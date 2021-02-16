Открытые сети Wi-Fi: насколько безопасны и нужно ли использовать VPN при подключении

Представить ситуацию, при которой нужно подключиться к чужим открытым Wi-Fi-сетям, несложно. Это может быть в гостинице или метро — вариантов множество. Но насколько использование общедоступного интернета безопасно, рассказал Михаил Голуб, начальник службы поддержки Wi-Fi System .

В 2015 году в России существенно ужесточились законы, касающиеся аутентификации личности при подключении к интернету, и попутно наша компания начала внедрять сервис Wi-Fi-идентификации. На протяжении всего времени нашей работы мы постоянно видели статьи на тему безопасности общедоступных сетей, да и наши клиенты регулярно и до сих пор спрашивают, надежны ли такие сети и что сделать для усиления безопасности.

Нередко можно натолкнуться на «истории успеха» предпринимателей и владельцев VPN-сервисов, рассказывающих, что доступ к открытым Wi-Fi-сетям небезопасный. И, забегая вперед, стоит отметить, что подобные утверждения не являются корректными.

Смысл таких высказываний понятен: в противном случае никто бы не стал использовать подобные сервисы для защиты, ведь основной упор они делают именно на безопасности и сохранении личных данных. Правда, при этом попутно скрывают некоторые моменты.

Внедрение защищенного трафика

Конечно, многие пользователи беспокоятся о своей конфиденциальности. Боязнь того, что интернет-провайдер или владелец Wi-Fi-точки может получить личную информацию гостя, который подключается к открытой сети, небеспочвенна, но с каждым годом все менее актуальна.

Связанно это непосредственно с разграничением трафика на общедоступный, который возможно перехватить (http), и защищенный, передающийся по протоколу https. Благодаря шифрованию по https можно не переживать о конфиденциальности данных: защищенное соединение способствует предотвращению перехвата трафика. В последнее время все большее количество сайтов переходит на https.

Обратимся к статистике из «Отчета Google о доступности сервисов и данных», сформированной из данных пользователей Chrome. Так, если в январе 2016 года процент страниц, загружаемых по https, составлял 42 % (Windows), 35 % (Android) и 48 % (Mac), то в начале 2021 года эти цифры — 89 %, 93 % и 94 % соответственно.

Как правило, то незначительное число сайтов, использующих незащищенный протокол http, уже давно заброшены и перестали поддерживаться. В свою очередь владельцы сайтов, не утративших своей актуальности и активно взаимодействующих с посетителями, понимают, насколько важна безопасность и конфиденциальность пользователей, поэтому повсеместно внедряют https.

Данные, которыми вы обмениваетесь по защищенному протоколу, видите только вы и владелец сайта — в этой цепочке отсутствуют другие стороны, например, владелец роутера, раздающий бесплатный Wi-Fi, к которому вы и подключились.

Разумеется, все современные банковские приложения и сайты, все актуальные социальные платформы используют только защищенный протокол, поэтому вы можете быть уверены, что ваши данные находятся в безопасности.

Суть VPN-сервисов

Если задаться вопросом о безопасности открытых сетей и отправиться с ним в поисковые системы, вы найдете большое количество статей, написанных несколько лет назад. Одной из наиболее популярных рекомендацией в них являлся совет использовать сторонние программы для защиты данных, виртуальные частные сети (VPN), при подключении к открытому Wi-Fi.

Всегда при прочтении той или иной статьи стоит учитывать ее актуальность, и в данном случае (благодаря активному внедрению защищенного https-протокола) эта рекомендация не прошла проверку временем. Если еще пять лет назад подобные программы могли предложить какую-то защиту, то сейчас их основное предназначение — показывать стороннюю рекламу или же подсадить вас на ненужную подписку на собственный VPN-сервис.

Также важно учитывать, что при использовании сторонних программ весь нешифрованный http-трафик в дальнейшем на постоянной основе будет отправляться уже ее владельцу, и большой вопрос, как именно он будет распоряжаться подобной полученной информацией.

Рекомендации по защите данных

Безусловно, каждый интернет-пользователь вправе решать самостоятельно, стоит ли ему быть осторожным, и не указывать где-либо личные данные, будучи подключенным к открытой Wi-Fi-сети. Однако однозначно можно утверждать: сейчас, с повсеместным внедрением защищенного https-протокола, общедоступные сети действительно безопасны.

Для дополнительной защиты вашего ноутбука от возможных атак со сторонних гаджетов, которые находятся в той же открытой Wi-Fi-сети, рекомендуем при первом подключении к ней выбирать «Общедоступная сеть» (а не «Сеть предприятия» или «Домашняя сеть»).

Важно придерживаться еще нескольких рекомендаций, как защитить свое устройство и личные данные (независимо от того, подключаетесь ли вы к общественной или домашней сети). Так, мы сами не используем сторонние антивирусы или специализированные файрволы для операционных систем и считаем, что встроенный «Защитник Windows» достаточно защищает от вирусов. Главное — держать его и «Брандмауэр Windows» постоянно включенными.

Если учитывать активное использование облачных сервисов для хранения и обмена файлами, то риск заразиться становиться все меньше. Можно сказать, что практически ушла эпоха, когда вирус передавался от одного компьютера к другому за счет использования флешнакопителя с вирусами.

Теперь у злоумышленников осталось немного вариантов того, как можно заразить ваш ПК, и наиболее популярным среди них является почтовая рассылка. Избежать проблем в таком случае просто: достаточно не открывать вложения в письмах от незнакомых людей и не переходить по ссылкам на сторонние сайты.

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