Как претендовать на президентский грант: инструкция для начинающих

Как быть компаниям с традиционной бизнес-моделью, которые хотят реализовать собственный социальный проект? О том, могут ли они рассчитывать на средства президентского гранта, и что нужно делать, чтобы его получить, рассказала грантрайтер, фандрайзер и основательница сети инклюзивных клубов «Забота» Юлия Попова.

С 2019 года понятие социального предпринимательства законодательно закреплено в России. Деятельность подобных компаний направлена на решение какой-либо конкретной социально проблемы, и такие организации, как правило, могут рассчитывать на поддержку государства.

Социальная ответственность бывает разная

Все чаще руководители российских компаний воспринимают социальную ответственность как важную составляющую развития бизнеса в России. Одни компании берут над кем-то шефство, как KIA над Салтыковским детским домом.

Другие — сами создают фонды. Например, «Росбанк» совместно с Impact Hub Moscow открыли акселератор «Начни иначе» для организаций в сфере инклюзии, где помогают социальным предпринимателям.

Третьи вкладываются в уже готовый социальный проект. Так, в 2021 году компания «Билайн» в сотрудничестве с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» запустила систему поиска и спасения пропавших и потерявшихся людей в масштабах всей страны. Есть и такие российские компании, которые реализуют собственные проекты, обращаясь за помощью к государству.

Почему компании помогают

По опыту общения с представителями малого и среднего бизнеса я замечаю, что потребность в решении социальных проблем — скорее личная история, которая вырастает из проблемы основателя компании, его хобби или идеи.

Для крупных компаний вектор социальной ответственности скорее связан с бизнес-фокусом организации или поддержкой местных сообществ. Если компания производит корм для домашних животных, то ее благотворительная активность — помощь приютам для бездомных собак и кошек. Или компания помогает малообеспеченным семьям там, где располагается ее производство.

Важно не только делать добрые дела, но транслировать их на внешнюю аудиторию. Социальной активности от компаний ожидает государство, инвесторы и конечно потребители, которые охотнее покупают продукт или услугу у тех, кто занимается благотворительностью или поддерживает местные сообщества.

Решение социальных проблем помогает компаниям увеличить лояльность сотрудников, сформировать благоприятную социальную среду и хорошую репутацию, а также наладить отношения с властями.

Для участия в социальной повестке компании вынуждены тратить собственные средства. Но для реализации полезных инициатив они могут рассчитывать на дополнительное финансирование, источником которого может стать Фонд Президентских грантов.

Кто может получить грант

Грантовые средства — безвозмездная денежная помощь, предоставляемая НКО для реализации конкретных социальных инициатив. Предприниматель, который хочет участвовать в конкурсе, может обратиться в ресурсный центр, помогающий реализовывать проекты, или создать некоммерческую организации.

Как подготовить проект к участию в конкурсе

Структура проекта должна состоять из: идеи, проблемы, задачи, графика, бюджета, результатов и понимания его развития после окончания гранатового финансирования. Для подготовки проекта сделайте следующее:

1. Исследуйте проблему

Любой социальный проект создается для людей

Обычно он затрагивает одну или сразу нескольких групп, объединенных общей проблемой. Например, работа нашего инклюзивного клуба направлена на детей с ОВЗ и особенностями социализации.

Территория проекта

Реализовать проект вы можете в муниципальном образовании, сразу в нескольких регионах или даже федеральных округах. А можно создать такой, географией которого будет вся страна. Важно, чтобы проект охватывал ту местность, которая указана в уставе НКО. Выходить за пределы региона не стоит. Например, мы реализовали свой проект на двух территориях — в Няндоме и Плесецке.

Проблемы целевой группы и социальная значимость проекта

Сформулируйте, какую проблему решает ваш проект? Каких людей это касается? В Няндоме, например, отсутствовала система комплексного оказания помощи семьям, имеющих детей с ОВЗ, поэтому мы написали проект инклюзивного клуба.

Укажите скольких людей, будет касаться проект. Опишите, что в сегодняшнем положении не устраивает людей и убедитесь, что они признают проблему.

Подготовьте собственные и сторонние исследования — цитаты, с указанием конкретных СМИ, слова госслужащих и фрагменты из официально представленных данных. Посмотрите сколько людей и организаций стараются решить эту проблему, и чего они уже добились.

2. Создайте систему, которая сможет решить проблему

Цель, которую вы ставите перед вашим проектом, должна решать проблему выбранной группы людей. Если ЦА проекта находится в состоянии, которое стремится изменить, то целью своего проекта вы должны видеть позитивные изменения, к которому придут люди, когда инициатива будет реализована. Например, мы хотели оказывать помощь, которой до этого не было, детям с ОВЗ и их семьям, через создание центра комплексной помощи и сопровождения таких семей.

Проверьте свою цель по международным критериям SMART:

Достигаемость. Ее реализация должна сделать жизнь конкретной группы лучше.

Ее реализация должна сделать жизнь конкретной группы лучше. Конкретность. Она должна решить проблему, которую вы определили.

Она должна решить проблему, которую вы определили. Исчисляемость. Успех необходимо отобразить в цифрах и указать изменения, которые произойдут, когда проект будет закончен.

Успех необходимо отобразить в цифрах и указать изменения, которые произойдут, когда проект будет закончен. Реалистичность. Вы должны иметь команду и финансовые средства, чтобы осуществить задуманное.

