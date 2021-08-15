Плюсы и минусы самозанятости: кому стоит выбрать этот налоговый режим

Многие оценили достоинства этого налогового режима и перестали бояться работать на себя.

По официальной статистике ФНС, по итогам первого квартала 2021 года самозанятых граждан оказалось 2 млн по всей стране — год назад их было всего 560 тысяч.

Что такое самозанятость?

Самозанятость — это особый налоговой режим. Официально он называется «налог на профессиональный доход». Для него государство сильно упростило оформление, а всем зарегистрировавшимся предложило выгодные налоговые условия.

Плюсы самозанятости

Простота оформления и низкая налоговая ставка

Оформить самозанятость очень просто. Это можно сделать в несколько кликов, например, через ФНС или сервис «Свое дело». Государство предлагает самозанятым низкую налоговую ставку: 4% — с доходов от физических лиц, 6 % — с доходов от юридических лиц и ИП.

Возможность совмещения статусов

Самозанятым может быть физическое лицо, которое уже работает по трудовому договору. Важно помнить, что некоторые работодатели обязывают сотрудников уведомлять, если они ведут деятельность в той же сфере (если же вы работаете, например, учителем и подрабатываете как копирайтер — то здесь вопросов возникать не должно).

Также в статусе самозанятого нельзя оказывать услуги нынешнему или бывшему работодателю, если с момента расторжения трудового договора с ним прошло менее двух лет.

Отсутствие отчетности и дополнительных взносов

Чтобы заплатить налоги, не нужно собирать справки или заполнять декларации. Достаточно после каждой оказанной услуги формировать и выдавать покупателю электронный чек.

Сумма налога рассчитывается автоматически на основе сформированных чеков.

Самозанятость не предполагает отчислений в пенсионный фонд — их выплачивают только на добровольной основе. Также самозанятые не платят дополнительные налоги, включая налог на добавленную стоимость.

Возможность работы с юридическими лицами

Статус самозанятого кроме официального дохода дает возможность официально работать с юридическими лицами. Самозанятый может выдать чек, а, значит, организация может оплатить услугу с корпоративного счета.

Как это работает: например, вы умеете ремонтировать кондиционеры, а местной кофейне срочно нужен такой мастер. Раньше кофейне пришлось бы искать специальную компанию, которая пришлет мастера и выставит счет. Сейчас эта кофейня может обратиться к самозанятому и совершенно легально оплатить услугу по чеку.

Поддержка государства

У каждого региона есть свои меры поддержки самозанятых граждан. Москва предлагает информационно-консультативную и образовательную поддержку от «Малого бизнеса Москвы», включая онлайн-курс «Почему выгодно быть самозанятым» для новичков.

Кроме того, москвичи могут пользоваться бесплатными коворкингами для самозанятых, сейчас в столице таких три.

Широкая сфера деятельности

Этот режим подойдет для всех, кто хочет получать доход самостоятельно, без посредников. Например, самозанятым может стать мастер по маникюру, копирайтер, фотограф и другие специалисты.

Только в одном приложении СберУслуги доступно более 500 услуг, оказывать которые могут самозанятые. Все подкатегории объединены в 12 больших блоков, среди них «Красота и здоровье», «Мастер на час», «Уход за животными».

Недостатки самозанятости

Ограничения по сфере деятельности

Хотя выбор деятельности для самозанятых очень широк, есть ряд ограничений. Например, нельзя заниматься перепродажей товаров и работать по агентскому договору. Самозанятый также не может продавать подакцизные товары или товары, которым нужны специальные разрешения. Все ограничения можно уточнить на сайте ФНС России.

Ограничения по доходу

Налог на профессиональную деятельность ограничивает годовую сумму дохода — она не должна превышать 2,4 млн рублей. Ограничений по ежемесячному доходу нет. Это значит, что в одном месяце вы можете заработать 500 тысяч рублей, а в другом — 25 тысяч рублей. Если годовой доход всё-таки превышен — придется перейти на другой налоговой режим. Если не сделать этого самостоятельно в течение 20 дней, то налоговая автоматически переведет вас на общую систему налогообложения.

Не начисляется трудовой стаж

Так как ставка налога низкая (4 и 6%), самозанятость не предполагает обязательных взносов в ПФР, значит, трудовой стаж и пенсия не копятся. Однако взносы можно делать на добровольной основе.

Нельзя нанимать сотрудников

Самозанятость предполагает работу только на себя, поэтому нельзя нанимать сотрудников, которые бы помогали вам, например, шить игрушки или чинить бытовую технику.

Самозанятость оказалась удобным и выгодным налоговым режимом для всех, кто хочет работать на себя или получать дополнительный официальный доход. Самозанятых граждан постепенно становится все больше. Причин несколько: простота оформления, низкая налоговая ставка, отсутствие бюрократии, а также официальный доход — то есть возможность обратиться в банк за получением кредита или ипотеки.

Фото на обложке: Supawat Bursuk/Shatterstock