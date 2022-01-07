Открываем ООО бесплатно: 9 лучших сервисов для регистрации компании

Чтобы открыть компанию, нужно подготовиться: составить устав, провести собрание участников и оформить протокол, заполнить бланк Р11001 на 20 листов и не только.
Некоторые предприниматели-новички, чтобы не вникать в детали, обращаются к юристам и тратят на них 5 тыс. или 15 тыс., а то и больше. А можно не обращаться и сэкономить.
Есть сервисы, которые бесплатно помогут подготовить комплект документов и подать их в налоговую. Юрист по регистрации бизнеса Дмитрий Лешкин рассказывает, как ими воспользоваться.
Что за сервисы регистрации юрлиц?
Это программы, которые помогают заполнять типовые документы для запуска ООО.
Иногда полученные документы сразу можно отправить в ФНС на регистрацию через интернет.
Предприниматель-новичок так экономит время и деньги. Я испытал 9 таких сервисов и условно поделил их на три категории:
|Официальные (от ФНС)
|Банковские
|Небанковские
|ППДГР Государственная онлайн-регистрация бизнеса
|Деловая среда Сбера Сервис «Тинькофф-банка» Сервис ВТБ
|Regberry «Регфорум» Dokia Regme
Чем полезны сервисы регистрации юрлиц:
- можно сэкономить: как минимум 3 тыс.-5 тыс. рублей на базовом комплекте документов. А если подать заявку в ФНС онлайн — еще и 4 тыс. рублейна госпошлине;
- не нужно разбираться в деталях: почитайте общие и специальные требования к заполнению заявления (разве что на их изучение потратите час-другой);
- не нужно идти в ФНС, налоговую или к нотариусу: описанные здесь программы называют себя сервисами регистрации юрлиц и обещают помочь с онлайн-отправкой документов в налоговую, вот только каждый из них понимает электронную регистрацию по-своему.
Почему это бесплатно?
С официальными программами все понятно: регистрация бизнеса — госуслуга. Примерно как получение паспорта или переоформление квартиры.
Государство создает функционал, чтобы упростить получение гражданами госуслуг, и сервисы от ФНС — часть этого функционала. А в чем интерес частных сервисов?
Бесплатная подготовка документов и регистрация ООО — способ получить предпринимателя как клиента на РКОВ этом и подвох. Не покупаете РКО — не получаете бесплатную регистрацию.
Аргумент простой: предпринимателю все равно потребуется расчетный счет для ведения бизнеса.
Расчеты с контрагентами, прием платежей, уплата налогов — без счета никак. А если сразу выбрать банк и купить РКО, можно сэкономить на регистрации.
Документы для самостоятельного оформления можно получить и без РКО. Но не везде и не всегда.
Как работают сервисы бесплатной регистрации ООО?
Банковские и небанковские сервисы работают по разным схемам.
Небанковские программы (функционально — это конструкторы документов) на одном из этапов подготовки предлагают на выбор несколько банков для подключения РКО. Причем некоторые даже не дают скачать документы, пока не выберешь банк.
А если выбираешь, все довольны: учредитель получает документы, банк — клиента, а сервис — комиссию.
При этом с самой онлайн-регистрацией все не так просто. Сервисы ей не занимаются в принципе, хотя в рекламе озвучивают. Регистрация в их понимании выглядит так:
|1. Предприниматель выбирает банк
|→
|2. Банк в обмен на подключение РКО бесплатно выпускает ЭЦП
|→
|3. С ЭЦП можно подать документы на регистрацию в ФНС через интернет
Банковские сервисы ничего не дают выбирать. Используешь программу «Тинькофф-банка» — подключаешь РКО в «Тинькофф-банке».
Вам гарантированно выпустят ЭЦП, с ней можно отправить документы в ФНС онлайн и не платить госпошлину. А еще в банке проконсультируют, проверят документы, подскажут что делать дальше, иногда даже сами приедут на встречу.
Становишься клиентом, а в обмен регистрируешь бизнес бесплатно. Правда, только для ООО с одним учредителем. С двумя и более участниками онлайн-регистрация недоступна, использование банковского сервиса теряет смысл.
Короткое сравнение:
|Банковские сервисы
|Небанковские конструкторы
|для ООО с одним участником подключение РКО обязательно выпускают ЭЦП бесплатно помогают оформить документы помогают с регистрацией
|для фирм с любым числом учредителей бесплатно готовят документы просят выбрать банк для РКО и выпуска ЭЦП (это не обязательно) не занимаются регистрацией, для оформления отправляют в банк
Бывают ли сложности?
