Как организовать прием платежей в Казахстане — личный опыт

Многие отечественные компании стремятся расширить круг влияния и выйти на зарубежные рынки, но сталкиваются с непривычными требованиями со стороны налогообложения и банковскими ограничениями. И Geometrium School не исключение. Павел Герасимов, сооснователь студии и школы, рассказал, как команда организовала прием платежей в Казахстане, с какими проблемами столкнулась и как сейчас обстоят дела в этом направлении.

Особенности взаимодействия с банками Казахстана

Весной мы переживали, что не сможем предлагать свои курсы иностранным студентам из-за санкций. Но все оказалось не так страшно: как разъяснил Центробанк, ограничений на прием платежей из банков других стран нет и пока не предвидится. Главная проблема — техническая.

Из-за санкций несколько российских банков отключили от SWIFT, поэтому на их счета нельзя перевести деньги из-за границы. Речь идет о ВТБ, «Открытии», Промсвязьбанке и Совкомбанке. Сбербанка и Альфа-банка коснулись частичные ограничения. Например, их эквайринг не работает с Apple Pay и Google Pay.

Чтобы обслуживать клиентов в других странах и получать заграничные переводы, компаниям нужно открывать счета в несанкционных банках и юрлицо в другой стране, где есть целевая аудитория. Для нас такой страной стал Казахстан, где есть спрос на наши образовательные услуги. Но местные жители часто не могли попасть к нам на обучение, так как банки России не одобряли для них рассрочку.

Мы начали активно изучать условия открытия филиала компании и местные банки в начале лета 2022 года. Нас интересовала возможность POS-кредитования, так как значительная часть продаж курсов проходит через банковские рассрочки. В итоге решили открыть Товарищество с ограниченной ответственностью — аналог привычного ООО в России, учредителями которого могут быть нерезиденты Казахстана.

Главное преимущество этого типа предприятия — упрощенный процесс оформления, возможность тестирования расчетов с минимальными затратами и новые логистические цепочки. Подробнее о том, как открыть ТОО, вы можете прочитать на Единой платформе интернет-ресурсов государственных органов Казахстана (ЕПИР ГО).

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Как делали мы

Подготовка

Большое внимание при поиске мы уделяли размеру комиссии за предоставление рассрочки физлицам. Сейчас в Казахстане она составляет около 14%, иногда банки проводят акции и снижают процент.

Летом у нас не получилось открыть юрлицо — руководитель школы, Павел Герасимов, не мог на тот момент поехать в Казахстан и заняться финансовыми и юридическими вопросами. Работа приостановилась до тех пор, пока мы не нашли доверенное лицо.

Что выбрали

В Казахстане есть Kaspi Bank — это одна из крупнейших организаций, которую можно отчасти сравнить с нашим Сбербанком. У него разные варианты обслуживания физлиц, в том числе карты рассрочки и доступность POS-кредитования. Некоторые условия и программы повышают конверсию продаж, так как ими пользуются многие жители Казахстана.

Этапы регистрации ТОО

Чтобы открыть юрлицо, мы обратились в местное специализированное агентство и поручили работу с документами доверенному лицу.

Наши действия:

Выбрали правовую форму предприятия — ТОО. Придумали название — по правилам нельзя было дублировать существующие названия, поэтому по документам «Дизайн Скул» в России, а в Казахстане — Geometrium School. Кстати, проверить корректность названия можно на официальном сайте Правительства Казахстана. Затем выбрали местный юридический адрес, предоставили договор аренды и подтвердили право его использовать. Подготовили пакет документов (полный список мы дадим ниже), перевели на казахский язык и заверили у нотариуса. Оформили ЭЦП — это можно сделать в Центре обслуживания населения или онлайн на сайте Правительства Казахстана, если у вас есть местный номер телефона. Зарегистрировались в налоговой и получили ИИН — индивидуальный идентификационный номер. Открыли счет в банке. Предоставили документы пакет документов в ЦОН — еще их можно подать через портал egov.kz.

Обычно регистрация юрлица занимает от 10 до 12 дней с момента обращения, мы получили подтверждение буквально в течение двух недель.

Возможность предоставлять рассрочку клиентам школы нам открыли не сразу. Нужно было, чтобы прошла оплата буквально несколько сотен тенге через эквайринг. Мы выполнили условие и школе подключили возможность POS-кредитования на 3 месяца — то есть платеж делили на три части. Спустя время Kaspi Bank стал выдавать рассрочку нашим студентам на 12 месяцев.

Мы работаем по общеустановленной системе налогообложения и можем вести бизнес без ограничений по обороту, количеству сотрудников в компании и вида деятельности. Что это значит для нас в цифрах:

20% — корпоративный налог;

12% — НДС;

9,5% — социальный налог;

3,5% — социальные отчисления;

3% — взносы на ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование сотрудников).

Еще в Казахстане действует специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации — аналог УСН в России. Нам он не подошел, потому что лимиты выручки для СНР очень низкие, и мы быстро с него «слетели».

Сложности

Ранее в Казахстане работала дочерняя организация Альфа-банка. Многие студенты оплачивали обучение через него. Но весной 2022 года его купил Казахстанский банк «ЦентрКредит» (БЦК): из-за наложенных санкций Альфа-банк не мог проводить операции с долларами и евро и был вынужден продать акции.

«ЦентрКредит» временно приостановил выдачу рассрочек, что внесло коррективы в нашу работу. Мы находимся на связи с банком уже несколько месяцев, но пока ситуация не меняется.

Вторая сложность заключалась в том, что некоторые банки Казахстана начинают работать с юрлицами только спустя полгода после регистрации. У нас в России система другая, поэтому пришлось двигать свои планы.

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Чек-лист документов

Для регистрации юрлица соберите следующие документы:

Заявка на регистрацию компании.

Копии удостоверений личности учредителей.

Выписка из ЕГРЮЛ.

Уведомление о начале предпринимательской деятельности.

Документ о месте нахождения.

Учредительные документы.

Квитанция об уплате регистрационного сбора.

Лицензии и разрешения.

Не забудьте перевести их на казахский язык и заверить у нотариуса.

Советы по организации работы

Изучите рынок, чтобы понимать, насколько конкурентоспособной будет ваша компании и насколько финансово выгодным будет открытие в Казахстане.

Найдите человека, которому вы сможете доверять и который возьмет на работу с документами.

Ориентируйтесь на крупные банки. Например, как это сделали мы и обратились в Kaspi Bank. Они более надежны, предлагают больше вариантов обслуживания, а их филиалы есть в разных городах — это очень удобно для клиентов.

Наймите хорошего бухгалтера в Казахстане, который знает нюансы законодательства и сможет подсказать, правомерны ли вы ваши управленческие решения. Например, можно быстро «слететь» с упрощенной системы налогообложения, так как там лимит по выручке значительно ниже, чем в России.

Продумайте форму взаимодействия компании в Казахстане и компании в России, если планируете выводить денежные средства, а не аккумулировать их в Казахстане.

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