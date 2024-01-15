Отрывок из книги «50 бизнес-моделей новой экономики. Уроки компаний-единорогов»

В книге «50 бизнес-моделей новой экономики. Уроки компаний-единорогов» собраны бизнес-модели перспективных компаний с огромной капитализацией — можно вдохновиться идеей или практикой, которая подтолкнет вперед вас или ваш проект. RB.RU публикует отрывок из книги с примерами трех компаний-единорогов.

Я не вижу вашу прибыль, но вижу перспективу!

Warby Parker: качественные очки по доступной цене

Warby Parker предлагает недорогие очки, а также хороший сервис и удобное приложение. Продажи в основном делаются через интернет и многочисленные офисы по всей территории США и Канады.

История

Компанию создали в 2010 году студенты бизнес-школы Wharton Пенсильванского университета Нил Блюменталь, Эндрю Хант, Дэвид Гилбоа и Джеффри Рэйд. Официально она именуется JAND Inc., Warby Parker — торговая марка. На рынке очков и линз в 2010-м (как и сейчас) доминировала итальянская компания Luxottica Group, крупнейший в мире их производитель, владеющий среди прочего Oakley, Ray-Ban и розничной сетью Sunglass Hut. Монопольная позиция позволяла ей продавать очки по цене от $300. Ребята были недовольны тем, как дорого стоят очки при их небольшой себестоимости, и начали свой бизнес на карманные деньги плюс начальные инвестиции в размере $2500 в рамках программы венчурного развития школы Wharton.

Стартовали с онлайн-продаж (в то время меньше 1% очков в США покупалось онлайн) и за 2011 год отгрузили более 100 000 пар очков.

Модель понравилась инвесторам, и за несколько лет в Warby Parker было вложено почти полмиллиарда долларов. С 2013 года компания стала развивать и традиционную розницу с собственными физическими магазинами, а в 2015-м заключила партнерство с сетью магазинов одежды Nordstrom. В 2017-м Warby Parker открыла собственную оптическую лабораторию, чтобы не платить внешним производителям, и через пару лет запустила свой бренд контактных линз. В 2021 году компания вышла на биржу через механизм direct listing на New York Stock Exchange.

Warby Parker придерживается модели социального предпринимательства: она подарила больше 15 млн очков тем, кто не мог себе это позволить, в рамках своей программы «Купи пару, подари пару».

Компания все еще неприбыльна, но инвесторы готовы ждать: Amazon и Tesla тоже много лет не были прибыльными. Сам по себе рынок очков привлекателен за счет высокой маржи и постоянного потребления, и у компании много конкурентов — от сети Costco до производителя Eyebobs с похожей бизнес-моделью.

В чем ценность для потребителя?

Клиенты Warby Parker — люди, у которых есть проблемы со зрением, — покупают в среднем одни очки в год.

Компания предлагает очки по доступной цене (от $95 в США). Но дешевизна продукции не единственное достоинство компании. Есть и другие.

Вы можете заказать оправы на дом, и вам бесплатно пришлют пять пар на пять дней. Если ни одна не понравится, вы можете вернуть все очки бесплатно.

Кроме того, у компании есть мобильное приложение, позволяющее виртуально примерять очки. Оно получило множество наград. Виртуальную примерку можно сделать и на сайте.

Чтобы выписать очки, вы можете посетить окулиста в магазинах компании за небольшую плату или проверить зрение и получить рецепт через приложение.

Тем, кто придерживается модели осознанного потребления, компания сообщает, что она углеродно нейтральна.

Как зарабатывает Warby Parker?

Очки стоят недорого благодаря тому, что компания не зависит от внешних поставщиков и дистрибьюторов. Она сама делает дизайн и производит очки. Кроме того, она продает их только напрямую через сайт или свою розничную сеть (на 2023 год это 200 магазинов).

Warby Parker была создана в 2010 году. Привлекла $572 млн инвестиций. Компания стала публичной в 2021 году, и с того момента до 2023 года ее капитализация упала вчетверо, до $1,4 млрд. На 2022 год выручка— $600 млн, убыток $100 млн.

Лучшие мужские штаны в США

Bonobos: мужская одежда, которую не купишь в магазине

Bonobos — интересная компания по продаже качественной мужской одежды, успешно комбинирующая онлайн и офлайн-бизнес-модель.

