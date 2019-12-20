Почему никто не откликается на ваше резюме и что с этим делать?

Вы отправили уже десятки резюме, но до сих пор не получили никакого ответа? Основатели сервиса по подготовке резюме myresume.ru Борис Сысоев и карьерный коуч Андрей Семенков проанализировали типичные ошибки соискателей, которые мешают получить приглашение на работу мечты.

Требования работодателей с каждым годом только растут, и найти работу становится сложнее. Особенно это касается выпускников вузов и кандидатов старше 45 лет. Но на практике вероятность трудоустройства в большей степени зависит от соискателей, чем от тенденций кадрового рынка или возросших запросов работодателей.

За время работы над нашим проектом мы не раз получали обращения пользователей с просьбами прокомментировать их ошибки, подсказать, как увеличить видимость их резюме и ценность для работодателей. В ответ на эти просьбы мы собрали четыре типичных кейса и определили шесть ошибок соискателей.

Безусловно, причин, по которым работодатели отказывают соискателям, гораздо больше, и далеко не всегда все зависит от кандидата. Но, по мнению рекрутеров, из-за ошибок, допущенных на стадии подготовки и рассылки резюме, людям отказывают чаще всего.

Почему так происходит

Одно резюме для всех работодателей

У каждого работодателя свои требования к опыту, образованию и даже к психологическому портрету кандидатов. Резюме — это ответ на такие требования. Одна заявка не может подходить двум разным компаниям. Индивидуализировать рекомендуется не только опыт или образование, но и навыки, качества и даже хобби.

Поиск вакансий управленческого уровня исключительно на интернет-биржах

В ноябре этого года в сфере высшего менеджмента в центральном федеральном округе РФ средний конкурс на онлайн-бирже составлял 15 человек на одну вакансию. К тому же до 20% вакансий — «мертвые» или «пустышки», опубликованные с целью мошенничества и сбора статистики.

Вакансии от надежных работодателей теряются в потоке однотипных объявлений. Поэтому крупные компании зачастую предпочитают использовать другие площадки для отбора кандидатов. Большинство международных компаний в России перенимают опыт европейских коллег и публикуют вакансии в соцсетях, на официальных сайтах или даже в ленте новостей, экономя на рекламе.

Кейс 1. Один из пользователей нашего сервиса, Роман, зарегистрировался на интернет-бирже по поиску работы и рассылал свое резюме на позицию руководителя отдела. Помимо этой биржи, больше нигде свое резюме он не размещал.

Уже через несколько дней ему начали поступать звонки с предложениями о малооплачиваемой работе, которая никак не соответствовала опыту, указанному в анкете. Через неделю он получил лишь один отклик, причем, как оказалось впоследствии, информация о зарплате и условиях труда не соответствовала той, которая была указана в вакансии.

Резюме без логичной структуры

На одну заявку HR тратит 7,4 секунды. Если за эти условные 7,4 секунды эйчар не найдет нужной ему информации, он, скорее всего, отложит анкету в сторону. Работодатели, особенно крупные, получают сотни заявок, поэтому шансов, что HR вернется к трудночитаемой или неструктурированной заявке практически нет.

Значение имеет не только визуальное оформление, но и разделение резюме на блоки, последовательность изложения, соответствие требованиям вакансии.

Нет прямого контакта с работодателем

Так сложилось, что люди охотнее доверяют тем, с кем общаются лично. Помимо электронных писем, важно использовать и другие средства связи, особенно телефон. Так у человека появляется гораздо больше шансов быть замеченным. Кроме того, в практике рекрутинга распространены случаи, когда наиболее активным кандидатам предлагали более высокие должности, вместо тех, на которые они устраивались изначально.

Кейс 2. Перед тем как стать пользователем нашего сервиса, Анна самостоятельно составила резюме и отправляла его на электронную почту отдела кадров нескольких компаний. Хотя она получала «отбивки» о прочтении ее сообщений, официальных ответов она так и не дождалась.

