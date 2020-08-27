Шесть шагов, чтобы превратить идею в продукт

Даже если вас переполняют идеи, важно научиться их правильно использовать и воплощать в жизнь. Илья Блохин, создатель кубика сна EcoSleep , финалист премии «Новатор Москвы», рассказывает, как превращать идеи в продукты и что с ними делать дальше.

Откуда к нам приходят идеи? Я всегда с трепетом смотрел на тех, кто что-то сделал своими руками, придумал, изобрел и подарил миру. Будучи аспирантом Физического института имени Лебедева РАН, меня переполняли идеи, но у меня не было ни малейшего представления о том, как сделать из них продукты.





Шаг 1. Найдите того, кто разбирается в бизнесе

Хочу поделиться своим опытом создания высокотехнологичного гаджета с абсолютного нуля. EcoSleep — мой первый продукт, который научил меня не бояться своих идей. Это проект для улучшения сна, в котором программы подстраиваются под ваш сон.

Сейчас я овладел умением превращать идеи в продукты, но в 2014 году для аспиранта второго года обучения это представляло проблему: ни опыта, ни денег, ни экспертизы. Тогда мне очень повезло: я встретил бизнесмена и предпринимателя из Казахстана — Касымбаева Махсота (друзья называли его Максутом).





Прототип EcoSleep





Шаг 2. Найдите подобные проекты и наблюдайте за их развитием

За два года плотной работы (я насчитал более 10 тыс. писем, это в среднем по 14 писем в день) мы с Максутом участвовали в 11 конкурсах для стартапов, стали победителями Sk Startup Tour 2016 и TechGarden Startup Day 2015, призерами Seedstars 2016 в Алмате и NewEnergy 2017. Прошли акселерацию в TechGarden.

Перелеты из Москвы в Казахстан и обратно отнимали много сил, но, как известно, под лежачий камень вода не течет. Сначала я не понимал, для чего нужно столько выступлений, но зато осознаю сейчас: я прослушал более 200 различных презентаций таких же молодых ребят с их амбициозными инновационными проектами, был внимателен к тому, на какие их ошибки указывают жюри.

С некоторыми из них мы даже познакомились и до сих пор держим связь: установка по гидропонике, неинвазивный глюкометр и даже проект по прокладке надземного фуникулерного транспорта в Алматы. Именно благодаря общению с такими же молодыми новаторами, как ты, твой собственный проект приобретает четкие границы.





Шаг 3. Обоснуйте свою гипотезу

Повторюсь, у меня было много идей для продуктов, среди которых даже был «Живой провод» — самоорганизующееся оптоволокно на основе органических соединений — и за 2015-2016 годы путем естественного отбора и десятков питчей выжил проект Smart Sleep — программно-аппаратный комплекс улучшения сна.

Я предположил, что природный электромагнитный фон влияет на качество сна и сновидений, основываясь на шести месяцах опросов своих знакомых. Кстати, я никогда не воспринимал всерьез советы «старших» проверять гипотезы, опрашивая случайных прохожих в торговом центре. Друзья, это — работает! Вы сэкономите много времени, денег и сил, если сперва обоснуете свой проект с помощью независимого опроса.





Шаг 4. Первый прототип сможете создать только вы сами

Природа обеспечила нам «музыкальный фон» на языке электромагнитных волн, под который мы засыпаем и просыпаемся. Я решил воспроизвести его в домашних условиях. Мой папа помог мне намотать первую катушку индуктивности, а я написал программную часть, которая заставляла ее излучать магнитные импульсы, подобные тем, что были выявлены в результате опроса.

Так родился первый прототип Smart Sleep, который заработал и подарил нам качественный сон. Кстати, мама до сих пор спит с одним из первых прототипов, созданных в то время.

Страх перед воплощением идеи в прибор был преодолен. У меня в руках было нечто, что работало и заслужило право на существование.

В 2016 году я продемонстрировал прототип в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Там были проведены испытания эффективности на животных, которые я оплатил, как говорится, из своего кармана. Результаты вылились в научные публикации и выступления на научных конференциях, занявших период с 2017 по 2018 год. К проекту присоединился ментор по науке — Владимир Дорохов, д.б.н., профессор, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования. Он буквально стал моим проводником в круги сомнологов и специалистов по вопросам сна и сновидений.





Шаг 5. Раздобудьте первые деньги по модели FFF (friends, family and fools)

Если вы или кто-то из ваших близких или друзей побоятся вложить немного денег в реализацию проекта — как вы собираетесь уговаривать вложиться инвестора? При этом сумма может быть любой, необязательно копить миллионы рублей для старта. В 2018 году я принял решение вложить 500 тыс. рублей собственных средств в создание «кубика сна» — финального прототипа прибора улучшения сна с помощью слабых электромагнитных импульсов на сверхнизкой частоте от 1 до 40 Гц.

