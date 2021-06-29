5 советов, как стартапу преодолеть «долину смерти»

По статистике 90% стартапов терпят неудачу в самом начале своего пути, когда первые инвестиции уже сделаны, проект запущен, но прибыли еще нет. Этот период у предпринимателей и инвесторов называется «долина смерти». То есть проект пока неокупаемый, но нужно продолжать его развитие в надежде на отклик рынка либо новый раунд инвестиций.

Сфокусироваться

Первый закон выживания любого стартапа, который идет через «долину смерти», — сфокусироваться. История VisionLabs продолжается уже десятый год, и первые пять лет мы были сфокусированы на одной технологии, одном продукте и одном рынке. Это дало возможность нашей на тот момент небольшой команде стать заметной компанией на своем рынке. Если бы на старте мы распылялись на все сферы, в которых присутствуем сегодня, нас просто бы не хватило на этот долгий путь.

Когда мы с командой поняли, каким ресурсом обладаем, имея готовую технологию распознавания лиц, мы встали перед дилеммой: пойти по простому пути и, как и многие компании, предлагать услуги в сфере безопасности или отыскать свое направление. Так мы пришли к тому, что технология распознавания лиц может принести большую пользу в бизнесе и открыли для себя океан возможностей. Когда мы запустили продукт для банков, мы буквально чувствовали, что нам стали малы наши «шорты» и «футболки», видели, как они рвались из-за растущих «мышц».

Увидеть сегодняшние реалии

Стартапы претендующие на статус «единорога» видят большую картину будущего и шаг за шагом готовят рынок и своих клиентов к тому, что это будущее скоро наступит. Но, как говорил Томас Эдисон: «Видение без реализации — это галлюцинация».

Думая о большой цели в будущем, нельзя забывать о ежедневном менеджменте. В нашем случае большой целью было создание продуктов на основе компьютерного зрения, но каждый день мы ставили в приоритет задачи, которые приближали нас к деньгам наших заказчиков, предоставляя им требуемый продукт, конечно.

Поэтому, чтобы не впасть в галлюцинации, нужно четко понимать, что ты можешь предложить рынку именно сейчас. Да, твой стартап должен уметь продавать с самого начала! В этой долине твои деньги — это твоя вода.

Выкладываться на 1000%

Выкладываться в бизнесе на 100% — всегда мало, потому что твои конкуренты работают больше, и ты в итоге проиграешь. Это гонка, которой управляешь не ты, ею управляет рынок. Если ты находишься в высококонкурентной среде, ты должен работать иногда и на 1000%. Особенно, когда идешь по «долине смерти».

Организационная структура любого стартапа рано или поздно формализуется, но на ранней стадии, в «долине смерти», никто не думает о нормированном рабочем дне, каждый член команды делает работу за себя и еще за «того парня», наем на работу которого произойдет значительно позже.

Однажды нам пришлось работать двое суток без перерыва на сон, так как заказчиком был установлен жесткий дедлайн и мы знали, что наши конкуренты, которые могли себе позволить направить любые ресурсы на решение той же задачи, справятся вовремя.

В итоге мы выполнили свою работу лучше и получили так необходимый нам контракт. Если бы сейчас нашей команде пришлось бы работать несколько суток без сна, это означало бы либо проблемы в планировании и управлении, либо это была бы задача планетарного масштаба.

Делегировать полномочия

Я не сразу научился делегировать полномочия. Эта возможность стала для меня большим откровением. Я раньше считал, что умные и талантливые люди должны работать так, как ты им сказал.

Но на деле, если отпустить бразды правления и дать этим людям возможность самим принимать решения, они сумеют организоваться и сделать лучше, чем сделал бы ты

Собрать сильную команду

Каким бы харизматичным лидером ты не был, еще не зафиксировано факта прохождения «долины смерти» в одиночку. Только оценка инвесторами команды проекта заканчивает путь стартапа через долину слез. Именно команда является носителем философии и внутреннего ДНК проекта, способной создавать новую ценность.

Я бы сравнил успешный стартап с цветком, где каждый партнер, его компетенции и умения являются лепестком направленным строго в свою сторону. Но при этом точкой приложений усилий каждого является общая цель, которая объединяет порой очень разных людей. Именно так работает VisionLabs.

Фото на обложке: MP cz/shutterstock.com