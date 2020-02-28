Не «перегореть» — не получится. Как психотерапевты помогают бизнесу

Основатели и топ-менеджеры российских компаний рассказали, как психотерапия помогает им снимать напряжение и как еще бороться со стрессом.

Предпринимательство требует высокого психоэмоционального напряжения. Большинство (82%) российских бизнесменов относится к своей работе как к постоянному решению проблем, а каждый второй испытывает из-за этого стресс. При этом за помощью к психотерапевтам обращаются совсем немногие.

«Пофиксил» отношения с партнером

Кирилл Гурбанов, глава департамента цифрового банкинга, «МТС Банк»

С 2018 года регулярно общаюсь с психологом на разные темы: как личные, так и профессиональные (где острее стоит вопрос, там и прорабатываю). Если все везде хорошо — занимаюсь системными вещами. Идеально ходить раз в неделю: если чаще — не успеваешь внедрять наработки, а реже — не хватает часового сеанса, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. Кроме личного терапевта у меня есть еще семейный — к нему эпизодически ходим с супругой.

С измерением эффекта все не так очевидно. Неоднократно менял терапевта по причине слабого, как мне казалось, прогресса.

Для меня лучший индикатор — самоощущение: фиксирую свое состояние в начале терапии (основной запрос, тревоги, ожидания), а через полгода-год — сверяюсь.

Кейс, который сразу приходит в голову, — у меня были непростые отношения с партнером по одному проекту. Обычно я суперспокойный (меня сложно «раскачать» на сильные эмоции), а тут прям «бомбило». Терапевт помог разобраться в причинах и все «пофиксить»: я успокоился и научился лучше управлять эмоциями, а отношения в компании стали более здоровыми.

Кроме психотерапии, снимаю стресс другими способами, в том числе не очень позитивными. Например, «заеданием»: после сложных переговоров или напряженной встречи могу взять кофе с десертом или какой-нибудь сэндвич, даже если не голоден. В результате на фоне повышенного стресса за последние полтора года набрал лишних 10 кг.

Из более гуманных способов в моем случае хорошо работают спорт и четкий work-life balance. Каждую неделю играю в футбол и сквош (это разгружает мозг и нервы), езжу на мотоцикле и стараюсь не работать по вечерам и выходным. Ну, и банальные ежедневные лайфхаки: на айфоне включен режим DND («не беспокоить») с 20:00 до 09:00 и выключены уведомления, а экраны сгруппированы так, чтобы ничего не отвлекало. И главный принцип: мы не живем, чтобы работать, а работаем, чтобы жить.

Выработала правильные установки

Анастасия Татулова, основатель сети кафе «АндерСон»

Стресс всегда приходит в нагрузку к бизнесу. Справляться с ним тяжело, поэтому я регулярно общаюсь с хорошим психотерапевтом. В особенно трудный период с депрессией принимала и таблетки, но эффекта волшебной палочки не бывает. В любом случае, правильно начинать с врача.

Регулярность походов к терапевту у каждого сильно индивидуальна. Мне комфортно общаться с ним раз в две недели. Кроме психотерапии, лично мне помогает баня — хожу каждую среду. А когда совсем тяжко, смотрю сериалы — они помогают отключиться. Также стараюсь оставлять один выходной в неделю без рабочих вопросов. Пью витамины.

Бороться со стрессом мне помогают следующие установки:

фраза «и это тоже пройдет» — правда;

нужно признать за собой право на усталость и не насиловать организм;

почаще перезагружаться и найти способ отключать мысли;

найти себе якоря: места или занятия, которые гарантированно приносят хотя бы маленькую радость;

высыпаться;

общаться с такими же предпринимателями, чтобы понимать: вы не оригинальны со своими проблемами и в целом у вас все как у других.

Приоритизировала задачи

Дарья Федорова, исполнительный директор сервиса «Понимаю»

Я обратилась к психотерапевту, когда стало тяжело справляться со стрессом самостоятельно. Число задач постоянно увеличивалось — на фоне этого я начала больше курить, что, конечно, мне не понравилось. Еще одна сложность заключалась в том, что я не могла обсудить все со специалистом своего сервиса — в будущем это привело бы к конфликту интересов. Поэтому я решила найти опытного психотерапевта на стороне.

