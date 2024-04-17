В апреле истекает срок сдачи отчетности по МСФО: вот что нужно знать, чтобы все сделать правильно

О том, какие изменения МСФО появились в 2024 году, рассказал финансовый директор Якутской топливно-энергетической компании Евгений Спиридонов.

В конце апреля 2024 года истекает срок сдачи отчетности по МСФО. Чтобы сделать это корректно, важно учесть поправки, вступившие в силу в конце 2023 года.

Содержание:

Состав финансовой отчетности в соответствии с МСФО

Состав отчетности по МСФО регламентируется стандартом (IAS) 1. Согласно ему, в пакет документов, предоставляемых по МСФО в 2024 году, должны входить:

Отчет о финансовом положении (активы, обязательства, капитал) на дату окончания периода. В российской системе ему аналогичен бухгалтерский баланс. Отчет о прибыли и убытке, а также о совокупном доходе. Этот документ должен содержать сведения, полезные для инвесторов. В российской практике ему аналогичен отчет о финансовых результатах. Отчет об изменениях в капитале: величина и изменения каждого компонента собственного капитала, данные на начало и конец периода и сведения об операциях, которые проводились за это время. Отчет о движении денежных средств. Он раскрывает, откуда предприятие получает деньги и на что их расходует. Кроме средств, указываются также их эквиваленты и валюта. Денежные потоки могут быть от разной деятельности: операционной (продажи), инвестиционной (покупка ресурсов) и финансовой (например, выпуск акций). Итоги, указанные в этом отчете, должны совпадать с данными о финансовом положении. Примечания организации к отчетности: учетную политика организации, информация по каждому элементу финотчетности, дополнительная информация. Сравнительная информация по пунктам 1–4. Нужно сравнить текущее состояние с прошлым периодом: требуются как минимум два отчетных периода на каждый пункт, т.е. текущий период и предшествующий текущему. Отчет о том, каким было финансовое положение компании на начало самого раннего сравнительного периода. Его нужно предоставлять, когда учетная политика применяется ретроспективно.

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Требования к отчетности по МСФО

Основная задача отчетности МСФО — возможность сравнивать финансовые показатели организаций в различных странах. Но у каждого государства есть свои особенности налоговой политики, анализа, проверок и так далее. Поэтому речь не идет о жестком регламенте.

Стандарты МСФО предполагают, что экономический смысл имеет приоритет над формальностью. Но для облегчения работы выделяют требования, которых стоит придерживаться:

полнота: данные отчета должны давать полное представление о финансовом состоянии организации, а если они этого не делают, нужно дополнительно расшифровать;

своевременность: данные должны подаваться с соблюдением баланса между их уместностью и надежностью;

осмотрительность: требование подразумевает приоритет в признании расходов и обязательств над признанием доходов и активов, благодаря чему не допускается создания скрытых активов;

приоритет содержания над формой: в отражении операций и прочих событий важна не столько их юридическая форма, сколько экономическая реальность;

рациональность: должен соблюдаться баланс между выгодами, получаемыми от данных, и затратами на их сбор.

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Представление отчетности

Строгого регламента в России не существует, но есть исторически сложившаяся форма, которая всех устраивает и не противоречит стандартам МСФО. Например, для отчета о финансовом положении применима форма бухгалтерского баланса, который может быть составлен в 1С.

При этом российские стандарты в некоторых местах все же отличаются от требований МСФО. Но со временем эти различия становятся менее существенными по мере выхода обновленных федеральных стандартов бухучета (ФСБУ).

Сейчас есть два способа сформировать отчетность:

Если компания ведет отчетность МСФО по стандартам РФ, она может внести в эту отчетность корректировки и получить документы, соответствующие нормам МСФО отчетности. У этого процесса есть термин — метод трансформации. Компания ведет основной и второстепенный учет по МСФО-требованиям. Есть регистры учета: налоговый, управленческий и бухгалтерский. В них можно вести отчетность и для российских стандартов, и для МСФО одновременно. В таком случае трансформация не нужна. Кстати, в 1С есть специальный модуль, позволяющий это делать.

После того как отчетность сформирована, она проходит аудиторскую проверку публикуется на сайте компании или на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

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Нововведения в МСФО в 2024 году

Предпринимателям, которые собираются сдавать отчетность в 2024 году, важно знать, какие изменения МСФО следует учесть. Новая отчетность МСФО включает два международных стандарта и четыре поправки.

Стандарты

С этого года вступили в силу (IFRS) S1 и (IFRS) S2, касающиеся двух взаимосвязанных тем: устойчивого развития и изменений климата. Эти новые МСФО стандарты уже признаны странами G7 и G20. При организации учета в России они также помогут инвесторам точнее оценить риски и возможности и принять более взвешенное решение о вложении средств. Новые МСФО стандарты S1/S2 станут обязательными с периодов, начинающихся 1 января 2027 года.

Поправки к стандартам

Поправка в (IAS) 1: «Представление финансовой отчетности». В первую очередь изменения МСФО касаются долгосрочных и краткосрочных обязательств компании. Если она может отсрочить расчет на год, это долгосрочное обязательство, если нет — то краткосрочное. Рекомендуем заранее определить, коснется ли вас новая классификация: поправка действует для всех отчетных периодов с января 2024 года, но можно применить ее и ретроспективно.

Поправки в (IAS) 7: «Отчет о движении денежных средств» и (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». Эти поправки касаются компаний, которые работают с поставками и имеют соглашения о финансировании поставщиков, и делают прозрачными их действия в этой области. Компании должны будут раскрывать балансовую стоимость финансовых обязательств перед поставщиками, как указанную в соглашениях, так и уже выполненных, а также сроки уплаты по финансовым обязательствам. Новые МСФО с 2024 года сделают более понятными процессы движения средств в организации.

Поправка в (IFRS) 16: «Аренда». Теперь при продаже с обратной арендой переменные платежи нужно включать в арендное обязательство. Сделки, заключенные с 2019 года, должны быть переоценены и пересчитаны с учетом новой модели.

Поправка в (IAS) 21: «Влияние изменений валютных курсов — Ограничения конвертируемости валют». Она касается оценки конвертируемости валюты и указывает, как действовать, если есть несколько обменных курсов, но при этом временно нельзя обменять одну валюту на другую. Теперь не нужно применять курс на первую доступную дату. Вместо этого нужно учитывать текущий курс обмена. Также в стандарте дополнены требования к раскрытию информации.

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