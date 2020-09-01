Трамплин для покорения западного рынка: как перенести бизнес в Ирландию

Не только Кремниевую долину можно назвать центром притяжения инновационных проектов со всего мира. Ирландия активно привлекает стартапы, оказывая им всестороннюю поддержку. Андрей Тараканов, основатель и CEO компании по логистике клинических исследований Corex Logistics , рассказывает о своем опыте релокации и преференциях в этой стране.

В последние десять лет Ирландия стремительно приближается к статусу одного из деловых центров мира. Многие глобальные компании из самых разных отраслей уже открыли в регионе стратегические подразделения. Например, это сделали Facebook, Microsoft, Amazon, Apple и Dropbox.

Ирландия строит умную экономику, основанную на развитии высокотехнологичных наукоемких отраслей: фармацевтики, электроники и энергетики. В 2019 году она заняла двенадцатое место в рейтинге «Глобальный индекс инноваций» (Global Innovation Index (GII)), обгоняя Китай (14 место) и Россию (46 место). Страна входит в семерку самых конкурентоспособных экономик мира, по версии IMD, и в тройку — по эффективности бизнеса.

Далеко не последнюю роль в этом играет активная политика по привлечению иностранных компаний, которым Ирландия создает благоприятные условия для развития на своей территории.





Пять причин перенести бизнес в Ирландию:

привлекательная ставка налога на прибыль — 12,5%. Более высокая ставка (25%) применяется к доходу от бизнеса, осуществляющего деятельность за пределами Ирландии, и к доходу от операций с землей, горнодобывающей и нефтедобывающей деятельности (от 25 до 40%). К примеру, в России с 2009 года размер основной ставки налога на прибыль составляет 20%.

развитая инфраструктура: Ирландия инвестирует в нее €116 млрд в рамках плана по национальному развитию 2018-2027.

помощь со стороны специализированных государственных компаний как для европейской, так и международной экспансии.

высокая концентрация технологических компаний из разных сфер — возможность установить интересные партнерства с ведущими мировыми компаниями и изучить передовые практики.

высокий уровень жизни: в рейтинге ООН 2019 года Ирландия заняла третье место, ВНД на душу населения превысил €55,6 тыс.





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Система поддержки инновационных проектов

Ирландия ищет по всему миру перспективные стартапы из самых разных отраслей: IT, биофарма, ретейл, логистика, инжиниринг и инновации для производств. Поиском, привлечением и поддержкой занимаются специальные правительственные организации, которые имеют разветвленную сеть представительств за рубежом — Enterprise Ireland и IDA.

Изначально их функции были четко разделены: Enterprise Ireland была заточена на поддержку исконно ирландских компаний и помогала им развивать экспорт, а IDA создавалась для привлечения крупного иностранного бизнеса для прямых инвестиций в страну. Однако в последние годы их функционал существенно расширился и они начали конкурировать.

Например, Enterprise Ireland занялась привлечением зарубежных компаний, запустив программы по привлечению стартапов. Именно так на нас в 2013 году вышел Джерри Маккарти из Enterprise Ireland. В тот момент он возглавлял российское подразделение и активно выстраивал торговые взаимоотношения между Россией и Ирландией.

Мы рассказали про свои проекты, в том числе о нашей компании по логистике клинических исследований, и получили официальное приглашение на медицинскую конференцию Med in Ireland. Принимающая сторона взяла на себя все расходы.

На следующем этапе переговоров Enterprise Ireland предложила открыть офис в Дублине. Это отвечало нашей концепции развития, которая включала в себя скорый выход на европейский рынок, где ниша клинических исследований растет в среднем на 8% в год.

Одновременно мы рассматривали Германию, Францию и Великобританию, но Ирландия стала оптимальным вариантом. Особенно важно для нас было то, что в стране открыли офисы крупнейшие биофармацевтические компании. Если 20 лет назад их было около 50, то сегодня — уже больше 300. 19 из 20 крупнейших фармацевтических корпораций базируются в Ирландии. В 2013 годы мы открыли здесь юридическое лицо.