Сложности бывают.
- Не все сервисы готовят уставы.
Это не проблема, если вы предприниматель-новичок и открываете ларек с шаурмой или небольшую онлайн-школу. Можно выбрать типовой устав и не заморачиваться.
Но если вы запускаете многомиллионный бизнес, права учредителей нужно защитить. Для этого нужен хороший проработанный юристом устав на 15–20 страниц.
если конструкторы и готовят уставы, то обычно это простые шаблонные документы на 3–4 страницы, которые легко найти в интернете и так. Для серьезного бизнеса они не подойдут.
- Не все сервисы делают проверку документов.
Мало просто заполнить документы по правилам ФНС, нужно внести в них корректные сведения.
Например, если ввести адрес учредителя или юридический адрес фирмы не по ФИАС, налоговая откажет в регистрации.
- Могут торговать базой клиентов.
есть подозрения, что этим могут грешить и сервисы, и некоторые сотрудники ФНС: отправляешь документы в налоговую службу, а номер телефона заявителя попадает в колл-центры банков, онлайн-бухгалтерий, автоматизаторов бизнеса.
И начинаются звонки: «Откройте счет у нас», «Подключите онлайн-бухгалтерию» и подообные. Вот и вот посты от предпринимателей, которые получили десятки звонков с предложениями РКО.
Я нашел два сервиса для регистрации ООО, которые обещают подменить номер заявителя в заявлении и так защитить от РКО-спама.
На что смотреть при выборе сервиса
Выделим шесть основных критериев:
- насколько сложно работать;
- можно ли получить документы без выбора банка;
- какие документы получим на выходе;
- выпускают ли ЭЦП;
- отправляют ли документы в ФНС;
- есть ли защита от РКО-спама.
Официальные сервисы государственной регистрации юридических лиц
Их всего 2 два: программа подготовки документов на государственную регистрацию (ППДГР) от ГНИВЦ и сервис государственной онлайн-регистрации бизнеса от ФНС.
ППДГР
Сложность: ❌❌❌❌❌
Документы без выбора банка: да
Документы на выходе: только заполненный бланк Р11001
Выпуск ЭЦП: нет
Отправка в налоговую: нет. Но если есть своя ЭЦП, в программе можно сформировать транспортный контейнер в виде zip-архива и подать документы в ФНС через Госуслуги.
Защита от РКО-спама: нет
Конструктор документов с сильно устаревшим интерфейсом. Ничего кроме заявления на регистрацию не готовит.
Рекомендую ППДГР тем, кто любит боль и страдания: сначала нужно разобраться в требованиях к заявлению, а потом в самой программе. есть много более функциональных и полезных альтернатив.
Государственная онлайн-регистрация бизнеса
Сложность: ❌
Документы без выбора банка: да
Документы на выходе:
- бланк Р11001;
- уведомление для УСН;
- решение о запуске юрлица (для фирм с одним участником).
Выпуск ЭЦП: нет
Отправка в налоговую: есть, при условии наличия своей ЭЦП.
Защита от РКО-спама: нет
Пример хорошей работы от ФНС. Отличный конструктор с базовым набором документов на регистрацию. Не вызовет сложностей даже у новичков.
есть подсказки, автозаполнение повторяющихся полей, проверка корректности ввода данных. Подойдет для создания простого ООО с одним учредителем и типовым уставом.
|Сложность
|ЭЦП
|Отправка в ФНС
|Документы без банка
|Набор документов
|ППДГР
|❌❌❌❌❌
|нет
|нет
|да
|Р11001
|Сервис ФНС
|❌
|нет
|да
|да
|Р11001, заявка на УСН, решение о создании ООО
Небанковские конструкторы
На рынке много продуктов, которые выдают себя за сервисы регистрации. Значительная часть из них просто собирает контакты предпринимателей, продает их банкам, а те уже предлагают РКО в обмен на регистрацию бизнеса. Из тех, что попались мне, реальными сервисами подготовки документов для регистрации ООО оказались только четыре: Regberry, Регфорум, Dokia и Regme.
Regberry
Сложность: ❌❌
Документы без выбора банка: нет
Документы на выходе:
- бланк Р11001;
- уведомление для УСН;
- решение (для одного участника) / протокол (для двух и более участников);
- индивидуальный устав (типового нет);
- учредительный договор.
