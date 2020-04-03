«Одна из главных сложностей — это недоверие рынка». Что учесть, открывая пансионат для престарелых

В мире формируется рынок услуг для пожилых людей. Дома престарелых перестают быть социальной страшилкой и становятся пансионатами для пожилых, реабилитационно-восстановительными центрами или центрами активного долголетия — доходным и цивилизованным бизнесом.

Для кого все это

По данным ООН, к 2050 году 16% населения земли будет старше 65 лет. И это ставит перед обществом два важных вопроса: как создать условия для активного долголетия и что делать с той частью стариков, которые уже не могут позаботиться о себе.

Следовательно, заведения можно условно поделить на две большие группы: те, которые работают с ментально сохранными пожилыми людьми и помогают им поддерживать здоровье (центры активного долголетия и восстановительно-реабилитационные центры) и пансионаты для престарелых.

По нашим данным, 80% аудитории в пансионатах — это люди со второй-третьей стадии деменции, болезнью Альцгеймера или с таким состоянием физического здоровья, которое требует постоянного медицинского обслуживания.

В зависимости от выбранной целевой аудитории, подыскивается помещение, продумывается комплекс услуг, набирается персонал.

Есть и третья группа, которая постепенно теряет свою актуальность с появлением на рынке первых двух. Это пансионаты коттеджного типа, которые направлены только на уход и наблюдение за постояльцами, без оказания какой-либо медицинской помощи.

Размер инвестиций придется рассчитывать под конкретный проект — готовых рецептов тут нет. В зависимости от региона, величины арендной ставки, состояния помещения, наличия или отсутствия в нем доступной среды необходимое количество средств будет варьироваться.

В среднем для открытия центра вместимостью 120 человек нужно около 4,5 млн рублей. Окупаемость составит примерно 14 месяцев.

Спектр услуг

Второй вопрос, который должен задать себе предприниматель: какой спектр услуг он хочет оказывать. Реабилитационно-восстановительные центры и центры активного долголетия предполагают комплекс медицинских услуг.

Но и они могут быть представлены по-разному: от консультаций врачей-геронтологов, работы психологов и минимальной поддержки сестринского персонала (сделать уколы по назначению) до комплексной диагностики и разработки индивидуального плана оздоровительных мер.

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В пансионатах коттеджного типа обязательно есть сиделки, иногда — медсестры, которые выполняют назначения врача, но не всегда есть доктора. В таком случае в критической ситуации вызывается скорая, а за состоянием здоровья пациентов следят приглашенные родственниками специалисты.

Пансионаты без оказания медицинских услуг стоят дешевле, на них есть определенный спрос. Но заведения с включенным в спектр услуг медицинским обслуживанием ценятся выше и доверия к ним со стороны потребителей больше.

Оформление документов

Рынок услуг для пожилых людей в России находится на стадии формирования. Он еще «дикий», ему не хватает урегулированности и общих стандартов. Поэтому пока предприниматели оформляют дома престарелых кто во что горазд.

Есть такие, кто регистрирует ИП, снимает коттедж в поселке и селит там 5–6 постояльцев, находящихся под присмотром пары сиделок и администратора. Но времена такой кустарщины уходят в прошлое.

На рынке появляются конкурентоспособные по цене предложения от пансионатов и центров, которые оформили не только медицинскую лицензию, но и встали в реестр поставщиков социальных услуг.

И то, и другое требует времени (чтобы попасть в реестр может потребоваться до полугода) и расходов, но для клиентов это — гарантия качества, надежности и прозрачности с точки зрения юридических отношений.

Размещая родственника в заведении, которое курирует государство, можно не опасаться ни за качество обслуживания (все стандартизировано), ни за имущество пожилого человека.

Территория, здание, интерьер

Можно искать инвесторов и строить помещение под свои запросы, можно арендовать недвижимость. В любом случае, существует ряд требований к расположению реабилитационно-восстановительных центров, центров активного долголетия и пансионатов для престарелых.

Наиболее важные из них — это размещение на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон организаций и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни физических факторов и загрязнения атмосферного воздуха, а также обеспечение нормативов по естественному освещению, уровню шума и т.д.

На территории организации социального обслуживания обязательно выделяются и благоустраиваются зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий.

В прогулочной зоне размещаются скамейки в достаточном количестве, урны; покрытие на дорожках должно быть безопасным — никакого асфальта с ямами.

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В здании обязательны лестницы с пандусами, перила, хорошее освещение — все составляющие доступной среды.По нормативам, в палатах на каждого человека должно приходиться не менее пяти квадратных метров.

Отдельное внимание придется уделить кухне. Как правило, в пансионатах и центрах предпочитают не готовить самостоятельно, а только разогревать то, что готовят на промышленных кулинарных производствах.

Однако если концепция предполагает наличие своей кухни, то нужно учесть все требования Роспотребнадзора, включая определенный набор помещений, требования к выбору поставщика продуктов, хранению, маркировке, бракеражу.

Есть требования и непосредственно к самому меню, которое должно быть разработано специалистом по диетпитанию непосредственно для пожилых людей и учитывать особенности состояния их здоровья (например, для постояльцев с диабетом меню разрабатывается отдельно).

Персонал

При кажущемся обилии резюме медсестер, сиделок и врачей, найти подходящий персонал для пансионатов очень сложно. Из десяти кандидатов, прошедших первоначальный отбор, остается только один сотрудник. И то не всегда.

Проблема в том, что работа с пожилыми людьми довольно специфична: кроме профессиональных навыков нужны высокая стрессоустойчивость, врожденная доброжелательность, терпимость к возрастным изменениям в поведении и умение сохранять ровное хорошее настроение в достаточно тяжелой атмосфере, если мы говорим о пансионатах, которые специализируется на пожилых с ментальными и физическими болезнями.

Соискатели, прошедшие отбор, обязательно отправляются на обучение. В нашей компании за год на дополнительное образование сотрудников тратится порядка 400 тысяч рублей, и это при условии, что внутри компании есть своя школа управляющих, медсестер и сиделок. Все эти расходы тоже нужно учитывать, обдумывая размер инвестиций.

Пожалуй, одна из главных сложностей, с которой придется столкнуться предпринимателю, задумавшему открыть пансионат для престарелых, — это недоверие рынка. Да, восприятие таких заведений у людей меняется, но медленнее, чем хотелось бы. На это нужно время.

Как получить максимум

Определитесь с тем спектром услуг, которые будет оказывать ваше заведение. Чем больше услуг — тем больше документов и средств для старта. И помните, что самое дешевое предложение не обязательно будет самым востребованным.

Изучите всю необходимую документацию. Рынок услуг для пожилых людей с каждым годом будет регулироваться все сильнее, поэтому у проекта с огрехами по нормативам больше шансов прогореть.

Подберите правильное помещение и создайте доступную среду. Больше половины успеха зависит от быта заведения. Комфорт для пожилых клиентов — ключевое понятие.

Работайте с персоналом: от ваших сотрудников зависит атмосфера в пансионате или центре. Постоянное обучение для медсестер и сиделок поможет удержать высокое качество обслуживания. А психологическая поддержка не даст им «перегореть» на работе.

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