Enterprise Ireland предлагает разные варианты поддержки. Например, базовые, которые предполагают бесплатную помощь в адаптации иностранной компании на территории страны: консультации юриста, нетворкинг, участие в конференциях — так было у нас.

Несколько менторов из успешных ирландских компаний помогали нам адаптироваться в местной бизнес-системе.

Второй вариант — это более развернутая поддержка, которая может включать помощь в привлечении инвестиций и грантов, наем и оплату локальной экспертизы, предоставление офисных помещений и многое другое в обмен на небольшую долю в компании.

Вместе с открытием юрлица мы постепенно начали взаимодействовать с другой структурой — IDA. При ее участии в Ирландии открыли подразделения маркетплейс аренды жилья AirBnb, биофармацевтическая компания AbbVie, разработчик решений для диагностики заболеваний GE healthcare, одна из крупнейших консалтинговых компаний Accenture Global Solutions.

И хотя изначально агентство работало преимущественно с крупными компаниями, в последние годы оно активно ищет и привлекает перспективные быстрорастущие технологические компании за рубежом.

Агентство предоставляет консалтинговые услуги по входу на рынок Ирландии, организует встречи с бизнес-сообществом, предоставляет налоговые льготы (при реализации проектов НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы)), гранты на переобучение сотрудников и создание дополнительных рабочих мест. IDA тоже помогает наладить операционную деятельность в стране и выстроить связи с международными партнерами.





Варианты релокации

Выстраивать бизнес-процессы в Ирландии можно двумя путями:

Дистанционно. Это подразумевает открытие управляющей компании, которая занимается юридическими вопросами, пока команда остается в России. Но когда бизнес начнет развиваться, возникает необходимость создания полноценного представительства.

Физическая смена дислокации. Если стратегия компании четко ориентирована на западные рынки, Ирландия может стать опорным пунктом, который поможет закрепиться в Европе. Именно поэтому в 2016 году мы решили открыть полноценный офис, перевезли часть команды в Дублин и наняли местных специалистов. Организовать процессы нам вновь помогла Enterprise Ireland.

Физическая дислокация компании в Ирландии дает ряд преимуществ — можно самостоятельно искать и выбирать наиболее релевантные программы поддержки. В 2016 году мы начали переговоры с IDA и несколько лет пользовались бесплатной помощью, не являясь при этом официальным членом их программ. Нам давали советы, приглашали на конференции, обеспечивали нетворкинг.

Именно IDA помогла нам открыть счет в ирландском банке AIB. Без ее помощи и гарантий все наши попытки заканчивались неудачей.

Пожалуй, именно банковскую политику Ирландии можно назвать основной проблемой при релокации компании.

Чтобы стать клиентом банка, нужно пройти через серию проверок и огромное количество бюрократических процедур. IDA организовала для нас менторские программы и предоставила своих экспертов для понимания финансовой специфики клинического бизнеса в стране.

Организация активно продвигает ирландские компании на международные рынки. С ее помощью мы установили контакты с японской Jetro для продвижения другого нашего стартапа. Эта правительственная структура — аналог ирландских Ireland Enterprise и IDA — содействует развитию международных торговых и деловых контактов компаний из Страны восходящего солнца.

Для того чтобы получать весь спектр преференций, в декабре 2019 года мы стали полноправным членом программы IDA, что открыло нам доступ ко всем программам поддержки.

До открытия Америки побережье Ирландии считалось самой западной точкой Европы, за которой была неопределенность. Скалы Мохер (Cliff Moher) так и называют — «краем земли». Однако сегодня ситуация совсем иная: Ирландия — это не только шанс закрепиться в Европе, но и выйти на глобальный рынок. И для нашей компании — это следующая амбициозная цель.





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Как достичь максимума

Для тех, кто думает на релокацией:

Переезд имеет смысл, если ваша компания нацелена на экспансию на международный рынок, — в Ирландии вы получите комфортные условия и дополнительную поддержку для выхода на рынки по всему миру.

Не изобретайте велосипед — уже на первых этапах обратитесь в представительство IDA в России. Вас профессионально проконсультируют по всем вопросам, что поможет сохранить время и нервы.

Морально подготовьте себя, семью и команду к переезду в другую страну. Как показала практика, не всем такое решение дается легко.



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