Выпуск ЭЦП: через банк-партнер
Отправка в налоговую: через банк-партнер
Защита от РКО-спама: нет
«Регберри» (он же «Малый бизнес») считается лидером рынка. Почему — для меня загадка. В конструкторе нет ничего, что не умеют другие сервисы, а отсутствие типовых уставов и навязывание РКО даже огорчает.
Пропустить шаг с выбором поставщика не удастся: нужны документы — выбирай банк. Из хорошего: свой конструктор договоров, очень полезно для предпринимателей. Но он платный: 500 рублей за договор или подписка за 1,7 тыс. рублей в месяц.
Регфорум
Сложность: ❌❌❌
Документы без выбора банка: да
Документы на выходе:
- бланк Р11001;
- уведомление для УСН;
- решение / протокол;
- индивидуальный или типовой устав;
- учредительный договор;
- реестр учредителей;
- приказ о назначении гендиректора;
- квитанция на оплату госпошлины.
Выпуск ЭЦП: нет
Отправка в налоговую: нет. Но есть функционал для подписания документов своей ЭЦП и формирования транспортных контейнеров, как у ППДГР
Защита от РКО-спама: нет
Мощный конструктор документов с перегруженным полями и большим количеством подсказок. Готовит больше всех документов на рынке.
Позволяет выбрать условия для индивидуального устава — уникальная фишка, которую я не встречал нигде.
Порой выдает ошибки при выборе двух учредителей. Не навязывает РКО и без вопросов дает пропускать шаг с выбором банка.
Видимо, потому что сервис подготовки документов оказался платным: можно использовать бесплатно только один раз (на документах будут водяные знаки), а дальше — за деньги.
Dokia
Сложность: ❌
Документы без выбора банка: да
Документы на выходе:
- бланк Р11001;
- уведомление для УСН;
- решение / протокол;
- учредительный договор;
- инструкция по самостоятельной регистрации.
Выпуск ЭЦП: через банк-партнер
Отправка в налоговую: через банк-партнер
Защита от РКО-спама: есть. Обещают подменить номер учредителя в заявлении. Когда будет звонить спам, звонок отклонят. если будет звонить налоговая, звонок обещают переадресовать на настоящий номер заявителя.
Хороший сервис с простым и красивым конструктором. Минимальный набор шагов по заполнению документов: если у Регфорума их 13, то у Dokia всего 6 шагов. есть мастер подбора типовых уставов, как на сайте ФНС. Индивидуальных уставов нет.
Вероятно, конструктор ориентирован на микробизнес и ИП, также заявлены кэшбэк госпошлины. Звучит интересно, но как это работает, выяснить не удалось.
Regme
Сложность: ❌
Документы без выбора банка: нет
Документы на выходе:
- бланк Р11001;
- уведомление для УСН;
- решение / протокол;
- индивидуальный или типовой устав;
- учредительный договор;
- реестр учредителей;
- квитанция на оплату госпошлины.
Выпуск ЭЦП: через банк-партнер
Отправка в налоговую: через банк-партнер
Защита от РКО-спама: есть. Работает по такому же принципу, как у Dokia — через подмену номеров.
Regme, он же «Мое дело» — конструктор, заточенный под White Label. Разные банки продвигают его под своим брендом.
Например, можно зайти в сервис регистрации «Райффайзен-банка» или «Альфа-банка», но на самом деле это будет Regme. Я тестировал конструктор под брендом банка «Открытие».
При вводе данных про учредителей выбивало системные ошибки без причины. В целом все хорошо: есть свои фишки, вроде виджета проверки адресов на массовость и защиты от спама.
|Сложность
|ЭЦП
|Защита от спама
|Отправка в ФНС
|Документы без банка
|Набор документов
|Regberry
|❌❌
|через банк
|нет
|через банк
|нет
|Р11001, заявка на УСН, решение/протокол, устав, учредительный договор
|Регфорум
|❌❌❌
|нет
|нет
|нет
|да
|Р11001, заявка на УСН, решение/протокол, устав, учредительный договор, приказ на директора, реестр участников, квитанция на госпошлину
|Dokia
|❌
|через банк
|есть
|через банк
|да
|Р11001, заявка на УСН, решение/протокол, учредительный договор, инструкция
|Regme
|❌
|через банк
|есть
|через банк
|нет
|Р11001, заявка на УСН, решение/протокол, устав, учредительный договор, реестр участников, квитанция на госпошлину
Банковские сервисы регистрации ООО
У каждого банка есть свой сервис государственной регистрации юридических лиц и ИП. Но почти всегда это чужой конструктор по White Label — от Regberry или Regme.
