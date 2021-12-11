Преданность самурая: как помочь вашим сотрудникам полюбить свою работу

Как эффективно применять японские инструменты менеджмента в неяпонском культурно-историческом контексте, рассказывает исполнительный директор консалтингового агентства R+ Managemen Олег Однорал.

Место работы для них нечто большее, чем просто источник заработка. Японцы видят свою компанию прежде всего как сообщество, где каждый сотрудник важен.

Японский бизнес хорошо известен особой лояльностью своих сотрудников, которые буквально проживают жизнь в компании, чаще всего не меняя место работы до выхода на пенсию.

Многие компании (прежде всего европейские и американские корпорации), используя элементы японского подхода к корпоративной культуре, разработали собственные инструменты, позволяющие создать эффективную команду.

Большинство используемых техник и принципов можно свести к семи основным правилам:

1. Разработайте свой «свод законов»

Нормы и правила — «системы координат», необходимый элемент успешного взаимодействия любого сообщества.

В бизнесе это устав компании, ее стратегия, миссия, принципы, регламенты и должностные инструкции сотрудников.

Не стоит воспринимать их как элемент бюрократии: они позволяют каждому сотруднику четко видеть свою роль в компании, понимать ответственность, знать, как и ради чего компания реализует свои задачи.

Корпоративный кодекс IKEA, например, помимо прочего, регулирует сферу деятельности топ-менеджмента компании, вводя ряд оргинальных условий, таких как отсутствие отдельных офисов и использование для служебных командировок авиабилетов только экономического класса.

Этим правилам неукоснительно следовал и генеральный директор компании Ингвар Кампрад, не имеювший личного офиса и летавший только в эконом классе.

Такие рамки позволяют сотрудникам понимать, что корпоративные правила созданы для общего блага, и все сотрудники, от линейных до менеджмента, равны перед ними.

2. Внедрите систему наставничества

Наставничество – практика, активно применяемая еще со времен зарождения промышленного производства. Изначально она существовала как знак солидарности и взаимопомощи сотрудников на мануфактурах

Суть ее заключается в «прикреплении» к новым сотрудникам опытных, чтобы помочь им пройти процесс адаптации и погрузиться в работу..

Наставничество позволяет работнику сразу ощутить себя частью компании, сообщества, не чувствовать отчужденность или стеснение на рабочем месте.

У 71% компаний из списка Fortune 500 есть корпоративные менторские программы.

В частности, Apple в этом году запустила программу наставничества совместно с ведущими университетами США. По этой программе студенты будут проходить стажировку в компании под началом опытных наставников.

3. Создайте свой «кодекс чести»

«Кодекс чести» – понятие из среды военной аристократии, где со времен Средневековья таким образом фиксировались этические своды правил: какое поведение является подобающим, а какое неприемлемым.

В бизнесе нормы корпоративной этики для сотрудников могут защитить их от конфликтов и значительно повысить взаимное взаимоуважение в коллективе.

Важным является непосредственно сам свод этических корпоративных норм – они должны способствовать консолидации персонала и отражать стратегию и миссию компании.

Например, корпоративный кодекс Durr, крупнейшей компании в секторе автоматизации машиностроения, предусматривает все нормы корпоративной этики в общении с коллегами, партнерами и заказчиками, в том числе, в ситуациях конфликта личных и корпоративных интересов.

4. Дайте возможность расти и развиваться

«В ранце каждого солдата должен быть маршальский жезл,» – авторство этого афоризма приписывают Наполеону. О чем он? О необходимости карьерных амбиций, чем он вполне подходит бизнесу.

Любому сотруднику полезно иметь здоровое честолюбие. Менеджменту необходимо обеспечить такому сотруднику возможность самореализации в компании.

Необходимо создать понятные и прозрачные условия для карьерного роста, обеспечить честность и беспристрастность процесса повышения в должности, чтобы любой замотивированный сотрудник понимал, что его усилия и старания непременно приведут к карьерному успеху.

В Bosch, например. существует три вектора карьерного развития: вертикальный, в смежную отрасль и повышение экспертности до «суперспециалиста».

После оценочного интервьюпод каждого сотрудника подбирается индивидуальный карьерный трек в соответствии с его потенциалом.

5. Поощряйте формальное и неформальное общение

Человек – существо социальное, и коллектив любой компании это прежде всего сообщество.

Люди в этом сообществе чаще всего тянутся к общению.

И, как и в любом сообществе, коллектив всегда содержит неформальные группы сотрудников, близких по интересам и взглядам.

Зачастую эти группы отдаляются друг от друга, иногда переходя в скрытую или открытую конфронтацию.

Задача менеджмента состоит в том, чтобы консолидировать весь персонал, обеспечить оптимальный уровень общения всех сотрудников друг с другом, вне зависимости от ранга и должности.

Это могут быть как формальные инструменты – переговоры, «мозговые штурмы», деловые игры, – так и неформальные: совместные мероприятия или походы в музеи и бары.

Это повысит уровень взаимопонимания, как профессионального, так и межличностного.

К примеру, в Twitter организован максимально «демократичный» подход к организации общения между сотрудниками.

Помимо командообразующих инструментов и совещаний, существует возможность раз в месяц напрямую пообщаться с гендиректором в рамках программы «Happy hour».

6. Обучайте и переобучайте

Стремление развиваться и учиться новому – одна из ключевых потребностей человека.

Создание условий для повышения профессионального уровня сотрудников обеспечит рост общего уровня квалификации персонала и положительно скажется на его отношении к компании, ведь она проявляет заинтересованность в их профессиональном и личностном развитии

Возможность учиться и развиваться создает максимально комфортную среду, учитывающую личностные стремления сотрудников.

Для ее создания можно использовать различные инструменты: «деловые игры», тренинги, онлайн-курсы, в зависимости от предпочтений сотрудников.

Caterpillar, один из мировых лидеров в производстве сельскохозяйственной и строительной техники, создал комплексный учебный и тренинговый центр, в котором проводит обучение по всем ключевым направлениям работы компании.

Возможность повысить квалификацию имеет не только непосредственный персонал Catepillar, но и сотрудники официальных дилеров, для которых создана специальная программа Dealer Excellence.

7. Проявляйте заботу о сотрудниках

В среднем сотрудник проводит на работе 8-10 часов – больше дневного времени, чем дома.

Компания становится для него важной частью дня, непосредственно влияющей на его социальную и личную жизнь, часто не всегда положительно.

Поэтому бизнесу особо важно демонстрировать свою комплексную ответственность за сотрудника.

Проявлять участие и компенсировать рабочее время не только материально, но и так называемым «соц.пакетом»: медицинской страховкой, корпоративными путевками и билетами на период отпуска, гибким графиком для сотрудников с детьми и иными аналогичными инструментами.

Забота о сотрудниках, например, является приоритетом HR-политики Apple.

Кроме стандартных медицинских страховок и опционов компания предлагает сотрудникам программы поддержки молодых родителей, внеплановый отпуск для ухода за больным родственником, собственную пенсию для сотрудников со стажем.

Перечисленные принципы далеко не исчерпывающи. Любые инструменты будут эффективны лишь в том случае, если менеджмент понимает, что именно сотрудники являются самым ценным ресурсом любой компании и готов поставить в приоритет управления их удовлетворение от работы.

Фото на обложке: Photobank.kiev.ua/Shutterstock