Как работать с отзывами на маркетплейсах в 2023 году

Эксперты e-commerce и опытные продавцы поделились своими принципами работы с отзывами и рассказали, как оптимизируют обработку фидбэка и каких изменений в этой сфере ждут от новых технологий. Беседовала PR-консультант Дарья Бондаренко.

Отзывы на товары — мощный инструмент интернет-маркетинга и показатель доверия к бизнесу. Согласно исследованию Spiegel, отзывы пользователей к дешевым товарам увеличивают конверсию в покупку на 190%, а к дорогим — на 380%.

На маркетплейсах, где рекламные возможности и способы обратной связи ограничены правилами площадки, комментарии пользователей становятся одним из основных способов продвижения. По статистике Ozon, товары с отзывами добавляют в корзину в полтора раза чаще, а карточки таких товаров открывают в четыре раза чаще.

При этом набрать положительные отзывы недостаточно — их нужно своевременно и качественно обрабатывать. Как в таком случае быть крупным магазинам и брендам, где количество позиций, а значит и комментариев пользователей, исчисляется тысячами?

Как отзывы помогают селлерам и брендам

По результатам исследования Local Consumer Review Survey, 76% пользователей интернет-магазинов обязательно изучают отзывы при выборе товаров.

Виктория Мамулашвили, эксперт по маркетплейсам и основатель образовательного проекта Marketplace Praktika, считает — отзывы полезны как покупателям, так и продавцам. Она называет три причины уделять больше внимания работе с фидбэком:

Отзывы увеличивают продажи. По данным PowerReviews, при наличии у товара хотя бы одного отзыва конверсия возрастает на 52%. С увеличением числа оценок этот показатель также продолжает расти вплоть до 251% при более чем 100 отзывах.

Отзывы укрепляют доверие к продавцу. Почти половина потребителей доверяют онлайн-обзорам наравне с личными рекомендациями друзей или семьи. Качественные положительные оценки других покупателей могут убедить человека иметь дело с конкретным продавцом.

Критические отзывы улучшают качество продукта. Благодаря обратной связи от клиентов селлеры и бренды могут узнать, что в их продукте нуждается в улучшении.

Аутсорс-менеджер маркетплейсов и преподаватель на курсах по e-com Дмитрий Бурлаков добавляет: отзывы — это еще и инвестиция в будущее. Товары с множеством оценок подолгу генерируют прибыль.

«Возьмем, например, Amazon, где в топе находятся товары, у которых от 200 тыс. отзывов. Новичку нужно несколько лет, а то и десятилетий, чтобы набрать такое количество оценок.

Поэтому карточки с колоссальным количеством отзывов надолго заняли свое место под солнцем. В России тоже есть товары с сотнями тысяч отзывов, но это в основном известные бренды из категории FMCG», — рассказывает эксперт.

При этом комментарии покупателей просто необходимы для продаж в некоторых нишах — например, в косметике. По словам Стаса Гольденшлюгера, основателя студии разработки Alef Development и автоответчика для маркетплейсов Spix, больше всего отзывов и вопросов получают компании, связанные с красотой и здоровьем: L'Oreal Paris, Nivea, Garnier, Old Spice и другие.

Алексей Выродов, директор отдела продаж производителя косметики Aravia, согласен со статистикой: покупатели часто приходят в раздел с отзывами за советами по правильному применению средств.

Руководитель группы электронной коммерции компании Zarina Евгения Макарова считает, что производителям одежды и их клиентам без отзывов также не обойтись. Особенно они полезны во время обновления ассортимента и при создании новых линеек продуктов.

«Когда в продажу поступает новая коллекция, важно, чтобы у нее появлялись живые оценки с фото или видео — так посетители могут узнать, как модель выглядит на обычном покупателе. Обратная связь также помогает нам при дальнейшей разработке коллекции», — делится Евгения.

Как селлеры и бренды привлекают отзывы

Для того чтобы у товара на маркетплейсах начались продажи, в его карточке должно быть минимум десять отзывов, считает Андрей Тахтеев, специалист digital-агентства Ingate по работе с маркетплейсами.

При этом важно, чтобы комментарии были качественно оформлены: рассказывали о свойствах и преимуществах товара, содержали фотографии и видео.

Кроме количества отзывов, важна их актуальность — 64% опрошенных потребителей предпочли бы купить товар с меньшим количеством отзывов, но если бы они были написаны в течение последних трех месяцев.

Поэтому продавцам стоит позаботиться о том, чтобы в карточках регулярно появлялись новые пользовательские оценки.

Селлеры и бренды прибегают к различным способам привлечения отзывов. Эксперты выделяют внутренние и внешние инструменты: первые предоставляют сами площадки, вторые — изобретают продавцы, и часто рискуют при их использовании.

«Внутренний инструмент привлечения отзывов есть, например, на Ozon и “Яндекс Маркет”.

Он называется “Отзывы за баллы” и работает следующим образом: после покупки клиенту приходит пуш-уведомление — если он напишет отзыв на товар, то продавец даст ему баллы, которые можно потратить на следующие покупки», — рассказывает менеджер маркетплейсов Дмитрий Бурлаков.

