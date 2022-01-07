Открываем ООО бесплатно: 9 лучших сервисов для регистрации компании

Есть сервисы, которые бесплатно помогут подготовить комплект документов и подать их в налоговую. Юрист по регистрации бизнеса Дмитрий Лешкин рассказывает, как ими воспользоваться.

Некоторые предприниматели-новички, чтобы не вникать в детали, обращаются к юристам и тратят на них 5 тыс. или 15 тыс., а то и больше. А можно не обращаться и сэкономить.

Чтобы открыть компанию, нужно подготовиться: составить устав, провести собрание участников и оформить протокол, заполнить бланк Р11001 на 20 листов и не только.

Что за сервисы регистрации юрлиц?

Это программы, которые помогают заполнять типовые документы для запуска ООО Общество с ограниченной ответственностью.

Иногда полученные документы сразу можно отправить в ФНС на регистрацию через интернет.

Предприниматель-новичок так экономит время и деньги. Я испытал 9 таких сервисов и условно поделил их на три категории:

Официальные (от ФНС) Банковские Небанковские ППДГР Государственная онлайн-регистрация бизнеса Деловая среда Сбера Сервис «Тинькофф-банка» Сервис ВТБ Regberry «Регфорум» Dokia Regme

Чем полезны сервисы регистрации юрлиц:

можно сэкономить: как минимум 3 тыс.-5 тыс. рублей на базовом комплекте документов. А если подать заявку в ФНС онлайн — еще и 4 тыс. рублейна госпошлине;

не нужно разбираться в деталях: почитайте общие и специальные требования к заполнению заявления (разве что на их изучение потратите час-другой);

не нужно идти в ФНС, налоговую или к нотариусу: описанные здесь программы называют себя сервисами регистрации юрлиц и обещают помочь с онлайн-отправкой документов в налоговую, вот только каждый из них понимает электронную регистрацию по-своему.

Почему это бесплатно?

С официальными программами все понятно: регистрация бизнеса — госуслуга. Примерно как получение паспорта или переоформление квартиры.

Государство создает функционал, чтобы упростить получение гражданами госуслуг, и сервисы от ФНС — часть этого функционала. А в чем интерес частных сервисов?

Бесплатная подготовка документов и регистрация ООО — способ получить предпринимателя как клиента на РКОВ этом и подвох. Не покупаете РКО — не получаете бесплатную регистрацию.

Аргумент простой: предпринимателю все равно потребуется расчетный счет для ведения бизнеса.

Расчеты с контрагентами, прием платежей, уплата налогов — без счета никак. А если сразу выбрать банк и купить РКО, можно сэкономить на регистрации.

Документы для самостоятельного оформления можно получить и без РКО. Но не везде и не всегда.

Как работают сервисы бесплатной регистрации ООО?

Банковские и небанковские сервисы работают по разным схемам.

Небанковские программы (функционально — это конструкторы документов) на одном из этапов подготовки предлагают на выбор несколько банков для подключения РКО. Причем некоторые даже не дают скачать документы, пока не выберешь банк.

А если выбираешь, все довольны: учредитель получает документы, банк — клиента, а сервис — комиссию.

При этом с самой онлайн-регистрацией все не так просто. Сервисы ей не занимаются в принципе, хотя в рекламе озвучивают. Регистрация в их понимании выглядит так:

1. Предприниматель выбирает банк → 2. Банк в обмен на подключение РКО бесплатно выпускает ЭЦП Электронная цифровая подпись → 3. С ЭЦП можно подать документы на регистрацию в ФНС через интернет

Банковские сервисы ничего не дают выбирать. Используешь программу «Тинькофф-банка» — подключаешь РКО в «Тинькофф-банке».

Вам гарантированно выпустят ЭЦП, с ней можно отправить документы в ФНС онлайн и не платить госпошлину. А еще в банке проконсультируют, проверят документы, подскажут что делать дальше, иногда даже сами приедут на встречу.

Становишься клиентом, а в обмен регистрируешь бизнес бесплатно. Правда, только для ООО с одним учредителем. С двумя и более участниками онлайн-регистрация недоступна, использование банковского сервиса теряет смысл.

Короткое сравнение:

Банковские сервисы Небанковские конструкторы для ООО с одним участником подключение РКО обязательно выпускают ЭЦП бесплатно помогают оформить документы помогают с регистрацией для фирм с любым числом учредителей бесплатно готовят документы просят выбрать банк для РКО и выпуска ЭЦП (это не обязательно) не занимаются регистрацией, для оформления отправляют в банк

Бывают ли сложности?