Впоследствии, когда мы попросили показать, как выглядела ее заявка, оказалось, что Анна просто выписала весь свой 15-летний опыт работы в нумерованный список и рассылала его работодателям. К тому же, кроме электронной почты, она с работодателями никак не связывалась.

Инертный поиск

Пассивная позиция при поиске работы, как правило, хуже, чем активная. Задача кандидата — не просто донести свое резюме до работодателя, а уже на этом этапе показать свою заинтересованность и мотивацию.

Некоторые компании сознательно не публикуют вакансии в открытом доступе или не рассматривают резюме до тех пор, пока кандидат не свяжется с ними.

Кейс 3. Приведем кейс из практики Андрея Семенкова, сооснователя нашего сервиса. За его консультацией обратился человек, который понимал, что на биржах ему ничего хорошего не светит. Он никак не мог найти интересных предложений на официальных сайтах работодателей.

Андрей посоветовал ему сменить стратегию и постараться попасть в кадровый пул интересных ему компаний. В соцсетях он нашел аккаунты рекрутеров и помог подготовить сопроводительные письма. Через некоторое время его попросили скинуть резюме, а впоследствии этому человеку предложили вакансию в одном из новых филиалов.

Этот кейс показывает, что рекрутинг из кадрового резерва по сей день остается наиболее результативным способом подбора, в особенности это касается управленческих позиций или топ-менеджеров.

Нет сопроводительного письма

Любой кадровый консультант скажет, насколько важно сопроводительное письмо и как оно влияет на решение работодателя. При этом одно предложение, в духе: «Я подхожу для вашей работы, рассмотрите мою заявку, пожалуйста» — это не сопроводительное письмо.

Сопроводительное письмо — это эссе тему: «Почему я подхожу для этой должности». Оно дополняет, а не повторяет резюме. В первую очередь оно предназначается сотруднику отдела кадров, поэтому сыпать техническими терминами необязательно.

Кейс 4. Соискатель попросил нас проанализировать причину, по которой его ни разу не пригласили на собеседование, хотя он создал хорошее резюме и подходил под требования работодателей. Как выяснилось, он не рассылал заявки, а опубликовал резюме и ждал, пока работодатели найдут его анкету.

Что с этим делать

Пользователям нашего сервиса мы всегда даем три базовых совета. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Естественно, это не значит, что больше ничего делать не нужно: трудоустройство — это комплексная процедура, требующая внимания ко многим мелочам.

Подготовьте и персонализируйте резюме. Для каждой компании, в которую вы планируете устроиться, нужна отдельная анкета с сопроводительным письмом. Разбивайте резюме на блоки, чтобы текст было легче читать. Держитесь четкой структуры. Не забывайте подчеркивать требования вакансии своим опытом или образованием. Не зацикливайтесь на биржах. Биржи — это хороший инструмент для закрытия массовых вакансий и вакансий с большой текучкой кадров. Российские компании это понимают и постепенно уходят от публикации вакансий среднего и топ-уровня на биржах. Ищите вакансии на официальном сайте компании. Звоните в отдел кадров и интересуйтесь о наборе напрямую у HR. Знакомьтесь с работающими сотрудниками в соцсетях. Даже если сейчас в компании набор не ведется, направляйте свои заявки и созванивайтесь с HR. Так вы попадете в кадровый пул, или вам предложат альтернативную должность. Будьте убедительным, но ненавязчивым. По результатам опросов, работодатели готовы взять человека на работу, даже если сначала отказали ему. Спустя сутки, после того как вы отправили заявку, напомните о себе. Только не так — «ну, как там моя заявка». Предложите что-нибудь. Например, предложите прислать дополнительные документы, рекомендации, предложите рассказать о своем опыте, подъехать и рассказать о себе подробнее. Иногда HR соглашаются на «предварительное» собеседование. А оно в свою очередь заметно увеличит шансы полноценного интервью.

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