На Wildberries собрать отзывы легальным способом гораздо сложнее, отмечает эксперт в e-com Виктория Мамулашвили. Маркетплейс не предлагает продавцам никаких инструментов, поэтому им приходится импровизировать.

«Некоторые продавцы вкладывают в коробку с товаром листовки-визитки, где просят оставить отзыв. Другие предлагают вернуть 50-100 рублей за покупку на номер телефона.

Эти способы, согласно оферте Wildberries, запрещены, и поставщики рискуют получить наказание вплоть до бана магазина. Но других вариантов пока нет», — объясняет Виктория.

Представитель Aravia Алексей Выродов уточняет: если продавец не хочет лишиться канала обратной связи, лучше не использовать серые способы накрутки и соблюдать требования маркетплейсов.

Чтобы легально мотивировать покупателей оставлять отзывы, в карточках Aravia, например, предусмотрен специальный слайд с предложением поделиться мнением о товаре.

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На какие отзывы нужно отвечать

При изучении товара покупатели обращают внимание не только на отзывы других людей, но и на то, как компания на них отвечает. Согласно исследованию Brightlocal, 88% потребителей скорее воспользуются услугами бизнеса, который отвечает на все отзывы: как на положительные, так и на отрицательные.

Тем не менее, специалисты советуют начинать обработку фидбэка с негатива. Юлия Бюрг, эксперт по управлению репутацией и руководитель агентства Media Research Family, объясняет: для 60% пользователей интернет-магазинов именно работа с критикой показывает, что компании можно доверять.

«Покупатели предпочитают бизнес, который старается исправить негативную ситуацию, а не купается в похвалах и игнорирует скептиков», — отмечает эксперт.

Евгения Макарова считает, что отвечать на положительные отзывы не менее важно — это способ установить с покупателем положительную эмоциональную связь и показать, что бренд дорожит каждым клиентом.

«Плохой отзыв — возможность отработать негативное впечатление у покупателя и попробовать вернуть его доверие. Хороший отзыв — повод отблагодарить за совершенную покупку. Так мы демонстрируем открытость и честность бренда, подчеркиваем ценность покупателя», — отмечает представитель Zarina.

Андрей Тахтеев, эксперт Ingate, идет дальше и предлагает смотреть на отзывы прагматично — использовать их как площадку для дальнейшего продвижения товаров.

«Ответ на отзыв — это не только хороший тон продавца, но еще и эффективный рекламный инструмент. Например, в ответе можно отразить дополнительную информацию о товаре или пригласить посмотреть остальной ассортимент. Это тоже пойдет продажам на пользу», — считает Андрей.

По словам эксперта в e-com Виктории Мамулашвили, на практике многие селлеры и бренды все же недооценивают отзывы и допускают в своих ответах грубые ошибки.

«Во время аудита выясняется, что многие просто не отвечают на отзывы, игнорируют и копят их сотнями. А если отвечают, то со стороны это выглядит печально: шаблонные или, наоборот, очень эмоциональные ответы с переходом на личности.

Нужно понимать, что в электронной коммерции отзывы — это полноценный способ увеличения продаж и повышения лояльности к бренду, поэтому игнорировать их нельзя», — объясняет Виктория.

Как в компаниях работают с фидбэком

Качественная обработка отзывов — ресурсозатратный процесс, который бросает продавцам сразу несколько вызовов, считает Стас Гольденшлюгер, основатель студии разработки Alef Development и автоответчика Spix. Он выделяет четыре основных «головных боли» крупных продавцов:

Затраты на команду. Большая команда тратит время на достаточно типовую работу, которую можно автоматизировать, чтобы снизить затраты на фонд оплаты труда.

Человеческие ошибки. Чем больше команда, тем труднее за ней следить, а значит, вероятность человеческой ошибки возрастает — сотрудник может случайно скопировать не тот шаблон ответа или некорректно отреагировать на критический отзыв, что нанесет урон бренду.

Сбор данных и отчетность. Крупные селлеры и бренды каждый день получают тысячи разнородных отзывов сразу на нескольких площадках. Сбор и анализ этих данных, а также оценка эффективности сотрудников могут быть сложной задачей для продавца.

Угроза безопасности. Иметь несколько удаленщиков с доступом к админке маркетплейсов — небезопасно: каждый из них рискует получить вирус или оставить открытый ноутбук на столе в кафе.

Сотрудники Zarina в день получают 350-400 отзывов только на Ozon, рассказывает Евгения Макарова. Компания стремится оптимизировать и автоматизировать процесс обработки фидбэка, поэтому не имеет большой команды, которая бы работала с отзывами.

«С комментариями покупателей на Ozon и Wildberries работает ассистент отдела электронной коммерции. При необходимости мы подключаем к процессу менеджеров маркетплейсов. На Lamoda все негативные отзывы обрабатываются на стороне площадки», — говорит Евгения.

