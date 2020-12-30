PR и автоматизация: что помогает пиарщику в работе

Качества, которыми должен обладать современный PR-менеджер: все уметь, со всеми коммуницировать, везде успевать. Особенную актуальность универсальные «скиллы» пиарщика приобрели сегодня, когда многие компании из-за коронавируса сокращают штаты и рекламные бюджеты. О том, что ждет PR-индустрию, рассказала Ксения Резникова, PR-специалист в PRNEWS.IO.

Немного о PR Tech

Тренд на долгосрочное планирование уступил место способности быстро реагировать на ситуацию, причем не только оперативно принимать решения, но и воплощать их в жизнь. Здесь на помощь приходят технологии.

PR Tech — инструменты для автоматизации того, что раньше приходилось делать вручную:

проверка грамотности и поисковой оптимизации;

поиск инфоповодов;

работа с репутацией;

автопостинг и организация рассылок;

дизайн;

поиск СМИ;

коммуникация с журналистами.

Проверка грамотности и SEO

Речь не пойдет об ужасах вроде «9-вите иташка» и «кагбэ». Мы подразумеваем, что контент, который создают наши читатели, достаточно хорош с точки зрения грамотности. Но проверить на наличие стоп-слов, канцеляризмы, соответствие типографским нормам и сеошную составляющую нужно. Иначе зачем это все?

Итак:

Для исправления текстовых некрасивостей используйте «Главред» или Glvrd.ru. Сервис, автор которого Максим Ильяхов, выделит для вас все, что нужно убрать или отредактировать. А дальше вам решать.

Сделать материал правильным с точки зрения типографских норм (отступы, кавычки, тире, дефисы) поможет «Типограф», созданный в студии Лебедева.

SEO Writing Assistant — инструмент для поиска ключей и прочей SEO-оптимизации, когда сеошника рядом нет или дорого, а оптимизировать нужно. Сервис также проверит уникальность текста и рекомендует оптимальный объем в зависимости от задачи.

Ищем инфоповоды и находим их!

Главное в подготовке контента для PR-публикаций — актуальность инфоповода и его ценность для читателей.

Находить популярные темы, понимать, что сейчас читают, знать, как дела у конкурентов поможет Google Trends. Инструмент демонстрирует популярные темы и пользовательские запросы.

Как поддерживать репутацию

Положительная репутация компании в сети — залог стабильности и спокойствия, который дается ценой кропотливой работы по сохранению имиджа. Пустить этот процесс на самотек чревато возможностью попасть под удар конкурентов или недовольных клиентов, а это может закончиться плачевно.

Контролировать эмоциональный фон вокруг бренда помогут Google Alerts, context-ua.com, LOOQME, InfoStream, «Медиатека». Сервисы нужны для мониторинга упоминаний о компании в разных источниках: соцсетях, на радио, ТВ или СМИ. Они помогут оценить информационный фон в отрасли и понять, как дела у конкурентов.

Специально для соцсетей существует сервис Socialbakers. Он поможет мониторить Twitter, Youtube, Facebook — даст нужную инфу по конкурентам для сравнения ее со своей компанией.

Так, в Google Alerts можно отбирать нужные темы и новости, а при недостатке времени — получать уведомления на электронную почту.

Автопостинг как решение для экономии времени

Настройка рекламы в социальных сетях, публикация постов на корпоративных страницах и в каналах популярных мессенджеров отнимает много времени, которое можно было бы потратить на почтовую рассылку (шутка — это тоже забирает уйму времени и требует оптимизации).

Поэтому попробуйте инструменты автопостинга SMMplanner, Promorepublic, Amplifr, kuku.io, hooppy.ru. С их помощью можно планировать размещение постов и получать статистику просмотров. Функциональность сервисов зависит от тарифа, но даже бесплатные версии дадут представление о возможностях.

Для почтовых рассылок подойдет Mail Chimp. Сервис поможет организовать рассылку, собрать по ней аналитику, а также благодаря продуманным настройкам оформления писем — сделать это красиво (особенно, если нет дизайнера).

Небольшие компании или частные лица могут использовать бесплатный вариант сервиса, крупному бизнесу больше подойдут пакеты «за деньги».

Некрасивый самолет не полетит, а некрасивый контент не будут читать

Создание визуализаций при подготовке контента может потребовать:

Качественных отредактированных скриншотов: Lightshot или Joxi.

Их небольшого последующего оформления: Screely.com.

Слайдов, презентаций и других красот: Canva, Сrello и Prezi.

Инфографики (актуально во все времена — «пипл хавает»): Piktochart.

Хороших и, главное, бесплатных картинок: Freepick или Pixabay.com.

Где публиковать

Итак, новость или статья написаны. Встает вопрос: «Где это опубликовать, чтобы прочитало как можно больше людей?».

Проблему довольно сложно решить только автоматизацией. Помимо PR Tech, необходимо понимать, что материал должен соответствовать тематике СМИ, требованиям по формату и запросам аудитории. Необходимо учитывать пол и возраст читателей, регион их проживания.

Конечно, несложно организовать публикацию в родном городе, но что делать компаниям, которые осваивают новые рынки? Ответ: анализировать конкурентов и искать нужные медиа.

Узнать, в каких СМИ и на какие темы публикуют свой контент представители схожих отраслей, помогут neilpatel.com, serpstat.com, semrush.com и ahrefs.com.

Подобрать оптимальное медиа — PRNEWS.IO. Каталог онлайн СМИ контент-маркетинговой платформы включает более 40 тыс. изданий по всему миру. Сортировать медиа здесь можно благодаря алгоритму поиска и удобной системе фильтров.

Что делать, если не хватает средств

Затраты на то, чтобы удержать бизнес на плаву во время коронакризиса, часто делают невозможным проведение глобальных рекламных кампаний. На это просто не хватает средств.

Сэкономить на размещении поможет коммуникация с журналистами. Многие СМИ готовы публиковать хороший материал бесплатно — они также заинтересованы в интересном контенте, так как от этого зависит рейтинг издания.

Наладить отношения с журналистами помогут сервисы журналистских запросов Pressfeed, Deadline.media, HARO и helpareporter.com. Здесь можно изучить темы, интересные СМИ в вашей сфере, и начать общаться.

Главное — не забывать о качестве материалов. Вы — главный эксперт в вашей области. Это должны чувствовать читатели. Актуальность и профессионализм — главные составляющие успеха!

Фото на обложке: Yulia elf_inc Tropina/Shutterstock