Подборка полезных книг — для маркетологов, пиарщиков, журналистов, редакторов и копирайтеров

Сегодня они делятся промежуточными результатами. В материале — PR-подборка из 14 книг.

В начале 2022 года Юрий Нестеренко, пиарщик Сеченовского университета , и Айта Лузгина, проектный директор digital-агентства « Интериум », поставили цель прочитать не менее двадцати книг, связанных с их профессиональной деятельностью.

Комментарии Юрия:

Коментарии Айты:

Комментарии Юрия и Айты:

1. «Накорми зверя по имени Медиа», Марк Мэтис

Достаточно интересная и живая книга об особенностях работы в западных СМИ. На мой взгляд, она устарела и не описывает будни российских специалистов, но для общего развития будет полезна.

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Подойдет для:

начинающих журналистов,

репортеров.

2. «Слово живое и мертвое», Нора Галь

Великолепная книга, написанная о важном и нужном — каждому грамотному человеку. Автор разбирает типичные ошибки, проникающие в прозу и публицистику, на радио и телевидение и противопоставляет им живую русскую речь.

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Подойдет для:

копирайтеров,

редакторов,

писателей,

пиарщиков,

маркетологов.

3. «О роли пиара в современном социуме», Евгений Связов

Что такое PR?

Как пиарщики разных стран влияют на общество?

Какие средства используют и зачем это надо?

Как убить репутацию и можно ли ее спасти?

В этой книге мне понравились примеры — их много, они живые и понятные. Автор с иронией показывает изнанку профессии через истории. Все четко и подробно.

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4. «Живой как жизнь», Корней Чуковский

А вы знали, что Корней Чуковский писал не только сказки? Вот и я не знал, пока не прочитал эту книгу. Произведение открывает смыслы и заставляет задуматься, что и для кого мы пишем, какие ошибки допускаем и как их можно избежать.

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Подойдет для тех, кто хочет научиться писать по-русски правильно.

Еще одна книга российского гуру по работе с текстами.

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Прокачает экспертизу начинающих копирайтеров и редакторов и напомнит уже опытным специалистам о забытых истинах.

6. «Волшебные слова», Виктор Орлов

После прочтения книги вы узнаете, почему одни рекламные тексты успешно продаются, в то время как другие безразличны для аудитории.

Подойдет для:

специалистов по рекламе,

маркетологов,

копирайтеров,

пиарщиков,

писателей.

7. «Эффективный рекламный текст в СМИ», Александр Назайкин

В этой книге подробно рассматривается процесс подготовки и создания эффективного рекламного текста. Автор придерживается логической последовательности от выбора стратегии до результата. А еще в книге много полезных материалов для практического использования.

Подойдет:

аспирантам,

преподавателям,

сотрудникам рекламных отделов,

пиарщикам,

СМИ.

8. «Проведение презентаций», Клаудиа Нёльке

Первое издание этого пособия вышло в 2005. Сейчас почти ничего не изменилось. В книге вы получите знания и умения, которые научат вас выступать на публике.

Она поможет не совершать базовые ошибки или пять «смертных грехов» выступающего.

Здесь подробно разобраны все стадии подготовки к выступлению и его проведения.

9. «Связи с общественностью. Теория и практика», Михаил Бочаров и Александр Чумиков

Это не просто книга, это целый PR-курс. От других подобных произведений отличает большое количество полезного, практического контента.

Рекомендуется всем, кто интересуется пиаром.

Айта Лузгина,

проектный директор digital-агентства «Интериум»

10. «Пиши, сокращай», Максим Ильяхов

На мой взгляд, эту книгу стоит читать либо студентам, либо людям, меняющим специальность.

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Если у вас гуманитарное образование, есть какой-никакой опыт работы текстами и представление об отрасли, вам будет достаточно прочесть название книги и открыть для себя сервис «Главред» того же Ильяхова.

Это не универсальное произведение, как, впрочем, и остальные его труды.

11. «Медиагиганты», Марк Тангейт

Если вы не были ранее знакомы с этим произведением, то я настоятельно рекомендую: в эпоху соцмедиа и во время иноагентов читать подобное чтиво весьма занимательно.

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Автор, профессиональный журналист, рассказывает историю появления крупнейших СМИ и говорит о них как о бизнесах и рупорах поколений и направлений. Легкое и просто повествование от первого лица.

12. «Коммуникации на раз, два, три», Игорь Писарский

Легкая, но внятная книга от отца российского пиара быстро объяснит положение дел на рынке коммуникационных агентств.

Маст-рид для тех, кто собирается попробовать себя в работе в одном из топ-10 агентств (истории будут похожи и книга будет применима практически).

13. «Позиционирование», Джек Траут и Райс Эл

Классика маркетинга. Очень рекомендую читать начинающим и диджитал-специалистам, чтобы понимать место своих усилий в общем маркетинговом потоке. Крутые примеры, классика рекламы крупных американских брендов.

Советую искать обновленное издание с современными комментариями авторов, очень отрезвляет.

Больше полезных и вдохновляющих книг от российских и зарубежных предпринимателей — по тегу «Библиотека стартапера»

14. «Зачем пиарщику линейка?», Лилия Глазова

Юрий: Руководство к действию для PR-специалистов. После ее прочтения даже начинающий специалист по связям с общественностью сможет превратить PR в цифры и составить KPI. Будет полезна для начинающих пиарщиков.

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Айта: «Считаю, что “линейка” будет полезна именно пиарщикам и SMMщикам, то есть современным коммуникаторам.

Для мониторщиков и аналитиков она недостаточно специализирована, а для собственников бизнеса или людей других специальностей — малопонятна. Но для наших коллег — находка, я обязательно порекомендую эту книгу своим студентам».

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