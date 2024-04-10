7 подводных камней раскрученного личного бренда

Но поддерживать личный бренд непросто. У этого процесса есть и теневые стороны, которые могут стать проблемой для бизнеса и его собственника. Что может помешать персональному бренду сохранить успех, рассказала Надежда Кобина, глава агентства персонального брендинга «Космос-4»и автор курса « Как построить личный бренд ».

Дезинформация и неопределенность — признаки того, что общество находится в стрессе. Одна из задач любой компании — не давать вбросам погубить бизнес, показать, что она надежна для клиентов.

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Высокое давление и ответственность

Клиенты, аудитория и сотрудники ждут от носителя бренда эталонного поведения — примера окружающим. Согласно последним исследованиям, представители бизнеса чаще обладают большим кредитом доверия и рассматриваются как основные проводники позитивных перемен в обществе. Поэтому каждое действие публичного бизнес-лидера рассматривается под микроскопом. Хорошо, когда компания растет, создает востребованные продукты и заботится о корпоративной культуре. Хуже, когда происходит кризис, технологии грозят сокращением рабочих мест, а в инфополе выплывают чувствительные детали. Но даже в ситуациях давления люди ожидают, что представители бизнеса будут ориентироваться на рост всеобщего благосостояния, а не только на коммерческую выгоду. Это значит — сохранять открытость в медийном поле, оперативно реагировать на информационные вбросы, чтобы снизить количество спекуляций и фейков и в первую очередь оставаться человеком, который заинтересован вести диалог.

Критика — налог на популярность

Избежать критики полностью не удастся никогда. Полностью защититься от неё ментально тоже не выйдет: даже если внешне мы сохраняем лицо, она все равно нас задевает.

Критика, не всегда обоснованная и адекватная, должна рассматриваться как показатель выхода за пределы лояльной аудитории в открытый мир. Это значит, что ваша популярность выросла. Плохим знаком может быть, наоборот, её отсутствие: если вы долго занимаетесь развитием личного бренда, но не услышали ни одного плохого слова в свой адрес, возможно, вы застряли в своей нише и пытаетесь всем угодить. Чрезмерная стерильность публичного образа отталкивает так же сильно, как бунтарство и радикальность. Потому что интуитивно мы все понимаем, что человек многогранен, а мир не черно-белый.

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Угроза конфиденциальности

Популярность напрямую ведет к потере личного пространства и подробному анализу вашей жизни и биографии. Любое неосторожное высказывание или семейная драма могут неожиданно оказаться в центре внимания. Многие персоны высокого уровня не готовы брать на себя такие риски и предпочитают оставаться тёмными лошадками. Согласно исследованию PR News, только треть из 250 топ-менеджеров российских компаний вели социальные сети в 2023 году. Такой выбор между перспективами и стабильностью можно понять по-человечески, но для управленца выстраивание сильной корпоративной культуры (публичными могут быть и сотрудники), должно быть в приоритете.

Перегруз системы продаж и заботы о клиентах

Неожиданная проблема привлечения клиентов через персональный бренд заключается в том, что их может стать слишком много. Бренд становится успешным, к вам приходят новые клиенты и заманчивые предложения, но спрос на ваши услуги превышает возможности.

В итоге одним клиентам вы отвечаете с задержкой, кого-то забываете или не уделяете должного внимания. Первое впечатление клиентов портится, как и только что созданная репутация. Уговорить людей дать второй шанс будет непросто. Поэтому прежде, чем инвестировать в публичность, убедитесь, что система продаж готова встретиться с повышенным интересом.

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Продукт не соответствует ожиданиям

Хороший персональный бренд может привлечь к вам один раз, но если за красивой картинкой не стоит качества, бизнесу не поможет маркетинг. Перед тем, как «продавать» себя или продукт, убедитесь, что вы держите планку.

Если же проблемы начались с уже раскрученным проектом, никогда не игнорируйте их. Если ваш бизнес небольшой и вы в нем одновременно учредитель, директор и менеджер по работе с клиентами, то с проблемой можно разобраться лично. Если же за брендом стоит большое предприятие, которым невозможно управлять в ручном режиме, решение проблем делегируется сотрудникам.

Стоит ли лично реагировать на каждую проблему в бизнесе? Уделять внимание — да. Включаться в публичную коммуникацию — вовсе нет. Известная семейная пара владеет сетью автосервисов. Хороший пример работы персонального бренда: своим именем они выступают как гарант качества, за который отвечают репутацией. На один из филиалов участились жалобы: не оказалось нужных запчастей, сотрудники повздорили с клиентом, плохо провели техобслуживание. Формально это проблема с брендом. В действительности на таком уровне владельцы уже не могут лично отвечать за каждую деталь, настроение или квалификацию мастера, которого они могли никогда не видеть. К публичным извинениям прибегать бессмысленно — это лишь раздует проблему, но сам источник жалоб стоит устранить через менеджеров от лица компании.

Работа без выходных

Развивать персональный бренд — значит быть готовым отдавать людям свою энергию. Стоп-кран здесь не предусмотрен — нельзя махнуть на процесс рукой, уйти в саббатикал и сесть под пальму, иначе нарабатывать социальный капитал придётся с нуля.

При признаках выгорания лучше «сбавить обороты» — отдать часть работы по продвижению на аутсорс, а самому подумать о его причинах. Часто выгорание связано не с усталостью, а с внутренними конфликтами — недостаточный фидбек, расхождение декларируемых и личных ценностей, желание понравиться или наоборот быть самим собой. Разобравшись в причинах, возвращайтесь к своему бренду, чтобы исправить ошибки и продолжать работу. Тесты личности, менторы и профессиональные pr-специалисты помогут создать персональную бренд-стратегию с опорой на особенности личности. Тем самым снизить вероятность выгорания и внутреннего конфликта.

Сложности трансформации

Сложности часто возникают, когда бизнес выходит на новые рынки, но устоявшиеся ассоциации с его владельцем продолжают тянуть в прошлое. Как привлечь внимание новой аудитории, но не потерять старую и лояльную? В таких ситуациях не обязательно делать резких публичных заявлений о смене бизнес-стратегии. Перемены могут происходить плавно. Даже если на некоторое время ваши пути с клиентами разойдутся, нужно помнить, что люди тоже меняются. Помните, что ваша аудитория — живые люди, которые растут и развиваются вместе с вами. Сохранив хорошие отношения с аудиторией, вы можете впоследствии снова рассчитывать на неё.

Долгое время основной моделью работы нашего бизнеса были услуги для частных лиц — корпоративных менеджеров. Со временем количество b2b проектов росло и мы поняли, что это направление для нас не менее интересно. Переход мы делали плавно: сначала общались с клиентами лично, обсуждали их запросы, стратегию, и как мы можем им помочь новой линейкой продуктов. Только затем меняли коммуникацию в публичном пространстве. При любой смене курса возможны потери и нескольких клиентов мы действительно потеряли, но большинство остались с нами. Главное при внутренних изменениях сохранить честность с аудиторией и настроиться на то, что людям понадобится время — от полугода до 2-3 лет — чтобы закрепить в сознании новые ассоциации с вашим именем.

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