Подборка полезных книг — для маркетологов, пиарщиков, журналистов, редакторов и копирайтеров

В начале 2022 года Юрий Нестеренко, пиарщик Сеченовского университета, и Айта Лузгина, проектный директор digital-агентства «Интериум», поставили цель прочитать не менее двадцати книг, связанных с их профессиональной деятельностью.
Сегодня они делятся промежуточными результатами. В материале — PR-подборка из 14 книг.
Комментарии Юрия:
- «Накорми зверя по имени Медиа», Марк Мэтис
- «Слово живое и мертвое», Нора Галь
- «О роли пиара в современном социуме», Евгений Связов
- «Живой как жизнь», Корней Чуковский
- «Текст по полочкам», Максим Ильяхов
- «Волшебные слова», Виктор Орлов
- «Эффективный рекламный текст в СМИ», Александр Назайкин
- «Проведение презентаций», Клаудиа Нёльке
- «Связи с общественностью. Теория и практика», Михаил Бочаров и Александр Чумиков
Коментарии Айты:
- «Пиши, сокращай», Максим Ильяхов
- «Медиагиганты», Марк Тангейт
- «Коммуникации на раз, два, три», Игорь Писарский
- «Позиционирование», Джек Траут и Райс Эл
Комментарии Юрия и Айты:
1. «Накорми зверя по имени Медиа», Марк Мэтис
Достаточно интересная и живая книга об особенностях работы в западных СМИ. На мой взгляд, она устарела и не описывает будни российских специалистов, но для общего развития будет полезна.
Подойдет для:
- начинающих журналистов,
- репортеров.
2. «Слово живое и мертвое», Нора Галь
Великолепная книга, написанная о важном и нужном — каждому грамотному человеку. Автор разбирает типичные ошибки, проникающие в прозу и публицистику, на радио и телевидение и противопоставляет им живую русскую речь.
Подойдет для:
- копирайтеров,
- редакторов,
- писателей,
- пиарщиков,
- маркетологов.
3. «О роли пиара в современном социуме», Евгений Связов
- Что такое PR?
- Как пиарщики разных стран влияют на общество?
- Какие средства используют и зачем это надо?
- Как убить репутацию и можно ли ее спасти?
В этой книге мне понравились примеры — их много, они живые и понятные. Автор с иронией показывает изнанку профессии через истории. Все четко и подробно.
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4. «Живой как жизнь», Корней Чуковский
А вы знали, что Корней Чуковский писал не только сказки? Вот и я не знал, пока не прочитал эту книгу. Произведение открывает смыслы и заставляет задуматься, что и для кого мы пишем, какие ошибки допускаем и как их можно избежать.
Подойдет для тех, кто хочет научиться писать по-русски правильно.
5. «Текст по полочкам», Максим Ильяхов
Еще одна книга российского гуру по работе с текстами.
Прокачает экспертизу начинающих копирайтеров и редакторов и напомнит уже опытным специалистам о забытых истинах.
6. «Волшебные слова», Виктор Орлов
После прочтения книги вы узнаете, почему одни рекламные тексты успешно продаются, в то время как другие безразличны для аудитории.
Подойдет для:
- специалистов по рекламе,
- маркетологов,
- копирайтеров,
- пиарщиков,
- писателей.
7. «Эффективный рекламный текст в СМИ», Александр Назайкин
В этой книге подробно рассматривается процесс подготовки и создания эффективного рекламного текста. Автор придерживается логической последовательности от выбора стратегии до результата. А еще в книге много полезных материалов для практического использования.
Подойдет:
- аспирантам,
- преподавателям,
- сотрудникам рекламных отделов,
- пиарщикам,
- СМИ.
8. «Проведение презентаций», Клаудиа Нёльке
Первое издание этого пособия вышло в 2005. Сейчас почти ничего не изменилось. В книге вы получите знания и умения, которые научат вас выступать на публике.
Она поможет не совершать базовые ошибки или пять «смертных грехов» выступающего.
Здесь подробно разобраны все стадии подготовки к выступлению и его проведения.
9. «Связи с общественностью. Теория и практика», Михаил Бочаров и Александр Чумиков
Это не просто книга, это целый PR-курс. От других подобных произведений отличает большое количество полезного, практического контента.
Рекомендуется всем, кто интересуется пиаром.
10. «Пиши, сокращай», Максим Ильяхов
На мой взгляд, эту книгу стоит читать либо студентам, либо людям, меняющим специальность.
Если у вас гуманитарное образование, есть какой-никакой опыт работы текстами и представление об отрасли, вам будет достаточно прочесть название книги и открыть для себя сервис «Главред» того же Ильяхова.
Это не универсальное произведение, как, впрочем, и остальные его труды.
11. «Медиагиганты», Марк Тангейт
Если вы не были ранее знакомы с этим произведением, то я настоятельно рекомендую: в эпоху соцмедиа и во время иноагентов читать подобное чтиво весьма занимательно.
Автор, профессиональный журналист, рассказывает историю появления крупнейших СМИ и говорит о них как о бизнесах и рупорах поколений и направлений. Легкое и просто повествование от первого лица.
12. «Коммуникации на раз, два, три», Игорь Писарский
Легкая, но внятная книга от отца российского пиара быстро объяснит положение дел на рынке коммуникационных агентств.
Маст-рид для тех, кто собирается попробовать себя в работе в одном из топ-10 агентств (истории будут похожи и книга будет применима практически).
13. «Позиционирование», Джек Траут и Райс Эл
Классика маркетинга. Очень рекомендую читать начинающим и диджитал-специалистам, чтобы понимать место своих усилий в общем маркетинговом потоке. Крутые примеры, классика рекламы крупных американских брендов.
Советую искать обновленное издание с современными комментариями авторов, очень отрезвляет.
Больше полезных и вдохновляющих книг от российских и зарубежных предпринимателей — по тегу «Библиотека стартапера»
14. «Зачем пиарщику линейка?», Лилия Глазова
Юрий: Руководство к действию для PR-специалистов. После ее прочтения даже начинающий специалист по связям с общественностью сможет превратить PR в цифры и составить KPI. Будет полезна для начинающих пиарщиков.
Айта: «Считаю, что “линейка” будет полезна именно пиарщикам и SMMщикам, то есть современным коммуникаторам.
Для мониторщиков и аналитиков она недостаточно специализирована, а для собственников бизнеса или людей других специальностей — малопонятна. Но для наших коллег — находка, я обязательно порекомендую эту книгу своим студентам».Фото на обложке: Shutterstock / Ground Picture
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