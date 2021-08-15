Плюсы и минусы самозанятости: кому стоит выбрать этот налоговый режим

По официальной статистике ФНС, по итогам первого квартала 2021 года самозанятых граждан оказалось 2 млн по всей стране — год назад их было всего 560 тысяч.
Многие оценили достоинства этого налогового режима и перестали бояться работать на себя.
Марина Александровская, операционный директор сервиса СберУслуги, рассказывает, чем так привлекательна самозанятость.
Что такое самозанятость?
Самозанятость — это особый налоговой режим. Официально он называется «налог на профессиональный доход». Для него государство сильно упростило оформление, а всем зарегистрировавшимся предложило выгодные налоговые условия.
Плюсы самозанятости
- Простота оформления и низкая налоговая ставка
Оформить самозанятость очень просто. Это можно сделать в несколько кликов, например, через ФНС или сервис «Свое дело». Государство предлагает самозанятым низкую налоговую ставку: 4% — с доходов от физических лиц, 6 % — с доходов от юридических лиц и ИП.
- Возможность совмещения статусов
Самозанятым может быть физическое лицо, которое уже работает по трудовому договору. Важно помнить, что некоторые работодатели обязывают сотрудников уведомлять, если они ведут деятельность в той же сфере (если же вы работаете, например, учителем и подрабатываете как копирайтер — то здесь вопросов возникать не должно).
Также в статусе самозанятого нельзя оказывать услуги нынешнему или бывшему работодателю, если с момента расторжения трудового договора с ним прошло менее двух лет.
- Отсутствие отчетности и дополнительных взносов
Чтобы заплатить налоги, не нужно собирать справки или заполнять декларации. Достаточно после каждой оказанной услуги формировать и выдавать покупателю электронный чек.
- Сумма налога рассчитывается автоматически на основе сформированных чеков.
Самозанятость не предполагает отчислений в пенсионный фонд — их выплачивают только на добровольной основе. Также самозанятые не платят дополнительные налоги, включая налог на добавленную стоимость.
- Возможность работы с юридическими лицами
Статус самозанятого кроме официального дохода дает возможность официально работать с юридическими лицами. Самозанятый может выдать чек, а, значит, организация может оплатить услугу с корпоративного счета.
Как это работает: например, вы умеете ремонтировать кондиционеры, а местной кофейне срочно нужен такой мастер. Раньше кофейне пришлось бы искать специальную компанию, которая пришлет мастера и выставит счет. Сейчас эта кофейня может обратиться к самозанятому и совершенно легально оплатить услугу по чеку.
- Поддержка государства
У каждого региона есть свои меры поддержки самозанятых граждан. Москва предлагает информационно-консультативную и образовательную поддержку от «Малого бизнеса Москвы», включая онлайн-курс «Почему выгодно быть самозанятым» для новичков.
Кроме того, москвичи могут пользоваться бесплатными коворкингами для самозанятых, сейчас в столице таких три.
- Широкая сфера деятельности
Этот режим подойдет для всех, кто хочет получать доход самостоятельно, без посредников. Например, самозанятым может стать мастер по маникюру, копирайтер, фотограф и другие специалисты.
Только в одном приложении СберУслуги доступно более 500 услуг, оказывать которые могут самозанятые. Все подкатегории объединены в 12 больших блоков, среди них «Красота и здоровье», «Мастер на час», «Уход за животными».
Недостатки самозанятости
- Ограничения по сфере деятельности
Хотя выбор деятельности для самозанятых очень широк, есть ряд ограничений. Например, нельзя заниматься перепродажей товаров и работать по агентскому договору. Самозанятый также не может продавать подакцизные товары или товары, которым нужны специальные разрешения. Все ограничения можно уточнить на сайте ФНС России.
- Ограничения по доходу
Налог на профессиональную деятельность ограничивает годовую сумму дохода — она не должна превышать 2,4 млн рублей. Ограничений по ежемесячному доходу нет. Это значит, что в одном месяце вы можете заработать 500 тысяч рублей, а в другом — 25 тысяч рублей. Если годовой доход всё-таки превышен — придется перейти на другой налоговой режим. Если не сделать этого самостоятельно в течение 20 дней, то налоговая автоматически переведет вас на общую систему налогообложения.
- Не начисляется трудовой стаж
Так как ставка налога низкая (4 и 6%), самозанятость не предполагает обязательных взносов в ПФР, значит, трудовой стаж и пенсия не копятся. Однако взносы можно делать на добровольной основе.
- Нельзя нанимать сотрудников
Самозанятость предполагает работу только на себя, поэтому нельзя нанимать сотрудников, которые бы помогали вам, например, шить игрушки или чинить бытовую технику.
Самозанятость оказалась удобным и выгодным налоговым режимом для всех, кто хочет работать на себя или получать дополнительный официальный доход. Самозанятых граждан постепенно становится все больше. Причин несколько: простота оформления, низкая налоговая ставка, отсутствие бюрократии, а также официальный доход — то есть возможность обратиться в банк за получением кредита или ипотеки.
Фото на обложке: Supawat Bursuk/Shatterstock
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