По ее словам, 95% отзывов в карточках магазина — это положительные оценки, ответы на которые можно автоматизировать без вреда качеству сервиса. Однако возможности автоответов разнятся от площадки к площадке.

«Для положительных отзывов мы используем сервисы автоматической обработки. Например, на Wildberries многие комментарии с четырьмя и пятью звездами обрабатываются без участия человека. К сожалению, не все маркетплейсы предоставляют возможность интеграции с такими сервисами.

Для таких случаев мы выделили несколько категорий вопросов, которые клиенты задают чаще всего, и подготовили шаблоны ответов», — объясняет Евгения.

Негативные отзывы компания обрабатывает вручную — они чаще нуждаются в индивидуальном ответе, поэтому автоматизировать их сложно, считает представитель Zarina.

В Aravia процесс обработки отзывов строится иначе, рассказывает Алексей Выродов. Компания производит косметику и отвечает за здоровье клиентов, и пока не доверяет фидбэк автоматическим системам.

«Учитывая специфику косметической продукции и индивидуальность каждого покупателя, мы не видим возможности автоматизации этой работы. Все отзывы на маркетплейсах мы обрабатываем вручную: как положительные, так и отрицательные», — делится Алексей.

По его словам, в отделе по работе с отзывами Aravia трудятся семь человек, через которых проходит более тысячи комментариев в день. Хотя команда работает в ручном режиме, даже в таком случае процессы нуждаются в оптимизации.

«В своей работе мы используем шаблоны ответов и регулярно их обновляем. Мы придумываем новые варианты, корректируем старые, удаляем неактуальные. Так ответы остаются разнообразными и человечными», — рассказывает представитель Aravia.

Эксперт по управлению репутацией Юлия Бюрг предупреждает: разработанный регламент общения и типовые ответы — эффективный способ упростить работу с отзывами, однако шаблоны — это скорее ориентировка, и не стоит воспринимать их как догму.

«Лучше находить к каждому клиенту индивидуальный подход. Безусловно, если в день ваши сотрудники обрабатывают несколько сотен или даже тысяч обращений, типовые ответы на первом этапе нужны, но дальнейшее общение всегда должно быть более персонализированным», — отмечает Юлия.

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Как изменится работа с отзывами в скором будущем

По прогнозам аналитиков Bloomberg, за следующие 10 лет рынок генеративного искусственного интеллекта наподобие ChatGPT вырастет более чем в 30 раз и достигнет $1,3 трлн. Наши собеседники сходятся во мнении — будущее обработки отзывов тоже за нейросетями.

Андрей Тахтеев, специалист Ingate, считает, что искусственный интеллект решает основные проблемы автоматических ответов на маркетплейсах: шаблонность и оторванность от контекста:

«Покупателям приятно увидеть кастомный ответ, даже если он составлен программой. Все же помнят неприятный осадок, когда ты потратил время, чтобы оставить хороший отзыв, а в ответ получаешь то же, что и остальные тысячи покупателей: “ваше мнение очень важно для нас”», — рассказывает эксперт.

Создатель нейросетевого автоответчика Spix Стас Гольденшлюгер называет три направления в работе с фидбэком, где искусственный интеллект помогает продавцам:

Категоризация отзывов. Нейросеть способна определить, к какой теме относится отзыв, и принять решение, как его обрабатывать: использовать ли шаблон, какой вариант ответа выбрать, сгенерировать ответ или перенаправить человеку.

Обновление шаблонов. Нейросеть может пополнить базу шаблонов сотнями уникальных вариантов на основе ответов человека и регулярно их обновлять.

Написание ответов. ИИ может самостоятельно отвечать на отзывы без участия человека, причем делать это быстрее, не допускать ошибок и опечаток.

«Пока возможно автоматизировать 80% работы, потому что за машиной все еще требуется перепроверять. Но в будущем такая необходимость отпадет — по мере удешевления передовых моделей ИИ созданные компьютером ответы будут лучше тех, что написал человек», — рассказывает эксперт.

По словам Стаса, уже сегодня точность категоризации отзывов искусственным интеллектом может достигать 98%, в то время как у человека этот показатель не превышает 92%. Кроме того, современные нейросети способны не только быстро отвечать на вопросы, но и рекомендовать товары исходя из контекста.

Андрей Тахтеев, эксперт Ingate, добавляет: задав изначально параметры бренда, нейросеть можно научить составлять отзывы с нужным tone of voice, а также изменять формат коммуникации в зависимости от товара, площадки и даже манеры общения покупателя.

Но не все согласны, что ИИ сможет полностью взять на себя работу с отзывами. Евгения Макарова, представитель бренда Zarina, считает, что нейросети должны стать помощниками человека, а не заменить его:

«Уже известно много случаев успешного применения искусственного интеллекта в бизнесе для обработки и генерирования информации. Но новые технологии вряд ли смогут полноценно взять на себя весь процесс работы с отзывами.

Они, скорее, значительно ускорят его. У сотрудников будет больше времени на совершенствование продукции бренда и сервиса, предоставляемого через маркетплейсы», — считает эксперт.

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