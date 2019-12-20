Типичные ошибки, которые допускают кандидаты при поиске первой работы

Публикуют резюме с размытым описанием искомой позиции

Несомненно, первая «встреча» работодателя и соискателя происходит при просмотре резюме. Мы часто сталкиваемся с тем, что кандидаты в качестве желаемой должности указывают просто «молодой специалист», при этом в диалоге выясняется – человек готов рассматривать только узкий блок предложений, например, офисные позиции, причем и здесь предложение будет ограниченным в зависимости от образования соискателя.

Наш совет – помогите себя найти, не перевешивайте на работодателя задачу оценить ваш опыт и образование и понять варианты вашего карьерного пути. Сделайте это сами и создайте резюме под каждую вакансию, которая может быть вам интересна.

Не перестарайтесь – 10 разных резюме от одного кандидата (а работодатели на карьерных сайтах видят, сколько резюме создано одним человеком) смутят любого рекрутера и заставят сомневаться в том, что вы понимаете, чем хотите заниматься.

Хотя для молодых соискателей есть поблажки: в начале профессионального пути вы можете рассматривать 3-4 карьерные траектории.

Сложностей в составлении резюме сейчас не должно быть ни у кого, так как карьерные сайты, такие как hh.ru, предлагают очень логичную и продуманную структуру, а резюме с ресурса можно легко скачать себе на компьютер и использовать самостоятельно.

Однако часто возникают вопросы, связанные с опытом молодого соискателя: его либо еще нет, либо он минимален. Здесь важно понимать, что большинство работодателей будет отбирать сотрудника на стартовую позицию, ориентируясь на его личностные качества.

Когда кандидата еще нельзя оценить по профессиональным навыкам из-за минимального опыта, именно его способности, потенциал и характер будут играть ключевую роль, а их правильная оценка поможет сократить риск ошибки в подборе. Об этом и стоит помнить, составляя свое первое резюме.

Укажите, чем вы занимались во время студенчества: были старостой группы, участвовали в общеуниверситетском проекте, ездили учиться по обмену в другую страну. Пишите обо всем, что сможет продемонстрировать ваши ключевые качества, важные на позиции, на которую вы претендуете. Единственное ограничение – пишите коротко и по делу.

Недооценивают значение своих профилей в социальных сетях

Многие молодые специалисты удивляются, когда мы об этом говорим, возражая: «Соцсети – это личное». Ничего подобного!

Рекрутер будет пользоваться всеми источниками для получения наиболее полной картины о вашем профиле. Социальные сети в этом вопросе являются отличным подспорьем.

Изучая вашу страницу, можно понять, чем вы интересуетесь, какие темы вызывают у вас отклик, что вы читаете, смотрите, пишите, куда ходите, как проводите свободное время и чем увлекаетесь. При поиске работы следует учитывать это и критически рассмотреть контент вашей страницы.

Вы не должны удалить все фотографии с друзьями, из отпуска и подписаться только на страницу «Ведомостей».

Однако какой-то контент можно скрыть от незнакомых людей, настроив его видимость. Просто попробуйте посмотреть на свой профиль глазами работодателя и дополните его той информацией, которая лучшим образом рассказывает о ваших интересах, кругозоре и увлечениях.

К сожалению, в нашей практике был случай, когда работодатель отозвал оффер у кандидата за 3 дня до предполагаемого выхода на работу. Причина была в том, что будущий руководитель решил поближе познакомиться с типажом нового сотрудника и нашел его страницу «ВКонтакте».

На стене подряд было размещено около 15 результатов участия в тестах и опросах из разряда «какой ты цвет?» или «кто ты из семейки Адамс?». Руководитель принял решение, что не сработается с таким специалистом, учитывая основную ценность компании – умение ценить свое время и время своих клиентов.

Также следует обратить внимание на адрес электронной почты и логин в skype – смешно, но мы постоянно сталкиваемся с необходимостью отправить отличное резюме молодого соискателя клиенту с такими контактными данными, как, например, koshechka, utenok007, barabashka18.

Используют ограниченное количество каналов для поиска

Недавно у нас проходил карьерную консультацию один молодой соискатель. С отличным образованием, уверенным владением английским, яркими достижениями во время учебы, спортсмен и красавец, в общем, действительно интересный кандидат на стартовые позиции.

Мы после знакомства даже немного удивились, почему он захотел воспользоваться нашими услугами. Однако, копнув немного глубже, увидели проблему – соискатель опубликовал резюме на сайте hh.ru и сел ждать шквала звонков от работодателей. Шквала, понятное дело, не поступило. Для того, чтобы найти интересную работу быстро, нужна целая стратегия.

Молодые соискатели вообще часто жалуются на то, что не могут найти работу в течение длительного срока. При этом, когда мы начинаем разбираться в причинах, выясняется, что помимо размещения резюме они не предпринимают больше никаких самостоятельных шагов.

Мы советуем молодым специалистам действовать проактивно: разместить своё резюме на всех работных порталах (как минимум на трех), ежедневно обновлять их, тем самым удерживая в топе поиска, отслеживать каждый день новые вакансии интересующего профиля и откликаться на них.

Кроме этих наиболее очевидных путей мы рекомендуем и самостоятельную проработку наиболее привлекательных для соискателя вариантов.