Критериев было несколько:

Гарантия качества психотерапевта — это сертификация в психологическом институте РАО. Она подтверждает, что методики, с которыми работает психотерапевт, научно доказаны и эффективны. Я не могла общаться со специалистом из Москвы, поскольку потенциально это был бы мой будущий сотрудник. Опять же, конфликт интересов. Сосредоточилась на психотерапевтах в Санкт-Петербурге, поскольку онлайн-консультации — это тоже удобно. Так как основным симптомом моего стресса стало табакокурение, для меня было важно, чтобы человек прошел такой же опыт избавления от этой привычки.

Я начала беседовать с психотерапевтом по скайпу раз в неделю. После первой же консультации стало понятно, что фокус надо делать не на симптоме, а на стрессовой ситуации. Специалист задает очень много вопросов, которые сам себе не задашь, — со стороны это выглядит, будто он раскручивает клубок.

За два месяца мы отработали ряд техник, как бороться с напряжением и приоритизировать задачи. Эффект возник быстро, поскольку при еженедельных консультациях не успеваешь расслабиться — получаешь задания и надо все выполнять. Так проблема была решена.

Помимо психотерапевта, могу порекомендовать регулярно заниматься спортом и не забывать про медитацию.

Разобрался в причинах своего поведения

Никита Абраменко, создатель сервиса «Альфа Поток»

Психотерапия — один из способов познать себя. Лично меня поражают моменты, когда выявляю связи своего поведения и причин, которые его вызывают — они оказываются совершенно неочевидными!

Как-то у меня возникла сложная ситуация с сотрудником: несмотря на хорошо выполняемые задания, он мне не нравился. Когда мы с терапевтом разобрали эту ситуацию, оказалось, что мне не хватало внимания этого человека и я отчаянно за него боролся, сам того не замечая. То есть в глубине души я ждал не правильного выполнения задач, а одобрения собственных действий, что в корне противоречило моему представлению о роли руководителя.

Так психотерапия помогла осознать, что внимание для меня — знак признания, а тот сотрудник просто обладал другим характером.

Чтобы докопаться до этого открытия, психотерапевт задавал мне крайне неудобные вопросы — самого себя спросить о таком очень сложно.

Всем, кто только собирается прибегнуть к психотерапии, хотел бы порекомендовать следующее:

дело не в стрессе — работайте над собой.

Эффект от консультации выражается в глубочайших переживаниях, слезах и облегчении. Если все это есть, вы на правильном пути.

Если с первого же занятия что-то пошло не так, сразу меняйте специалиста.

Изменила свое отношение к жизни и окружающим

Айя Лисова, основатель дизайн-студии Aiya Design

Как перфекционист и трудоголик я не понаслышке знаю, что такое хронический стресс. Пару лет я была в длительной регулярной терапии и считаю, что это качественно изменило меня и мое отношение к жизни и окружающим.

Сейчас прибегаю к помощи психотерапевта только когда сталкиваюсь со сложными ситуациями, а связанные с бизнесом переживания обычно обсуждаю с разными сторонними консультантами — по финансам, операционке, брендам, HR. Формулирую проблему и вместе с человеком, который в ней лучше разбирается, мы «брейнстормим», а затем пробуем в действии.

Помимо психолога, справиться со стрессом и вернуться к осознанности мне очень помогает йога (последнее время практикую Дживамукти) и медитация.

Из простого — прогулки в лесу или спонтанный поход в кино. Я могу заехать на сеанс днем, между встречами, чтобы просто отложить разрывающийся телефон на полтора часа и переключиться. Диджитал-детокс — вообще великая вещь.

Не «перегореть» на работе не получится, главное — уметь считывать свое состояние и не ругать себя за то, что пришло время взять паузу и немного отдохнуть. Стоит завести привычку выходить куда-то на обед, прогуляться, сменить вид деятельности в течение дня.

Определился с целями на будущее

Сергей Горпенко, основатель Sorry,Guys.Media

Я перфекционист, и пока какая-то задача не доведена до совершенства — не успокоюсь. Это такое состояние, когда ешь, управляешь автомобилем, проводишь встречу, а мысль летает в твоей голове и не дает выдохнуть, пока не найдешь решение. Это требует огромной энергии и сил.

Сейчас я начал работать с коучем. В отличие от психотерапевта, он работает с будущим, а не прошлым.

Коуч помогает определить, куда идти и каким путем — в результате вероятность стресса снижается, появляются уверенность и стабильность.

