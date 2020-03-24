«Лучшая мотивация — это доверие, заинтересованность в проекте, свобода выбора и гибкий график». А вам подойдет формат open team?

«Коронавирусный» тренд на удаленную работу заставил многие компании серьезно перестраивать процессы, но абсолютно не ударил по тем, кто привык управлять распределенной командой, находящейся в разных странах и часовых поясах.

Год назад я решила, что рабочие процессы и корпоративная структура нашего коммуникационного агентства должны выстраиваться по формату open team. Наш хаб находится в Москве, но команда распределена по всему миру.

Решение работать в формате open team пришло с пониманием того, что лучшая мотивация для эффективной работы сотрудника — это доверие, заинтересованность в проекте, свобода выбора и гибкий график.

Сейчас, когда во всем мире бушует коронавирус и многие компании переводят сотрудников на удаленку, идея open team становится еще более актуальной. Отмечу, что этот формат подойдет не всем, но, возможно, после работы на удаленке во время самоизоляции вы как раз и поймете, ваш это формат или нет.

Что такое Open Team

Open team — это организация рабочего процесса, при котором сотрудники работают из различных точек мира без привязки к определенному месту. Формат open team (или decentralized team) приобрел популярность в середине двадцатого века, когда крупные компании в США, будучи в поисках талантливых профессионалов, начали разделять свою рабочую силу по разным городам и штатам.

На мой взгляд, один из самых удачных примеров компании, работающей в таком формате сегодня, — это онлайн-школа английского языка Skyeng. В школе насчитывается более 9 тысяч преподавателей, которые проживают в разных странах — от Австралии до европейских государств. Однако у компании в Москве центральный офис, курирующий все бизнес-процессы, где работает более 40 человек.

Многие стартапы и технологические компании также практикуют open team — например, дизайн-платформа InVision. Число сотрудников — более 220 человек, и они базируются в 14 странах.

В нашем агентстве мы решили уйти от традиционных корпоративных форм управления и максимально оптимизировать рабочие процессы. Для каждого проекта мы собираем команду с необходимой специализацией или релевантным опытом.

Конечно, не каждой организации подойдет подобный формат: необходимо учитывать сферу деятельности и корпоративные ценности. И взвесить все «за» и «против».

Плюсы

Возможность работать с профессионалами по всему миру.

Мы работаем с независимыми пиар- и диджитал-консультантами из США, Китая и Европы, а еще — с маленькими независимыми агентствами по всему миру. Порядка 40% нашей выручки приносят проекты, реализованные совместно с партнерами.

Максимальная эффективность.

Гибкий график и свобода выбора рабочего места добавляют мотивации членам нашей команды, что влияет на результаты работы в целом. Кроме того, формат open team помог нам решить проблему с текучкой кадров, что является одной из основных проблем в агентском бизнесе — тем более, что смена проектной команды может негативно сказаться на отношениях с клиентом.

Самое важное — новый формат позволил передавать проекты самым профессиональным специалистам, а не просто «грузить» задачами свободных менеджеров, что, к сожалению, часто практикуется в нашей сфере.

Оптимизация операционных расходов.

Для open team не нужно снимать большой офис, так как большая часть вашей команды работает удаленно. Можно арендовать маленькое офисное пространство или рабочие места в коворкинге, что иногда помогает найти новых партнеров и клиентов.

Например, в 2017 году, когда наш хаб находился в коворкинге DI Telegraph, мы случайно познакомились с дизайн-студией Trendsquire, и они порекомендовали нас Институту цвета Pantone. Совместно со студией мы сделали первую презентацию цвета года Pantone в России. Это был цвет 2018 года — ultra violet.

Минусы

Отсутствие полного контроля.

Нужно кирпичик за кирпичиком выстраивать доверительные отношения с командой. Очень сложно (почти невозможно) каждые полчаса проверять, выполняются ли все поставленные задачи. В эти моменты нужно просто принять факт, что вне офиса каждый сам себе одновременно и босс, и менеджер проекта. Доверие — один из главных пунктов в open team.

Разные временные зоны.

Один из основных минусов open team — часовые пояса. Но нам очень помогают такие инструменты, как еженедельные планерки, чаты в мессенджерах и таск-планеры вроде Trello.

Отсутствие живого общения.

В современном мире живое общение — большая ценность, и все больше людей стараются из онлайна переходить в офлайн. Но для тех, кто работает в формате open team, скорее всего, связь с коллегами будет ограничиваться онлайн-чатами и звонками. В агентстве мы работаем над этим минусом, и каждый раз, когда кто-то из нас находится в том же городе, что и другой сотрудник, — мы стараемся встречаться.

Как получить максимум

Самое главное и, наверное, очевидное — это находить людей с вашими взглядами и ценностями не только на жизнь, но и на работу. Если вы собираетесь работать в формате open team, то действительно важно стремиться к одинаковым целям. Во время рабочего процесса нужно проводить еженедельные собрания и конференц-звонки, а также вовремя сверять всю сделанную работу. В обычных компаниях «хронических бездельников» можно выявить быстро, тогда как в организации open team сложно проследить за каждым. Обсуждайте и фиксируйте «на берегу» все условия сотрудничества с членами вашей open team. Прозрачность и доверительные отношения — залог вашего успеха. Будьте честны. Open team — это не то, чего можно было бы стесняться. Говорите клиентам и партнерам, как и почему вы работаете в выбранном формате, и они еще больше смогут доверять вам. Расширяйте связи, знакомьтесь с разными людьми, посещайте тематические мероприятия, не прекращайте искать возможные партнерства — благодаря этому вы всегда будете знать, кого можно привлечь в ваш open team. Обмен опытом ценится в предпринимательстве. Если опыт у вас есть — старайтесь делиться, но если вы новичок и опыта у вас немного — не бойтесь признать это. Посещайте образовательные курсы и лекции, задавайте вопросы экспертам и не забывайте читать профессиональную литературу. Чтобы еще лучше понять формат open team, рекомендую прочитать следующие книги: «Корпорация гениев» (Эд Кэтмелл, Эми Уоллес), «Думай медленно, решай быстро» (Даниэль Канеман), «Эмоциональный интеллект» (Дэниел Гоулман).

Фото в тексте и на обложке: Unsplash