Сложности бывают.

Не все сервисы готовят уставы.

Это не проблема, если вы предприниматель-новичок и открываете ларек с шаурмой или небольшую онлайн-школу. Можно выбрать типовой устав и не заморачиваться.

Но если вы запускаете многомиллионный бизнес, права учредителей нужно защитить. Для этого нужен хороший проработанный юристом устав на 15–20 страниц.

если конструкторы и готовят уставы, то обычно это простые шаблонные документы на 3–4 страницы, которые легко найти в интернете и так. Для серьезного бизнеса они не подойдут.

Не все сервисы делают проверку документов.

Мало просто заполнить документы по правилам ФНС, нужно внести в них корректные сведения.

Например, если ввести адрес учредителя или юридический адрес фирмы не по ФИАС Федеральная информационная адресная система, налоговая откажет в регистрации.

Могут торговать базой клиентов.

есть подозрения, что этим могут грешить и сервисы, и некоторые сотрудники ФНС: отправляешь документы в налоговую службу, а номер телефона заявителя попадает в колл-центры банков, онлайн-бухгалтерий, автоматизаторов бизнеса.

И начинаются звонки: «Откройте счет у нас», «Подключите онлайн-бухгалтерию» и подообные. Вот и вот посты от предпринимателей, которые получили десятки звонков с предложениями РКО.

Я нашел два сервиса для регистрации ООО, которые обещают подменить номер заявителя в заявлении и так защитить от РКО-спама.

На что смотреть при выборе сервиса

Выделим шесть основных критериев:

насколько сложно работать;

можно ли получить документы без выбора банка;

какие документы получим на выходе;

выпускают ли ЭЦП;

отправляют ли документы в ФНС;

есть ли защита от РКО-спама.

Официальные сервисы государственной регистрации юридических лиц

Их всего 2 два: программа подготовки документов на государственную регистрацию (ППДГР) от ГНИВЦ Главный научный инновационный вычислительный центр и сервис государственной онлайн-регистрации бизнеса от ФНС.

ППДГР

Официальный сайт

Сложность: ❌❌❌❌❌

Документы без выбора банка: да

Документы на выходе: только заполненный бланк Р11001

Выпуск ЭЦП: нет

Отправка в налоговую: нет. Но если есть своя ЭЦП, в программе можно сформировать транспортный контейнер в виде zip-архива и подать документы в ФНС через Госуслуги.

Защита от РКО-спама: нет

Конструктор документов с сильно устаревшим интерфейсом. Ничего кроме заявления на регистрацию не готовит.

Рекомендую ППДГР тем, кто любит боль и страдания: сначала нужно разобраться в требованиях к заявлению, а потом в самой программе. есть много более функциональных и полезных альтернатив.

Государственная онлайн-регистрация бизнеса

Официальный сайт

Сложность: ❌

Документы без выбора банка: да

Документы на выходе:

бланк Р11001;

уведомление для УСН Упрощенная система налогообложения ;

; решение о запуске юрлица (для фирм с одним участником).

Выпуск ЭЦП: нет

Отправка в налоговую: есть, при условии наличия своей ЭЦП.

Защита от РКО-спама: нет

Пример хорошей работы от ФНС. Отличный конструктор с базовым набором документов на регистрацию. Не вызовет сложностей даже у новичков.

есть подсказки, автозаполнение повторяющихся полей, проверка корректности ввода данных. Подойдет для создания простого ООО с одним учредителем и типовым уставом.

Сложность ЭЦП Отправка в ФНС Документы без банка Набор документов ППДГР ❌❌❌❌❌ нет нет да Р11001 Сервис ФНС ❌ нет да да Р11001, заявка на УСН, решение о создании ООО

Небанковские конструкторы

На рынке много продуктов, которые выдают себя за сервисы регистрации. Значительная часть из них просто собирает контакты предпринимателей, продает их банкам, а те уже предлагают РКО в обмен на регистрацию бизнеса. Из тех, что попались мне, реальными сервисами подготовки документов для регистрации ООО оказались только четыре: Regberry, Регфорум, Dokia и Regme.

Regberry

Официальный сайт

Сложность: ❌❌

Документы без выбора банка: нет

Документы на выходе:

бланк Р11001;

уведомление для УСН;

решение (для одного участника) / протокол (для двух и более участников);

индивидуальный устав (типового нет);

учредительный договор.