Частота консультаций зависит от конкретного случая, но точно стоит определить, к чему хочешь прийти через 3, 6 или 12 месяцев. Эти цели должны быть зафиксированы и приняты как клиентом, так и коучем/психологом.

В целом я всегда стараюсь перекрыть любой стресс более сильной позитивной эмоцией. Могу сесть за руль и поехать по Новой Риге или купить билет и улететь в Дубай, выпить бокал вина в месте с красивым видом, пойти на тренировку. Но самый беспроигрышный способ — заняться тем, чего никогда не делал. Совсем недавно пошел в музыкальную школу и начал играть на фортепиано.

Когда мозг перегревается, следую совету, который мне дала Ирина Хакамада — остаюсь наедине с собой (желательно в выходные), отключаю все гаджеты и начинаю смотреть любимый фильм, который уже знаю наизусть. После такой практики чувствую, что мозг восстанавливается и выдает больше свежих идей.

Научилась слушать себя

Алина Ермакова, руководитель UX-исследований в «Сбербанк»

Еще три года назад я верила, что сама справлюсь со своими проблемами. Почитала литературу и походила на тренинги (даже получила квалификацию нейрокоуча). Но главные шаги на пути к счастью я сделала вместе с психологом — просто невозможно самостоятельно изменить себя, когда находишься под влиянием страхов и предубеждений.

По рабочим вопросам мне часто хватает коуча, который помогает разложить ситуацию логически, взвесить аргументы и взглянуть на ситуацию под другим углом.

Периодичность походов к психологу зависит от запроса, ситуации и вашей готовности (она вообще все определяет). Кому-то достаточно одного сеанса, а кому-то не хватит и 30.

Как-то на прошлой работе я столкнулась со сложной ситуацией. Один из моих коллег и близкая подруга стали тайно переманивать лучших членов команды в другой проект, а я и другие сотрудники оставались в разваливающейся компании. Было тяжело и больно, но эта ситуация «прокачала» меня.

С помощью психолога и знакомых коучей я поняла, что допустила коллег слишком близко к себе и видела в них лучшую версию их самих. Я перестала ждать многого от людей, осознав, что они мне ничем не обязаны. И главный вывод: если ты независима от якорей, то абсолютно свободна и этим сильна. В итоге я уволилась и перешла в другую компанию, где получила все, о чем мечтала.

В целом борьба со стрессом — это комплекс мероприятий.

Самое главное — не запускать ситуацию. Если триггер внешний, я стараюсь высыпаться, больше ем, пью шоты с имбирем, дышу свежим воздухом и выборочно отвечаю на сообщения в телефоне и почте. А если внутренний — начинаю внутренний диалог: что произошло и откуда это взялось. Понять, что стресс вызван какой-то обидой или воспоминанием из прошлого — уже половина успеха.

Улучшила качество своей жизни

Екатерина Курашева, сооснователь Young Old

Раньше я пыталась справиться со стрессом сама и считала нормальным какое-то время жить в состоянии «упадка». Но в последние пять лет, когда напряжение достигает высшей точки, обращаюсь к психотерапевту и вижу от этого пользу. Консультации улучшают качество моей жизни и позволяют эмоционально развиваться.

К психотерапевту нужно идти, когда есть внутренний ресурс и запрос работать над своими проблемами.

Я обычно вижусь с ним раз в неделю на протяжении 3–4 месяцев, после чего делаю перерыв. Но не стоит ждать «чуда»: здесь нет идеальной картинки и KPI. Главная задача — понять, ваш ли это специалист, вызывает ли он у вас доверие. Выбирайте психотерапевта сердцем.

Для меня нет четкого разделения бизнеса и личного — в обоих случаях встают вопросы личных границ и свободы, распределения ролей и зон ответственности, уровней контроля и управления. Я работала с гештальт-терапевтом, семейным психотерапевтом и в эмоционально-фокусированной терапии. Сейчас мне ближе всего последний подход.

Лично мне в профилактике стресса помогают аргентинское танго, спорт и занятия в школе актерского мастерства.

Также стараюсь медитировать с помощью приложения Headspace, пораньше ложиться спать, правильно питаться и выписывать на бумаге поток мыслей, чтобы освободить голову от навязчивой рефлексии и тревожности. Периодически меняю обстановку — бывает достаточно загородного дома друзей. В другие города и страны мне комфортно уезжать на 6–7 дней — этого хватает, чтобы переключиться, не «устать» от отдыха и не тревожиться за свой бизнес.

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