5 главных онлайн-признаков успеха в 2021 году

Бесконечное развитие цифровой среды и диджитализация жизни вынуждают нас постоянно искать новые инструменты рекламы и PR. Что сейчас в тренде? Этот вопрос рано или поздно задают себе все, кто занимается продвижением брендов и отдельных персон. Тренды меняются, меняются и критерии оценки успеха в онлайн-пространстве. О самых актуальных из них рассказывает совладелец группы компаний Avela Алексей Страхов.

В 2008 году я впервые попал на закрытое мероприятие с «серьезными бизнесменами». На afterparty после официальной части было много спиртного, и оно многим развязало язык. Обстановка и количество выпитого еще не располагали к обсуждению побед в личной жизни, поэтому сначала в ход пошло обсуждение побед финансовых.

Тогда я понял, что PR и реклама нужны не только для получения результатов, но и чтобы было чем похвастаться. В 2008-м мерилом считались реклама «на телеке» и бюджеты на PR. Спустя 13 лет в рамках нашего бизнеса мы регулярно сталкиваемся с имиджевыми активностями, и я подобрал самые популярные имиджевые «хотелки» образца 2021 года.

1. Персональная страница в «Википедии»

Все больше и больше компаний хочет видеть в «Википедии» не только описание бренда, но и упоминание конкретных людей. На рынке есть целые агентства, основная услуга которых — выкладывание и оформление там нужной информации.

Для многих «Википедия» — библиотека, информацию в которую может добавить любой желающий. Это действительно так, если информация «общественно полезная», но коммерческое размещение, в том числе компаний и персон, — не очень простой процесс. Кроме грамотно оформленной страницы есть другие критерии, по которым информация пройдет или не пройдет модерацию. Это, например, упоминания в СМИ, связи с другими страницами в «Вики» и другое.

Возможные риски

Неправильная подача материала может привести к временному или постоянному запрету на публикации, поэтому, прежде чем размещать материал в «Вики», подробно ознакомьтесь с требованиями к материалу и подготовьте фактуру. Если нет времени или экспертизы для этого — лучше обратиться в агентство, тем более стоит это не очень дорого.

2. Премии и рейтинги

Это актуально всегда. Участие в отраслевых премиях, получение наград разного уровня и значимости — лакомый кусочек не только для бизнеса, но и для частных лиц. Некоторые компании начали использовать возможность получения премии от лица компании как инструмент мотивации топ-менеджеров.

Многие частные рейтинги и премии готовы рассмотреть возможность награждения человека или компании в рамках спонсорских пакетов. Практика существует на рынке уже много лет, а информацию о подобных мероприятиях можно найти в специализированных группах или telegram-каналах.

Возможные риски

Сомнительные премии могут сыграть злую шутку с заказчиком. Иногда случается, что на сцену с уважаемым человеком выходит проходимец и получает премию в соседней номинации. Такие ситуации могут нанести серьезный ущерб вашей PR-кампании.

3. «Галочка» верификации

Абсолютный тренд последних двух лет — верификация в социальных сетях или так называемая «галочка». Забавно, что «галочку» можно получить абсолютно бесплатно, как и размещение в «Вики», но существует целый «черный рынок» «галочек», с которым социальные сети активно борются.

По сути, для получения «галочки» необходимо просто соблюдать правила социальной сети: не размещать ссылки на свои аккаунты в других социальных сетях, быть публичной персоной или компанией, иметь упоминания в СМИ и выдачу в поисковых системах по персональным запросам.

Возможные риски

При отказе в получении «галочки» вы получаете временный запрет на повторное обращение. А с учетом того, какое количество параметров реально оценивает каждая соцсеть, получить отказ очень легко.

4. Выдача в поисковых системах

Поисковое продвижение (SEO) все еще живет. Более того, обретает не только коммерческую функцию, но и имиджевую. Наличие конкретной компании на первых строчках по брендовым или отраслевым запросам требуется не только для получения прямых клиентов, но и для подтверждения своего статуса. Выдача играет важнейшую роль в формировании статей на «Википедии», получения «галочки» в социальной сети, а фраза «я первый по запросу "частный психолог Псков"» может вызывать неподдельное уважение.

Возможные риски

Подрядчиков по SEO много, а реализация проектов сложная и долгосрочная. К сожалению, немногие агентства работают качественно, не говоря уже о фрилансерах, да и в рамках одного агентства результаты могут сильно различаться: в зависимости от команды, ответственной за исполнение вашего проекта, вы можете получить совершенно разные результаты.

5. Узнаваемость в социальных сетях

Меряться подписчиками перестает быть модным, модным становится качество продакшена контента, активность подписчиков, уровень вовлеченности в коммуникацию с брендом или с персоной, количество упоминаний в социальных сетях, присутствие «селеб» (в PR их принято называть ЛОМами — лидерами общественного мнения) и крутых брендов не в реальной жизни, а на фотографиях в инстаграме, под постами в фейсбуке или в твоей комнате в Clubhouse.

Многие слышали, как например популярные блогеры активно продавали за хорошие деньги свое молчаливое присутствие в комнатах Clubhouse, это не ноу-хау. У PR-менеджеров современных звезд часто есть прайс-лист не только на рекламу, но и на комментинг чужих постов, участие в дискуссиях, совместные эфиры и многое другое.

Возможные риски

Часто то, как бренд или человек видит свои соцсети, сильно отличается от желаний и запросов целевой аудитории. Подрядчики и собственные сотрудники могут стесняться сказать заказчику, что нужно поменять взгляды на контент, или не могут донести эту информацию. Обычно подобная скромность в итоге и становится причиной провала кампании.

Технологии открывают перед специалистами в продвижении бренда все новые и новые двери. Требования к представленности бренда или человека в сети возрастают с каждым днем, а наличие хороших отзывов может стать вашим конкурентным преимуществом. Но за новыми дверями иногда подстерегают и новые вызовы, к которым каждый должен быть готов. Мы разобрали наиболее популярные запросы, которые приходят к нам в агентство с точки зрения работы с брендом, а также основные риски, с которыми вы можете столкнуться.

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