Выпуск ЭЦП: через банк-партнер

Отправка в налоговую: через банк-партнер

Защита от РКО-спама: нет

«‎Регберри» (он же «‎Малый бизнес») считается лидером рынка. Почему — для меня загадка. В конструкторе нет ничего, что не умеют другие сервисы, а отсутствие типовых уставов и навязывание РКО даже огорчает.

Пропустить шаг с выбором поставщика не удастся: нужны документы — выбирай банк. Из хорошего: свой конструктор договоров, очень полезно для предпринимателей. Но он платный: 500 рублей за договор или подписка за 1,7 тыс. рублей в месяц.

Регфорум

Официальный сайт

Сложность: ❌❌❌

Документы без выбора банка: да

Документы на выходе:

бланк Р11001;

уведомление для УСН;

решение / протокол;

индивидуальный или типовой устав;

учредительный договор;

реестр учредителей;

приказ о назначении гендиректора;

квитанция на оплату госпошлины.

Выпуск ЭЦП: нет

Отправка в налоговую: нет. Но есть функционал для подписания документов своей ЭЦП и формирования транспортных контейнеров, как у ППДГР

Защита от РКО-спама: нет

Мощный конструктор документов с перегруженным полями и большим количеством подсказок. Готовит больше всех документов на рынке.

Позволяет выбрать условия для индивидуального устава — уникальная фишка, которую я не встречал нигде.

Порой выдает ошибки при выборе двух учредителей. Не навязывает РКО и без вопросов дает пропускать шаг с выбором банка.

Видимо, потому что сервис подготовки документов оказался платным: можно использовать бесплатно только один раз (на документах будут водяные знаки), а дальше — за деньги.

Dokia

Официальный сайт

Сложность: ❌

Документы без выбора банка: да

Документы на выходе:

бланк Р11001;

уведомление для УСН;

решение / протокол;

учредительный договор;

инструкция по самостоятельной регистрации.

Выпуск ЭЦП: через банк-партнер

Отправка в налоговую: через банк-партнер

Защита от РКО-спама: есть. Обещают подменить номер учредителя в заявлении. Когда будет звонить спам, звонок отклонят. если будет звонить налоговая, звонок обещают переадресовать на настоящий номер заявителя.

Хороший сервис с простым и красивым конструктором. Минимальный набор шагов по заполнению документов: если у Регфорума их 13, то у Dokia всего 6 шагов. есть мастер подбора типовых уставов, как на сайте ФНС. Индивидуальных уставов нет.

Вероятно, конструктор ориентирован на микробизнес и ИП, также заявлены кэшбэк госпошлины. Звучит интересно, но как это работает, выяснить не удалось.

Regme

Официальный сайт

Сложность: ❌

Документы без выбора банка: нет

Документы на выходе:

бланк Р11001;

уведомление для УСН;

решение / протокол;

индивидуальный или типовой устав;

учредительный договор;

реестр учредителей;

квитанция на оплату госпошлины.

Выпуск ЭЦП: через банк-партнер

Отправка в налоговую: через банк-партнер

Защита от РКО-спама: есть. Работает по такому же принципу, как у Dokia — через подмену номеров.

Regme, он же «Мое дело» — конструктор, заточенный под White Label. Разные банки продвигают его под своим брендом.

Например, можно зайти в сервис регистрации «Райффайзен-банка» или «Альфа-банка», но на самом деле это будет Regme. Я тестировал конструктор под брендом банка «Открытие».

При вводе данных про учредителей выбивало системные ошибки без причины. В целом все хорошо: есть свои фишки, вроде виджета проверки адресов на массовость и защиты от спама.

Сложность ЭЦП Защита от спама Отправка в ФНС Документы без банка Набор документов Regberry ❌❌ через банк нет через банк нет Р11001, заявка на УСН, решение/протокол, устав, учредительный договор Регфорум ❌❌❌ нет нет нет да Р11001, заявка на УСН, решение/протокол, устав, учредительный договор, приказ на директора, реестр участников, квитанция на госпошлину Dokia ❌ через банк есть через банк да Р11001, заявка на УСН, решение/протокол, учредительный договор, инструкция Regme ❌ через банк есть через банк нет Р11001, заявка на УСН, решение/протокол, устав, учредительный договор, реестр участников, квитанция на госпошлину

Банковские сервисы регистрации ООО

У каждого банка есть свой сервис государственной регистрации юридических лиц и ИП. Но почти всегда это чужой конструктор по White Label — от Regberry или Regme.

