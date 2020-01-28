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ИИ для офиса: четыре технологии, которые помогут вашим сотрудникам работать эффективнее

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Павел Шалагинов
Павел Шалагинов

Руководитель отдела развития ИТ-решений Konica Minolta Busin...

Софья Федосеева

Руководители отечественных компаний надеются, что ИИ поможет им повысить производительность труда и эффективность бизнес-процессов, поэтому активно внедряют технологию в офисах. 

Руководитель отдела развития ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia Павел Шалагинов рассказывает, в каких направлениях развивается искусственный интеллект и как он делает офисную жизнь лучше. 

ИИ для офиса: четыре технологии, которые помогут вашим сотрудникам работать эффективнее

Интеллектуальное видеонаблюдение

Представьте ситуацию: вы проходите на работу без карт и пропусков, потому что вас «узнала» корпоративная камера. Садитесь за свой стол, где уже автоматически включился компьютер. Забираете распечатанные документы из принтера, доступ к которому получили благодаря технологиям распознавания лиц. 

Именно так и работает интеллектуальное видеонаблюдение в офисах. Каждая современная камера — это отдельный «боец», который умеет анализировать информацию, «общаться» с другими устройствами и даже самостоятельно принимать решения: включать свет, звук, передавать сигналы. 

Информация с устройств может не только инициировать включение компьютера или давать возможность воспользоваться МФУ, но и способствовать вызову экстренных служб при повышении температуры или обнаружении потенциально опасных предметов.


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Количество возможных сценариев действительно впечатляет. Камеры могут анализировать маршруты движения персонала, чтобы оптимизировать организацию офиса. Или отмечать, какие сотрудники теснее всего общаются друг с другом — потом их можно будет переместить в один отдел. 

Однако особенно активно в последнее время развиваются технологии оценки поведения и распознавания эмоций. Хмуритесь, потому что поспорили с коллегой? Камера передаст информацию о возможном конфликте в HR-отдел. 

Чувствуете эмоциональное выгорание? Руководство попробует помочь, чтобы предотвратить увольнение — даже если вы еще не приняли такого решения. 

По оценкам экспертов ABBYY, эта система помогает не только сохранять ключевых сотрудников, но и экономить до двух миллионов долларов в год организации или подразделению размером в тысячу человек. 

Теперь видеонаблюдение — это не способ следить за сотрудниками, а новая возможность сделать работу удобнее и безопаснее. 


Виртуальные ассистенты

Еще одно применение искусственного интеллекта — автоматизация рабочих мест. С ростом популярности интеллектуальных помощников на рынке стали появляться виртуальные офисные секретари на базе ИИ-технологий. 

Они способны организовывать встречи, управлять расписанием, отвечать на письма или даже помогать принимать бизнес-решения — выявлять, какие задачи являются более приоритетными. Однако ассистенты могут не только облегчать индивидуальную работу, но и налаживать коммуникацию между сотрудниками и целыми отделами. 

Например, недавно мы внедрили в нашем офисе обучаемого чат-бота для ответа на часто задаваемые вопросы в области бухгалтерии и отдела кадров. Теперь стало намного проще узнать, какие документы нужны для отпуска или оформления представительских расходов. 



Сегодня услугами цифровых ассистентов на рабочем месте пользуется всего 2% сотрудников. Но ситуация быстро меняется: по прогнозам Gartner, к 2021 году каждый четвертый сотрудник в сфере цифры будет ежедневно обращаться к виртуальным помощникам. 

Наиболее популярны они станут на рынке финансов и страхования, а также в сфере обслуживания клиентов и обработки информационных запросов. Задавать тенденции в офисном сегменте будут гаджеты для домашнего пользования — умные колонки Amazon, Google и Apple, которые установлены уже в четверти американских домов, или, например, «Яндекс.Станция» с «Алисой». 


Распознавание документов

Представим еще одну ситуацию: вам пришел счет-фактура от поставщика. Раньше пришлось бы составлять специальную форму: перепечатывать дату, номер, ИНН и реквизиты из документа вручную, а теперь системы распознавания документов на основе ИИ сделают все за вас. 

Благодаря нейронным сетям и машинному обучению они становятся еще более интеллектуальными: например, после обучения на типовых актах системы смогут распознать даже отличные от образцов документы — и, скорее всего, не будут сильно ошибаться

Решения для управления контентом, или CMS-системы, осуществляют интеллектуальную обработку информации из любых типов документов: отсканированных бумаг, фотографий, текстов писем и вложений. Они распознают и классифицируют, а также извлекают данные, проверяют их корректность и передают в корпоративные информационные системы. 

Этот технологический тренд работает сразу в двух направлениях. Благодаря интеллектуальной обработке информации компании увеличивают скорость и эффективность работы, фокусируясь на ключевых задачах бизнеса. А еще привлекают наиболее мотивированные кадры, которым интересно профессионально развиваться, а не просто выполнять автоматические операции. 


Автоматизация процессов

Освобождать персонал от рутины помогает и RPA (Robotic Process Automation) — автоматизация бизнес-процессов, основанная на использовании программных роботов, которая все чаще дополняется аналитическими алгоритмами на базе искусственного интеллекта. 

Они воспроизводят действия человека, взаимодействуя с интерфейсом системы. Таким образом RPA позволяет автоматизировать многие процессы работы с данными: их копирование и преобразование, проверку на корректность, заполнение простых форм и формирование отчетов. 

Автоматизация помогает интегрировать различные системы: например, робот может «прочитать» почту и направить ключевую информацию из писем в ERP-систему. 



По мнению ряда игроков российского рынка RPA-решений, его объем за последние несколько лет значительно вырос и ежегодно увеличивается на 30-50%. 

Согласно совместному исследованию Департамента информационных технологий Москвы и ICT.Moscow, почти половина московских компаний внедрили роботизированную автоматизацию процессов в свою работу. И перспективы только положительные — ведь уже 60% сотрудников готовы отдать свои неинтересные и повторяющиеся задачи роботам. 


Перспективы

По данным Росстата, 82% российских компаний, внедривших искусственный интеллект, говорят об его эффективности. Около 20% отмечают, что он помог увеличить скорость бизнес-процессов, а еще 14% — что работать с ним стало проще и удобнее. 

С одной стороны, искусственный интеллект берет на себя всю рутину и оставляет сотрудникам только самые интересные и креативные задачи. Но с другой — помогает принимать сложные решения, обеспечивает спокойствие и безопасность. 

Благодаря ИИ мы приближаемся к концепции «умного офиса», где все системы взаимосвязаны, а сотрудники чувствуют себя более комфортно. И каждый из этих трендов помогает организациям стать более эффективными. 

Фото в тексте и на обложке: Unsplash

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