Вы должны иметь команду и финансовые средства, чтобы осуществить задуманное. Сжатые сроки выполнения. Проект должен иметь срок его завершения.

Задачами проекта следует считать разработку механизма устранения каждой из причин, обозначенной проблемы. На нашем примере это: «Ремонт и оснащения центра для детей с ОВЗ», «Обучение специалистов на профильных курсах», «Составление и ведение программ сопровождения»

После определения задач, запланируйте мероприятия, исходя из принципа «необходимо и достаточно». Продумайте для каждого из них: когда и где вы хотите его провести, что получите в результате.

3. Найдите возможности реализовать свою идею

Для реализации мероприятий по проекту вам необходимо иметь хорошую команду и финансовые возможности. Нужно четко понимать, кто и за что отвечает.

Когда мы готовили проект инклюзивного коррекционного центра в Няндоме, то заранее подобрали специалистов с опытом работы — руководителя, педагога, педагога-психолога, логопеда, инструктора АФК, педагога дополнительного образования.

Когда открывали подразделение клуба в Плесецке, для знакомства с вариантами работы и получения опыта запланировали стажировку в уже действующем клубе Няндомы, а также в Архангельском коррекционном центре «Азимут».

Составляйте сметы не до, а после того, как определитесь, какие мероприятия хотите провести.

Мы запланировали запуск клуба с учетом учебного года. Ввод проекта состоял из трех этапов: подготовительного, основного и заключительного. В подготовительном этапе мы закупали оборудование, обучали специалистов и набирали детей. В основном этапе реализовали деятельность коррекционного центра. А в заключительном подводили итоги, анализировали, чего удалось достичь, и строили планы на будущее.

Бюджет планировали исходя из этих мероприятий. При его составлении ориентировались на прозрачность и целевое назначение. Закладывали рыночную стоимость вещей и услуг, обосновывая каждую строчку. Например, мы мониторили уровень зарплаты необходимых нам специалистов в регионе, считали сколько часов в день и сколько раз в неделю потребуются их услуги, чтобы заложить эту сумму в бюджет.

Рассчитывайте реализовать свой проект не только с помощью гранта, а привлекая дополнительные источники финансирования. В нашем проекте помощь была оказана со стороны Администрации МО в виде безвозмездного предоставления помещений в аренду клубам. Привлекать партнеров и спонсоров рекомендую для тех расходов, на которые не предусмотрены деньги гранта: капитальный ремонт и б/у оборудование. Благотворительные акции и сборы пожертвований тоже могут стать дополнительными источниками финансирования проекта.

При подготовке важно понимать, как проект будет функционировать после того, как закончится гранатовая помощь. Наш инклюзивный клуб вошел в реестр поставщиков социальных услуг, который компенсировал нам затраты. Также мы запланировали коммерческую деятельность для лиц, не относящихся к целевым группам проекта, за счет которых покрывали коммунальные платежи и сопутствующие расходы центров.

Чек-лист для тех, кто заполняет заявку:

Чтобы проект стал участником конкурса, Вам необходимо:

Зарегистрироваться на сайте;

Выбрать направление, соответствующее вашему проекту;

Не употреблять расплывчатых фраз и четко формулировать свои мысли;

Исключить грамматические и орфографические ошибки.

В заявке нужно отразить следующую информацию:

«Название». Главное правило — оно должно отражать суть проекта. Если вы придумаете что-то запоминающиеся, то проект легче будет узнать на страницах СМИ и в социальных сетях. «Краткое описание». Укажите, с какой аудиторией вы планируете работать и какую проблему решить. Рекомендую добавить презентацию или видео о проекте. «География». Проблема, которую вы планируете решить, для выбранной группы людей, должна быть актуальна на той территории, где будет реализован проект. «Обоснование ценности». Приведите статистические данные, и результаты проведенных опросов, чтобы показать насколько проект важен для выбранной группы людей. Стандартный срок реализации проекта 18 месяцев, для долгосрочного — 36. «Целевая группа». Укажите, какую социальную группу вы поддерживаете своим проектом. Если их несколько, выберите ту, которую планируете охватить в большей мере. «Цели и задачи». Цель должна решать обозначенную проблему, а задачи определить четкий круг действия, которые необходимо выполнить. Обратите внимание — грант могут отозвать, если задачи не выполняются своевременно, а причин для задержки нет. «Партнеры и СМИ». Пропишите, кто станет вашими партнерами. Прикрепите от них письма поддержки, где указано что и в какие сроки они готовы сделать для проекта. Если есть договоренности со СМИ, то не забудьте это указать. Важно: проект должен иметь сайт и группу в соц сетях. «Бюджет». Должен быть обоснованным, реалистичным и состоять не только из средств гранта. Он учитывает собственные и привлеченные от партнеров ресурсы. Причем собственные средства организации — это не всегда деньги, к ним могут относиться: оборудование, помещения или рабочая сила. Важно также определить источник финансирования проекта, когда закончится денежная помощь государства.

Грантовую помощь нельзя использовать:

на затраты, не относящиеся к проекту;

приобретение недвижимости;

постройку зданий;

покупка предметов роскоши, алкоголя и табака;

организацию и финансирование общественно-политических мероприятий;

погашение долговых обязательств организации.

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