Собственные решения мне удалось найти только у Сбера, «Тинькофф-банка» и ВТБ.

«Деловая среда». Сбер

Официальный сайт

Сложность: ❌❌❌❌

Документы без РКО: да

Документы на выходе:

бланк Р11001;

уведомление для УСН;

решение / протокол;

договор учредителей;

заявление на выпуск ЭЦП.

Выпуск ЭЦП: есть. Можно выпустить самостоятельно через приложение IDPoint: нужен биометрический загранпаспорт, смартфон с NFC и банкинг Сбера. Если чего-то из этого нет, можно выпустить в отделении Сбера.

Отправка в налоговую: есть, через интерфейс приложения. Только для ООО с одним учредителем.

Защита от РКО-спама: нет.

Этот сервис подойдет только клиентам Сбера. Тройная аутентификация не позволит пройти и первый шаг без карты Сбербанка.

Как и небанковские конструкторы, «Деловая среда» разрешает скачивать документы без подключения РКО. А вот регистрация ООО в онлайн-сервисе — только для бизнес-клиентов. Если у вас есть карта Сбера — вам сюда.

Сервис Тинькофф-банка

Официальный сайт

Сложность: ❌❌

Документы без РКО: нет

Документы на выходе:

бланк Р11001;

уведомление для УСН;

решение.

Выпуск ЭЦП: есть. Представитель банка приедет на встречу, проверит документы, подтвердит личность и выпустит ЭЦП.

Отправка в налоговую: есть, через представителя банка.

Защита от РКО-спама: нет

Продукт «Тинькофф-банка» — что-то среднее между конструктором и полноценным сервисом. Тратишь время, заполняешь формы, прикладываешь скриншоты паспорта и вводишь СНИЛС, но документы на руки не получаешь. Совсем, даже если соглашаешься на РКО.

«Тинькофф-банк» берет всю регистрацию на себя: присылает на встречу представителя, который фотографирует документы, заполняет заявление, подтверждает личность, выпускает ЭЦП и отправляет документы в налоговую. Работает это, правда, только для ООО с одним учредителем.

Сервис ВТБ

Официальный сайт

Сложность: ❌❌❌

Документы без РКО: да

Документы на выходе:

бланк Р11001;

уведомление для УСН;

решение / протокол;

договор учредителей;

устав;

заявление на выпуск ЭЦП.

Выпуск ЭЦП: есть. Работает как и в Сбере — через приложение IDPoint, на основе биометрики и смартфона. Или при посещении отделения ВТБ.

Отправка в налоговую: есть, через интерфейс приложения. Только для ООО с одним учредителем.

Защита от РКО-спама: нет

Двойник «Деловой среды» Сбера, только для клиентов ВТБ и с той лишь разницей, что документы может подготовить и скачать кто угодно. Жестких условий аутентификации нет, работать с конструктором проще.

Онлайн-регистрация — только для клиентов и только для ООО с одним учредителем. Редкая фишка — возможность зарегистрировать акционерное общество. В остальном все как у Сбера.

Сложность Выпуск ЭЦП Отправка в ФНС Документы без РКО Набор документов Сбер ❌❌❌❌ да, онлайн да, онлайн да Р11001, заявка на УСН, решение / протокол, договор об учреждении, заявление на ЭЦП «Тинькофф-банк» ❌❌ да, через представителя да, через представителя нет Р11001, заявка на УСН, решение о создании ООО ВТБ ❌❌❌ да, онлайн да, онлайн да Р11001, заявка на УСН, решение / протокол, договор об учреждении, устав, заявление на ЭЦП

Что же выбрать?

Если у вас есть своя ЭЦП — используйте официальный сервис ФНС, в нем все просто и понятно. Получите минимально необходимый набор документов и пройдете регистрацию без лишних движений и звонков из банка. Если вы клиент ВТБ, Сбера или «Тинькофф-банка» — выбирайте банковские сервисы. Бесплатно получите ЭЦП и сможете онлайн зарегистрировать фирму. Правда, только с одним учредителем. Если открываете ООО на двух учредителей, и вам нужны валидные документы или у вас просто нет ЭЦП и карты Сбера/ВТБ/«Тинькофф-банка» — используйте небанковские конструкторы. Заодно сможете выбрать банк, подключить РКО и бесплатно получить ЭЦП.