Собственные решения мне удалось найти только у Сбера, «Тинькофф-банка» и ВТБ.
«Деловая среда». Сбер
Сложность: ❌❌❌❌
Документы без РКО: да
Документы на выходе:
- бланк Р11001;
- уведомление для УСН;
- решение / протокол;
- договор учредителей;
- заявление на выпуск ЭЦП.
Выпуск ЭЦП: есть. Можно выпустить самостоятельно через приложение IDPoint: нужен биометрический загранпаспорт, смартфон с NFC и банкинг Сбера. Если чего-то из этого нет, можно выпустить в отделении Сбера.
Отправка в налоговую: есть, через интерфейс приложения. Только для ООО с одним учредителем.
Защита от РКО-спама: нет.
Этот сервис подойдет только клиентам Сбера. Тройная аутентификация не позволит пройти и первый шаг без карты Сбербанка.
Как и небанковские конструкторы, «Деловая среда» разрешает скачивать документы без подключения РКО. А вот регистрация ООО в онлайн-сервисе — только для бизнес-клиентов. Если у вас есть карта Сбера — вам сюда.
Сервис Тинькофф-банка
Сложность: ❌❌
Документы без РКО: нет
Документы на выходе:
- бланк Р11001;
- уведомление для УСН;
- решение.
Выпуск ЭЦП: есть. Представитель банка приедет на встречу, проверит документы, подтвердит личность и выпустит ЭЦП.
Отправка в налоговую: есть, через представителя банка.
Защита от РКО-спама: нет
Продукт «Тинькофф-банка» — что-то среднее между конструктором и полноценным сервисом. Тратишь время, заполняешь формы, прикладываешь скриншоты паспорта и вводишь СНИЛС, но документы на руки не получаешь. Совсем, даже если соглашаешься на РКО.
«Тинькофф-банк» берет всю регистрацию на себя: присылает на встречу представителя, который фотографирует документы, заполняет заявление, подтверждает личность, выпускает ЭЦП и отправляет документы в налоговую. Работает это, правда, только для ООО с одним учредителем.
Сервис ВТБ
Сложность: ❌❌❌
Документы без РКО: да
Документы на выходе:
- бланк Р11001;
- уведомление для УСН;
- решение / протокол;
- договор учредителей;
- устав;
- заявление на выпуск ЭЦП.
Выпуск ЭЦП: есть. Работает как и в Сбере — через приложение IDPoint, на основе биометрики и смартфона. Или при посещении отделения ВТБ.
Отправка в налоговую: есть, через интерфейс приложения. Только для ООО с одним учредителем.
Защита от РКО-спама: нет
Двойник «Деловой среды» Сбера, только для клиентов ВТБ и с той лишь разницей, что документы может подготовить и скачать кто угодно. Жестких условий аутентификации нет, работать с конструктором проще.
Онлайн-регистрация — только для клиентов и только для ООО с одним учредителем. Редкая фишка — возможность зарегистрировать акционерное общество. В остальном все как у Сбера.
|Сложность
|Выпуск ЭЦП
|Отправка в ФНС
|Документы без РКО
|Набор документов
|Сбер
|❌❌❌❌
|да, онлайн
|да, онлайн
|да
|Р11001, заявка на УСН, решение / протокол, договор об учреждении, заявление на ЭЦП
|«Тинькофф-банк»
|❌❌
|да, через представителя
|да, через представителя
|нет
|Р11001, заявка на УСН, решение о создании ООО
|ВТБ
|❌❌❌
|да, онлайн
|да, онлайн
|да
|Р11001, заявка на УСН, решение / протокол, договор об учреждении, устав, заявление на ЭЦП
Что же выбрать?
- Если у вас есть своя ЭЦП — используйте официальный сервис ФНС, в нем все просто и понятно. Получите минимально необходимый набор документов и пройдете регистрацию без лишних движений и звонков из банка.
- Если вы клиент ВТБ, Сбера или «Тинькофф-банка» — выбирайте банковские сервисы. Бесплатно получите ЭЦП и сможете онлайн зарегистрировать фирму. Правда, только с одним учредителем.
- Если открываете ООО на двух учредителей, и вам нужны валидные документы или у вас просто нет ЭЦП и карты Сбера/ВТБ/«Тинькофф-банка» — используйте небанковские конструкторы. Заодно сможете выбрать банк, подключить РКО и бесплатно получить ЭЦП.
Фото на обложке: thekovtun /
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