На тот момент мне уже предлагали инвестиции два бизнес-ангела, но я решил, что пока у меня есть собственные средства на развитие проекта — я продвинусь настолько далеко, насколько позволят ресурсы. И я не прогадал — уже через полгода я крутил готовым кубиком перед тем же бизнес-ангелом и получил предложение втрое выгоднее предыдущего.

Старайтесь оттянуть как можно дальше точку вхождения внешнего инвестора, пока у вас достаточно собственных ресурсов. Но в то же время берегитесь кассовых разрывов — если они возникают, стоит задуматься о привлечении дополнительных средств.





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Шаг 6. Соберите команду, которая пойдет за вами и в огонь, и в воду

А теперь самое интересное. Как мне удалось создать высокотехнологичный прибор и мобильное приложение для него за полгода? На 500 тыс. рублей я собрал команду программистов и инженеров, среди которых были: мой родной брат Алексей, создавший топологию микросхем и конструкцию корпуса, однокурсники из института Михаил и Иван, создавшие мобильное приложение и сайт соответственно, наемный программист, написавший программу для микропроцессора устройства. Все это происходило под моим чутким контролем и руководством.

В сентябре 2018 года мы стали резидентами «Сколково» (с третьей попытки). В первый раз заявка на статус резидента была совсем сырой, мы набрали всего 8/30 баллов: команда была не готова, не было предпринимательского опыта и сведений по бизнес-модели проекта.

Во второй раз мы учли все предыдущие ошибки, но нам все равно не хватило всего одного голоса для победы. В третий раз мы собрали все «ДА».

В октябре 2018 года на «Открытых инновациях» мы показали прототип кубика и собрали более 100 предзаказов. И здесь нам повезло — мы попали в репортаж Россия-1 об этой выставке. Это увеличило число предзаказов до 300. Старт продаж состоялся в мае 2019 года. Первая партия насчитывала всего 60 кубиков, и нам пришлось организовать лотерею и аукцион (на аукционе три кубика ушли за двойной ценник).

Тогда же, в мае 2019 года я привлек в проект ангельского инвестора на 2 млн рублей на маркетинг и масштабирование производства. Этих денег хватило на выстраивание сходящейся юнит-экономики. За этот период я ввел в проект человека, которому я доверил развивать бизнес компании — Филиппа Огульника, серийного предпринимателя, и расширил команду до 14 человек.

С мая по декабрь 2019 года мы заработали более 8 млн рублей, а за год мы продали более 1 тыс. устройств. Нашими клиентами стали люди из более 14 стран: страдающие бессонницей, пожилые люди с возрастным нарушением сна, бизнесмены и топ-менеджеры, и даже те, кто с помощью кубика видят осознанные сны. Мы обработали более 5 тыс. анкет, поступающих с помощью мобильного приложения, и выявили, что 49% ночей у наших пользователей прошли на «отлично».

Сейчас я с уверенностью могу сказать, что мы вырастили продукт, способный выйти на мировой рынок. В 2018 году на Startup Village в «Сколково» я по-доброму завидовал этим молодым парням и девчонкам, выставлявшим свои изобретения на судьбоносных выставочных прилавках. А в 2019 году я уже сам стоял за таким же прилавком, пополнив их ряды, и был абсолютно счастлив.

Этот путь был бы невозможен без ежедневной поддержки моей жены Ани, которая тоже работает в моей компании, моих родителей, брата и его жены, моих друзей, которые были рядом даже в самый трудный час, и конечно, без наших пользователей, которые поверили в нас и купили первые «черные коробочки с одной кнопкой».





Как достичь максимума

P.S. Есть еще несколько очень важных советов, основанных на моих ошибках. Без комментариев:

Научитесь делегировать. Заранее договаривайтесь со всеми участниками об их долях и должностных обязанностях до начала проекта. Не полагайтесь на честность и порядочность: ответственность и близость успеха меняют людей — по возможности закрепляйте все договоренности корпоративным договором. Позаботьтесь о том, чтобы компания была контролируема и управляема, не допускайте «дедлоков». Занимайтесь планированием бюджета, потратьтесь на хорошую финансовую модель для вашего проекта. Не спешите увольняться с работы, проект начнет вас кормить не сразу, сначала понадобится много денег. Определитесь заранее, по какому пути вы идете: семейный бизнес или венчурная история с последующей продажей компании.



Фото на обложке: Shutterstock/Sky Motion