История

В 2007 году студенты Энди Данн и Брайан Спали создали компанию с названием Bonobos (буквально — «шимпанзе»). Она начала с продажи только одного типа одежды — отлично сидящих мужских брюк — и за полгода получила $1 млн чистой выручки. До сих пор Bonobos — один из самых больших продавцов мужских брюк в США. Со временем у нее появилась вся мужская линейка.

При этом основатели начали именно с онлайн-продаж и только с 2011 года стали открывать физические точки для тех, кто привык мерить одежду перед покупкой. В этих гайдшопах, как называет их компания, представлена вся линейка одежды, но ее можно только посмотреть и примерить, а покупка придет к вам по почте. В течение года эта концепция стала неотъемлемой частью сервиса и бизнес-модели фирмы.

В июне 2017 года Bonobos была куплена Walmart. Основатель Энди Данн при этом не ушел из компании, став в Walmart старшим вице-президентом по цифровым брендам. В апреле 2023 года Walmart перепродала бренд ретейлеру модной одежды Express и управляющей фирме WHP Global. Энди Данн по-прежнему остается при своем детище в качестве консультанта.

В чем ценность для потребителя?

Клиенты компании — мужчины, не любящие ходить по магазинам. Для них важнее всего то, что одежда этого бренда хорошо сшита и ее можно покупать уверенно даже без примерки. К тому же процесс приобретения выстроен удобно: компания хорошо умеет обращаться с трендом на онлайн-покупки.

Как зарабатывает Bonobos?

Гайдшопы Bonobos занимают меньше места, чем традиционный магазин одежды. Так компания оптимизирует управление запасами (не надо держать ассортимент в каждом магазине, и аренда ниже) и управляет ростом (магазины открываются и закрываются очень быстро). С такой моделью можно открывать много магазинов в очень хороших местах.

Bonobos была создана в 2007 году и за первые шесть лет привлекла $73 млн инвестиций.

В 2017-м была куплена Walmart за $310 млн, в 2023-м бренд был перекуплен Express и WHP Global за $75 млн. На 2022 год выручка компании около $200 млн.

Страховая компания без единого офиса

Lemonade: цифровая страховка с опорой на AI

Lemonade — страховая компания нового цифрового типа. Все взаимодействие с ней, от покупки страховки до получения выплаты, идет онлайн. Львиная доля заявок одобряется за несколько секунд в ходе переписки с ботом.

История

В большинстве американских семей есть разные типы страховок (дом, машина, здоровье, жизнь, стоматология, животные).

Серийные предприниматели Дэниел Шрайбер и Шай Винингер, которым не нравилась традиционная страховая индустрия в США, создали Lemonade в 2015 году, изначально по максимуму включив в бизнес-модель мобильные технологии, позволяющие обходиться без офисов и выездов агентов. В 2017-м к компании присоединился профессор Дэн Ариели, автор нескольких книг по поведенческой экономике*. Возможно, это одна из самых удачных его инвестиций.

Компания начала с одного продукта (страхования домов) и одного рынка — штата Нью-Йорк. Через некоторое время добавила страховку животных, арендаторов, жизни и рас ширила свою деятельность, в том числе вышла в 2020 году на рынки Франции и Нидерландов, а в 2021-м купила Metromile, компанию по страхованию автомобилей. 1 июля 2020 года компания вышла на IPO.

В чем ценность для потребителя?

Большая часть клиентов Lemonade — новые клиенты, которые ранее никогда не покупали страховку. Компания не пытается переманить клиентов у традиционных страховщиков, а создает новый рынок. Ее клиенты — в основном молодежь, привыкшая покупать все через приложения.

Lemonade полностью подстроилась под этот запрос. Также через приложение можно получить выплаты по страховым случаям. Компания одобряет требования быстро и без лишней волокиты.

Страховки для животных многие покупают именно у нее.

* Книги Дэна Ариели «Предсказуемая иррациональность: скрытые силы, определяющие наши решения», «Поведенческая экономика. Почему люди ведут себя иррационально и как заработать на этом», «Позитивная иррациональность: как извлечь выгоду из своих нелогичных поступков» выходили в издательстве «Манн, Иванов и Фербер». — М. И.

Как зарабатывает Lemonade Insurance?

Сам продукт у компании такой же, как у других страховых. Но без офисов и агентов у нее другая структура издержек и более высокая прибыль.

Компания создана в 2015 году. В 2020 вышла на IPO. До этого привлекла около $480 млн инвестиций. На 2023 год выручка компании всего $362 млн, зато рост 111%. Капитализация около $1 млрд. На пике в 2021 году она доходила до $8,8 млрд.

Фото на обложке: Unsplash