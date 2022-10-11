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Подборка полезных книг — для маркетологов, пиарщиков, журналистов, редакторов и копирайтеров

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Юрий Нестеренко
Юрий Нестеренко

Независимый PR-эксперт в digital и IT

Анастасия Удальцова

В начале 2022 года Юрий Нестеренко, пиарщик Сеченовского университета, и Айта Лузгина, проектный директор digital-агентства «Интериум», поставили цель прочитать не менее двадцати книг, связанных с их профессиональной деятельностью. 

Сегодня они делятся промежуточными результатами. В материале — PR-подборка из 14 книг.

Подборка полезных книг — для маркетологов, пиарщиков, журналистов, редакторов и копирайтеров

Комментарии Юрия:

  1. «Накорми зверя по имени Медиа», Марк Мэтис
  2. «Слово живое и мертвое», Нора Галь
  3. «О роли пиара в современном социуме», Евгений Связов
  4. «Живой как жизнь», Корней Чуковский
  5. «Текст по полочкам», Максим Ильяхов 
  6. «Волшебные слова», Виктор Орлов
  7. «Эффективный рекламный текст в СМИ», Александр Назайкин
  8. «Проведение презентаций», Клаудиа Нёльке
  9. «Связи с общественностью. Теория и практика», Михаил Бочаров и Александр Чумиков

 

Коментарии Айты:

  1. «Пиши, сокращай», Максим Ильяхов
  2. «Медиагиганты», Марк Тангейт
  3. «Коммуникации на раз, два, три», Игорь Писарский
  4. «Позиционирование», Джек Траут и Райс Эл

 

Комментарии Юрия и Айты:

 

1. «Накорми зверя по имени Медиа», Марк Мэтис

Достаточно интересная и живая книга об особенностях работы в западных СМИ. На мой взгляд, она устарела и не описывает будни российских специалистов, но для общего развития будет полезна.

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Подойдет для:

  • начинающих журналистов,
  • репортеров.

 

2. «Слово живое и мертвое», Нора Галь

Великолепная книга, написанная о важном и нужном — каждому грамотному человеку. Автор разбирает типичные ошибки, проникающие в прозу и публицистику, на радио и телевидение и противопоставляет им живую русскую речь.

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Подойдет для:

  • копирайтеров,
  • редакторов,
  • писателей,
  • пиарщиков,
  • маркетологов.

 

3. «О роли пиара в современном социуме», Евгений Связов

  • Что такое PR?
  • Как пиарщики разных стран влияют на общество?
  • Какие средства используют и зачем это надо?
  • Как убить репутацию и можно ли ее спасти?

В этой книге мне понравились примеры — их много, они живые и понятные. Автор с иронией показывает изнанку профессии через истории. Все четко и подробно.

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4. «Живой как жизнь», Корней Чуковский

А вы знали, что Корней Чуковский писал не только сказки? Вот и я не знал, пока не прочитал эту книгу. Произведение открывает смыслы и заставляет задуматься, что и для кого мы пишем, какие ошибки допускаем и как их можно избежать. 

Источник

Подойдет для тех, кто хочет научиться писать по-русски правильно.

 

5. «Текст по полочкам», Максим Ильяхов 

Еще одна книга российского гуру по работе с текстами.

Источник

Прокачает экспертизу начинающих копирайтеров и редакторов и напомнит уже опытным специалистам о забытых истинах. 

 

6. «Волшебные слова», Виктор Орлов

После прочтения книги вы узнаете, почему одни рекламные тексты успешно продаются, в то время как другие безразличны для аудитории.

Подойдет для:

  • специалистов по рекламе,
  • маркетологов,
  • копирайтеров,
  • пиарщиков,
  • писателей.

 

7. «Эффективный рекламный текст в СМИ», Александр Назайкин

В этой книге подробно рассматривается процесс подготовки и создания эффективного рекламного текста. Автор придерживается логической последовательности от выбора стратегии до результата. А еще в книге много полезных материалов для практического использования. 

Подойдет:

  • аспирантам,
  • преподавателям,
  • сотрудникам рекламных отделов,
  • пиарщикам,
  • СМИ.

 

8. «Проведение презентаций», Клаудиа Нёльке 

Первое издание этого пособия вышло в 2005. Сейчас почти ничего не изменилось. В книге вы получите знания и умения, которые научат вас выступать на публике.

Она поможет не совершать базовые ошибки или пять «смертных грехов» выступающего.

Здесь подробно разобраны все стадии подготовки к выступлению и его проведения.

 

9. «Связи с общественностью. Теория и практика», Михаил Бочаров и Александр Чумиков

Это не просто книга, это целый PR-курс. От других подобных произведений отличает большое количество полезного, практического контента.

Рекомендуется всем, кто интересуется пиаром.

 

 

Айта Лузгина,
проектный директор digital-агентства «Интериум»

10. «Пиши, сокращай», Максим Ильяхов

На мой взгляд, эту книгу стоит читать либо студентам, либо людям, меняющим специальность.

Источник

Если у вас гуманитарное образование, есть какой-никакой опыт работы текстами и представление об отрасли, вам будет достаточно прочесть название книги и открыть для себя сервис «Главред» того же Ильяхова.

Это не универсальное произведение, как, впрочем, и остальные его труды.

Сравнивай и выбирай курсы обучения продвижению в любых соцсетях с гарантией трудоустройства в каталоге курсов SMM.

 

11. «Медиагиганты», Марк Тангейт

Если вы не были ранее знакомы с этим произведением, то я настоятельно рекомендую: в эпоху соцмедиа и во время иноагентов читать подобное чтиво весьма занимательно.

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Автор, профессиональный журналист, рассказывает историю появления крупнейших СМИ и говорит о них как о бизнесах и рупорах поколений и направлений. Легкое и просто повествование от первого лица. 

 

12. «Коммуникации на раз, два, три», Игорь Писарский

Легкая, но внятная книга от отца российского пиара быстро объяснит положение дел на рынке коммуникационных агентств.

Маст-рид для тех, кто собирается попробовать себя в работе в одном из топ-10 агентств (истории будут похожи и книга будет применима практически). 

 

13. «Позиционирование», Джек Траут и Райс Эл

Классика маркетинга. Очень рекомендую читать начинающим и диджитал-специалистам, чтобы понимать место своих усилий в общем маркетинговом потоке. Крутые примеры, классика рекламы крупных американских брендов.

Советую искать обновленное издание с современными комментариями авторов, очень отрезвляет.

Больше полезных и вдохновляющих книг от российских и зарубежных предпринимателей — по тегу «Библиотека стартапера»

 

14. «Зачем пиарщику линейка?», Лилия Глазова 

Юрий: Руководство к действию для PR-специалистов. После ее прочтения даже начинающий специалист по связям с общественностью сможет превратить PR в цифры и составить KPI. Будет полезна для начинающих пиарщиков.

Источник

Айта: «Считаю, что “линейка” будет полезна именно пиарщикам и SMMщикам, то есть современным коммуникаторам.

Для мониторщиков и аналитиков она недостаточно специализирована, а для собственников бизнеса или людей других специальностей — малопонятна. Но для наших коллег — находка, я обязательно порекомендую эту книгу своим студентам».

Фото на обложке: Shutterstock / Ground Picture

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