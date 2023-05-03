«Вышлите портфолио, там понятно будет» — как оформление кейсов влияет на продажи агентств и студий

Портфолио — это и кейсы, и награды, и имена заказчиков. Михаил Головкин, основатель web-студии Webshop, рассказал, как через оформление показать, что компания умеет делать свою работу качественно.

Для крупных мировых брендов портфолио и правда может быть всего лишь дополнением, отражающим творческий потенциал команды и стиль работы. А вот для молодых студий и агентств умение превратить презентацию «красивых картинок» в продающий инструмент критически важно.

Работа с кейсами

Открывая сайт, потенциальные клиенты хотят сразу увидеть то, что поможет им принять решение о сотрудничестве — и чаще всего, это кейсы. Кейсы показывают, как была решена та или иная задача. Их всегда составляют по итогам проекта, окончательным или промежуточным.

Поиск необходимого кейса затрачивает время и не всегда приводит к результату. Поэтому помимо наших наград, которые показывают объективную оценку качества нашей работы, мы разместили наши основные проекты.

Вот несколько рекомендаций для описания кейса в портфолио.

Читайте по теме: Визуализация, емкость и кейсы: что должно быть в портфолио, которое обеспечит вам оффер

Кратко опишите компанию, цель и задачи

Так вы поможете потенциальному клиенту понять вектор ваших действий при разработке проекта: почему были приняты те или иные решения и все выполнено именно в таком стиле.

У большинства заказчиков нет ни времени, ни интереса, ни знаний, чтобы читать кейсы-лонгриды

Они смотрят портфолио по реперным точкам — подходит или нет. Обращают внимание лишь на то, что именно им интересно — тип сайта, креативность дизайна, сложность реализованных функций.

Такие точки и ответы на вопросы мы в большинстве случаев размещаем в начале кейса, делаем упор на закрытие потребности заказчика, а не на то, какие мы молодцы.

Большинству клиентов не очень интересно детальное описание

Не нужно углубляться в то, как вы проводили маркетинговый анализ, собирали боли и изучали рынок и какие инструменты для этого использовали.

Клиенту больше важна этапность работ, ее короткая презентация и описание результаты, которые вы достигли благодаря своей работе — и ответ на вопрос, сможете ли такое повторить.

Буквально пять-семь таких кейсов в портфолио гарантируют бóльшую вероятность получения оффера, чем 150 сваленных в кучу примеров работ.

Описание услуг

Страница с описанием услуг мало интересна многим клиентам, поскольку в такой сложной сфере просто общее описание многим непонятно.

Именно поэтому мы описываем нашу услугу на примере конкретного проекта, где размещаем визуализацию или подробное описание с примерами каждого этапа:

Разработка структуры — скриншот из Xmind.

Маркетинговый анализ — скриншот CJM.

Цель и результаты — визуализация готового решения.

Решения по дизайну и анимации — видео, где воспроизводится пример разработанной анимации.

Адаптация под устройства — визуализация.

Функциональные решения по фильтрам.

Такой подход не просто говорит: «да, мы все можем, только пришлите ТЗ», — он говорит: «Мы все можем, вот смотрите... А если вы не знаете, то мы продумаем за вас, только опишите свои хотелки».

О клиентах

Если вы работали с крупными брендами, это должно быть обязательно указано в портфолио. Это позволит потенциальным клиентам понимать, что вы имеете опыт работы с крупными и известными компаниями.

Но имейте в виду: презентуя исключительно крупные бренды в списке ваших клиентов, вы отталкиваете некоторые лиды, которые ожидают чересчур высокого ценника.

Мы разместили всероссийские бренды и небольшие региональные компании, показывая тем самым, что работаем не только с крупным, но и средним бизнесом.

Структурируйте

Презентуйте информацию так, чтобы предоставить возможность заказчику быстро получить список нужных проектов. Есть несколько типов потенциальных клиентов, поэтому мы реализовали три подачи портфолио под каждый из них.

Четыре-пять лучших и самых интересных наших работ

В виде подробных кейсов, где описаны дизайнерские и функциональные решения. Для тех, кому важно изучить все детали проекта.

30-40 хороших работ, реализованных за последние три года

Среди которых разносторонние работы с фильтрацией по типам реализованных сайтов. Такой список важен для тех, кто хочет найти проект в своей либо похожей сфере и убедиться, что мы с ней сможем работать.

Тут каждую работу мы сопровождаем небольшим описанием справа о проекте

Все работы

Не стоит выделяться количеством выполненных проектов и размещать их на первый план. Уверен, что качество ваших первых работ ниже по сравнению с текущими.

Поэтому «остальные» проекты мы разместили в списке всех ссылок за много лет. Он нужен для тех, кто хочет увидеть масштабы, сколько проектов за все время сделала компания

Но тут есть минус: некоторые сайты уже перестали работать или поменялись, но для некоторых важен именно объем.

Публикация наград и достижений

Рассказать о достижениях — один из способов заслужить доверие пользователей. Награды помогают определить уровень креативности и профессионализма компании.

Особенно публикация достижений актуальна для малоизвестных компаний.

Награды помогают понять, что это перспективная команда, которая понимает тренды, способна предлагать новаторские решения. И это уже объективная оценка кейса.

И еще парочка советов:

Портфолио требует обновления

Просматривайте его хотя бы раз в несколько месяцев на предмет актуальности: возможно, в вашем последнем проекте использованы устаревшие инструменты (такое было ТЗ) или же дизайн (разработанный по пожеланиям заказчика) — не самый лучший пример для публикации на главной странице.

Идеальным вариантом будет размещение портфолио на собственном сайте

Так вы сможете полностью контролировать его содержание и изменения. После этого разумно поделиться лучшими работами на платформах, где собирается ваша целевая аудитория. Большинство таких платформ доступны бесплатно.

К примеру, мы разместили наши проекты на Behance.

Используйте ваше лого на каждой странице портфолио

Логотип обеспечивает визуальный контакт с потребителем. Такое размещение способствует лучшей запоминаемости и узнаваемости бренда.

Мы всегда собираем обратную связь, и большинство наших клиентов ссылается на портфолио.

Не стоит недооценивать этот инструмент — лучше усилить его и уделить достаточно времени и внимания каждому аспекту, чтобы портфолио было максимально эффективным и привлекало потенциальных клиентов.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney