата коммунальных услуг; чай и печенье —— Офис класса А 22 тыс. руб/мес рабочее место НДС 20%; ремонт и содержание офиса; уборка; оплата коммунальных услуг; переезд офиса, если приходит много новых сотрудников; чай и печенье

Коворкингов становится больше

Спрос на гибкие рабочие пространства растет и провоцирует появление новых коворкингов во всем мире. По прогнозам Emergent Research, уже в 2020 году их количество перевалит за 20 тысяч, а в 2022 — составит почти 26 тысяч.





Самый развитый рынок коворкингов — в США: из 2 188 открытых коворкингов в 2018 году, почти тысяча открылись в Америке. Но лидер среди городов по суммарной площади коворкингов — Лондон с 1,2 млн кв. м. Это 5% от всех офисных площадей города.

Москва на седьмом месте — 0,14 млн кв. м, или 0,9% от общей площади офисной недвижимости.

Что будет после карантина

Коронавирус учит вести бизнес на удаленке. Во время карантина компании видят: сотрудники продуктивно работают без контроля руководства. Вероятно, когда карантин закончится, часть сотрудников останется работать дома, потому что так дешевле для бизнеса. При удаленной работе нет необходимости в аренде офиса, а для периодических встреч и обсуждения задач подойдут коворкинги.

Еще мы предполагаем, что после карантина некоторые компании для экономии переедут в более дешевые офисы. Офисы класса A в центре города сменят на помещение классом ниже на окраинах. При этом топ-менеджерам и руководству могут арендовать места в коворкингах, чтобы встречаться там с партнерами и клиентами.

Пандемия коронавируса утихнет, а экономика восстановится вместе с деловой активностью. За время кризиса коворкинги смогут отобрать часть клиентов у офисных арендодателей. Потому что для бизнеса будет неэффективным оплачивать рабочие места сотрудников, которые справляются с работой из дома, и снимать офис ради периодических встреч.

Как получить максимум

Если вы арендатор: оцените, как сотрудники справляются с работой в удаленном режиме и сможете ли вы сократить затраты на аренду офиса и организацию рабочих мест после выхода из самоизоляции. Рассмотрите разные варианты экономии:

сократить занимаемые офисные площади, оставив работать из дома отдельные категории сотрудников;

переехать в офисный центр классом ниже, где можно снимать помещения по более низкой арендной ставке, а для тех, кто проводит встречи с партнерами и клиентами, снять места в коворкинге в центре города;

полностью отказаться от занимаемых офисных площадей и арендовать коворкинг для периодических мозговых штурмов, планерок и обсуждения задач или проводить их в онлайн-формате.

Если вы арендодатель: будьте готовы к тому, что после снятия режима самоизоляции вы можете потерять часть арендаторов. Подумайте, как вы можете удержать их с помощью более гибких условий или дополнительных опций.

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