Как разработчику софта попасть в реестр отечественного ПО: пошаговая инструкция

Иван Маслов, генеральный директор Exonum CIS (ООО «Экзонум»), рассказывает, как попасть в реестр отечественного ПО и зачем это нужно.

Национальная программа «Цифровая экономика» часто рассматривается совместно с директивой импортозамещения ПО. Согласно этому документу, органы власти и госкорпорации обязаны к 2021 году заменить иностранный софт, имеющий российские аналоги, на отечественные решения. Для таких заказчиков также важен аспект информационной безопасности — защита данных и снижение риска шпионажа. Поэтому государство субсидирует разработчиков и отдает предпочтение российским производителям при закупке ПО.

По данным IDC, IT-рынок в России оценивается примерно в $5 млрд. И есть основания полагать, что он будет расти, учитывая стремление государства в больших объемах использовать отечественное ПО в собственных бизнес-процессах. В рамках национальной программы выделяются существенные бюджеты, которые кроме решения прямых задач, поставленных в рамках нацпрограммы, способны стимулировать российских производителей создавать качественные программные продукты.

Как попасть в реестр отечественного ПО

Для получения господдержки производители программного обеспечения должны соответствовать определенным критериям. Так, не допускается субсидирование локальных представительств международных компаний, которые не создают программные продукты на территории РФ, хотя формально могли бы претендовать на меры поддержки. Географию софта отследить сложно, если код написан в Open Source — в этом случае он не привязан к какой-либо юрисдикции, чего не скажешь о проприетарном ПО.

Российские разработчики могут зарегистрировать свой продукт в реестре отечественного ПО, это и будет тем самым критерием, которым руководствуется государство при выборе поставщика в закупках и распределении субсидий.

Чтобы попасть в реестр отечественного ПО, компания-разработчик должна быть зарегистрирована в России, доля прямого или косвенного иностранного участия не должна превышать 49%, а сумма выплат по лицензионным договорам в отношении иностранных лиц не может быть больше 30% выручки компании от реализации ПО, включая предоставление прав использования.

Если все требования соблюдены, вы можете подать заявление для регистрации вашего софта. Вместе с заявлением загрузите дистрибутивы программы на российском хостинге и ожидайте решения комиссии.

Процесс регистрации займет до полугода.

Часто заявка с первого раза не удовлетворяет требованиям Минкомсвязи. Разобраться с формальностями могут помочь компании, которые специализируются на подобных процессах. Если хотите сэкономить время, не стоит пренебрегать такими услугами.

Шаг 1. Предварительная подготовка

Добавьте программное обеспечение в бухгалтерские документы компании.

Создайте веб-сайт с описанием программного обеспечения, его функциональных возможностей и другой дополнительной информацией, необходимой для загрузки и использования вашего ПО.

Зарегистрируйте личный кабинет генерального директора компании на http://www.gosuslugi.ru.

Получите электронную подпись — она предоставит возможность подать электронную заявку на включение ПО в Реестр.

Шаг 2. Регистрация программного обеспечения в Роспатенте

Подайте заявку в Роспатент вместе с образцом программного обеспечения и его документацией.

Регистрация займет до 60 дней с даты подачи заявки.

Шаг 3. Подача заявки на включение в Реестр отечественного ПО

Определите наименования, классификацию и иные дополнительные категории, к которым может относится ПО (указав предыдущие или альтернативные наименования ПО).

Добавьте информацию о компании, бенефициарах и иностранных участниках компании.

Загрузите документ, подтверждающий соблюдение компанией условий об иностранных участниках (доля участия иностранного капитала не должна превышать 49%).

Предоставьте информацию об основаниях возникновения исключительного права на ПО (собственная разработка, свидетельство из Роспатента).

Предоставьте URL ссылки на ПО (о которой мы говорили выше).

Подготовьте и загрузите на хостинг инструкцию по установке ПО.

Загрузите документы, описывающие функциональность и технические характеристики ПО.

Подайте заявление онлайн.

Шаг 4. Регистрация ПО в Реестре отечественного ПО

Будьте готовы, что в процессе регистрации предстоит общаться с ответственными лицами по оценке вашего заявления.

Если все этапы прошли успешно, ваш софт будет включен в Приказ и опубликован на сайте Минкомсвязи.

Мы зарегистрировали нашу платформу Exonum CIS в реестре отечественного ПО, чтобы участвовать в тендерах и подавать заявки на гранты.

Но несмотря на ряд преимуществ программы поддержки российских разработчиков, есть и проблемы, которые мешают профессиональному развитию производителей. Чрезмерная поддержка внутреннего рынка может отрицательно сказываться на качестве ПО, а у разработчиков, вероятно, появится желание дольше оставаться под государственной защитой. В таких случаях бизнес-модель производителей становится жизнеспособной только при условии государственного субсидирования и не выдерживает здоровой конкуренции на традиционном рынке.

Как получить максимум

Подводя итог, можно сказать, что процесс регистрации в реестре отечественного ПО может занять много времени и потребует серьезной подготовки. В частности, для начала необходимо получить свидетельство в Роспатенте о правах на софт.

Регистрация в реестре позволяет претендовать на поддержку государства и участвовать в программах импортозамещения.

Программы господдержки открывают дополнительные возможности по созданию конкурентоспособных продуктов и дают шанс занять долю на рынке, который оценивается в $5 млрд. Однако не стоит выстраивать бизнес-модель исключительно под государственные заказы и программы субсидирования.