Необходимо составить список конкретных компаний, в которых вы хотите работать, написать сопроводительные письма, описывающие то, что вы хотите делать, и причину, почему вы хотите работать там.

На сайтах большинства компаний есть разделы карьеры, через которые необходимо отправить резюме и сопроводительное письмо, также можно использовать контакты, указанные на страницах интересующих компаний в социальных сетях. Чем более активно вы будете действовать, тем быстрее найдете подходящий вариант.

Не стоит игнорировать и компании, профессиональная деятельность которых связана с отбором молодых специалистов для заказчиков. У таких компаний зачастую бывают услуги и для соискателей, такие как составление резюме или карьерная консультация. Кандидатов, которые воспользовались такими услугами, конечно, при первой возможности рекомендуют работодателям.

Не готовятся к собеседованию

Ключевой рецепт успеха при прохождении собеседования – подготовка. Причем речь идет не только о поиске всей доступной информации о вакансии и компании. Само собой разумеется, что молодой соискатель должен знать все требования к позиции, владеть ключевой информацией о продукции компании, самых громких событиях из ее жизни – чем более подробно удастся изучить эти аспекты, тем лучше.

Но самое главное – это подготовка к собеседованию самого себя. Когда рекрутер не может основывать свое мнение о кандидате на его предыдущем опыте (которого у студента или выпускника, повторюсь, мало или нет вовсе), ему приходится делать выводы о личностных компетенциях соискателя.

Интервью в таком случае чаще всего бывает ситуативным или проекционным – кандидата попросят порассуждать, каким было бы его решение в том или ином гипотетическом случае или вспомнить примеры из жизни, когда он проявлял ту или иную черту своего характера.

В этой связи стоит заранее подумать о том, какие черты характера могут быть полезны на искомой должности, какие из них есть у вас и, самое главное, какие жизненные ситуации и решения доказывают их наличие. Заранее вспомните самые яркие ситуации из вашей жизни, будь то достижения в спорте, решение споров с однокурсниками, общественные проекты – все, что поможет на примере показать, как вы справлялись с той или иной задачей, используя сильные черты вашего характера.

Хорошо помню кандидатку на стажерскую позицию, связанную с SMM, которая на вопрос «О каких своих достижениях или проектах вы хотели бы рассказать?» ответила: «Ну какие у меня могут быть достижения в 21 год? Ну, университет окончила».

В этом случае работодатель подумает, что а) у вас действительно нет никаких достижений, вы ленивы или просто не заинтересованы в работе, раз не хотите тратить время на компанию б) не проактивны в) просто не умеете вежливо и тактично поддерживать беседу, что уж тогда говорить о внешних коммуникациях.

Не задают вопросы работодателю

Ошибкой молодых соискателей, с которой мы сталкиваемся чаще всего, является их неготовность взять на себя активную роль, когда потенциальный работодатель передает им слово.

Любое собеседование обычно заканчивается словами: «Какие вопросы есть у вас?» Как бы наивно это ни звучало, 80% молодых соискателей, расслабившись, напрямую спрашивают про зарплату.

Подождите! Собеседование еще не окончено. И общее впечатление очень сильно зависит от того, что вы спросите у рекрутера или потенциального руководителя в конце встречи. Нельзя забывать простое правило: лучше всего запоминается первое, последнее и неоконченное действие.

К завершению беседы следует отнестись с должным вниманием и заранее продумать концовку. Спросите о том, какие проекты планируются в ближайшее время подразделением, в которое вы хотите попасть, какие конкретно функции будут возложены на вас, кто работает в команде и как обязанности распределяются между ними, какие ценности разделяет компания и так далее.

Вопрос о зарплате можно и нужно задавать: это покажет, что вы целеустремленный и рассудительный человек, который ценит себя и свой труд. Главное, чтобы этот вопрос был не первым и не единственным.

Рецепт успеха

Подумайте, в каком направлении вы хотите развиваться. Создайте несколько резюме под интересные вакансии, 3-4 вариантов будет достаточно.

Как следует подготовьте резюме. Из-за отсутствия опыта вас будут оценивать по другим параметрам – в первую очередь способностям, потенциалу, характеру. Укажите любые проекты, где вы проявили себя, будь то функции старосты группы, участие в студенческих активностях, программах стажировок.

Отредактируйте социальные сети. Просто посмотрите на свой профиль глазами работодателя и добавьте информацию, которая поможет ему узнать о ваших интересах, хобби, кругозоре.

Регулярно мониторьте вакансии и откликайтесь на них (не только на работных сайтах, но и в пабликах и блогах). Проведите анализ компаний на рынке, найдите те, которые вам интересны, напишите в каждую сопроводительное письмо, позвоните при необходимости. Обратите внимание на компании, которые занимаются подбором молодых специалистов для других брендов.

Ключевой успех на собеседовании – подготовка. Изучите компанию и ее продукт, посмотрите новости о ней за последнее время, еще раз прочитайте требования вакансии и подумайте, как вы можете доказать, что подходите под них.

Задавайте вопросы. Лучше всего запоминается первое, последнее и неоконченное действие. Продумайте концовку беседы: спросите о планах компании, структуре отдела, распределении ролей в команде, ценностях и корпоративной культуре и т.п. Вопрос о зарплате не должен быть первым и единственным.

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